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Гражданские внедорожники вновь поставят на воинский учет
Легковые автомобили россиян, в первую очередь внедорожники, будут поставлены на воинский учет, сообщают Известия.
Новый приказ военного ведомства предусматривает постановку на учет всех гражданских легковых автомобилей, находящихся в собственности как юридических, так и физических лиц. Информацию о транспорте, находящемся в собственности предприятий и организаций, военным будут передавать не только ГИБДД, Росстат и Гостехнадзор, но и налоговая служба.
Мобилизация личного транспорта может начаться лишь при объявлении в стране военного положения. Предпочтение будет отдаваться машинам УАЗ, но если их не будет хватать, то в дело пойдут и зарубежные модели, даже такие, как Toyota Prado и VW Touareg.
Согласно приказу, машины будут изыматься на период времени, необходимый для поступления новых автомобилей с военных резервных складов.
Кроме того, мобилизованная техника не будет принимать участия в боевых действиях. Ее владельцам предусмотрена компенсация.
По словам замглавы думского комитета по госстроительству Вячеслава Лысакова, нововведения никак не отразятся на мирной жизни собственников автомобилей, «а в случае войны это будет тем более неактуально».
Газета напоминает, что в СССР также существовала система временной мобилизации автомобильного транспорта – учитывались все машины, находившиеся на балансе предприятий (организаций) и в собственности граждан. При необходимости в армию отправились бы не только УАЗики, но и престижные в то время «Волги».
В настоящее время, согласно приказу военного ведомства от 2014 года, мобилизации подлежать грузовики, трактора, автобусы и другая техника.
Новый приказ военного ведомства предусматривает постановку на учет всех гражданских легковых автомобилей, находящихся в собственности как юридических, так и физических лиц. Информацию о транспорте, находящемся в собственности предприятий и организаций, военным будут передавать не только ГИБДД, Росстат и Гостехнадзор, но и налоговая служба.
Мобилизация личного транспорта может начаться лишь при объявлении в стране военного положения. Предпочтение будет отдаваться машинам УАЗ, но если их не будет хватать, то в дело пойдут и зарубежные модели, даже такие, как Toyota Prado и VW Touareg.
Согласно приказу, машины будут изыматься на период времени, необходимый для поступления новых автомобилей с военных резервных складов.
Кроме того, мобилизованная техника не будет принимать участия в боевых действиях. Ее владельцам предусмотрена компенсация.
По словам замглавы думского комитета по госстроительству Вячеслава Лысакова, нововведения никак не отразятся на мирной жизни собственников автомобилей, «а в случае войны это будет тем более неактуально».
Газета напоминает, что в СССР также существовала система временной мобилизации автомобильного транспорта – учитывались все машины, находившиеся на балансе предприятий (организаций) и в собственности граждан. При необходимости в армию отправились бы не только УАЗики, но и престижные в то время «Волги».
В настоящее время, согласно приказу военного ведомства от 2014 года, мобилизации подлежать грузовики, трактора, автобусы и другая техника.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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