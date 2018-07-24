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Конгресс продлит запрет на сотрудничество между военными США и РФ
Конгресс США намерен продлить запрет на сотрудничество между американским и российским военными ведомствами, передает РИА Новости.
В совместном отчете верхней и нижней палат Конгресса Россия названа «конкурентом» Соединенных Штатов.
В преамбуле документа отмечается, что Пентагон сталкивается с проблемами на разных «фронтах», начиная с увеличением несчастных случаев на учениях и заканчивая возрождением таких конкурентов, как КНР и РФ. Кроме того, военному ведомству необходимо «сохранить давление» на террористические группировки.
Проект нового закона о национальной обороне США на 2019 год предполагает увеличение военного бюджета до $717 млрд. Законопроект предстоит еще одобрить обеим палата, после чего он поступит на подпись президенту.
Законодатели «для противостояния» России предлагают принять следующие меры в 2019 году: запретить сотрудничество между военными двух стран; «обеспечить гибкость» основным союзникам в деле перехода от российского вооружения, оставшегося сегодня на вооружении, на американское; запретить правительству США признавать присоединение Крыма; предоставить Украине оружия, снаряжения и военной техники на $259 млн.
Конгрессмены утверждают также, что Москва нарушила договоры, обеспечивающие контроль над вооружениями, модернизировала и увеличила свой ядерный потенциал, испытала противокосмические боевые системы, а также использовала новейшие технологии для дестабилизации ситуации у своих соседей.
Кроме того, в документе предлагается выделить дополнительные $6,3 млрд. на реализацию программы «Европейская инициатива сдерживания», направленную на увеличение американского военного контингента в Европе с целью противостояния «российской агрессии».
В совместном отчете верхней и нижней палат Конгресса Россия названа «конкурентом» Соединенных Штатов.
В преамбуле документа отмечается, что Пентагон сталкивается с проблемами на разных «фронтах», начиная с увеличением несчастных случаев на учениях и заканчивая возрождением таких конкурентов, как КНР и РФ. Кроме того, военному ведомству необходимо «сохранить давление» на террористические группировки.
Проект нового закона о национальной обороне США на 2019 год предполагает увеличение военного бюджета до $717 млрд. Законопроект предстоит еще одобрить обеим палата, после чего он поступит на подпись президенту.
Законодатели «для противостояния» России предлагают принять следующие меры в 2019 году: запретить сотрудничество между военными двух стран; «обеспечить гибкость» основным союзникам в деле перехода от российского вооружения, оставшегося сегодня на вооружении, на американское; запретить правительству США признавать присоединение Крыма; предоставить Украине оружия, снаряжения и военной техники на $259 млн.
Конгрессмены утверждают также, что Москва нарушила договоры, обеспечивающие контроль над вооружениями, модернизировала и увеличила свой ядерный потенциал, испытала противокосмические боевые системы, а также использовала новейшие технологии для дестабилизации ситуации у своих соседей.
Кроме того, в документе предлагается выделить дополнительные $6,3 млрд. на реализацию программы «Европейская инициатива сдерживания», направленную на увеличение американского военного контингента в Европе с целью противостояния «российской агрессии».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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