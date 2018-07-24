13:34 24 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Первый, второй... Пентагон сосчитал количество своих военных за рубежом.

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд на встрече с ветеранами сообщил, что в настоящее время американские воинские подразделения размещены в 177 странах.



Сегодня более 300 тысяч военнослужащих США находятся на передовом базировании в 177 странах мира, приводит ТАСС слова Данфорда.

Он напомнил, что американцы, в частности, ведут борьбу с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) на Ближнем Востоке. Также военнослужащие размещены в Польше и Южной Корее.

По словам генерала, сегодня с полной уверенностью можно сказать о том, что Вооруженные силы США могут выполнить все свои обязательства перед союзниками и партнерами по всему миру.

Я могу сказать совершенно уверенно: у американских военных есть конкурентное преимущество перед любым возможным противником,
добавил он.

В настоящее время только европейская группировка США, включающая в себя подразделения всех родов войск, насчитывает около 60 тысяч военнослужащих. Они дислоцированы в 13 гарнизонах на территории пяти стран, в том числе в Германии, Нидерландах, Италии, Бельгии и Люксембурге.

Американская авиация использует 7 баз в шести странах, в числе которых ФРГ, Британия, Италия, Бельгия, Греция и Кипр.

Кроме того, в Средиземном море на ротационной основе находятся корабли Шестого флота ВМС США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
13

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 11:44
    Всем должно быть понятно кто на планете оккупант и агрессор , США этого даже не скрывает а наоборот гордится этим что практически весь мир у них под пятой .
    Spartanez300
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:52
      Цитата: Spartanez300
      оккупант и агрессор

      Тот , кто предпочитает называть себя "исключительной нацией" ? wink
      американские воинские подразделения размещены в 177 странах

      При наличии на планете 251 страны - 2/3 под матрасной пятой . И это только официально . "Голуби мира" , однозначно ... negative
      bouncyhunter
      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:57
        Паша hi
        Цитата: bouncyhunter
        "Голуби мира" , однозначно ...
        А ты видел как и сколько голуби гадят? Так еще и хрен отмоешь и трава там потом не растет... winked
        MPN
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:03
          Привет ! hi
          Цитата: MPN
          А ты видел как и сколько голуби гадят?

          Видел . Как говорит мой соотечественник Вадим Галыгин : "Только голуби могут произвести из 200 граммов еды 200 кг дерьма . А голуби , осознавшие своё предназначение летают дупой вперёд ." wassat
          bouncyhunter
          1. MPN (Павел) Сегодня, 12:05
            Вот я смотрю американцы осознали и так вот и летают... smile
            MPN
        2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:06
          love
          Цитата: MPN
          А ты видел как и сколько голуби гадят? Так еще и хрен отмоешь и трава там потом не растет...

          Давайте кормить голубей краской! Сделаем город ярче!

          Masya Masya
      2. SSR (Roman) Сегодня, 12:03
        Цитата: bouncyhunter
        И это только официально . "Голуби мира" , однозначно ...

        Доброго! hi
        Точнее не голуби а разросшаяся англосаксонская опухоль-3.
        Прижглась бы зараза в ФРГ и хотя бы Туркии.
        Ну или хотя бы все европейские базы, съехались бы в Косово.
        SSR
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:05
          Взаимно hi
          Цитата: SSR
          разросшаяся англосаксонская опухоль-3.
          Прижглась бы зараза в ФРГ и хотя бы Туркии.

          Прижиганием здесь вряд ли поможешь . Только хирургическое вмешательство ... sad
          bouncyhunter
          1. SSR (Roman) Сегодня, 12:09
            Цитата: bouncyhunter
            Взаимно hi
            Цитата: SSR
            разросшаяся англосаксонская опухоль-3.
            Прижглась бы зараза в ФРГ и хотя бы Туркии.

            Прижиганием здесь вряд ли поможешь . Только хирургическое вмешательство ... sad

            177 операций? Может отсечь мосК и перенести в изолированный "сосуд"?)))
            Тогда 177 сами рассосутся)))
            SSR
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:12
              Цитата: SSR
              Может отсечь мосК и перенести в изолированный "сосуд"?)))
              Тогда 177 сами рассосутся)))

              good Зрите в корень , уважаю ! drinks
              bouncyhunter
          2. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:12
            Только радикальными средствами...
            Идущий
        2. Вендиго (Андрей) Сегодня, 12:28
          Цитата: SSR
          Точнее не голуби а разросшаяся англосаксонская опухоль-3.

          Вот уже фашисткие лозунги пошли... А еще про духоновность заикаемся.. ну - ну wassat
          Вендиго
          1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:10
            Цитата: Вендиго
            уже фашисткие лозунги пошли...

            wassat Ха, Андрюша опять плюнул и попал себе в карман. laughing
            Цитата: Вендиго
            про духоновность заикаемся..

            Хм, тут сложнее, но заикание лечится - советую не затягивать, ибо возможны осложнения. yes
            Paranoid50
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:47
    Сегодня более 300 тысяч военнослужащих США находятся на передовом базировании в 177 странах мира
    Сразу возникает к американцам вопрос - так кто все же во что, куда и где вмешивается? А ведь присутствие американской базы на территории другой страны при необходимости может служить рычагом давления на политику этой страны.
    rotmistr60
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:48
    Для нападения на мелкие страны, вроде Сирии, это большое количество матрасников. А вот если совершать агрессию на страны покрупнее, то это капли в море, да эти капли еще в одну емкость собрать нужно, а это не одна неделя, а несколько. На крупные они и не полезут, потому что трУсы.
    Egorovich
  4. Sadko88 (Старший) Сегодня, 12:01
    Доллары единственная их армия. Бумажные солдаты. Они же главные оккупанты. Избавляйтесь если храните...
    Sadko88
    1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 12:36
      Цитата: Sadko88
      Избавляйтесь если храните...

      Их армия это вовсе не доллары, их армия - это Майкросовт, это Эпал, это Гугл, Илон Маск и так далее и так далее. Их армия это то что они производят, то что они изобретают, а делают они и того и другого - очень много. А вы и дальше продолжайте жить бродя в беспросветной чащи своего невежества, и мнимой духовности. Каждому свое как говорится hi
      Вендиго
  5. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 12:14
    . Они дислоцированы в 13 гарнизонах на территории пяти стран, в том числе в Германии, Нидерландах, Италии, Бельгии и Люксембурге.
    Американская авиация использует 7 баз в шести странах, в числе которых ФРГ, Британия, Италия, Бельгия, Греция и Кипр.

    Получается базы не считаются дислокацией войск? Какая-то кривая бухгалтерия. А оккупационные войска в Трибалтике в счёт не вошли? Или мелочь они не замечают? Что-то одни вопросы.
    Игорь В
  6. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:15


    США развернут в Аргентине свои военные базы. Одна будет развернута а Огненной Земле, а одна на пересечении границ Аргентины, Бразилии и Парагваем.
    Кроме того предполагается открытие еще двух военных баз в других регионах страны.

    Базы создаются под предлогом помощи в вопросах безопасности и консультации аргентинских сил безопасности.
    Ключевая база на пересечение границы трех стран по официальной версии должна помочь "при стихийных бедствиях", а также в вопросах борьбы с наркоторговлей.
    На деле, речь идет о строительстве военной базы в районе, с богатыми залежами сланцевого газа, куда американские компании вкладывают значительные средства.

    Попытки развернуть военные базы на территории Аргентины предпринимались и ранее, но при Кристине Киршнер, эти попытки блокировались на государственном и общественном уровне. Киршнер всячески демонстрировала самостоятельность политики Аргентины, обвиняла США в лицемерии, сравнивания случай Крыма с отторгнутыми Британией Фолклендами, препятствовала желаемым США решениям на совещаниях лидеров южно-американских государств, поддерживала линию на закрытие всех американских баз в Южной Америке и всячески фрондировала по прочим политическим и экономическим вопросам.
    Киршнер ввиду этого была торпедирована через спровоцированный американскими хедж-фондами дефолт и обвинения в коррупции, в результате чего к власти был приведен преиздент Макри, который даже до своего избрания считался про-американским политиком. Как результат, вектор Аргентины был сменен - с фрондой Буэнос-Айреса было покончено, страна согласилась на большую часть требований МВФ, а американские военные базы появятся в стране по приглашению руководства страны.

    Аналогичным образом было сменено руководство Бразилии, где не устраивающих Вашингтон Лулу да Сильву и Дилму Русеф, сменил удобный Темер, после чего внешняя политика Бразилии начала разворачиваться в желаемом для Вашингтона направлении, что достаточно характерно было продемонстрировано в ходе попыток обеспечить полную политическую блокаду Венесуэлы с целью свержения Мадуро. Разумеется, "правый поворот" в Южной Америке носит инспирированный характер, а нынешнее появление американских баз в регионе, где еще недавно велись разговоры о том, что пора их убрать с континента вообще, отлично иллюстрирует, какими средствами США добиваются поддержания своей военной, политической и экономической гегемонии.
    Как и ранее, самый простой вариант - убрать неудобное правительство той или иной "суверенной" страны и привести к власти зависимых людей, которые обеспечат положение американских корпораций в этих странах и при необходимости, дадут добро на размещение американских военных баз.
    ---------------------------------------------
    ПОДРОБНЕЕ:
    https://colonelcassad.livejournal.com/4333682.htm
    l
    -------------------------------------------------
    Ждем когда Куба полностью ляжет под США ... процесс уже идет...
    НасРать
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:23
      Цитата: НасРать
      Ждем когда Куба полностью ляжет под США ... процесс уже идет...

      Угу , вчера мелькнула информация что по новой кубинской конституции узаконят однополые браки . Цивилизация , ити их бабушку ...
      bouncyhunter
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:27
        Новая конституция Кубы легализует гей-браки
        Ну вот, кубинские коммунисты доказали, что они ничего человеческое им не чуждо, в том числе, и гей-браки. Парламент Кубы единогласно утвердил проект новой конституции страны. Там помимо признания рыночной экономики, частной собственности, иностранных инвестиций, есть и иные изменения, не менее интересные.

        Здесь все написано:
        https://maxfux.livejournal.com/1433224.html

        Странно, что сайт не даёт перепечатать текст.. fool
        НасРать
  7. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:28
    по порядку рассчитайсь...
    Первый, второй...

    и эта шеренга опоясала земной шарик в несколько раз...
    Masya Masya
  8. BAI Сегодня, 12:53
    Американская авиация использует 7 баз в шести странах, в числе которых ФРГ, Британия, Италия, Бельгия, Греция и Кипр.

    А где японская Окинава?
    в 177 странах мира,

    Очень сильно подозреваю, что сюда включены подразделения морской пехоты, охраняющие посольства.
    BAI
Картина дня