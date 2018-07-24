Усик едет в Крым. Смятение украинских радикалов

Я не видел своих детей два месяца. Они сейчас находятся у бабушки в Симферополе. Естественно, я поеду в Киев, соберу вещи — и быстренько к детям.

Теперь президенту Украины Петру Порошенко, бурно радовавшемуся победе боксёра Александра Усика в Москве, впору переходить на известный мем «Та замовкни ти вже!» Дело в том, что Александр Усик заявил о своём желании отправиться после победы в боксёрском поединке с Муратом Гассиевым в Крым. По его словам, там сейчас отдыхают его дети.Из заявления Александра Усика:Таким образом, Усик уже сейчас доводит майданные массы Украины до состояния сверхактивного бурления. Дело в том, что Александр, отправившись в Москву на финальный бой, уже нарушил один из киевских запретов – запрет на посещение «страны-агрессора» украинскими спортсменами. Теперь собирается нарушить и другой запрет – на посещение Крыма, который в Киеве продолжают называть не иначе как «оккупированный». За любое из этих «деяний» украинские радикалы вносят граждан в базы сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ).Теперь радикалы ломают головы над тем, как же «поступить с Усиком», который с одной стороны стал первым в украинской истории абсолютным чемпионом по версии фактически всех боксёрских ассоциаций, а с другой стороны нарушает майданные «табу».Ранее в правительстве Украины заявили, что ещё один такой успех на крупном мероприятии, и в мире перестанут верить в «российскую агрессию».Сам Александр майданных кличей и истерик не комментирует, давая понять, что для него Украина – это совсем не сброд, который сегодня ассоциирует себя с элитой.