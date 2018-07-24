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Конгресс продлит запрет на сотрудничество между военными США и РФ

Конгресс США намерен продлить запрет на сотрудничество между американским и российским военными ведомствами, передает РИА Новости.



В совместном отчете верхней и нижней палат Конгресса Россия названа «конкурентом» Соединенных Штатов.


В преамбуле документа отмечается, что Пентагон сталкивается с проблемами на разных «фронтах», начиная с увеличением несчастных случаев на учениях и заканчивая возрождением таких конкурентов, как КНР и РФ. Кроме того, военному ведомству необходимо «сохранить давление» на террористические группировки.
Проект нового закона о национальной обороне США на 2019 год предполагает увеличение военного бюджета до $717 млрд. Законопроект предстоит еще одобрить обеим палата, после чего он поступит на подпись президенту.

Законодатели «для противостояния» России предлагают принять следующие меры в 2019 году: запретить сотрудничество между военными двух стран; «обеспечить гибкость» основным союзникам в деле перехода от российского вооружения, оставшегося сегодня на вооружении, на американское; запретить правительству США признавать присоединение Крыма; предоставить Украине оружия, снаряжения и военной техники на $259 млн.

Конгрессмены утверждают также, что Москва нарушила договоры, обеспечивающие контроль над вооружениями, модернизировала и увеличила свой ядерный потенциал, испытала противокосмические боевые системы, а также использовала новейшие технологии для дестабилизации ситуации у своих соседей.

Кроме того, в документе предлагается выделить дополнительные $6,3 млрд. на реализацию программы «Европейская инициатива сдерживания», направленную на увеличение американского военного контингента в Европе с целью противостояния «российской агрессии».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. татарин 174 Сегодня, 08:13
    В совместном отчете верхней и нижней палат Конгресса Россия названа «конкурентом» Соединенных Штатов.
    Это верно, это всегда так и было. Вся политика США объясняется желанием избавиться от такого сильного конкурента. Так было и так будет и далее.
    татарин 174
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 08:30
      батут в работе... чо сказать.. пойду "литовкой" перед сном помашу ... роса,травка лёгкая, комаров нет, сосед уже ногами сучит с "перваком"...вот она- жизнь. а правительство......на это и рассчитывает. мне по бую, я выработал. "за Державу обидно..за Вас.
      Дедкастарый
  2. Неплохой (Виталий) Сегодня, 08:16
    Необходимые и достаточные контакты поддерживаются, а больше и не надо.
    Неплохой
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:25
      hi
      Конгресс США намерен продлить запрет на сотрудничество между американским и российским военными ведомствами

      В Конгрессе понимают что военные могут договориться быстрее политиков ? wink
      bouncyhunter
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:41
        Доброе утро Паша! hi , договариваются и никого не спрашивают , потому что военные знают , как хрупок мир.
        cniza
  3. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:28
    Конгресс продлит запрет на сотрудничество между военными США и РФ Эти чудные всё никак не проснуться. Россия, благодаря вашим запретам уже там где ей надо. Никак матрасные не поймут, что для русских запреты обходить легче, чем, даже не выгодные, но договоренности. Спите дальше.
    Теренин
  4. BAI Сегодня, 08:43
    Штаты все никак успокоиться не могут - как это после поражения в холодной войне Россия отказывается признавать себя побежденной.
    BAI
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