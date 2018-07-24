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ВС РФ получат первый отечественный ударный БЛА
Российское военное ведомство примет на вооружение ударный модернизированный беспилотник «Форпост-М», испытания которого будут завершены в ближайшее время, сообщают Известия.
В Минобороны рассказали газете, что обновленный БЛА – полностью автономная платформа, на которой размещены современный радар, оптические системы и управляемые бомбы. Благодаря своей аппаратуре дрон способен идентифицировать и уничтожать наземные цели любое время суток и при любой погоде.
В частности, бесплатформенная инерциальная навигационная система (БИНС) отечественной разработки позволяет аппарату совершать полеты без использования системы ГЛОНАСС или GPS, что дает ему преимущества в районах, насыщенных системами ПВО и РЭБ противника.
По данным газеты, первые модели беспилотников этого типа были «обкатаны» в Сирии. Испытания показали, что БЛА успешно обнаруживают артиллерийские системы, замаскированную бронетехнику и командные пункты противника. Дрон имеет возможность сразу же уничтожать идентифицированные объекты.
Радиус действия «Форпоста-М» – до 250 км от расположения оператора. Его скорость – более 200 км/час, время нахождения в воздухе – до 17 часов. Вес аппарата – более 450 кг. Максимальная высота полета – около 5 тыс. метров.
Как отмечают эксперты, ударные беспилотники позволяют командованию решать множество тактических задач, не подвергая риску жизни своих военнослужащих.
В Минобороны рассказали газете, что обновленный БЛА – полностью автономная платформа, на которой размещены современный радар, оптические системы и управляемые бомбы. Благодаря своей аппаратуре дрон способен идентифицировать и уничтожать наземные цели любое время суток и при любой погоде.
В частности, бесплатформенная инерциальная навигационная система (БИНС) отечественной разработки позволяет аппарату совершать полеты без использования системы ГЛОНАСС или GPS, что дает ему преимущества в районах, насыщенных системами ПВО и РЭБ противника.
По данным газеты, первые модели беспилотников этого типа были «обкатаны» в Сирии. Испытания показали, что БЛА успешно обнаруживают артиллерийские системы, замаскированную бронетехнику и командные пункты противника. Дрон имеет возможность сразу же уничтожать идентифицированные объекты.
Радиус действия «Форпоста-М» – до 250 км от расположения оператора. Его скорость – более 200 км/час, время нахождения в воздухе – до 17 часов. Вес аппарата – более 450 кг. Максимальная высота полета – около 5 тыс. метров.
Как отмечают эксперты, ударные беспилотники позволяют командованию решать множество тактических задач, не подвергая риску жизни своих военнослужащих.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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