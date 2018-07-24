13:37 24 июля
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Уничтожена «Пакетом»: корабли ТОФ в Японском море выследили «вражескую» ПЛ

Во вторник корабли Тихоокеанского флота провели в Японском море учение по обнаружению и уничтожению подлодки условного противника, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Уничтожена «Пакетом»: корабли ТОФ в Японском море выследили «вражескую» ПЛ


Тренировка проведена в соответствии с планом боевой подготовки в рамках курсовой задачи К-2 (действие одиночного корабля). В ней были задействованы корвет «Совершенный» и эсминец «Быстрый».


Действуя в соседних морских полигонах, корабли отработали задачи поиска и уничтожения «вражеской» субмарины, роль которой выполнила одна из подлодок ТОФ. Для поисковых мероприятий были задействованы палубные вертолеты Ка-27ПЛ.

Сообщается, что корвет «Совершенный» после выполнения необходимого комплекса мероприятий по поиску, классификации и слежению за субмариной применил для ее условного уничтожения малогабаритный современный противолодочный комплекс «Пакет».

В свою очередь эскадренный миноносец для уничтожения «неприятельской» подлодки применил противолодочные реактивные глубинные бомбы.

По завершения учения оба корабля отправились на общую тренировку парада, посвященного Дню Военно-морского флота России, который пройдет в Амурском заливе в это воскресенье (29 июля).

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 46

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  1. Skay (Сергей) Сегодня, 09:28
    Дилетантский вопрос: а наши ПЛ сильно на вражеские похожи?
    Skay
    1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 09:32
      Да.Тоже чёрные,и мокрые lol
      Владивосток1969
      1. MPN (Павел) Сегодня, 09:40
        Цитата: Владивосток1969
        Да.Тоже чёрные,и мокрые lol
        У них прошивки разные, типа языковый пакет другой... sad
        MPN
        1. роман66 (роман) Сегодня, 09:54
          булькают по английски? привет hi
          роман66
          1. MPN (Павел) Сегодня, 09:56
            Привет Рома! hi От прошивки зависит, могут и по японски, и по турецки... smile
            MPN
      2. Skay (Сергей) Сегодня, 10:40
        Тоже чёрные,и мокрые

        Я имел ввиду скрытность-обнаруживаемость.
        Skay
        1. Безликий (Безликий) Сегодня, 10:50
          Во всяком случае - одни из лучших в мире по данным показателям.
          Безликий
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 09:34
      Цитата: Skay
      Дилетантский вопрос: а наши ПЛ сильно на вражеские похожи?

      вопрос к Уважаемому "Удаву Каа", Саша, расскажи . ? НА ВСЯКИЙ случай, рад тебе... hi
      андрей юрьевич
    3. Romka47 (Роман) Сегодня, 11:56
      Я читал и тоже этим вопросом задавался, одно то дела искать знакомую, а другое дело "Вирджинию" . Но тем не менее тренироваться как то надо, а как если не так?
      Romka47
  2. san4es Сегодня, 09:42
    ...применил для ее условного уничтожения малогабаритный современный противолодочный комплекс «Пакет».


    ...Комплекс «Пакет-Э/НК» способен бороться как с торпедами, так и с подлодками противника. Для уничтожения вражеских субмарин в его состав входит малогабаритная тепловая торпеда МТТ, также известная под названием «Малышка».
    san4es
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:50
      Саня , привет ! hi Пока я думал вместо тебя выступить - ты уже и сам тут как тут ! good drinks
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 09:54
        Привет Паш!
        Цитата: bouncyhunter
        hi Пока я думал вместо тебя выступить.

        ...Смотрю, не никого. request ...ТТХ выложил.
        ...Там видео осталось. если что. wink
        san4es
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:01
          Цитата: san4es
          ..Там видео осталось. если что.: wink:

          Намёк понял . wink
          bouncyhunter
          1. san4es Сегодня, 10:03
            Цитата: bouncyhunter
            ...Намёк понял .

            ...Не, не то
            https://www.youtube.com/watch?v=oKx-tpzJx9A
            san4es
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:11
              Саш , так видео хватает - поди угадай какое ты имел ввиду ? lol
              bouncyhunter
              1. san4es Сегодня, 10:15
                Цитата: bouncyhunter
                ...поди угадай какое ты имел ввиду ? lol

                laughing ...Ну, конечно желательно просматривать варианты fellow
                san4es
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 09:52
      любое видео про Флот всегда радует,хочется больше,хочется эсминцев(родни 956) но шоб " глонас "в маршрутке читала,и спутники сплёвывала ежели чо...)) и БПК,хочется, страшных АПРК, и всего прочего...и вообче... но дворцы,яхты... флот-показатель. мне сильно больно,что у нас так долго строят СКРы...хотя на продажу клепают,когда же свои крейсера в океане будут по русски матерится...(на жару,боцмана,на всякую фигню,но не "матчасть".там должно быть всё идеально.
      андрей юрьевич
    3. роман66 (роман) Сегодня, 09:56
      Саня, здорово hi а не маловато 70 кил?
      роман66
      1. san4es Сегодня, 09:58
        Цитата: роман66
        ...а не маловато 70 кил?

        Привет Ром...Им виднее wink
        san4es
      2. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 13:10
        Цитата: роман66
        а не маловато 70 кил?

        Дело в том, что Пакет - вообще-то не противолодочный, а противоторпедный комплекс, и как таковой вроде бы весьма неплох. Против ПЛ может использоваться при случае... ну вот, например, экипаж ПЛ и корвета загуляли насмерть, просыпаются с глубочайшего бодуна, и обнаруживают, что корвет аккурат над ПЛ идет. Тогда - да, можно и бахнуть laughing
        Андрей из Челябинска
        1. роман66 (роман) Сегодня, 13:14
          экипаж ПЛ и корвета загуляли насмерть, просыпаются с глубочайшего бодуна
          а что , и такое на флоте бывает? lol
          роман66
          1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 13:29
            laughing Рома если в авиации бывает, то чем флот хуже?
            Serg65
  3. тлауикол (Иван) Сегодня, 09:50
    Противолодочный комплекс Плакат bully
    тлауикол
  4. Brylevsky Сегодня, 09:50
    В свою очередь эскадренный миноносец для уничтожения «неприятельской» подлодки применил противолодочные реактивные глубинные бомбы.

    Товарищи, ни одна неприятельская подводная лодка не подпустит наш эсминец на дистанцию применения реактивных глубинных бомб, это я вам как бывший противолодочник говорю. Она, натурально, утопит его задолго до того момента, когда акустики эсминца обнаружат и классифицируют контакт. Так что не верьте вы в это "ботву" насчёт уничтожения лодки с помощью РГБ...не те времена уже, к сожалению...это было реально сделать в начале 60-х гг., но не теперь. Подводники всегда были и будут, как минимум, на шаг впереди противолодочников. Наши ребята получили очередной "зачёт" за боевую подготовку, всё ОК. Когда-то это уже всё было...в 1905 и 1941, потом в новогоднюю ночь в Грозном...Господи, как тошнит уже от всей этой "показухи" и приписки фактов...Короче, в дуэльной ситуации, эсминцу конец. Одна надежда на РБУ-1000 и "Магнетит", в качестве противоторпедной защиты.
    Brylevsky
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 10:03
      Меня больше изумило другое -наличие на ТОФе эсминца, способного выйти в море!!! belay
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 10:39
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Меня больше изумило другое -наличие на ТОФе эсминца, способного выйти в море!!! belay

        берегут 956 проект,для Последнего выхода, и на Балтике и на ТОФе.там копейки,и там копейки....
        андрей юрьевич
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 10:55
          Юрьевич hi остатки былой мощи Советского флота!!! crying
          ДРЕВНЕЙШИЙ
          1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 11:00
            Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
            Юрьевич hi остатки былой мощи Советского флота!!! crying

            так точно.
            андрей юрьевич
      2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 11:12
        Была новость, что эсминец Быстрый (КТОФ) ограниченно боеспособен. Адмирал Ушаков (СФ) хоть и выходит иногда в море, но его боеспособность близка к нулю, а Настойчивый на Балтике уже мертв.
        Гаргантюа
    2. Wedmak (Денис) Сегодня, 12:57
      А как насчет того, то у современного противолодочника в плюсах скорость, активная ГАС/ГАК, часто вертушка в воздухе и десятки РГБ в запасе? А если уж по честному, то вряд ли эсминец в одиночку будет искать ПЛ, там целый наряд сил будет - несколько кораблей, ПЛ, авиация. Так что тут еще вопрос - кто кого.
      Wedmak
  5. Brylevsky Сегодня, 10:01
    Цитата: Skay
    Дилетантский вопрос: а наши ПЛ сильно на вражеские похожи?

    По боевым характеристикам? Если объяснить в двух словах, то примерно как "УАЗ-Патриот" по техническим характеристикам похож на "Хаммер" laughing . А если серьёзно, то сравните уровень аварийности в американском ВМФ или во флотах стран-участниц НАТО, с нашим подводным флотом. Американцы потеряли всего две лодки, - "Трешер" и "Скорпион", и то...давно, очень давно. Это при том, что их флот активно патрулирует мировой океан. Другими словами, флот нормально работает, активно "пашет". А про наш я такого сказать не могу. Я нашего флота нигде, кроме России, не встречал. А информацию о том, сколько лодок в мирное время погибло у нас, думаю, вы и сами сможете найти в интеренете. Вот и делайте выводы.
    Brylevsky
    1. Skay (Сергей) Сегодня, 10:37
      По боевым характеристикам?

      По "обнаруживаемости".
      Я о чём переживаю. Вышли наши в море, "обнаружили-уничтожили", зачет получили, идут довольные домой. А всё это время у них под брюхом какой-нибудь супостат болтался.
      Skay
      1. Brylevsky Сегодня, 10:58
        Нам отметку за экзамен выставит противник. Тогда и наступит "момент истины". Что касается того удачливого эсминца, то я лично на нём не был, реальное его состояние не знаю. Может быть, там "всё хорошо"...Мне "Шапошникова" в своё время хватило. С тех пор я не верю всем этим "победным реляциям", потому что мой опыт говорит о другом. И опыт некоторых моих товарищей с ним солидарен: материально-техническое состояние большинства боевых единиц ТОФа катастрофическое...если завтра война, то это будет ещё одна Цусима.
        Brylevsky
    2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 10:39
      Хватит уже пургу писать. НИ У КОГО на планете нет стратегов 4-го поколения, 955-е и 955А - самые тихие из РПКСН в мире плюс самые быстрые и единственные, способные на залповый пуск всех 16 БРПЛ. Матрасы на своих 40-летних "Гайках" могут лишь две пульнуть и дальше в док на "обследование", прошлый раз интервал между двумя "Трайдентами" был(от греха подальше) целых 4 часа. Больше эта лодка как я понял в 2017-м не дежурила.
      По многоцелевым, 885 и 885М уж точно не уступают трём "Си Вульфам", опережая и британцев и французов, про китаяшек вообще молчу. По вооружению опережают любую МЦАПЛ. Единственный недостаток что только 1 в строю, 1 на заводских и лишь 5 в постройке. Кстати, наши 971-е не хуже Импрувд Лосей. А по неатомным можно из ядерной пятерки только с французами сравнивать, ни у бритов ни у амеров неатомных вообще нет(и не будет), а у китаянцев слабые копии "Варшавянок".
      P.S. Зато у России единственной есть то, чего нет больше ни у кого - "Посейдоны" и "Статусы-6". Они легко заменят с десяток ПЛ в функции уничтожения портов, морских баз, да и целых особо "развитых" стран с лица Земли.
      Сармат Саныч
      1. Brylevsky Сегодня, 11:15
        Ребёнок, успокойся. Когда подрастёшь, попросись служить на ТОФ. Когда отслужишь, тогда с тобой интересно будет обсудить и "Статусы", и американские "Анжелы"...Но что-то мне подсказывает, что к концу срока службы эти вопросы тебя будут интересовать меньше всего, а мнение об отчественно ВМФ ты поменяешь в корне. Но пока не попробуешь, - не узнаешь. Такая вот диалектика...
        Brylevsky
        1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 11:51
          Цитата: Brylevsky
          Когда подрастёшь, попросись служить на ТОФ. Когда отслужишь, тогда с тобой интересно будет обсудить и "Статусы", и американские "Анжелы"..

          Не знаю. Обсуждал со многими служившими на СФ и на ТОФ, как офицерами, так и срочниками, про бессилие наших ДЭПЛ и МАПЛ никто не говорил. ПРоблем, конечно, куча, но... Так что позволю себе Вам не поверить.
          Андрей из Челябинска
        2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 13:07
          Цитата: Brylevsky
          Когда отслужишь

          Сам то сколько служил? И поди на Черной речке?
          Serg65
    3. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 10:46
      Цитата: Brylevsky
      А про наш я такого сказать не могу

      это про ваш...
      андрей юрьевич
      1. Brylevsky Сегодня, 11:16
        Какой ещё "ваш"? Российский, что ли? Ну, тогда, действительно, наш...
        Brylevsky
    4. DVTamga (Александр) Сегодня, 11:06
      А если с мадагаскарским флотом сравнить? Ну или с парагвайским хотя бы? Нее, лучше со швейцарским! Представляете, у швейцарского флота вообще аварийности нет!!! Кстати, про вас выводы однозначны. Внук офицера?
      DVTamga
  6. Влад5307 (Владимир) Сегодня, 11:15
    Хорошо что уничтожили ,учебного правда, супостата. Обидно что наш ВМФ уничтожили без единого выстрела по нему!
    Влад5307
  7. Brylevsky Сегодня, 11:25
    Цитата: DVTamga
    Кстати, про вас выводы однозначны. Внук офицера?

    Нет...Старший лейтенант запаса минно-торпедной службы корабля проекта 11.24М, Тихоокеанский флот. Вы поспешны в своих выводах, это плохо. Вам факты не проясняют общую картину ситуации, а, похоже, "ломают шаблон". Не живите иллюзиями. Не адекватное восприятие окружающей действительности ведёт к трагическим последствиям. Попроситесь на контрактную службу к нам на ТОФ, отрезвление наступит быстро.
    Brylevsky
    1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 13:10
      Цитата: Brylevsky
      проекта 11.24М

      laughing точку то между 11 и 24 зачем поставил, старлей? Из пиджаков что ли?
      Serg65
  8. Brylevsky Сегодня, 12:17
    Но я ничего не говорил о "про бессилие наших ДЭПЛ и МАПЛ". Вы меня с кем-то перепутали? Я позволил себе усомниться в возможности потопления современной ПЛ при помощи РГБ, по причинам, озвученным мной выше. Я говорил о том, что на флоте распространена система "приписок", замалчивания фактов, выдавания желаемого за действительное...вот об этом я говорил. А вы, видимо, что-то нафантазировали себе...Про подводные лодки ничего не могу вам сказать, я там не служил. Могу про противолодочные корабли good ! Но, боюсь, услышанное испортит вам настроение laughing . Давайте так: пусть каждый из нас останется при своём мнении. Вы будете считать, что у нас во флоте всё ОК, а я останусь один на один со своим опытом.
    Brylevsky
    1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 12:58
      Цитата: Brylevsky
      Но я ничего не говорил о "про бессилие наших ДЭПЛ и МАПЛ"

      и
      Цитата: Brylevsky
      ро подводные лодки ничего не могу вам сказать, я там не служил

      но в то же время
      Цитата: Brylevsky
      Цитата: Skay
      Дилетантский вопрос: а наши ПЛ сильно на вражеские похожи?
      По боевым характеристикам? Если объяснить в двух словах, то примерно как "УАЗ-Патриот" по техническим характеристикам похож на "Хаммер"

      Так что я Вас ни с кем не перепутал
      Цитата: Brylevsky
      Могу про противолодочные корабли good ! Но, боюсь, услышанное испортит вам настроение

      Не испортит, это я знаю. Не в деталях, но... тем не менее.
      Цитата: Brylevsky
      Давайте так: пусть каждый из нас останется при своём мнении. Вы будете считать, что у нас во флоте всё ОК, а я останусь один на один со своим опытом.

      Я никогда не говорил, что у нас на флоте все ОК, как раз наоборот - свидетелями тому, да хотя бы и последний цикл моих статей "Военный флот России. Грустный взгляд в будущее".
      Андрей из Челябинска
  9. ВохаАхов (Владимир) Сегодня, 12:41
    А не таким ли "Пакетом" стреляли?
    ВохаАхов
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