08:57 24 июля
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Усик едет в Крым. Смятение украинских радикалов

Теперь президенту Украины Петру Порошенко, бурно радовавшемуся победе боксёра Александра Усика в Москве, впору переходить на известный мем «Та замовкни ти вже!» Дело в том, что Александр Усик заявил о своём желании отправиться после победы в боксёрском поединке с Муратом Гассиевым в Крым. По его словам, там сейчас отдыхают его дети.

Усик едет в Крым. Смятение украинских радикалов


Из заявления Александра Усика:
Я не видел своих детей два месяца. Они сейчас находятся у бабушки в Симферополе. Естественно, я поеду в Киев, соберу вещи — и быстренько к детям.



Таким образом, Усик уже сейчас доводит майданные массы Украины до состояния сверхактивного бурления. Дело в том, что Александр, отправившись в Москву на финальный бой, уже нарушил один из киевских запретов – запрет на посещение «страны-агрессора» украинскими спортсменами. Теперь собирается нарушить и другой запрет – на посещение Крыма, который в Киеве продолжают называть не иначе как «оккупированный». За любое из этих «деяний» украинские радикалы вносят граждан в базы сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ).

Теперь радикалы ломают головы над тем, как же «поступить с Усиком», который с одной стороны стал первым в украинской истории абсолютным чемпионом по версии фактически всех боксёрских ассоциаций, а с другой стороны нарушает майданные «табу».
Ранее в правительстве Украины заявили, что ещё один такой успех на крупном мероприятии, и в мире перестанут верить в «российскую агрессию».

Сам Александр майданных кличей и истерик не комментирует, давая понять, что для него Украина – это совсем не сброд, который сегодня ассоциирует себя с элитой.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Alexanderusyk
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Комментарии 20

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  1. akims (Андрей) Сегодня, 08:08
    Адекватных людей, слава богу, все-таки больше.
    akims
    1. Комментарий был удален.
    2. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 08:33
      Цитата: akims
      Адекватных людей, слава богу, все-таки больше.

      Так порошенки приходят и уходят, а народ остается.........
      БorisovичЪ
      1. Logall (Александр) Сегодня, 08:50
        Убьют Сашку, а скажут, что дело рук кремля!
        Logall
      2. Logall (Александр) Сегодня, 08:51
        Убьют Сашку, а скажут, что дело рук кремля!
        Logall
    3. XXXIII (Владимир) Сегодня, 08:56
      Цитата: akims
      Адекватных людей, слава богу, все-таки больше.

      Я не видел своих детей два месяца. Они сейчас находятся у бабушки в Симферополе. Естественно, я поеду в Киев, соберу вещи — и быстренько к детям.
      Законов Украины в данном случае он не нарушает, так как заедет в Крым со стороны украинской границы...лицемер, а чего сразу не со стороны РФ в Крым, че денег не хватит на шорты и футболку, жим жим у усика.... negative
      XXXIII
  2. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 08:13
    Как всегда, у скакунов перемога превращается в грандиозную зраду wassat . Ну что за несчастные люди-дикари laughing !
    Вообще-то Усик русский по национальности, родился и вырос в Крыму, и отношение к Украине имеет только своим гражданством, который может легко в любой момент поменять.
    Кот_Кузя
    1. Феликс (Феликс) Сегодня, 08:55
      Цитата: Кот_Кузя
      Как всегда, у скакунов перемога превращается в грандиозную зраду

      Колесо генодьбы, едрит!
      Феликс
  3. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 08:15
    Бедный Усик, желающих политизировать его и его спортивную карьеру великое множество, как с одной стороны так и с другой !
    Одни ищут перемогу, другие зраду...
    Ретвизан 8
    1. Lycan (Alex) Сегодня, 08:42
      Цитата: Ретвизан 8
      политизировать его и его спортивную карьеру великое множество, как с одной стороны так и с другой

      Значит хоть с одной стороны (известно с какой) важно немедленно перестать это делать. Такой контраст настроит его на верное понимание "где искать покой для души".
      Lycan
  4. _Vlad_ (Владимир) Сегодня, 08:16
    Интересно, через сколько его объявят агентом кремля... bully
    _Vlad_
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:44
      Долго ждать не придется.
      cniza
  5. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:18
    За любое из этих «деяний» украинские радикалы вносят граждан в базы сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ). Безусловно, сейчас мйданутые начнут его обрабатывать и шантажировать. Выдержит ли он этот "бой"?
    Теренин
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:33
      Геннадий hi
      Цитата: Теренин
      Выдержит ли он этот "бой"?

      Дай-то Бог чтобы не поддался майданизации . А вообще это хорошая тенденция когда мыздобулы трубят о перемоге , а при детальном рассмотрении она оказывается зрадой .
      bouncyhunter
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:40
        Цитата: bouncyhunter
        Дай-то Бог чтобы не поддался майданизации . А вообще это хорошая тенденция когда мыздобулы трубят о перемоге , а при детальном рассмотрении она оказывается зрадой .

        Паша, доброе утро hi . Так логика майданутых никогда и не дружила со здравым смыслом. Все страны уже начали понимать это (кроме прибалтов и Польши). Я никак не запомню и путаю значение слов - зрада и перемога request
        Теренин
        1. den3080 Сегодня, 08:49
          это украинский ин и янь laughing
          den3080
        2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:55
          Цитата: Теренин
          Все страны уже начали понимать это (кроме прибалтов и Польши)

          Да и эти младоевропейцы всё понимают , но упорно поддерживают русофобию в/на Украине .
          Цитата: Теренин
          Я никак не запомню и путаю значение слов - зрада и перемога

          Даже не пытайся , если уж они там сами путаются в понятиях . yes
          bouncyhunter
      2. роман66 (роман) Сегодня, 08:54
        как говаривал один чукча - " однако, тенденция..." Паша. привет hi
        роман66
  6. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 08:24
    А ведь думаю как этот замечательный спортсмен и человек, Усик, многие на Украине...но боятся даже себе признаться! На радость нашим вековым врагам мы деремся, не пора ли за ум??? Похмелье будет тяжелым...след в истории неприятный !
    Михаил55
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:35
    Ну молоток! Так их, свидомых. Мордочкой в это самое... А они пусть ему героя Украины дадут... Или на Украину запретят въезжать!
    Горный стрелок
  8. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:41
    Дело в том, что Александр, отправившись в Москву на финальный бой, уже нарушил один из киевских запретов – запрет на посещение «страны-агрессора» украинскими спортсменами. Теперь собирается нарушить и другой запрет – на посещение Крыма, который в Киеве продолжают называть не иначе как «оккупированный». За любое из этих «деяний» украинские радикалы вносят граждан в базы сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ).
    Автор очнись, нету запрета на посещение Крыма украинцами - их там толпы в Крым по-прежнему ездят. Запрет на посещение Крыма не через территорию Украины есть, да и то, иностранными гражданами, а Усик - гражданин Украины. Он кстати, давно уже спокойно относится к этому вопросу, а не только после боя в Москве, и на вопросы каверзные, насчет Крыма уже много раз отвечал. Никто его не внесет на Миротворец, чушь нести не надо - те же упоротые укронацики кричат, что это все свидетельствует о брутальности Усика, типа все бы не боялись в Крым ездить как он, давно бы вернули...Шарий хорошо по этом вопросу прошелся еще в начале года, автору статьи смотреть непременно wink
    Стирбьорн
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