25 лет кончине советского рубля. "Хотели как лучше, получилось как всегда"

24 июля 1993 года окончательно прекратила своё хождение валюта страны, которой к тому времени уже более полутора лет не существовало. Ровно 25 лет назад Банк России озвучил решение о прекращении хождения в качестве платёжного средства по стране советского рубля с необходимостью их обмена на новые денежные знаки Российской Федерации.Официальную платёжную силу с тех пор в России стал иметь только российский рубль, хотя времена были такие, что отдельные торговые структуры и дельцы-одиночки гораздо охотнее российского рубля принимали иностранные дензнаки. В первую очередь – американские доллары. И именно тогда в обиход российских граждан стали активно входить такие понятия как «у.е. – условная единица» (цены именно в у.е. часто указывались на многих ценниках, особенно в тех случаях, когда речь шла о дорогостоящих товарах) и «в долларовом эквиваленте».В том же 1993 году денежная реформа была завершена.Её продолжительность заняла более 5-ти месяцев, в результате чего у населения было изъято более 20 миллиардов банкнот «старого» образца с заменой на новые дензнаки.Известия о необходимости «срочно» менять старые купюры на новые привели к панике среди населения. Люди штурмовали банки, боясь остаться без гроша в кармане. Происходило это ещё и на фоне решения властей о предельной сумме разового обмена для гражданина.Первоначально обменный лимит составлял 35 тыс. рублей (это около 35 долларов по курсу на тот момент времени). Если гражданин собирался обменять сумму, превосходящую указанную, то его фактически принуждали открывать банковский депозит на срок полгода. О том, какое отношение к тому моменту у граждан сложилось к банкам (сберкассам), на счетах в которых у многих накопления превратились в пыль, напоминать не приходится.Именно во время той денежной реформы и родилась, как говорят специалисты по новейшей истории России, знаменитая фраза Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, получилось как всегда».