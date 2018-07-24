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Киев: Оператором ГТС Украины с 2020 года будет "МГУ"
Пресс-служба украинского «Нафтогаза» сообщает о том, что разрабатывается «дорожная карта» по переводу газотранспортной системы Украины в эксплуатационное управление местного оператора. Этим оператором, как заявлено, будет МГУ – АО «Магистральные газопроводы Украины».
Отмечено, что новая украинская компания получит возможность самостоятельно выполнять операторские функции на ГТС Украины после истечения срока действующего контракта с Российской Федерацией. Напомним, что контракт этот истекает в конце следующего года. А АО «МГУ» «Нафтогаз» собирается передать полномочия в 2020 году. Именно в 2020-м будет осуществлён так называемый анбандлинг – функциональное отделение оператора ГТС.
Главный вопрос состоит в том, а что собирается пропускать по своей газотранспортной системе Украина, если постоянно заявляет о нежелании контактировать со «страной-агрессором»? В то же время киевские «властители» обивают пороги чиновников зарубежных стран, вымаливая у тех поддержки по поводу сохранения транзита российского газа через украинскую территорию.
Ранее, в ходе совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Хельсинки Владимир Путин отметил, что Россия готова сохранить транзит своего газа через территорию Украины после 2019 года в том случае, если хозяйствующими субъектами («Нафтогазом» и «Газпромом») споры будут урегулированы на площадке Стокгольмского арбитража. Споры пока продолжаются, и "Нафтогаз" требует от "Газпрома" "погашения долгов".
Отмечено, что новая украинская компания получит возможность самостоятельно выполнять операторские функции на ГТС Украины после истечения срока действующего контракта с Российской Федерацией. Напомним, что контракт этот истекает в конце следующего года. А АО «МГУ» «Нафтогаз» собирается передать полномочия в 2020 году. Именно в 2020-м будет осуществлён так называемый анбандлинг – функциональное отделение оператора ГТС.
Главный вопрос состоит в том, а что собирается пропускать по своей газотранспортной системе Украина, если постоянно заявляет о нежелании контактировать со «страной-агрессором»? В то же время киевские «властители» обивают пороги чиновников зарубежных стран, вымаливая у тех поддержки по поводу сохранения транзита российского газа через украинскую территорию.
Ранее, в ходе совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Хельсинки Владимир Путин отметил, что Россия готова сохранить транзит своего газа через территорию Украины после 2019 года в том случае, если хозяйствующими субъектами («Нафтогазом» и «Газпромом») споры будут урегулированы на площадке Стокгольмского арбитража. Споры пока продолжаются, и "Нафтогаз" требует от "Газпрома" "погашения долгов".
Использованы фотографии: Нафтогаз
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