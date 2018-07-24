13:35 24 июля
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Требования к здоровью военных ученых будут снижены

Российское военное ведомство снизит требования к здоровью офицеров, решивших поступить в учебные заведения Минобороны и в последующем заниматься наукой, сообщают Известия.

Требования к здоровью военных ученых будут снижены


С этой целью подготовлены изменения в приказ №770 от 2014 года, устанавливающий порядок прохождения врачебной экспертизы. Согласно поправкам, в адъюнктуру, ординатуру и докторантуру смогут поступать офицеры с ранениями и травмами, последствия которых проявляются незначительно. При наличии таких травм военнослужащему предложат пройти индивидуальную оценку его здоровья, в ходе которой комиссия определит его годность к поступлению. При этом будет учитываться прогноз медиков о риске ухудшения состояния, а также характеристика командира о том, насколько офицер справляется с должностными обязанностями при своем заболевании.


В список диагнозов, при которых необходима индивидуальная экспертиза, вошли также некоторые заболевания позвоночника, язва желудка (с редкими обострениями), умеренное заикание и другие.

В Минобороны отметили, что данный шаг позволит военнослужащим, имеющим большой практический опыт службы в войсках, в том числе в горячих точках, повысить свой образовательный уровень и затем передавать свои знания молодому поколению.

По словам эксперта Российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олега Жердева, по окончании учебных заведений, эти люди не будут служить в строевых частях. Они будут заниматься наукой и преподавательской деятельностью. Их задачей станет не защищать родину с оружием в руках, а обучать защитников Отечества.

Как отметил председатель военно-врачебной экспертной комиссии Сергей Стрильченко, офицеры получают ранения во время прохождения службы, и будет неверным отправлять их в запас, лишая возможности заниматься наукой и преподавательской деятельностью.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 19

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 10:14
    Лишь бы это не стало массовым, и не коснулось строевых частей.
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 10:40
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Лишь бы это не стало массовым, и не коснулось строевых частей.

      Благими намерениями устлана дорога в ад
      Хотя и придурковатые критерии требований от работодателя тоже иногда на грани маразма. Нужен индивидуальный подход, а не всех под одну гребёнку, как обычно! negative
      майор Юрик
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 10:50
        Юрий!!! hi Сто плюсов за шутку юмора!!! laughing +++++++++++++++++++++++++++++!!''!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
  2. MPN (Павел) Сегодня, 10:19
    Ну как бы для ученых и возраст не критерий, они наукой всю жизнь занимаются и в пике своем находятся до начала маразма... (верней перед самым началом winked )
    MPN
    1. g16.ru Сегодня, 10:23
      И тут мы снова уходим от разумной концепции "каждый военный - в первую очередь боец" к "бойцам", которые и до служебного стола-то добежать не в состоянии. По разным, нужно признать, причинам.
      g16.ru
      1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 10:44
        Далеко не каждый боец способен бороться своим уровнем интеллекта. Пока вы лицемерите, другие молодые умы хотят служить и отдавать родине долг не смотря на свое неидеальное здоровье.
        Вояджер
        1. g16.ru Сегодня, 11:30
          Цитата: Вояджер
          Далеко не каждый боец способен бороться своим уровнем интеллекта. Пока вы лицемерите, другие молодые умы хотят служить и отдавать родине долг не смотря на свое неидеальное здоровье.

          Ответил ниже. Не поленитесь - прочитаете.
          Я не лицемерю, а задаюсь простым вопросом - зачем вообще нужен военный человек.
          Именно военный, а не "околовоенный".
          g16.ru
          1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:36
            Цитата: MPN
            Ну как бы для ученых и возраст не критерий, они наукой всю жизнь занимаются и в пике своем находятся до начала маразма... (верней перед самым началом winked )


            Вот и сказали масло маслянное.
            Идущий
  3. g16.ru Сегодня, 10:20
    Затем начнут принимать "сирых и убогих" … и среднего пола. Совсем "очеловечимся".
    g16.ru
  4. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 10:51
    Шойгу делает всё правильно! Современным сахаровым и курчатовым не обязательно бегать на 20 - 30 км с полной выкладкой, пусть сидят за столом и думают, сидят и думают, но обязательно с результатом.
    bratchanin3
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:51
    Для ученого главное, чтобы голова была здорова и работала в нужном направлении. А заниматься защитой страны в прямом смысле есть кому.
    rotmistr60
    1. g16.ru Сегодня, 10:55
      Простите, так мы говорим о военном человеке, или об ученом? А нахрена, извините меня за мой французский, ученому быть военным?

      Или мы путаем область деятельности с функциональными обязанностями? ;)
      Ученый должен изучать, военный должен воевать. Каждому свое, а тут расплодилось … околовоенного люда.
      g16.ru
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:02
        А вы не знали, что существуют ученные в погонах и даже профессора, кандидаты наук? Странно.
        а тут расплодилось … околовоенного люда
        Судя по всему вы, видимо, к армии имеете очень косвенное отношение поэтому вас это удивляет.
        rotmistr60
        1. g16.ru Сегодня, 11:26
          Цитата: rotmistr60
          А вы не знали, что существуют ученные в погонах и даже профессора, кандидаты наук? Странно.
          а тут расплодилось … околовоенного люда
          Судя по всему вы, видимо, к армии имеете очень косвенное отношение поэтому вас это удивляет.

          Не поверите - знаю, даже сам видел и ручки пожимал laughing
          Но все же - их много, слишком много. И не удивляет, а давно огорчает. Давайте просто посчитаем количество реально подготовленного и готового к боевым действиям личного состава из общего списочного армейского состава - будете ну очень неприятно удивлены. Это я к тому, что военный человек должен быть именно военным, а не ученым, юристом, музыкантом или еще кем-то. Все остальное - приданные функции к первичной. Понятно, что военным человеком проще управлять, но все же сколько можно плодить сущности?
          g16.ru
          1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:39
            а не ученым, юристом, музыкантом или еще кем-то
            Предлагаете Военную прокуратуру упразднить, военные оркестры одеть во фраки и снять с довольствия ВС РФ?
            сколько можно плодить сущности?
            Возможно среди этого контингента попадаются и "сущности", но они встречаются и в строевых частях.
            rotmistr60
            1. g16.ru Сегодня, 11:43
              Цитата: rotmistr60
              а не ученым, юристом, музыкантом или еще кем-то
              Предлагаете Военную прокуратуру упразднить, военные оркестры одеть во фраки и снять с довольствия ВС РФ?
              сколько можно плодить сущности?
              Возможно среди этого контингента попадаются и "сущности", но они встречаются и в строевых частях.

              Геннадий, я не предлагаю - я просто констатирую факт, что непосредственно к защите Государства они имеют весьма опосредованное отношение.
              А насчет "сущностей" - не занимайтесь словоблудием, пожалуйста. Я имел в виду ровно то, что имел в виду, а вовсе не то, что Вы мне пытаетесь приписать.
              g16.ru
  6. Sadko88 (Старший) Сегодня, 10:53
    Отлично! Юнармии прибавиться квалифицированных спецов yes
    Sadko88
  7. Apollo (Алех) Сегодня, 10:57
    Не вижу необходимости считать военнослужащими людей ушедших в науку. Надо уходить от советских стереотипов. Решение уйти в науку должно автоматически прекращать нахождение на действительной военной службе.
    Apollo
  8. BAI Сегодня, 11:10
    С военной наукой надо как-то определяться. Сейчас в военных НИИ за КМС надбавка к зарплате больше, чем за КТН.
    BAI
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