13:35 24 июля
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25 лет кончине советского рубля. "Хотели как лучше, получилось как всегда"

24 июля 1993 года окончательно прекратила своё хождение валюта страны, которой к тому времени уже более полутора лет не существовало. Ровно 25 лет назад Банк России озвучил решение о прекращении хождения в качестве платёжного средства по стране советского рубля с необходимостью их обмена на новые денежные знаки Российской Федерации.

Официальную платёжную силу с тех пор в России стал иметь только российский рубль, хотя времена были такие, что отдельные торговые структуры и дельцы-одиночки гораздо охотнее российского рубля принимали иностранные дензнаки. В первую очередь – американские доллары. И именно тогда в обиход российских граждан стали активно входить такие понятия как «у.е. – условная единица» (цены именно в у.е. часто указывались на многих ценниках, особенно в тех случаях, когда речь шла о дорогостоящих товарах) и «в долларовом эквиваленте».

В том же 1993 году денежная реформа была завершена.


25 лет кончине советского рубля. "Хотели как лучше, получилось как всегда"


Её продолжительность заняла более 5-ти месяцев, в результате чего у населения было изъято более 20 миллиардов банкнот «старого» образца с заменой на новые дензнаки.

Известия о необходимости «срочно» менять старые купюры на новые привели к панике среди населения. Люди штурмовали банки, боясь остаться без гроша в кармане. Происходило это ещё и на фоне решения властей о предельной сумме разового обмена для гражданина.

Первоначально обменный лимит составлял 35 тыс. рублей (это около 35 долларов по курсу на тот момент времени). Если гражданин собирался обменять сумму, превосходящую указанную, то его фактически принуждали открывать банковский депозит на срок полгода. О том, какое отношение к тому моменту у граждан сложилось к банкам (сберкассам), на счетах в которых у многих накопления превратились в пыль, напоминать не приходится.

Именно во время той денежной реформы и родилась, как говорят специалисты по новейшей истории России, знаменитая фраза Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, получилось как всегда».


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Комментарии 67

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  1. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 10:08
    И пенсиями,и с налогами хотят, результаты уже известны, как это не прискорбно...
    Диванный эксперт
    1. Например Сегодня, 10:11
      Настораживает не сам факт поднятия пенсионного возраста, а то, что реальных шагов по уличшению в экономике НЕТ.
      Упыри безмозглые.
      Ну отберут деньги у стариков. А завтра, что делать будут? Отбирать уже нечего.
      На грабли по кругу, хороводом, всей думой и кодлой медведевской.
      Например
      1. MPN (Павел) Сегодня, 10:24
        В мире есть еще множество грабель, на которые не ступала нога человека.
        MPN
        1. Vard Сегодня, 10:37
          Одна из грабель... МО хочет поставить на учёт автомобили принадлежащие гражданам... в первую очередь внедорожники... причём элитные модели... крузаки и туареги... в боевых действиях участия принимать не будут...
          Vard
          1. BAI Сегодня, 10:59
            В 1972 году даже ВАЗ-2101 на учете стояли. Ничего нового.
            BAI
          2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 11:28
            Цитата: Vard
            Одна из грабель... МО хочет поставить на учёт автомобили принадлежащие гражданам... в первую очередь внедорожники... причём элитные модели... крузаки и туареги... в боевых действиях участия принимать не будут

            recourse А нас то за шо????
            lol Этож не языком чесать, этож Родине надо послужить!!!
            Serg65
            1. роман66 (роман) Сегодня, 11:59
              здорово hi дрындулетку-то жалко, убьют нахрен
              роман66
              1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 12:50
                hi Здорова Рома!
                Если начнется, многие ли в живых останутся?
                Serg65
                1. роман66 (роман) Сегодня, 13:08
                  белорусы. которые в лес свалить успеют
                  роман66
      2. dorz (Дмитрий) Сегодня, 10:44
        Цитата: Например
        Настораживает не сам факт поднятия пенсионного возраста, а то, что реальных шагов по уличшению в экономике НЕТ.

        В стране нет отраслей, которые за короткое время могут дать импульс экономике. Рынки вооружений и атомной энергетики не резиновые и имеют свои ограничения. Для сравнения, рынок гражданской авиации вместе с инфраструктурой следующие 20 лет оценили в $ 19,5 трлн.
        dorz
        1. Например Сегодня, 11:26
          Цитата: dorz
          В стране нет отраслей, которые за короткое время могут дать импульс экономике.

          Под лежачий камень вода не течет.
          Какоего хрена на нашем рынке орудуют легушатники со своими леруа, оби, декатлоном? И остальные дельцы из ЕС, что тут осели. Если санкции, то идите на... домой.
          Торговать мы сами умеем.
          И такая же ботва во многих сферах.
          А вы говорите в стране нет....
          В стране нет правителя, который о нашей стране думает.
          Например
        2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 11:29
          Цитата: dorz
          В стране нет отраслей, которые за короткое время могут дать импульс экономике

          Извиняюсь, а при Союзе этот импульс кто дал?
          Serg65
          1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 11:48
            Цитата: Serg65
            Извиняюсь, а при Союзе этот импульс кто дал?

            При Союзе за воровство из казны расстреливали и экономику двигали глобальные проекты - космос, авиация, машиностроение, БАМ. Сегодня такие проекты в планах только у Китая и Америки.
            dorz
            1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 12:53
              Цитата: dorz
              При Союзе за воровство из казны расстреливали

              Расстреливали стрелочников! Вон Горбачева как председателя Ставропольского Крайкома КПСС не расстреляли, на оборот по служебной лестнице подняли! Хотя в Ставрополье сходились многие наркотрафики! hi
              Serg65
            2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 12:56
              Цитата: dorz
              экономику двигали глобальные проекты - космос, авиация, машиностроение, БАМ

              При Союзе экономику двигал только ВПК! Космос, авиация и тот же БАМ на 90% работали в интересах ВПК и МО СССР!
              Serg65
          2. роман66 (роман) Сегодня, 12:00
            импульс дал Сталин, остальные только тормозили
            роман66
            1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 12:54
              Цитата: роман66
              импульс дал Сталин, остальные только тормозили

              Правда твоя, Рома!!!
              Serg65
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 10:09
    Вообще то нужно говорить '-хотели как лучше, а не вышло вообще ничего! """ negative
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:09
    хотя времена были такие, что отдельные торговые структуры и дельцы-одиночки гораздо охотнее российского рубля принимали иностранные дензнаки. В первую очередь – американские доллары.
    ...Да не отдельные, было такое впечатление, что доллар официальная валюта..а под у.е. имелась ввиду вся валюта..Даже курс валют в магазинах торгующих по у.е., вывешивался..
    parusnik
    1. MPN (Павел) Сегодня, 10:26
      А мне картинка рубля напомнила, что этой бумажки мне на неделю хватало в школьной столовке питаться ... smile
      MPN
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:33
        Цитата: MPN
        А мне картинка рубля напомнила, что этой бумажки мне на неделю хватало в школьной столовке питаться .

        На неделю в школе сдавали по 1 руб.20 копеек. А вообще на рубль можно было не плохо отовариться.
        Ныробский
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:36
          Цитата: Ныробский
          На неделю в школе сдавали по 1 руб.20 копеек. А вообще на рубль можно было не плохо отовариться.

          Ну да , шестидневка была, по 20 коп. в день...
          MPN
          1. роман66 (роман) Сегодня, 12:07
            вот какая красавица
            роман66
            1. MPN (Павел) Сегодня, 12:16
              Это было сверхсчастье...
              MPN
              1. роман66 (роман) Сегодня, 12:25
                у меня лежит кучка купюр советских. эх мне бы ее пока в институте был....
                роман66
            2. сайгон (виктор) Сегодня, 12:29
              Ну кому как в обще еще 30 копеек надо было )))))
              сайгон
        2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:38
          Дима , привет ! hi Почитаешь комментарии и такая ностальгия накатывает ...
          bouncyhunter
          1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 12:13
            Цитата: bouncyhunter
            Дима , привет ! hi Почитаешь комментарии и такая ностальгия накатывает ...

            Привет Павел! И не говори recourse Как то раз с пацанами родительские деньги на питание не сдали, купили сковородку, муку, конфет и как истинные индейцы пошли в лес блины жарить....В наказание за оный проступок в воскресенье были поголовно лишены гуляния на улице. laughing
            Ныробский
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:20
              И такие воспоминания у многих . Я свои деньги на питание спускал на поход в кино и тир и на резину для рогатки и самострела . yes
              bouncyhunter
              1. роман66 (роман) Сегодня, 12:28
                а я на ножички, маньяк я, да...
                роман66
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:30
                  Цитата: роман66
                  а я на ножички, маньяк я, да...

                  Это я уже когда постарше стал . bully
                  bouncyhunter
        3. фигвам (Сергей) Сегодня, 11:08
          А ведь я там жил...
          фигвам
        4. 30 вис (Юрий) Сегодня, 12:27
          Винегрет без масла с тухлыми огурцами -.. Суп на костном бульоне . фрикадельки три штучки , картофель сухой ,лук сухой ...
          -В тефтелях хлеб ,крохмал , лук (опять же сухой ) , и вкрапления мяса .. - Компот из сухофруктов без сахара (почти !) - ,пирож был всегда нормальный + , хлеб был вкусный , Пиво разбодяженной водой ,треть от кружки пена ! - Торговля воровала страшно ! Работники общепита воровали отчаянно ,воровали всё! Помню после обеда в заводской столовой через час жрать хотелось ужасно! Самый большой плюс этому времени - моя молодость , здоровье ,любовь !
          30 вис
      2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:49
        А мне напомнила, ежели рубль можно было спрятать в книгу в 1977 ,в 1979, он своей покупательской способности не терял... smile
        parusnik
  4. g16.ru Сегодня, 10:11
    Именно так до наших людей первый раз донесли банальную истину, что суррогаты или эквиваленты ценности собственной-то ценности, оказывается, и не имеют. Только стоимость и ту исключительно номинальную.
    g16.ru
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 10:13
    Этих денег у народа ещё на руках вагоны -ждут возврата СССР!!!! lol Хотя, помню, несколько раз были акции, когда за Советские монеты реально продовали, скажем, пиво! Как сейчас помню в начале 2000х годов-пиво за 35 копеек, монетами СССР по 20 и 15копеек!!!! Три бутылки купил сам лично!!!! drinks
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. igor67 (Игорь) Сегодня, 10:21
      до сих пор храню
      igor67
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 10:52
        Игорь hi золотое время, кто бы что не говорил!!! А период СССР для современной России эталон!!!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. igor67 (Игорь) Сегодня, 11:03
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          Игорь hi золотое время, кто бы что не говорил!!! А период СССР для современной России эталон!!!

          в принципе, да, родители работали на заводе рабочими, получили квартиру трёх комнатную,в 84 закончил школу, иди учись работай,как бы всё предрешено, а сейчас ипотека, ссуды, здоровья нет, думаешь сможешь выплатить или нет,
          igor67
          1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:28
            Эх Игорь, если бы только ссуды, а сколько щас судов по этим ссудам проходит каждый день.
            sabakina
    2. BAI Сегодня, 11:02
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Этих денег у народа ещё на руках вагоны

      "На руках" - не то слово.
      BAI
  6. spektr9 Сегодня, 10:15
    За 25 лет не чего не изменилось, как тогда народ кидали так и сейчас
    spektr9
  7. kefan (kefan) Сегодня, 10:16
    Советские деньги были действительно деньгами, а на новых банкнотах уже даже не пишут, что они обеспечиваются золотом, драг. металлами и т.д.
    kefan
    1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:37
      Цитата: kefan
      Советские деньги были действительно деньгами, а на новых банкнотах уже даже не пишут, что они обеспечиваются золотом, драг. металлами и т.д.

      Опять же, то была заслуга "кровавого" Сталина, который спустя 4 года после тяжелейшей войны начал проводить снижение цен для народа. Сейчас нет ни войн ни катаклизмов, а цены растут
      Ныробский
      1. Гнусный скептик (Тимур) Сегодня, 11:12
        За всю известную историю человечества ни в одной стране подобного не происходило

        Вроде в Японии в какой-то короткий период тоже была дефляция.
        Гнусный скептик
      2. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 11:35
        Сталинский рубль, был действительно крепкой нац.валютой. Только, к сожалению, "любитель кукурузы" напрочь перечеркнул достижения СССР, и в этой сфере
        Кстати, рублей пятьсот, советских, разными купюрами, до сих пор храню, не считая монет laughing
        Сибирский цирюльник
      3. Imobile (Игорь) Сегодня, 13:02
        Что толку со снижения цен если у народа денег не было???? Мне пофиг на цены, хоть миллиард пусть стоит, лишь бы ЗП покрывала.
        Imobile
  8. Лесс Сегодня, 10:20
    Именно во время той денежной реформы и родилась, как говорят специалисты по новейшей истории России, знаменитая фраза Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, получилось как всегда».

    Не понял только, а что конкретно хотели-то?
    Лесс
  9. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 10:30
    а красивые были деньги....мне 25-ка нравилась ))) и 10-ка...ну и 3-ка зелёная...красота. Заначки до сих пор находят в старых деньгах...
    Чёрная вода
    1. dauria (Алексей) Сегодня, 10:40
      а красивые были деньги.


      И крепкие. Замызганный червонец , скомканный , грязнющий, в масле в кармане спецовки завалялся . Постирал как обычную тряпку с мылом, высушил на верёвке - как новенький, даже гладить не надо. И ведь не порвался даже.
      Эх!!! Как там у Володи..
      " А я сидел с засаленною трёшкой
      Чтоб завтра гнать похмелие моё..."
      dauria
  10. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 10:35
    А Группе Российских войск в Закавказье, еще полгода после окончания обмена советских дензнаков, продолжали платить ими денежное довольствие. То есть в России деньги уже не ходили, а военным, еще продолжали ими платить. Каких усилий стоило их обменять, что бы купить продукты для семьи вспомнить страшно. Вот кто то нажился. Будьте вы прокляты! am
    vladimirvn
  11. Sadko88 (Старший) Сегодня, 10:36
    Советский рубль после реформы 1961 года был формально равен 0,987412 г золота, но возможности обменять рубли на золото не существовало. Золотой эквивалент использовался при формировании официальных обменных курсов для иностранных валют. В настоящее время рубль не имеет золотого эквивалента... Вот когда будет снова обеспечен золотом, тогда и вернёт силу. Поэтому кстати все успешные люди не хранят эти бумажки а вкладывают во всё имеющее ценность
    Sadko88
  12. Sadko88 (Старший) Сегодня, 10:40
    Цитата: Чёрная вода
    а красивые были деньги....мне 25-ка нравилась ))) и 10-ка...ну и 3-ка зелёная...красота. Заначки до сих пор находят в старых деньгах...

    Согласен. Помню мелким трёху потерял когда шёл из магазина "Диета" - существенно подорвал бюджет семьи smile Но монеты мне нравились больше wink
    Sadko88
  13. Masya Masya (Маня) Сегодня, 10:54
    народ хочет надуть государство, а государство- народ... государство выигрывает...
    Masya Masya
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:30
      Да Мариночка, это как борьба с зелёным змием...Вечная и беспощадная...
      sabakina
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 10:56
    В Советском Союзе наличный рубль вращался только в сфере потребления, во всех других сферах рубль был безналичным. С приходом дикого капитализма наличный рубль включился в оборотные средства предприятий, которые раньше были безналичными. А оттуда он выбрасывался в сферу потребления, а потом расцвела эпоха бартера. И даже будучи дефицитным рубль все равно девальвировался. В общем-то, рубль подорвало и отсутствие внятной экономической политики.
    Altona
  15. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:04
    Говорили, что советские деньги очень сложно было подделать из за уникального рисунка. А на гербе можно было разглядеть две бутылки шампанского. По моему на трёшке...
    sabakina
  16. Старый26 (Владимир) Сегодня, 11:19
    Цитата: MPN
    А мне картинка рубля напомнила, что этой бумажки мне на неделю хватало в школьной столовке питаться ... smile

    Ну если только в буфете. на "столовку" сдавали ЕМНИП 1 руб. 20 или 1 руб 30 копеек

    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    Этих денег у народа ещё на руках вагоны -ждут возврата СССР!!!! lol Хотя, помню, несколько раз были акции, когда за Советские монеты реально продовали, скажем, пиво! Как сейчас помню в начале 2000х годов-пиво за 35 копеек, монетами СССР по 20 и 15копеек!!!! Три бутылки купил сам лично!!!! drinks

    В начале 2000-х пиво по 35 копеек? Что-то вы немного запутались. Или с ценой, или с годом. На советские монеты - тут ничего сказать не могу. Но лично такое не встречал...

    Цитата: igor67
    до сих пор храню

    Пару месяцев назад решил с монетами навести порядок. Специально не собирал, но то от тещи с тестем, то от родителей остались монеты. Купил для них специальный кляйсер. И 4 или 5 вкладышей. Думал хватит, но когда посчитал, выяснилось, что придется еще штук 8-10 вкладышей покупать. Одних юбилейных штук 30. Плюс советские бумажные - до "четвертака" включительно, плюс мелочь....

    Цитата: kefan
    Советские деньги были действительно деньгами, а на новых банкнотах уже даже не пишут, что они обеспечиваются золотом, драг. металлами и т.д.

    Не пишут. А что, советские, на которых писали о том, что они обеспечиваются золотом, вы могли в случае необходимости обменять на золотой эквивалент? Что-то такого в моей жизни и не слышал...

    Цитата: Чёрная вода
    а красивые были деньги....мне 25-ка нравилась ))) и 10-ка...ну и 3-ка зелёная...красота. Заначки до сих пор находят в старых деньгах...

    Да, цветовая гамма была довольно своеобразная и не менялась на протяжении 30 лет.
    - 1 рубль - желтая
    - 3 рубля - светло-зеленая
    - 5 рублей - синяя
    - 10 рубль - красная ("червонец")
    - 25 рублей - сиреневвая
    - 50 рублей - темно-
    - 100 рублей - ????
    Вот цвет сотенной уже не помню. Вроде бы желто-коричневая, но точно не помню. Из воспоминаний детства осталось событие, когда мой дядька, зайдя к нам по какому-то делу показал новый рубль образца 1961. такой малюсенький по сравнению с "простынями". ходившими до этого.

    А ведь было время, когда на пятерку и в ресторане можно было посидеть. На четвертак вообще гуляли вчетвером... laughing
    Старый26
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:37
      Цветовая гамма позволяла подслеповатый людям не путаться в купюрах. Червонец никак не спутаешь с четвертаков, а трёшке с пятёркой.
      sabakina
      1. сайгон (виктор) Сегодня, 12:34
        Кроме цвета еще и размер был разный у купюр.
        сайгон
  17. kefan (kefan) Сегодня, 11:30
    З года назад начал собирать советские монеты погодовку с 1921 по 1991 года. Купил альбомы, но, как оказалось, это удовольствие не из дешевых, некоторые редкие экземпляры не одну сотню тысяч сегодняшних стоят.
    kefan
  18. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:44
    Вот ни на копейку не верю, что верховые хотели сделать как лучше!!!
    rocket757
  19. Apollo (Алех) Сегодня, 12:11
    Скажу более, времена когда "хотели как лучше, а получилось как всегда" не канули в лету, они имеют место быть и сегодня. И, если не все, то большинство государственных проектов заканчиваются "как всегда".
    Apollo
  20. mavrus (Андрей) Сегодня, 12:19
    Цитата: Vard
    Одна из грабель... МО хочет поставить на учёт автомобили принадлежащие гражданам... в первую очередь внедорожники... причём элитные модели... крузаки и туареги... в боевых действиях участия принимать не будут...

    Какой-нибудь журналюга решил цену на крузак снизить, а то жаба душит. Вот фейки и распространяет. Хотя у госдуросцев ума хватит эту идею подхватить, и втретьем чтении это будет выглядеть так, элитные модели не трогаем, а шкурим работяг и пенсионеров.
    mavrus
  21. Старый26 (Владимир) Сегодня, 12:33
    Цитата: Например
    Торговать мы сами умеем.

    А чего же не торгуем? Не слышал, что бы у нас в городе какой-то из бизнесменов организовал что-то подобное. Продовольствие - это да, рынок - тоже, а вот что-то из стройиндустрии - есть пара достаточно крупных "местного разлива", но и по ассортименту и по размаху не могут идти вровень с той же Леруа Мерлен.
    И такого типа "предприятия" дают импульс только торговле. Несмотря на то, что в крае открываются новые производства, достаточно современные, но во-1 их мало, во-2 они небольшие. Тот импульс экономики, который мог дать тот же Уралвагонзавод или другое предприятие с десятками тысяч работающих - таких почти нет или крайне мало. Так пусть хоть "иностранцы" снижают у нас безработицу. Конкурентов среди наших у нас просто не существует в природе...

    Цитата: kefan
    З года назад начал собирать советские монеты погодовку с 1921 по 1991 года. Купил альбомы, но, как оказалось, это удовольствие не из дешевых, некоторые редкие экземпляры не одну сотню тысяч сегодняшних стоят.

    Это точно. Сам не собираю, но вот знакомые есть. Как-то пригласил, показал мелочь, которой осталось дофига. А он мне говорит, вот если бы у тебя были 15 копеек выпуска ЕМНИП 1964 года я взял бы у тебе ее за "штуку". Увы laughing не было за 1964, были только за 1961-1963 и 1965 год, которые "бросовые"...

    Цитата: sabakina
    Цветовая гамма позволяла подслеповатый людям не путаться в купюрах. Червонец никак не спутаешь с четвертаков, а трёшке с пятёркой.

    Зато сейчас laughing Лет 10-20 назад, а может и больше, когда Украина начала выпуск своих купюр под названием гривна их иначе как "фантиками" не называли. Пару дней назад дочка, возвращаясь из магазина показывает 2000 рублевую купюру. Ядовитый цвет. Тот же фантик. У тех, кто дизайном дензнаков занимается хоть какой то вкус есть или его нет напрочь?
    Старый26
  22. Imobile (Игорь) Сегодня, 12:58
    На мой взгляд он умер раньше, где-то в 61 году, вернее он был присмерти до 80года
    Imobile
  23. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 13:25
    Ха. А на цбрф до сих пор его курс постоянно обновляемый есть!
    Beltasir Matyagu
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