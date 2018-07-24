Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
WSJ: Русские хакеры теперь могут полностью обесточить США
Американские власти утверждают, что к взлому хакерами энергетических систем США имеют непосредственное отношение власти России. Такая информация появилась на страницах американской газеты The Wall Street Journal (WSL).
По данным печатного издания, кибер-взломщики, называющие себя Dragonfly или Energetic Bear, вроде бы "связанные с российскими властями", взломали сети крупных энергетических американских компаний, тем самым, получив доступ к системам управления. Таким образом, действия хакеров вполне могут вызвать полное отключение электричества на территории США. Однако названия компаний, которые якобы пострадали от «русских хакеров», почему-то скрываются. Известно только, что количество «пострадавших» составляет несколько сотен.
Как заявили в Министерстве внутренней безопасности Соединённых Штатов, хакеры и сегодня пытаются подключиться к сетям американской энергетической инфраструктуры. При этом на страницах американского издания отсутствуют какие-либо доказательства причастности России к атакам хакеров.
WSJ считает, что хакерские атаки на американские системы продолжались на протяжении всего прошлого года. Как пишет газета, власти Соединённых Штатов не исключают тот факт, что кибер-взломщики усовершенствовали свои атаки, сделав их автоматизированными. Специалисты по защите информации в настоящее время активно изучают настройки оборудования на предмет внесения в них каких-либо изменений, поскольку это может привести к огромной потере важнейшей информации.
По данным печатного издания, кибер-взломщики, называющие себя Dragonfly или Energetic Bear, вроде бы "связанные с российскими властями", взломали сети крупных энергетических американских компаний, тем самым, получив доступ к системам управления. Таким образом, действия хакеров вполне могут вызвать полное отключение электричества на территории США. Однако названия компаний, которые якобы пострадали от «русских хакеров», почему-то скрываются. Известно только, что количество «пострадавших» составляет несколько сотен.
Как заявили в Министерстве внутренней безопасности Соединённых Штатов, хакеры и сегодня пытаются подключиться к сетям американской энергетической инфраструктуры. При этом на страницах американского издания отсутствуют какие-либо доказательства причастности России к атакам хакеров.
WSJ считает, что хакерские атаки на американские системы продолжались на протяжении всего прошлого года. Как пишет газета, власти Соединённых Штатов не исключают тот факт, что кибер-взломщики усовершенствовали свои атаки, сделав их автоматизированными. Специалисты по защите информации в настоящее время активно изучают настройки оборудования на предмет внесения в них каких-либо изменений, поскольку это может привести к огромной потере важнейшей информации.
Использованы фотографии: Facebook
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти