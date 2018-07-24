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Уничтожена «Пакетом»: корабли ТОФ в Японском море выследили «вражескую» ПЛ
Во вторник корабли Тихоокеанского флота провели в Японском море учение по обнаружению и уничтожению подлодки условного противника, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Тренировка проведена в соответствии с планом боевой подготовки в рамках курсовой задачи К-2 (действие одиночного корабля). В ней были задействованы корвет «Совершенный» и эсминец «Быстрый».
Действуя в соседних морских полигонах, корабли отработали задачи поиска и уничтожения «вражеской» субмарины, роль которой выполнила одна из подлодок ТОФ. Для поисковых мероприятий были задействованы палубные вертолеты Ка-27ПЛ.
Сообщается, что корвет «Совершенный» после выполнения необходимого комплекса мероприятий по поиску, классификации и слежению за субмариной применил для ее условного уничтожения малогабаритный современный противолодочный комплекс «Пакет».
В свою очередь эскадренный миноносец для уничтожения «неприятельской» подлодки применил противолодочные реактивные глубинные бомбы.
По завершения учения оба корабля отправились на общую тренировку парада, посвященного Дню Военно-морского флота России, который пройдет в Амурском заливе в это воскресенье (29 июля).
Тренировка проведена в соответствии с планом боевой подготовки в рамках курсовой задачи К-2 (действие одиночного корабля). В ней были задействованы корвет «Совершенный» и эсминец «Быстрый».
Действуя в соседних морских полигонах, корабли отработали задачи поиска и уничтожения «вражеской» субмарины, роль которой выполнила одна из подлодок ТОФ. Для поисковых мероприятий были задействованы палубные вертолеты Ка-27ПЛ.
Сообщается, что корвет «Совершенный» после выполнения необходимого комплекса мероприятий по поиску, классификации и слежению за субмариной применил для ее условного уничтожения малогабаритный современный противолодочный комплекс «Пакет».
В свою очередь эскадренный миноносец для уничтожения «неприятельской» подлодки применил противолодочные реактивные глубинные бомбы.
По завершения учения оба корабля отправились на общую тренировку парада, посвященного Дню Военно-морского флота России, который пройдет в Амурском заливе в это воскресенье (29 июля).
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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