13:33 24 июля
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Почему F-35 для Турции может выйти США боком. Пентагон против конгресса

Министр обороны США заявляет о том, что он готов отстаивать сделку с Турцией в рамках программы по созданию и передаче ВВС Турции истребителей 5-го поколения. Речь идёт о программе F-35, по которой турецкие военные уже приступили в США к обучению полётам на этих боевых машинах. После тренировочной эксплуатации самолёты, по контракту, должны быть переданы Анкаре. Против этого выступают представители американского конгресса.

Почему F-35 для Турции может выйти США боком. Пентагон против конгресса


Джеймс Мэттис обращается к конгрессменам, заявляя, что срывать сделку с Турцией нельзя.


Из заявления главы Пентагона:
В настоящее время я выступаю против вывода Турции из программы F-35. Турция - наш союзник в НАТО, вложивший в программу с 2002 года миллиард с четвертью долларов. Они планируют купить у нас до 100 самолётов. Если сегодня нарушить турецкую цепочку поставок, это приведёт к разрыву в графике производства самолётов, отсрочке доставки 50-75 F-35 и потребует приблизительно 18-24 месяцев для восстановления работ.


В конгрессе США размышляют над этими словами. Американские парламентарии никак не могут решиться на одобрение сделки с Турцией по той причине, что подозревают Анкару в готовности к передаче технологий F-35 Москве. И в этой ситуации даже турецкие миллиарды на покупку новейших истребителей конгрессменов не прельщают. Но в дело вмешивается оружейное лобби, которое не хочет терять прибыль. Ещё и в Пентагоне опасаются того, что в случае отказа в поставках F-35 в Турцию та может устроить демарш внутри НАТО, который для США выйдет боком.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 15

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  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:14
    В Пентагоне, справедливо опасаются..Исходят из реалий...
    parusnik
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 09:29
      Американские парламентарии никак не могут решиться на одобрение сделки с Турцией по той причине, что подозревают Анкару в готовности к передаче технологий F-35 Москве.(из текста)
      Если Российские спецслужбы соизволят "подсмотреть" технологии по F-35, то с большой вероятностью допускаю, что они без турок обойдутся. sad
      Проксима
      1. MPN (Павел) Сегодня, 09:48
        Да не нужны нам их технологии, если мы их технологии реализуем на Су-57, он на порядок в цене возрастет. А вот характеристики БРЭО ну очень бы не помешали...
        MPN
        1. майор147 Сегодня, 13:13
          Цитата: MPN
          Да не нужны нам их технологии, если мы их технологии реализуем на Су-57, он на порядок в цене возрастет. А вот характеристики БРЭО ну очень бы не помешали...

          Нужны нам их технологии! Для успешной борьбы с их F-35.
          майор147
    2. Vard Сегодня, 10:42
      Они бояться учебного боя между F-35 с С-400... Наши вот не бояться, а американцы очень переживают...
      Vard
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:48
        В итоге, победит "дружба" .... бабосики превыше всего!
        rocket757
  2. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:16
    Гы-гы, Ф-35 уже начал свою войну. Вот только почему-то не на стороне НАТО. Наверное их 5-ое поколение слишком умное - само выбирает сторону, на которой воевать. Напоминает историю про "умную бомбу", которую так и не смогли выпихнуть из самолёта. wassat
    Yrec
    1. Totah155 (Alex) Сегодня, 09:26
      Цитата: Yrec
      Гы-гы, Ф-35 уже начал свою войну. Вот только почему-то не на стороне НАТО. Наверное их 5-ое поколение слишком умное - само выбирает сторону, на которой воевать. Напоминает историю про "умную бомбу", которую так и не смогли выпихнуть из самолёта. wassat

      Верно, Израиль не входит в блок НАТО. А 35-ые уже работают.
      Totah155
  3. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:26
    Правильно, не давайте туркам Фу-35.
    "Спички детям не игрушка".
    Получат эти летаки, возомнут себя джедаями непобедимыми, развяжут новую войнушку с кем-нибудь.
    Так что спокойнее для всех если "на старье" полетают, больше мирняка в живых останется. yes
    К-50
  4. prior (Влад) Сегодня, 09:29
    Инжерлик или F-35 ? Хороший вопрос... Настоящий цуцванг.
    prior
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 09:59
    Пускай по двойной цене перепрададут эти самолёты саудитам или израилю -и деньги получат (может быть), и самолёты сбагрят с выгодной для себя (также может быть)!!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:17
    Конгрессмены (депутаты, сенаторы) мало чем отличаются в различных странах. Но американские всех переплюнули и уже скатываются к украинскому варианту - назло бабушке уши отморожу. И это касается не только самолета.
    rotmistr60
  7. Михаил м (Михаил) Сегодня, 11:46
    Американские парламентарии никак не могут решиться на одобрение сделки с Турцией по той причине, что подозревают Анкару в готовности к передаче технологий F-35 Москве.

    А мы передачи технологий С-400 не опасаемся? Пусть даже в экспортном исполнении.
    Михаил м
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:55
      Цитата: Михаил м
      А мы передачи технологий С-400 не опасаемся?

      Так вроде бы речь о передаче технологий не шла, только о комплексах и все...
      helmi8
  8. nikolaj1703 (Николай) Сегодня, 12:28
    F-35 - это ЯК - 141 прихватизированный в 90-х, нового ничего там нет. Только ЯК-141 был сверхзвуковым, а F-35 получился недоделком.
    nikolaj1703
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