13:33 24 июля
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Гражданские внедорожники вновь поставят на воинский учет

Легковые автомобили россиян, в первую очередь внедорожники, будут поставлены на воинский учет, сообщают Известия.



Новый приказ военного ведомства предусматривает постановку на учет всех гражданских легковых автомобилей, находящихся в собственности как юридических, так и физических лиц. Информацию о транспорте, находящемся в собственности предприятий и организаций, военным будут передавать не только ГИБДД, Росстат и Гостехнадзор, но и налоговая служба.


Мобилизация личного транспорта может начаться лишь при объявлении в стране военного положения. Предпочтение будет отдаваться машинам УАЗ, но если их не будет хватать, то в дело пойдут и зарубежные модели, даже такие, как Toyota Prado и VW Touareg.

Согласно приказу, машины будут изыматься на период времени, необходимый для поступления новых автомобилей с военных резервных складов.

Кроме того, мобилизованная техника не будет принимать участия в боевых действиях. Ее владельцам предусмотрена компенсация.

По словам замглавы думского комитета по госстроительству Вячеслава Лысакова, нововведения никак не отразятся на мирной жизни собственников автомобилей, «а в случае войны это будет тем более неактуально».

Газета напоминает, что в СССР также существовала система временной мобилизации автомобильного транспорта – учитывались все машины, находившиеся на балансе предприятий (организаций) и в собственности граждан. При необходимости в армию отправились бы не только УАЗики, но и престижные в то время «Волги».

В настоящее время, согласно приказу военного ведомства от 2014 года, мобилизации подлежать грузовики, трактора, автобусы и другая техника.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 89

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  1. Vard Сегодня, 11:03
    Не моя поломается... и так и транспортный налог и акцизы и теперь вообще отобрать замыслили...
    Vard
    1. Например Сегодня, 11:06
      Газета напоминает, что в СССР также существовала система временной мобилизации автомобильного транспорта – учитывались все машины, находившиеся на балансе предприятий (организаций) и в собственности граждан.

      Не путайте кислое с пресным.
      В СССР не было частных предприятий. Мобилизовался гражданский транспорт, который принадлежал государству.
      У граждан авто подлежащих под мобилизацию было - кот наплакал. А те, что были в огромной части у блатных и партийных деятелей.
      На мобилизованной копейке до Берлина ни хренас не доедешь.

      Согласно приказу, машины будут изыматься на период времени, необходимый для поступления новых автомобилей с военных резервных складов.

      У граждан думаю отобрать быстро, а сразу со складов взять проблема. request

      По словам замглавы думского комитета по госстроительству Вячеслава Лысакова, нововведения никак не отразятся на мирной жизни собственников автомобилей, «а в случае войны это будет тем более неактуально».


      Ну и зачем тогда этот вселенский пук? request

      в случае войны моя семья может эвакуироваться на авто, а без него нет. Упыри они там все в думе.
      Например
      1. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 11:32
        Цитата: Например
        На мобилизованной копейке до Берлина ни хренас не доедешь.

        В прошлом году два друга из Чехии стартовали в кругосветное (почти) путешествие на старенькой (42-летней!) машине советского еще производства. Они доверили свою отпускную судьбу "копейке", и та их, в общем-то, не подвела! Разменявшую пятый десяток машину Филип Вогел и Петр Явурек из села Честице Краловеградецкого края Чешской Республики купили примерно за 600 евро. И она выдержала непростой 10-месячный пробег из Чехии через Россию, страны Средней Азии, затем паром из Владивостока в США, через всю Южную Америку и снова в Европу на грузовом судне от Буэнос-Айреса до Антверпена - и снова до Чехии: в общей сложности через 30 стран с самыми разными климатическими условиями. — "Жигулик" всю дорогу был очень надежен. Проблемы возникали лишь на Памире и в Андах, да и то только из-за разреженного высокогорного воздуха. Тем не менее по легендарному Памирскому тракту мы поднялись на перевал Акбайтал — 4655 метров, а в Андах достигли высоты около 4500 метров
        И вот путь этого "ветерана" закончился в музее АвтоВАЗа, куда бравые чехи и передали свой ВАЗ-2101 1975 года выпуска.

        РИА Новости https://ria.ru/world/20180205/1513993384.html
        Анатоль Клим
      2. Хагалаз (Роман) Сегодня, 11:39
        Вспомните начало ВОВ, когда противником было уничтожено масса военной техники на местах базирования. Ситуации бывают разные и со склада может сложиться так, что нет возможности взять.
        Тут не редко пафосно заявляют, что русский человек за Родину и жизнь отдаст, а сейчас об ТС заруба.
        Думаю никто не отберёт у гражданских его транспорт, если им самим угрожает опасность. Я делаю ставку нато, что нормальных людей больше.
        Хагалаз
      3. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:50
        Цитата: Например
        в случае войны моя семья может эвакуироваться на авто

        Вы что, коллега? Ведь сразу же и весь бензин на военные нужды... wink А в действительности просто много шума из ничего. Лишняя бумажка из военкомата при постановке на учет авто.
        helmi8
        1. ghby (Андрей) Сегодня, 12:20
          Цитата: helmi8
          Лишняя бумажка из военкомата при постановке на учет авто.

          Какая бумажка? На сколько помню учет по данным ГИБДД ведется.
          ghby
        2. майор147 Сегодня, 13:18
          Цитата: helmi8
          Цитата: Например
          в случае войны моя семья может эвакуироваться на авто

          Вы что, коллега? Ведь сразу же и весь бензин на военные нужды... wink А в действительности просто много шума из ничего. Лишняя бумажка из военкомата при постановке на учет авто.

          Да было уже такое. В 2010 году покупал себе "Патриота" и интересовался этим моментом. Ранее постановка на учёт таких авто в военкомате происходила автоматом при постановке на учёт в ГАИ. Может и моя машинка там стоит? Не знаю.
          майор147
      4. УВБ (Виктор) Сегодня, 12:26
        Не понимаю, с чего это такой плач поднялся?! Какая вероятность что до этого в реальности дело дойдёт? 0 целых и хрен знает сколько ещё нолей после запятой. Кстати, в СССР на учёт ставились и тяжелые мотоциклы.
        УВБ
      5. alexmach (Александр) Сегодня, 12:58
        На мобилизованной копейке до Берлина ни хренас не доедешь.

        Так там же пишут - на время необходимое для поступления с резервов.
        У граждан думаю отобрать быстро, а сразу со складов взять проблема. request

        Не поверите, но расконсервировать технику занимает время.. рабочее время.. и требует материалов.
        в случае войны моя семья может эвакуироваться на авто, а без него нет. Упыри они там все в думе.

        А вот это вот правда... осталось только угадать куда эвакуироваться.
        А по большому счету это стандартная практика. В Украине вот тоже мобилизировали частный транспорт. В первую очередь грузовики конечно.
        alexmach
    2. MPN (Павел) Сегодня, 11:07
      Предлагаю, для окончательной отработки данного вопроса срочно провести полевые сборы и организовать пробег Пенза-Владивосток... wink
      MPN
      1. роман66 (роман) Сегодня, 11:11
        лучше оттуда - закинуть праворулек за урал
        роман66
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:31
          Зачем сделали этот вброс , у кого , где и что чешется?
          Идущий
    3. GradusHuK (Олег) Сегодня, 11:08
      Очередной ''прорыв''! yes
      GradusHuK
      1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 11:34
        Ага, прорыв)) Уазы и Нивы в бой пойдут а Гелики с Лексусами и прочими буржуйскими элитными полноприводниками будут в тылу сидеть, вместе с хозяевами. Ониже хозяева angry .Максимум еще вражеские ,,бюджетники,, призовут.
        ДЕДПИХТО
    4. GradusHuK (Олег) Сегодня, 11:11
      Интересно как обстоит дело с яхтами личными и воздушным транспортом? what
      GradusHuK
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:24
        Действительно интересно. Из яхт брандеры наделать, горючие и взрывчатые вещества за счёт владельца! Из бизнес джэтов летающие бомбы типа ФАУ-1, будет МЯУ -4+2=БУМ и тож снарядить за счёт владельца!
        Изымать внедорожники в люксовом, бронированном исполнении!
        Как то так, УРА в СССР возвращаемся! Правильным курсом идёте гос-с- ...тьфу, товарищи!
        rocket757
      2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 11:26
        Они станут невидимками. Вроде были-но их нет. Будут использоваться исключительно в тылу врага
        Silvestr
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 11:59
          Они станут невидимками. Вроде были-но их нет. Будут использоваться исключительно в тылу врага


          ну а ты тогда будешь с ружьем их стоянку охранять. ведь в жизни не поверю что пойдешь бить какого-то врага, который на Россиюшку войной решит пойти

          вот на форуме дать бой абстрактному чиновнику в РФ - вот цэ дiло

          консерватор
        2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:41
          В тыл к врагам засылать, це дило! У них там и базы есть, круг знакомств имеется ....
          Только мне кажется, что линейной войны с нами быть не может, силы слишком не равные, а значит .... короче тыла там не будет.
          rocket757
  2. BAI Сегодня, 11:04
    Как сейчас помню, в 1972 году родители купили ВАЗ-2101 и ставили ее на учет в военкомат.
    BAI
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:06
      Предпочтение будет отдаваться машинам УАЗ, но если их не будет хватать, то в дело пойдут и зарубежные модели, даже такие, как Toyota Prado и VW Touareg

      Сдаётся мне что владельцы люксовых внедорожников как раз больше всех и будут вопить . wink
      в СССР также существовала система временной мобилизации автомобильного транспорта – учитывались все машины, находившиеся на балансе предприятий (организаций) и в собственности граждан. При необходимости в армию отправились бы не только УАЗики, но и престижные в то время «Волги»

      А тяжёлые мотоциклы с колясками ?
      bouncyhunter
      1. роман66 (роман) Сегодня, 11:08
        Паша, а кайф какой - вернут с установленным ДШК! такой "стопхам" будет!
        роман66
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:10
          Цитата: роман66
          а кайф какой - вернут с установленным ДШК! такой "стопхам" будет!

          good Отличный образец позитивного мышления в назидание всёпропальщикам . drinks
          bouncyhunter
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:27
            Привет Паша, Роман soldier
            Я так и написал - Правильным курсом идут товарищи!
            Нивушку правда жалко будет, если что, но нет худа без добра, поменяю наконец то, а то никак не соберусь! Нужен внешний "толчок"!
            rocket757
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:42
              Витя soldier А кто тебе сказал что твою "Ниву" реквизируют ? wink Или ты надеешься ? lol
              bouncyhunter
          2. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:33
            Хорошего дня всем ! hi , очень на провокацию похоже.
            Идущий
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:35
              Виктор hi Вряд ли провокация появилась бы на многих информационных порталах . Но : поживём - увидим .
              bouncyhunter
              1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:41
                Скажу по секрету , когда ( не дай Бог ) начинается война , все гражданские законы прекращают действовать и вступает в силу военное положение и не надо никого раньше времени возбуждать.
                Идущий
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:44
                  Оно так , но лучше пусть недовольные возмущаются сейчас , чем (не дай Бог) при введении военного положения .
                  bouncyhunter
                  1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:49
                    При военном положении никто никого спрашивать не будет и ничьи возражения не принимаются.
                    Идущий
          3. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 12:08
            А если вместо ДШК, миномет 120 мм поставят? Тяжеловато по городу ездить будет...
            Topotun
      2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 11:31
        Цитата: bouncyhunter
        Сдаётся мне что владельцы люксовых внедорожников как раз больше всех и будут вопить

        У меня нет таких авто, но тем не менее я против. Только после призыва авто членов госдуры и правительства. В чужих руках моё авто не поедет-привередливое
        Silvestr
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:50
          Паш, мне нужен внешний толчок, в реальном или фигуральном смысле, шоб НИВУшку сменить. Сам понимаю, пора, но уж очень сиденья хорошо насидел, да и работает всё путём! К тому ж у нею всё самое ломающееся заменено ни импортные комплектующие. Последнее - всё переднее рулевое заменил от VOLVO .... хорошо ведь работает и на долго!
          rocket757
  3. Brylevsky Сегодня, 11:05
    Газета напоминает, что в СССР также существовала система временной мобилизации автомобильного транспорта

    По-ходу мы из СССР тащим только самое худшее...
    Brylevsky
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 11:27
      Да хрень всё это. Кто ругает Союз, кто Думу. Во все времена транспорт государство могло реквизироваь при необходимости. Начиная от гужевого (лошадь, с телегой или без), и кончая механическим.
      По ПДД же водитель обязан предоставлять ТС мед работникам и полиции в определённых ситуациях и никто не возмущается.
      Буря в стакане воды.
      Хагалаз
      1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 12:15
        Вот именно, если (когда) начнется серьезный замес и начнется мобилизация, владельцы авто будут косить от нее вместе с машинами? Ну флаг им в руки, вот только КУДА Вы собираетесь эвакуироваться? При серьезном замесе ВСЕ будут расходниками и депутаты и их помощники, да слесарь из ближайшего автосервиса.... Причем еще вопрос кто будет более востребован на гражданке слесарь или депутат. Технику ведь надо ремонтировать.... Единственное что здесь создает (для меня по крайней мере) некоторую напряженность - необходимость тащиться в военкомат. Хотя если данные туда пойдут из ГИА то вообще - похрен веники.
        Topotun
  4. Alex66 (Александр) Сегодня, 11:06
    А на мой взгляд надо военным запретить покупать всякие шоссейные машинки, пусть только внедорожники используют и так в случае войны у каждого офицера свой конь и население обижать не надо.
    Alex66
    1. Vard Сегодня, 11:09
      Кстати хорошая идея... давать им беспроцентный кредит на приобретение... в очередь будут...
      Vard
      1. Alex66 (Александр) Сегодня, 11:13
        Они и так вроде не бедствуют, а раньше кроме коня должны были и оружие и прочую амуницию иметь.
        Alex66
  5. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 11:06
    Если на воинский учет начнут ставить Гелики и Хамеры, то наверняка дилеры попадут под западные санкции, а у мажоров начнется паника.
    Vita VKO
    1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 11:10
      А что,хорошо:Мару Багдасарян можно в армию призвать с автомобилем и справкой! wassat
      HAM
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:04
        Вы представляете, что с противником будет, если её к ним в тыл забросить? Они ж без боевых действий сдадутся ей!
        sabakina
        1. ученый Сегодня, 12:18
          Цитата: sabakina
          Вы представляете, что с противником будет, если её к ним в тыл забросить

          вот и я думаю, что рецидивистов воров, мошенников и душегубов нужно не кормить и охранять за наш счет, а лишать гражданства и забрасывать в тыл "потенциальных друзей".
          ученый
          1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:21
            Вообще то я имел в виду стиль её вождения feel
            sabakina
  6. Vard Сегодня, 11:10
    Ещё одна идея... на пикапы выдавать крупнокалиберные пулемёты... с боезапасом... заодно на дорогах порядка будет больше...
    Vard
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:22
      Не стоит, а то начнут стволами меряться. wink
      sabakina
  7. ГСВГ 86-88 (Андрей) Сегодня, 11:11
    Абсолютно никчемный закон,войны уже не будут как Вторая Мировая где машины имели важное значение.У нас когда метеорит упал,пятница утро было-в городе транспортный коллапс был,все стояло,я машину у офиса оставил-4 км пешком домой шел,так быстрее всего оказалось.Если закон и принимать,то в случае войны нужно изымать частные самолеты и вертолеты,чтобы валить на них в безопасное место.
    ГСВГ 86-88
    1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 11:22
      Бредовее новости не читал. Хотя....В случае введения "временного" военного положения или КТО, тогда можно будет конфисковать любой понравившийся внедорожник, а потом "не вернуть" его, типа "потерян во время операции". Может именно в этом и задумка-прибарахлиться под прикрытием "закона"? winked
      Улиточник N9
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:07
      Простите, а где связь метеорита и транспортного коллапса? Или он у вас все дороги разрушил? laughing
      sabakina
    3. Per se. (Сергей) Сегодня, 12:29
      Цитата: ГСВГ 86-88
      Абсолютно никчемный закон
      Ну, почему же, у населения есть даже и покруче техника, а в случае необходимости, в любой стране будет приоритет национальной обороны над частными интересами.
      В Челябинске через газетное объявление продают БРДМ-2
      Бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) ее владелец выставил на продажу за 75 тысяч рублей.
      Откуда у продавца взялся такой товар, неизвестно, как и неизвестна реакция ГИБДД на это объявление.
      http://svcomercio.info/110297-v-chelyabinske-cher
      ez-gazetnoe-obyavlenie-prodayut-brdm-2.html
      Per se.
      1. Vard Сегодня, 12:38
        Хорошая машинка... в своё время покатался...
        Vard
        1. Per se. (Сергей) Сегодня, 12:49
          Да, честно говоря, в той же Архангельской области, когда стояли на переправах, думалось, как классно было бы иметь такой "плавающий внедорожник", да и для рыбалки с охотой пригодится, плюс, так, припрятать ещё "Владимирова", на всякий случай, к броне...
          Per se.
      2. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 12:55
        Когда в Омске училище пехотное расформировывали в 82 или 83 году (уже не помню) я ездил туда принимать технику связи. Предлагали вот такой БРДМ. Новенький, с хранения, своим ходом можно было уехать.
        _Сергей_
        1. Per se. (Сергей) Сегодня, 13:05
          Цитата: _Сергей_
          Новенький, с хранения, своим ходом можно было уехать.
          Здесь одно можно сказать, лучше бы наше МО больше озаботилось восстановлением до мобилизационного состояния техники на базах хранения. Когда начинали все эти "аутсорсинги" и прочую "мудрость" для армии, хотели укрупнить все военные склады, разумеется, в планах оптимизации и снижения затрат. Этакие "гипермаркеты", почти по одному гиганту на каждый округ. Где этих разумных "идийотов" в МО находили, вопрос, но потенциальному противнику для таких супермишеней нужно было награждать инициаторов подобных "практичных" идей. Вообще, могли бы и гражданские версии того же БРДМ-2 делать, на худой конец, продавать желающим официально технику с баз консервации, что МО "не нужно".
          Per se.
  8. prior (Влад) Сегодня, 11:16
    Не было никогда и вот опять....
    Лучше бы депутатов на переподготовку призвали в месте с помощниками на своих внедорожниках, да не только московских.
    Тогда бы и внедорожников хвалило....на все армейские нужды, даже с избытком.
    prior
    1. AUL (Александр) Сегодня, 12:05
      Цитата: prior
      Лучше бы депутатов на переподготовку призвали в месте с помощниками на своих внедорожниках, да не только московских.

      Представляю себе полковника Жириновского на турнике! laughing good
      AUL
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 11:19
    У нас на хранении Уазов на пару армий хватит!!! Есть и более старые модели, нераспррданные , и не списанные до сих пор!!! Мы себя можем удивить, если глянем что у нас ещё есть в резерве. И не нужно почём зря иностранщину ставить на военный учёт!!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. spektr9 Сегодня, 11:28
      У нас на хранении Уазов на пару армий хватит!!!

      Ох уж это хранение, с него только на метал

      spektr9
      1. _Сергей_ (Сергей) Сегодня, 12:58
        Это не хранение а свалка. У нас на хранении машины стояли законсервированные и на стойках (чтоб резина от земли поднята была и рессоры не просели). А вот свалка именно так и выглядела.
        _Сергей_
        1. spektr9 Сегодня, 13:05
          Это не хранение а свалка
          По документом хранения, так что 90% техники которая якобы на хранении находиться реально уже металлолом
          spektr9
  10. АлеБорС (Алексей) Сегодня, 11:22
    Да уж... В стране нет других проблем? И когда война начнётся?
    Идея дурная, как и все последние идеи рождённые нынешним правительством. Где будете искать владельца подготовленного внедорожника, чтоб отобрать оный? Во время "Ч" он слиняет в густые дебри вместе с семьёй и друзьями..
    И в свете последних событий,я сильно сомневаюсь, что население будет с радостью расставаться с машинами... Зачем создавать лишние проблемы? Или денег много "освоили", что на транспорт не хватает?
    АлеБорС
    1. Дачник452 (Александр) Сегодня, 11:43
      Э,не дорогой!Так не пойдет.
      Издадут приказ:в 24 часа предоставить ТС в такое-то место с заправленным баком и прочим добром по списку.
      А дальше по Приказу 227.
      Дачник452
      1. АлеБорС (Алексей) Сегодня, 12:00
        Ещё как пойдёт. Видел я, кое-где, во что превращаются машины "взятые добровольно" у населения. Я за и 12 часов исчезну вместе с машиной, и приказ 227 вертел на нефритовом стержне, вместе с его издателем.
        АлеБорС
        1. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 12:30
          Цитата: АлеБорС
          и приказ 227 вертел на нефритовом стержне, вместе с его издателем.

          С историей туговато? Бывает.

          Приказ №227 был подписан И.В. Сталиным 28 июля 1942 года.

          В нашем смысле это аллегория, но если, не приведи Господь, война начнется, жизнь потечет по другим законам.
          Цитата: АлеБорС
          Я за и 12 часов исчезну вместе с машиной

          И будет у тебя статус "Дезертир" со всеми вытекающими.
          Товарищ Берия
          1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 12:56
            Цитата: Товарищ Берия
            будет у тебя статус "Дезертир" со всеми вытекающими.

            И вытечет неслабо... Ну, по крайней мере, будет из кого штрафбаты набирать. laughing Хотя, судя по к-ву подобных персонажей, создавать можно будет целые штрафполки или... даже штрафдивизии. fellow am
            Paranoid50
  11. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:24
    Чего всполошились? Ну поставят УАЗ или внедорожник на учет и что? Убудет у владельца от этого? А при введении военного положения и спрашивать разрешения ни кто не собирается, что абсолютно правильно.
    rotmistr60
    1. prapor55 (Александр) Сегодня, 11:36
      А простите ,оному ведомству больше заняться не чем,как указы времён царя гороха из нафталина доставать,в случае войны эти евромобили встанут колом после первой заправки, тогда как было описано выше МО вспомнит о нераспроданных запасах.
      prapor55
      1. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 12:32
        Букву "Ш" пережили, переживем и это. laughing
        Товарищ Берия
  12. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 11:27
    Необходимо на учет поставить и яхты наших олигархов, и сразу снабдить ядерным зарядом и в случае войны... очень удобно, ПРО не сработает 100%, гарантированно уничтожаются порта вероятного противника.
    MKPU-115
  13. mavrus (Андрей) Сегодня, 11:33
    У брата моей бабушки до войны был мотоцикл, уж не знаю какой, в 41-м его "мобилизовали", а после войны взамен выдали БМВ, в 70-е годы этот БМВ был ещё в отличном состоянии. Дед меня ещё на нем возил, когда я ребёнком летом отдыхал у бабушки. Это в Челябинской области, тогда у большинства были мотоциклы "Урал", а БМВ было очень круто.
    mavrus
    1. танк66 Сегодня, 12:23
      У отца до 75-го /когда Москвича взяли/ - моцык Днепр был , со штатным гнездом под пулемет на коляске. Один раз на ученья забирали военкоматовские /или досаафские/ посланцы .на 2 недели,под расписку.Брали синий -вернули зеленый.Но не хуже.
      танк66
  14. Дачник452 (Александр) Сегодня, 11:35
    Чую,на моем крузаке политрук воевать будет.
    Пойду положу ему водочки,закусочки,чтоб не скучал.
    Дачник452
  15. spektr9 Сегодня, 11:35
    Вообще конечно весело, особенно когда представляешь себе колону из разномастных гражданских внедорожников ломающихся на ходу к которым просто не будет запчастей, в общем странная инициатива...
    spektr9
  16. Sadko88 (Старший) Сегодня, 11:37
    Мой Great Wall Hover 3 не против. Я спрашивал smile
    Sadko88
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 12:58
      Цитата: Sadko88
      Мой Great Wall Hover 3 не против.

      Дык, он же китайский доброволец. fellow laughing
      Paranoid50
  17. Sadko88 (Старший) Сегодня, 11:38
    Цитата: mavrus
    У брата моей бабушки до войны был мотоцикл, уж не знаю какой, в 41-м его "мобилизовали", а после войны взамен выдали БМВ, в 70-е годы этот БМВ был ещё в отличном состоянии. Дед меня ещё на нем возил, когда я ребёнком летом отдыхал у бабушки. Это в Челябинской области, тогда у большинства были мотоциклы "Урал", а БМВ было очень круто.

    Так у них комплектующие взаимозаменяемые smile
    Sadko88
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:18
      Вообще то Урал и есть БМВ, до войны у нас не было мотоциклов такого класса.
      sabakina
  18. Глушь (Станислав) Сегодня, 11:41
    Похоже, журналисты опять чего то не так поняли, техника как стояла на учёте так и продолжала стоять все эти годы. Государство, в своё время, освободила граждан от необходимости самим бегать в военкомат (и это правильно, тем более, что внедорожниками часто владеют более лучшие, в общем непростые люди). Сам носил лично списки владельцев в военкомат . Вот с сельскохозяйственной техникой всё по-старинке, побегаешь между технадзором и военкоматом.
    Или это искусственно поднимается градус "псевдовоенной" истерии? Типа, окружены врагами, капиталистичество в апастности ?)))
    Глушь
  19. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 11:48
    С такими ценами на бензин, через пару лет, мобилизовать останется, разве что пыльную «запаску» изгрызенную мышами в дальнем углу гаража.
    Gnefredov
  20. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 12:04
    Цитата: роман66
    лучше оттуда - закинуть праворулек за урал

    Правильный руль левым не назовут :)
    Диванный эксперт
    1. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:08
      Настоящие японки - праворукие, все остальное с левым, жалкие подделки.
      MKPU-115
  21. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:07
    Мне одному кажется, что на сайте ВО собираются одни фаталисты ?
    Пора переименовывать сайт -"Фатальное Обозрение" ! wassat
    НасРать
  22. Imobile (Игорь) Сегодня, 12:44
    100% военные задумали переворот! Переворот, военное положение, джипы всем своим родственникам!
    Imobile
  23. Moskovit (Алексей) Сегодня, 12:47
    Это инициатива МО значительно увеличит оборонный потенциал страны.
    "Мы красные автомобилисты и про нас
    Былинники речистые ведут рассказ".
    Или
    "На Тауреге в бой пойдем
    За власть советов".
    Я думаю строчку в бюджете это бессмысленное решение получит. А это самое главное. Для чиновников.
    Moskovit
  24. Turist1996 (Turist) Сегодня, 12:55
    Гы-гы. Это ещё про сотовые и смартфоны не вспомнили. Сотовые телефоны у нас проходят под общим классом - "радиостанции носимые".
    А про смартфоны вообще молчу - тут тебе и радиостанция, и навигатор, и фотоаппарат, и мобильный компьютер с вычислительной мощностью порой не хуже настольного ПК..
    Ой, зря я это написал.. :):):)
    Turist1996
  25. moreman78 Сегодня, 13:02
    Цитата: УВБ
    Не понимаю, с чего это такой плач поднялся?! Какая вероятность что до этого в реальности дело дойдёт? 0 целых и хрен знает сколько ещё нолей после запятой. Кстати, в СССР на учёт ставились и тяжелые мотоциклы.

    У нас уже давно не СССР, а КАПИТАЛИЗМ, так что каждый сам за себя!
    moreman78
  26. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 13:16
    Как обычно всё на людей опять спихивают. Забивайте склады сейчас своими уазиками, тиграми, что б на случай войны всё было. Бредятина какая то. Это специально что бы мы как война начнётся не смогли из страны уехать, мяса много не бывает.
    Чича сквад
  27. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 13:30
    После применения ЯО никому ничего будет не нужно...в том числе и авто...в цене будут чистый воздух в баллонах,вода и еда в тюбиках и жилплощадь в укрытиях...
    Palagecha
  28. Sadko88 (Старший) Сегодня, 13:30
    Цитата: НасРать
    Мне одному кажется, что на сайте ВО собираются одни фаталисты ?
    Пора переименовывать сайт -"Фатальное Обозрение" ! wassat

    Политики от оппозиции стало очень много, согласен smile А в целом сайт хороший. Много исторических материалов и версий. Хорошо новинки минобороны выдёргивают. Но наверное от модератора сильно зависит hi smile
    Sadko88
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