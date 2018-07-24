13:32 24 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Киев: Оператором ГТС Украины с 2020 года будет "МГУ"

Пресс-служба украинского «Нафтогаза» сообщает о том, что разрабатывается «дорожная карта» по переводу газотранспортной системы Украины в эксплуатационное управление местного оператора. Этим оператором, как заявлено, будет МГУ – АО «Магистральные газопроводы Украины».

Киев: Оператором ГТС Украины с 2020 года будет "МГУ"


Отмечено, что новая украинская компания получит возможность самостоятельно выполнять операторские функции на ГТС Украины после истечения срока действующего контракта с Российской Федерацией. Напомним, что контракт этот истекает в конце следующего года. А АО «МГУ» «Нафтогаз» собирается передать полномочия в 2020 году. Именно в 2020-м будет осуществлён так называемый анбандлинг – функциональное отделение оператора ГТС.


Главный вопрос состоит в том, а что собирается пропускать по своей газотранспортной системе Украина, если постоянно заявляет о нежелании контактировать со «страной-агрессором»? В то же время киевские «властители» обивают пороги чиновников зарубежных стран, вымаливая у тех поддержки по поводу сохранения транзита российского газа через украинскую территорию.

Ранее, в ходе совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Хельсинки Владимир Путин отметил, что Россия готова сохранить транзит своего газа через территорию Украины после 2019 года в том случае, если хозяйствующими субъектами («Нафтогазом» и «Газпромом») споры будут урегулированы на площадке Стокгольмского арбитража. Споры пока продолжаются, и "Нафтогаз" требует от "Газпрома" "погашения долгов".

Использованы фотографии: Нафтогаз
11

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:00
    а что собирается пропускать по своей газотранспортной системе Украина, если постоянно заявляет о нежелании контактировать со «страной-агрессором»?
    Поэтому как не называй, а результат будет прежний - 0, хрен (корешок) десятых.
    rotmistr60
    1. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 13:02
      после 2019 года yes
      мыслитель
  2. Logall (Александр) Сегодня, 12:00
    Вот эта часть мне больше всего нравится:
    "Нафтогаз" требует от "Газпрома" "погашения долгов".
    Брали газ, брали, не платили за него, а им ещё и должны остались за тот газ...
    Вор залез ко мне в карман, я же должен остался за то, что там мало денег лежало!
    Logall
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:06
      hi Это Украина , больше добавить нечего.
      Идущий
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:14
        Цитата: Идущий
        Это Украина

        Именно .
        Цитата: Идущий
        больше добавить нечего

        Есть . До 2020-го ещё дотянуть надо одним куском . wink
        bouncyhunter
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:15
          У меня сомнения , что дотянут.
          Идущий
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:20
            Цитата: Идущий
            У меня сомнения , что дотянут.

            Аналогично .
            bouncyhunter
      2. SSR (Roman) Сегодня, 12:14
        Цитата: Идущий
        hi Это Украина , больше добавить нечего.

        Но даже как таковая, она должна была осознавать, что при обращении в суд, может получится так, - что будешь ещё больше должен. Точнее рискуешь вернутся стриженным.

        Владимир Путин отметил, что Россия готова сохранить транзит своего газа через территорию Украины после 2019 года в том случае, если хозяйствующими субъектами («Нафтогазом» и «Газпромом») споры будут урегулированы на площадке Стокгольмского арбитража. Споры пока продолжается, и "Нафтогаз" требует от "Газпрома" "погашения долгов".

        Что то мне подсказывает, как бы "мистраль2" не получился))
        Смею вспомнить. Получили от французов Системы управления, систему связи, технологию производства, вернули деньги и получили не хилую сумму за неустойку.
        Плюс ещё вертолёты Египту.
        Это минимум что вспомнил.
        SSR
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:17
          Суды тоже ангажированные против России.
          Идущий
          1. SSR (Roman) Сегодня, 12:27
            Цитата: Идущий
            Суды тоже ангажированные против России.

            Это как с олимпийцами, оправдали, мок рявкнул и они присели.
            С другой стороны, говорят Гольфстрим слабеет и в европе всё реже будут мягкие зимы.
            ПС.
            Блин, это что, Генерал Мороз снова за нас вступается?! angry )))
            Хотя трубы сами с умом тянем.
            SSR
    2. антивирус Сегодня, 12:59
      такие кадры (Нафтагаз) могут остаться без достойной работы!
      А на Колыме много газопроводов?
      антивирус
      1. Logall (Александр) Сегодня, 13:32
        Цитата: антивирус
        А на Колыме много газопроводов?

        Ни одного! И железной дороги тоже нет! По причине невозможности проведения...
        Logall
  3. кобальт (Максим) Сегодня, 12:00
    Дорожная карта поставок газа видимо будет следующей: всей Украиной выращивается горох, потом он потребляется, потом собирается газ, потом газ поставляется. Все просто и экологично.
    кобальт
    1. SSR (Roman) Сегодня, 12:21
      Цитата: кобальт
      Дорожная карта поставок газа видимо будет следующей: всей Украиной выращивается горох, потом он потребляется, потом собирается газ, потом газ поставляется. Все просто и экологично.

      Озоновая дыра над полюсом, начала уменьшаться а вы хотите что бы они всё разрушили не контролиремыми пуксками?! am
      Надо сначала систему автоматического сбора придумать с защитой от утечек.
      SSR
      1. антивирус Сегодня, 13:00
        Ал Гор будет против озоновых дыр.
        антивирус
  4. kvarfax (Роман) Сегодня, 12:16
    Мне кажется тут все просто. Нафтогаз будет требовать деньги. А МГУ тоже будет требовать деньги, но уже под новый контракт. Типа мы с вами не ссорились, это с вами Нафтогаз ссорился, а мы хорошие, давайте дружить... а мы вас не кинем. Мы (пока) вас агрессором не называли (просто не успели ещё). А вообще забавно, да.
    kvarfax
  5. Диванный эксперт (Евгений) Сегодня, 12:17
    Цитата: кобальт
    Дорожная карта поставок газа видимо будет следующей: всей Украиной выращивается горох, потом он потребляется, потом собирается газ, потом газ поставляется. Все просто и экологично.

    Ага, выдать населению клизмовые сборники:)
    Диванный эксперт
  6. mavrus (Андрей) Сегодня, 12:24
    Цитата: Идущий
    hi Это Украина , больше добавить нечего.

    Это Стокгольмский арбитраж... Если "цэевропейцы" себя так ведут, то скакуасам "сам госдеп велел" с ног на уши всё ставить.
    mavrus
  7. JonnyT Сегодня, 12:39
    шаражка, для обдирания населения украины замаячила на горизонте. Максимум газа, что оставит путин для ГТС украины - это для внутренних нужд населения. Гудбай транзит, какляндия1
    JonnyT
  8. nnz226 (Николай) Сегодня, 12:41
    Для охраны зарытого в землю металлолома не надо создавать очередную кормушку для укрокоррупционеров...
    nnz226
  9. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:42
    по этой теме, только анекдот... wink
    — Почему русский газ, поступающий на Украину с территории России, несет угрозу незалежности, а русский же газ с территории Словакии — нет?
    — Потому что за то время, пока он проходит через Словакию, он успевает напитаться европейскими ценностями! laughing
    Masya Masya
  10. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 12:47
    Российские "игрушки" с экономической поддержкой бандеровцев мне совсем не нравятся. Пока на Краине есть хотя бы один бандеровец, с хохлами не должно быть ни каких отношений.
    bratchanin3
  11. BAI Сегодня, 12:48
    Главный вопрос состоит в том, а что собирается пропускать по своей газотранспортной системе Украина

    Как что? Российский газ, транзит которого в достаточно больших объемах сохранится.
    BAI
  12. NEOZ Сегодня, 13:24
    АО МГУ будет принадлежать петькиному оффшору?
    NEOZ
Картина дня