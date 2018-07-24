13:33 24 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

WSJ: Русские хакеры теперь могут полностью обесточить США

Американские власти утверждают, что к взлому хакерами энергетических систем США имеют непосредственное отношение власти России. Такая информация появилась на страницах американской газеты The Wall Street Journal (WSL).

По данным печатного издания, кибер-взломщики, называющие себя Dragonfly или Energetic Bear, вроде бы "связанные с российскими властями", взломали сети крупных энергетических американских компаний, тем самым, получив доступ к системам управления. Таким образом, действия хакеров вполне могут вызвать полное отключение электричества на территории США. Однако названия компаний, которые якобы пострадали от «русских хакеров», почему-то скрываются. Известно только, что количество «пострадавших» составляет несколько сотен.

WSJ: Русские хакеры теперь могут полностью обесточить США



Как заявили в Министерстве внутренней безопасности Соединённых Штатов, хакеры и сегодня пытаются подключиться к сетям американской энергетической инфраструктуры. При этом на страницах американского издания отсутствуют какие-либо доказательства причастности России к атакам хакеров.

WSJ считает, что хакерские атаки на американские системы продолжались на протяжении всего прошлого года. Как пишет газета, власти Соединённых Штатов не исключают тот факт, что кибер-взломщики усовершенствовали свои атаки, сделав их автоматизированными. Специалисты по защите информации в настоящее время активно изучают настройки оборудования на предмет внесения в них каких-либо изменений, поскольку это может привести к огромной потере важнейшей информации.

Использованы фотографии: Facebook
13

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. кобальт (Максим) Сегодня, 09:01
    И это мы еще не применяли отдельный специальный батальон прапорщиков, если его применить, то в США все люди останутся, а все ценности исчезнут.
    кобальт
    1. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 09:04
      Уже нет! Почти все- теперь иностранцы
      дилетант2
    2. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 09:42
      Цитата: кобальт
      И это мы еще не применяли отдельный специальный батальон прапорщиков, если его применить, то в США все люди останутся, а все ценности исчезнут.

      Похоже Вам со службой не повезло, или совсем не служили. Сочувствую. Для красного словца оскорбляете пахарей. Так еще и не знаете, что один полковник легко заткнет за пояс специальный батальон прапорщиков. Примеры знаю.
      Ст.пропорщик
      1. MPN (Павел) Сегодня, 09:54
        Таким образом, действия хакеров вполне могут вызвать полное отключение электричества на территории США.
        Дилетанты..., не будем мы Америку обесточивать, просто счетчики взломаем и заставим крутиться как вентиляторы, а народ потом сам вас обесточит.
        Цитата: Ст.пропорщик
        Так еще и не знаете, что один полковник легко заткнет за пояс специальный батальон прапорщиков. Примеры знаю.

        Не берите в ум, разве не привыкли еще на сайте? Тут звание прапорщик ассоциирует товарищ , не со званием , а как некое мифическое существо... wink
        MPN
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 09:03
    Нужна новая награда немедленно wassat "орден вредителя", wassat "медаль за хакерство" , и значок "почетный хакер России" lol!!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. собаковод Сегодня, 09:33
      ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич )
      Нужна новая награда немедленно

      Трижды хакер Российской Федерации! Звучит!
      собаковод
    2. антивирус Сегодня, 09:42
      ищи кому выгодно.
      некий гер( маккейн?) построил свечной заводик и раскручивает тему "резервного" освещения.
      антивирус
  3. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 09:04
    Как то очень похоже на доводы свидомых,у них чуть что Путин и Россия виноваты!Любое происшествие в стране-ФСБ wassat Видимо заразная тема)))
    Magic Archer
    1. кобальт (Максим) Сегодня, 09:07
      Да ладно, сам видел, зуб даю, Владимир Владимирович лично нажал кнопку "ВЫКЛ" и в Иллинойсе свет погас, только тсс не говорите никому bully
      кобальт
      1. собаковод Сегодня, 09:38
        кобальт (Максим)
        Да ладно, сам видел, зуб даю, Владимир Владимирович лично нажал кнопку "ВЫКЛ" и в Иллинойсе свет погас, только тсс не говорите никому

        Я уже писал в комментариях к одной из предыдущих тем
        собаковод 19 июля 2018 07:29 |
        Хотя, да. Путин всё-таки вырубил свет на посиделках у Трампа. В самый кульминационный момент!

        Сам видел!
        собаковод
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:12
    Из серии- опять кот виноват...
    parusnik
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:24
      Цитата: parusnik
      Из серии- опять кот виноват...

      Как говорил один литературный персонаж , обнаружив очередные мужские сапоги у дверей спальни жены : "Ничего нового , господа , ничего ..." .
      bouncyhunter
  5. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 09:15
    Интересно, а чьи хакеры у меня дома пару раз в месяц электричество выключают???
    WATCH_OFFICER
    1. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 12:21
      Тренируются. laughing
      Игорь В
  6. Moskovit (Алексей) Сегодня, 09:16
    Пора русским хакерам переключаться на родину-матушка. Пусть дороги починят через компы, коррупцию победят, пенсионный возраст понизят)).
    Moskovit
  7. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:28
    Американские власти утверждают, что к взлому хакерами энергетических систем США имеют непосредственное отношение власти России.

    Бред сивой кобылы.
    Зачем это России и её правительству? fool
    Просто ради прикола устроить "маленький армагедец"?
    По моему в таком направлении только мозги дерь мократов работают. yes
    К-50
  8. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:36
    WSJ: Русские хакеры теперь могут полностью обесточить США Если это действительно так, то для меня новость хорошая.
    Теренин
  9. Masya Masya (Маня) Сегодня, 09:45
    Русские хакеры они такие... lol
    Masya Masya
  10. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 09:51
    Тупые спецслужбисты америки. Просто свяжитесь с ФСБ, поделитесь информацией, где засели "русские хакеры", и вопрос решится положительно. Россия заинтересована в пресечении преступной деятельности, заодно пополнятся ряды служивых на IT фронте.
    Ст.пропорщик
  11. Vard Сегодня, 10:34
    Последние время, пока работал... занимался именно управлением энергосетями... У нас они могут управляться дистанционно... оборудование, коммуникации смонтированы и работают... но всё в ручном режиме... и что бы что-то вкл/выкл... надо нажать кнопку человеку... Поэтому у нас абсолютная защита от хакеров... Если учесть что везде ведомственные телефонные сети, то и по телефону дать распоряжение почти не возможно... За рубежом всё автоматизировано и подключено к Интернету... и взломать энергосети, любимое развлечение начинающих хакеров...
    Vard
  12. JonnyT Сегодня, 10:53
    школьники заDosили супер развитую державу. Смех то какой!
    JonnyT
  13. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:09
    ... имеют непосредственное отношение власти России
    А еще к взлому Макдональдсов после чего посетители травятся салатами, протечке труб, митингам и многому другому в чем американцы обвиняют предпринимателей, местные власти. И долг Сша русские хакеры по заказу правительства умудрились накрутить до астрономической цифры. Надоел американский бред. Пора действительно обесточить Сша на несколько часов и посмотреть как "самое демократическое" общество превратится в животных за это время (прецеденты уже были).
    rotmistr60
  14. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 11:57
    Вот и поделом им!
    bratchanin3
  15. ggl1 Сегодня, 13:22
    ну и что ?
    обороне США конец!
    ggl1
  16. ggl1 Сегодня, 13:26
    А еще скоро добавятся хакеры из КНР
    и из Беларуси то тогда США полное ХАНА
    ggl1
Картина дня