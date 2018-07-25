Не верьте, банки не заплатят. Платить придётся вкладчикам

На днях Банк России громко объявил о продолжении курса на дедолларизацию экономики. Хотя на самом деле в этот раз речь идёт о технической по сути мере — повышении нормативов резервирования валюты в банках. С 1 августа компании-нерезиденты будут обязаны отчислять в Фонд обязательного резервирования (ФОР) 8% иностранной валюты. Вместо 7%, установленных ещё два года назад.Точнее, отчислять валюту будут банки, в которых обслуживаются те самые нерезиденты. Для валюты, которую банки покупают у населения, норматив повышается до 7 процентов. По заявлению главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, мера направлена на «дестимулирование роста валютных обязательств» банков. То есть на вытеснение долларов и евро рублём.Создаётся впечатление, что, по мнению специалистов главного банка страны, мы до сих пор существуем в реалиях второй половины 90-х, когда многое не только можно, но и нужно было покупать напрямую за доллары. А валютные обменники были разбросаны по киоскам и подворотням, как грибы по лесу в урожайный год.Тем не менее, в ЦБ не сомневаются, что новый норматив вынудит банки пойти на то, чтобы сделать рублёвые вклады более привлекательными, чем валютные. Более того, один из экспертов Сбербанка вообще убеждён, что тут же снизится привлекательность средств в валюте для банков. И это приведёт к тому, что банки станут ограничивать валютное кредитование российских компаний. А заодно с ними и обычных граждан.Можно подумать, что в российских банках выстроились бесконечные очереди за валютными кредитами. Или же граждане массово сбрасывают ненужные им доллары и евро. Реальность не подтверждает ни того, ни другого. В большинстве случаев как граждане, так и предприятия стараются «резервировать» валюту конкретно для себя. И на чёрный день, и на те случаи, когда она может понадобиться для поездок за границу или крупных покупок за рубежом.А ведь на вытеснение валюты рублями, похоже, реально влияют совсем иные факторы, нежели центробанковские нормативы резервирования. Сам по себе ФОР – это лишь чуть лучше, чем детская копилка, хотя публике он подаётся в документах ЦБ РФ по-либеральному витиевато-красиво. Как безупречный, судя по всему, «механизм регулирования общей ликвидности банковской системы, используемый для контроля денежных агрегатов посредством изменения денежного мультипликатора».На самом деле Банк России держит эту часть резервов, как, впрочем, и все остальные резервы, в самых надёжных, зато не самых доходных инструментах, в том числе и в валюте. При этом для того самого регулирования и контроля Центробанком используется очень малая часть резервов. И так было всегда — даже в самые жестокие кризисные дни.Фактически можно вести речь о том, что эффективность распоряжения государственными резервами вызывает весьма серьёзные сомнения. В своё время, когда Счётной палатой РФ ещё руководил Сергей Степашин, этот главный контрольный орган страны неоднократно пытался проверить ЦБ РФ, но не получал на это «добро» ни от Федерального собрания, ни от главы государства.Очень показательно, что аудитом ЦБ РФ, в соответствии с международными нормами, при этом регулярно занимаются иностранные компании. Начиная с PriceWaterhouseCoopers, которая аудировала ЦБ с 2011 года, и кончая уже в наши дни мало кому известной «Финэкспертизой», выступающей, впрочем, в консорциуме с вполне солидным партнёром — Ernst & Young.Возвращаясь к антидолларовой мере ЦБ, отметим, что, конечно, с новым нормативом у банков немного вырастут издержки, но можно не сомневаться, что банкиры тут же переложат их на вкладчиков и получателей кредитов. И вообще с трудом верится в то, что после повышения резервного норматива на 1 процент банки тут поспешат снизить ставки валютных депозитов. И вряд ли они будут торопиться с повышением ставок по рублёвым депозитам для населения.Практика последних лет никак не соответствует таким ожиданиям специалистов из ЦБ РФ. Вклады россиян в валюте за последние три-четыре года практически не выросли, по сумме они, как свидетельствуют данные самого Центробанка, балансируют около отметки 90 млрд. долларов. При этом рублёвые вклады только за полтора последних года выросли с 18 до 21,5 триллиона.Нельзя исключать, что на решение ЦБ РФ сильно повлияла позиция его подопечных – коммерческих банков, которые из-за продолжительной стабилизации рублёвого курса фактически вынуждены были идти по пути повышения ставок по валютным вкладам. Эксперты самого ЦБ РФ вместе с банковскими аналитиками, правда, предпочитают объяснение несколько иного рода.Они напоминают про одно из главных достижений администрации Дональда Трампа — удорожание долларовых ресурсов на международном рынке. Основная причина повышения ставок по долларовым депозитам для рядовых вкладчиков по всему миру – это рост ставки Федрезерва США, которую в июне перевели в новые рамки — от 1,75 до 2% годовых, что на 25 процентных пунктов выше предыдущего диапазона.Однако заодно с отсылками на Запад нам из ЦБ РФ почему-то говорят и о дефиците валютной ликвидности в российском банковском секторе. Но если есть такие проблемы с ликвидностью, зачем же усугублять их повышением норм резервирования?И всё же, как представляется, в ЦБ РФ не хуже нас с вами помнят, как обычно меняются валютные курсы после того, как что-то или кто-то сдерживает их от скачков в ту или иную сторону. И после двадцатилетней давности дефолта, и после девальваций образца 2008 или 2014 года рубль надолго зависал на новых высоких отметках, а зачастую и вовсе за несколько месяцев отыгрывал процентов 5-6, а то и больше у доллара, а потом и у евро.Сейчас же позади президентские выборы, позади и мировой чемпионат по футболу. Из факторов, которые могут продолжать удерживать курс рубля от снижения, остались только два. Первый известен – это достаточно высокие цены на нефть. А о втором нам уже начали напоминать с рекламных щитов и экранов телевизоров – это день выборов 9 сентября. Где-то губернаторских, где-то – мэра или местных депутатов.В любом случае до 9 сентября Банк России будет как-то поддерживать рубль стабильным. Ну а после начнут срабатывать факторы уже против рубля. Начиная с повышения НДС и сомнительных пенсионных экспериментов и кончая самыми разными негативными факторами, действующими извне. Их даже перечислять не стоит.