13:36 24 июля
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Госдума поддержала повышение НДС в третьем чтении. Заживём!

Только что из нижней палаты парламента РФ пришли сообщения о том, что депутаты проголосовали за повышение НДС в России. Голосование проходило в 3-м чтении. Законопроект, рассмотренный думцами, состоит в том, чтобы с начала будущего года повысить НДС с 18-ти до 20 процентов.

Авторы законопроекта отмечают, что от реализации новой экономической меры федеральный бюджет будет получать около 633 млрд рублей в 2019 году, 678 млрд и 728 млрд в двух последующих годах. Но авторы законопроекта пока так и не представили расчётов о том, какую сумму ежегодно от экономического новшества может потерять российский гражданин. Нет ответа на вопрос и о том, не скажется ли повышение НДС на уровне благосостояния населения.

Госдума поддержала повышение НДС в третьем чтении. Заживём!



Новый документ предполагает также тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 22% в пределах установленной базы для исчисления и в размере 10 процентов свыше этой базы.

Важно отметить, что предложенный правительством законопроект поддержали представители партии парламентского большинства – «Единой России». Все остальные фракции в Думе проголосовали против. Но это голосование «против» фракций, которые относят себя к парламентской оппозиции, уже ничего не решало.

Заявлено, что финансовые средства, которые планируется получить в результате такого законодательного маневра как повышение ставки НДС, планируется пустить на реализацию Майских указов президента. Для их исполнения, как ранее посчитали экономисты, потребуется не менее 8 триллионов рублей.

Повышение НДС не станет ли маневром, при котором у граждан берут из одного кармана, чтобы переложить в другой с неопределёнными потерями по пути следования денежных средств?

Использованы фотографии: newizv.ru
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Комментарии 78

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  1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:19
    Как можно повышать налоги , если те которые собираются используются не эффективно (читай разворовываются) , может сначала порядок навести.
    Идущий
    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:20
      планируется пустить на реализацию Майских указов президента.
      Да может попросим заморозить эти указы на пару лет? За одно и рост коррупции приморозим с легка... sad
      MPN
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:29
        Некоторые законопроекты годами лежат. А тут уже приняли.
        Аристарх Людвигович
        1. Logall (Александр) Сегодня, 12:32
          от реализации новой экономической меры федеральный бюджет будет получать около 633 млрд рублей в 2019 году, 678 млрд и 728 млрд в двух последующих годах.
          Инфляция всё сожрёт! Та инфляция, которую они и запускают поднятием НДС...
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Некоторые законопроекты годами лежат. А тут уже приняли.
          Лучше бы они производством занялись... Именно с него экономически развитые страны бюджет пополняют. Но нет - проще же нефть качать, а затем и к народу в карман залезть!
          Силуанов в интервью даже отрицать не стал, что этот налог ударит прежде всего по потребителю, ведь всё скажется на итоговой цене товаров. Но сказал, что это будет не чувствительно!
          Logall
        2. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:14
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Некоторые законопроекты годами лежат. А тут уже приняли.

          Ну если польза для своего кармана, почему бы не принять закон оперативно?
          Закон по прогрессивному налогу они уже как 5-ть лет рубят на корню.
          MKPU-115
    2. консерватор (Александр) Сегодня, 12:26
      Как можно повышать налоги , если те которые собираются используются не эффективно (читай разворовываются) , может сначала порядок навести.


      в какой стране навели уже порядок? И убрали из-за этого НДС или снизили какие либо налоги?


      консерватор
      1. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:22
        Цитата: консерватор
        Как можно повышать налоги , если те которые собираются используются не эффективно (читай разворовываются) , может сначала порядок навести.


        в какой стране навели уже порядок? И убрали из-за этого НДС или снизили какие либо налоги?

        Правильно! Зарплату народу в России как в африканских странах, а ставку НДС как в Великобритании.
        И да , В России НДС 0% для:
        Работы, которые оказываются организациями по ведению трубопроводного транспорта газа и нефти;
        Товары, которые вывезены на экспорт или ввезены в свободную таможенную зону;
        Услуги, связанные с международной перевозкой товаров;
        Услуги по предоставлению в право аренды или собственности железнодорожного транспорта, подвижного состава или контейнеров для перевозки товаров через границу РФ;
        Услуги, выполняемые организациями, зарегистрированными в РФ, в речных, морских портах по хранению либо перемещению товара через границы;
        Экспорт электроэнергии;
        Услуги по перевозке товара с пометкой таможенный транзит;
        Услуги по переработки товаров, помещенных по предоставлению железнодорожного транспорта;
        Товары космической деятельности;
        Услуги, выполняемые для внутреннего водного транспорта;
        Услуги по перемещению багажа и пассажиров за пределами РФ;
        Драгоценных металлов, добытых или произведенных из лома и отходов;
        Товаров для использования дипломатическими организациями или теми, кто приравнен к ним;
        Припасы, покинувшие территорию РФ;
        Услуги по перевозке экспортных товаров за территорию РФ;
        Дерации продуктов переработки;
        Услуги, связанные с транспортировкой дераций;
        Услуги, связанные с перевозкой товаров из России в страны Таможенного Союза;
        Услуги, связанные с транспортировкой товаров для иностранных государств;
        Построенные суда, которые будут в обязательном порядке зарегистрированы в Российском международном реестре судов;
        Товары, предназначенные для пользования международными организациями и их представительствами на территории России.
        MKPU-115
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:27
      Если не ошибаюсь до 2008 года была ставка 20%.
      Владыка Ситх
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:31
        Цитата: Владыка Ситх
        Если не ошибаюсь до 2008 года была ставка 20%.


        Не напоминайте им... могут не выдержать, они ж не жили до 2008 года, не знают - каково это!.. wassat
        НасРать
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:32
          это скучная информация. лайками оценят только Едросы вроде меня
          консерватор
        2. prapor55 (Александр) Сегодня, 12:44
          А в связи с чем в 2008 ставку понизили или сейчас мы жируем?
          prapor55
          1. Logall (Александр) Сегодня, 12:55
            Ставку понизили чтобы инфляцию удержать... Меры борьбы с мировым кризисом... А теперь обратный процесс запускают.
            Зарплаты чиновников растут, количество чиновников растёт, бюджет не успевает...
            Logall
        3. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:50
          Цитата: Владыка Ситх
          Если не ошибаюсь до 2008 года была ставка 20%.

          Так то с 2004 года НДС стал 18%. Посмотрите историю изменений ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
          Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 117-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

          Статья 1
          3. Налогообложение производится по налоговой ставке 18 процентов в случаях, не указанных в пунктах 1, 2 и 4 настоящей статьи.".
          12. В абзаце втором пункта 9 статьи 165 слова "20 процентов" заменить словами "18 процентов".

          Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12131690/#ixzz5MAEjcTce
          Аристарх Людвигович
    4. SSR (Roman) Сегодня, 12:39
      Цитата: Идущий
      Как можно повышать налоги , если те которые собираются используются не эффективно (читай разворовываются) , может сначала порядок навести.

      Так они же порядок как наводят, закручивая гайки. Получил деньги от клиента на продолжение стройки а счёт арестован, в пенсионный не внёс вовремя а ничего что на первый взнос контора только материалы необходимые закупила? Ну примерно, где то рядом.
      Гоняются самозанятых в соцсетях ловят.
      В это время малый бизнес ЗП в конвертах выдает, так обналичить дешевле чем все налоги заплатить.
      Эти импотенты от власти, снова в народный карман для народа лезут.
      В общем, народ, все на выборы!
      ПС.
      Кремль вроде как указ подписал на изучение "недовольства в соцсетях", надо не спускать тему пенсионного НДС на самотёк, авось достучимся что порядок с себя начнут наводить.
      SSR
      1. prapor55 (Александр) Сегодня, 12:49
        Не достучаться, будут по никам вычислять в разных сетях, для этого создадут министерство экстрасенсов для выявления смутьянов, коих банить будут на века в Гугле.(это словесный понос дождь на улице и новость "приятная")
        prapor55
      2. Svarog (Владимир) Сегодня, 12:51
        Цитата: SSR
        ремль вроде как указ подписал на изучение "недовольства в соцсетях", надо не спускать тему пенсионного НДС на самотёк, авось достучимся что порядок с себя начнут наводить.

        Не не достучимся.. там уже ни кого слушать не хотят... потому что не могут, ничего не могут, кроме воровать..
        Svarog
        1. SSR (Roman) Сегодня, 13:28
          Цитата: Svarog
          Цитата: SSR
          ремль вроде как указ подписал на изучение "недовольства в соцсетях", надо не спускать тему пенсионного НДС на самотёк, авось достучимся что порядок с себя начнут наводить.

          Не не достучимся.. там уже ни кого слушать не хотят... потому что не могут, ничего не могут, кроме воровать..

          Сейчас включил "новости", поймал кусочек ... там тело от едра обращаясь к оппозиционным партиям говорит - вы сами требовали повысить расходы на социальные нужды и здравохранение, мы повышаем НДС что бы повысить расходы на эти нужды а вы ещё и недовольны! Это жирное тело в очках даже не пытается услышать опонентов!
          Им говорят, что это достигается другими путями....... но им же так проще и думать не надо, исполнять проще.
          SSR
          1. Svarog (Владимир) Сегодня, 13:29
            Цитата: SSR
            Цитата: Svarog
            Цитата: SSR
            ремль вроде как указ подписал на изучение "недовольства в соцсетях", надо не спускать тему пенсионного НДС на самотёк, авось достучимся что порядок с себя начнут наводить.

            Не не достучимся.. там уже ни кого слушать не хотят... потому что не могут, ничего не могут, кроме воровать..

            Сейчас включил "новости", поймал кусочек ... там тело от едра обращаясь к оппозиционным партиям говорит - вы сами требовали повысить расходы на социальные нужды и здравохранение, мы повышаем НДС что бы повысить расходы на эти нужды а вы ещё и недовольны! Это жирное тело в очках даже не пытается услышать опонентов!
            Им говорят, что это достигается другими путями....... но им же так проще и думать не надо, исполнять проще.

            Вот вот.. тоже видел..
            Svarog
    5. Svarog (Владимир) Сегодня, 12:46
      Цены сейчас на 8-12% взлетят.. но инфляция будет 2%..
      Svarog
  2. Комментарий был удален.
  3. Brylevsky Сегодня, 12:22
    Кто же этой новости "лайк" поставил?
    Brylevsky
    1. ghby (Андрей) Сегодня, 12:22
      Цитата: Brylevsky
      Кто же этой новости "лайк" поставил?

      Едросс?
      ghby
    2. kebeskin (Алексей) Сегодня, 12:27
      Димрн с айфона заходил.
      kebeskin
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:41
        Едросс?


        Димрн с айфона заходил


        в этих постах, которые набрали наибольшее количество лайков - вся суть форума ВО нынешнего.

        у меня 9 предупреждений. Пора надо будет делать новый аккаунт. А то я пишу тут ужасные вещи, как еще не забанили - диву даюсь.

        консерватор
        1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 13:00
          Цитата: консерватор
          вся суть форума ВО нынешнего

          Вообще то форум в отдельной ветке.И он более терпим к протестным высказываниям.Там редко банят,хотя и бывает.http://forum.topwar.ru/
          Мар.Тира
        2. prapor55 (Александр) Сегодня, 13:29
          А за что предупреждения и много так?
          prapor55
    3. SSR (Roman) Сегодня, 12:42
      Цитата: Brylevsky
      Кто же этой новости "лайк" поставил?

      Это не лайк а отметка о том что данная статья рекомендована для прочтения.
      Не стоит всё в "лайках" расценивать.
      И да, я статью отметил как рекомендованную для прочтения.
      Жалко про Поклонскую не написали.
      Кстати есть инфа.

      Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская собирает материалы для антикоррупционных разбирательств в отношении двух депутатов.

      А комитет она же и возглавляет. Посмотрим, сдюжит или сожрут?
      SSR
    4. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 12:51
      Цитата: Brylevsky
      Кто же этой новости "лайк" поставил?

      лайки ставятся не новости, а статье. Статья правильная, и по существу, почему бы лайк не поставить?
      Андрей из Челябинска
  4. Brylevsky Сегодня, 12:26
    Цитата: ghby
    Едросс?

    Не знаю...ребёнок, наверное. Его, по-крайней мере, пока родители кормят. А настанет время, когда он должен будет кормить их...Пусть тогда вспомнит про свой "лайк". Моя оценка новости однозначна: "плохо".
    Brylevsky
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:30
      Моя оценка новости однозначна: "плохо".


      как это странно. я думал тут все за - ведь повышают налоги.
      консерватор
    2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:35
      Повышение любого налога конечно для гражданина является плохой новостью. Но статья только констатирует произошедший факт, хотя + изложенному событию не красит автора его поставившего.
      rotmistr60
    3. SOF (Александр) Сегодня, 12:42
      Цитата: Brylevsky
      Его, по-крайней мере, пока родители кормят. А настанет время, когда он должен будет кормить их...

      ....а почему автор статьи скромно умалчивает feel , что ставка НДС повышается только на те категории товаров, которые не подпадают под льготную, процент по которой остается прежним - 10%...
      ...а теперь внимание....перечень льготной категории товаров и услуг :
      1 Продовольственные товары
      2 Товары для детей
      3 Медицинская продукция
      4 Печатная продукция
      5 Племенной скот
      6 Авиаперевозки

      .....хреновее всего - это когда даже не лгут, а вместо правды говорят полуправду....
      SOF
      1. iwind Сегодня, 13:06
        Цитата: SOF
        ..хреновее всего - это когда даже не лгут, а вместо правды говорят полуправду....

        да...
        А как эти товары везут ? на каких машинных ? Топливо? Аренда ? Во всем этом НДС есть в размере 20%.
        Заказал перевозку там 20%, арендовал площадь магазин там 20 % и.т.д
        В этом то и плюс НДС он косвенный налог и берется со всего и в конце его платить физическое лицо так как у него нет возможности возмещать НДС.
        И потом сказки,что цены не вырастут?
        НДС бьет по "начальному" производителю с высокой добавленной стоимостью и по конченому покупателю физическому лицо, а вот купи-продайкам им то хорошо
        iwind
      2. prapor55 (Александр) Сегодня, 13:15
        Не забудьте все это сказать тем,кто зто доставляет до магазинов и аптек, а лучше возьмите процесс под личный контроль,как слуга народа. Я дам Вам парабеллум!
        prapor55
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:29
    Странно, китайцы для повышения покупательской способности, снижают налоги , а для не которых слоев населения, совсем отменяют, понятно, торговая война с США в разгаре...Следующий момент , с повышением НДС зарплата тож увеличится, а цены на товары ,услуги понизятся...? smile
    parusnik
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:30
      Китайцы отняли у своих пенсионеров и имеют простор для маневра.
      странно что вы Китай в пример поставили, а у пенсионеров пенсию отнять не предложили

      думаю если отменить пенсию у 40 миллионов - то и НДС можно сделать процентов 15

      .Следующий момент , с повышением НДС зарплата тож увеличится, а цены на товары ,услуги понизятся...?


      ну будь Вы, допустим, бизнесменом, Вы бы с сегодняшнего дня подняли зарплату своим рабочим и снизили цену на отпускаемый продукт?

      Или оставили на завтра? Утро, вечера как говорится..
      консерватор
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:45
        Новость не о пенсиях..
        Китайцы отняли у своих пенсионеров и имеют простор для маневра.
        ..Да ?..Единая базовая пенсия в стране отсутствует. В КНР пенсионные начисления зависят от того, где живет человек в городе или селе, а также от того, на кого он работает государство или частная компания...
        странно что вы Китай в пример поставили, а у пенсионеров пенсию отнять не предложили
        ...Это к чему Вы написали....? Обоснуйте..
        parusnik
        1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:48
          к тому, что если высвободить бюджет от выплаты пенсий 40 миллионам пенсионеров каждый месяц, то высвободится достаточное количество денег, что бы избежать повышения НДС

          Л - логика.

          Китай не платит пенсии, а Россия платит. У России нет свободного маневра - 40 000 000 0000 рублей каждый месяц - а у Китая такой боли головной нет.

          А потом читаю тут как Китай в пример ставят - считаю это тютю уже. Тем более когда в пример Китай приводит пенсионер.
          консерватор
          1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:54
            Если Китай сейчас начнет платить пенсию своим пенсионерам
            ...Единая базовая пенсия в стране отсутствует. В КНР пенсионные начисления зависят от того, где живет человек в городе или селе, а также от того, на кого он работает государство или частная компания...Основанием для получения минимальной пенсии госслужащим является 15-летний стаж работы на государственном предприятии, а также отчисления 11% от зарплаты в пенсионный фонд (ПФ) государства. За бюджетников отчисление в ПФ проводит государство, размер пенсии привязан к зарплате в государственном секторе. В частной сфере труда все несколько иначе: работник направляет в ПФ 8% от своей зарплаты, 3% - работодатель. В отдельных регионах КНР размер пенсии формируется на предприятиях, где самими сотрудниками накапливаются сбережения на будущую старость. В дальнейшем организация выплачивает им пенсии из расчета суммы, что собралась за время работы .
            к тому, что если высвободить бюджет от выплаты пенсий 40 миллионам пенсионеров каждый месяц, то высвободится достаточное количество денег, что бы избежать повышения НДС
            ...Да я семь шкур с него спущу И голым в Африку пущу!
            parusnik
            1. консерватор (Александр) Сегодня, 12:55
              вы к чему мне пишите о пенсии у гос.служащих?

              Сколько их от общего количества пенсионеров/жителей?

              Я говорю если ставите в пример, то давайте государство наше будет платить пенсию только государственным служащим - а потом уже тогда сравнивайте

              консерватор
              1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:00
                вы к чему мне пишите о пенсии у гос.служащих?
                .....За бюджетников отчисление в ПФ проводит государство, размер пенсии привязан к зарплате в государственном секторе. В частной сфере труда все несколько иначе: работник направляет в ПФ 8% от своей зарплаты, 3% - работодатель. В отдельных регионах КНР размер пенсии формируется на предприятиях, где самими сотрудниками накапливаются сбережения на будущую старость. В дальнейшем организация выплачивает им пенсии из расчета суммы, что собралась за время работы .Это все о госслужащих?
                parusnik
              2. spektr9 Сегодня, 13:00
                Давай государство хотя бы экономически догонит Китай, а потом ты будешь говорить единоросик
                spektr9
              3. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:26
                Цитата: консерватор
                вы к чему мне пишите о пенсии у гос.служащих?

                Сколько их от общего количества пенсионеров/жителей?

                Я говорю если ставите в пример, то давайте государство наше будет платить пенсию только государственным служащим - а потом уже тогда сравнивайте

                За 1 пост сколько тебе сейчас платят? Все те же 15 рублей?
                MKPU-115
          2. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:25
            Кто это Вам сказал , что Китай не платит пенсии?
            MKPU-115
      2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:10
        консерватор
        Вы, допустим, бизнесменом, Вы бы с сегодняшнего дня подняли зарплату своим рабочим и снизили цену на отпускаемый продукт?Или оставили на завтра? Утро, вечера как говорится..
        ..Вы в конце предложения смайл не заметили или сделали вид, что не заметили..Данный смайл обозначает сарказм...А в целом понятно, цены будут расти,покупательская способность снижаться..С Нового года..Эти деньги будут поступать в бюджет, а бюджет такое дело:
        parusnik
  6. Sadko88 (Старший) Сегодня, 12:32
    Самый незаметный налог для обывателей кстати
    Sadko88
    1. prapor55 (Александр) Сегодня, 12:37
      Специально для Вас и ховера- вычтете 18%из цены литра бензина,так доступно?
      prapor55
  7. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:37
    Эти пи пи пи пи вообще на летние каникулы собираются? Только только рассмотрели в первом, бац уже в третьем готово...кстати, осень выборы будут по всей РФ или в отдельных регионах?
    sabakina
    1. BAI Сегодня, 12:44
      В отдельных регионах.
      BAI
    2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:48
      Цитата: sabakina
      Эти пи пи пи пи вообще на летние каникулы собираются?

      Некогда им отдыхать, им о России нужно думать.
      Цитата: sabakina
      осенью выборы будут по всей РФ или в отдельных регионах?

      Только в некоторых регионах, и там, кстати, региональным парламентам и губернаторам разрешили пока не высказываться о поддержке пенсионного геноцида.
      Гаргантюа
    3. prapor55 (Александр) Сегодня, 12:55
      О народе пекутся,себя не жалея, думаю это сейчас единственное место в стране где депутаты едра чувствуют себя в безопасности. Ибо любой выход на улицу без охраны может навлечь народную "любовь" зацелую счастливые бабушки, например.
      prapor55
    4. prapor55 (Александр) Сегодня, 12:56
      В отдельных к сожалению у нас губернатора и посаженного депутата от едра в горсовет.
      prapor55
    5. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:32
      Цитата: sabakina
      Эти пи пи пи пи вообще на летние каникулы собираются?

      как бы их вообще в бессрочный отпуск отправить? what
      Masya Masya
  8. Fedoslov (Фёдор ) Сегодня, 12:41
    Ухахахаха, Путин приготовил подарки верным голосовальщикам! Это только начало. Выворачивай карманы, друже, кремлёвская пацанва пошукать по ним решила!
    Fedoslov
  9. g1v2 (Виталий) Сегодня, 12:42
    Я помню время, когда за ОДИН год цены менялись в 6 раз. Даже в благополучные 11-13 года они росли примерно на 10 процентов в год . Тч вот эта тема повышения на 2 процента как раз на мой взгляд вообще обсуждения не стоит. В отличие от повышения ПВ. request
    g1v2
    1. Iglu40 (Iglu) Сегодня, 13:03
      А вы не чувствуете, что ситуация дошла до края? Руками водители драконят всю страну, не оглядываясь ни на что. Они края не видят? Или видят, но поджигают ситуацию намеренно? Что это, предательство или ошибка?
      Iglu40
    2. reservist (Алексей) Сегодня, 13:09
      ну от этого повышения же однозначно "выиграют" высокотехнологичные производства с "длинной" производственной цепочкой ... вот буквально завтра на них возникнут 25 млн. рабочих мест ...
      reservist
    3. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:29
      Цитата: g1v2
      Я помню время, когда за ОДИН год цены менялись в 6 раз. Даже в благополучные 11-13 года они росли примерно на 10 процентов в год . Тч вот эта тема повышения на 2 процента как раз на мой взгляд вообще обсуждения не стоит. В отличие от повышения ПВ. request

      Ага, НДС повышают на 2%, по цепочке до конечного потребителя и цена вырастает уже на 8-10%.
      MKPU-115
  10. BAI Сегодня, 12:43
    633 млрд рублей в 2019 году, 678 млрд и 728 млрд в двух последующих годах

    И это при разворовывании 1,8 триллиона за 2017 год.
    BAI
  11. Iglu40 (Iglu) Сегодня, 12:49
    Повышение НДС станет маневром, при котором из всех карманов граждан заберут все, чтобы переложить в другие карманы. Собственные. И это уже очевидно! Делягин доказывает с цифрами в руках, что при нынешних ценах на нефть бюджет захлебывается от избытка денег, не все выделяемые деньги осваиваются, а ЕдРосы упрямо твердят, что денег не хватает. Им? "Нэ зъим, так понадкусую"?
    Iglu40
  12. Million (Влад) Сегодня, 12:51
    Давно уже пора понять,что властям на народ плевать!Социализм давно закончился.Сейчас другие приоритеты.Повышение НДС,повышение пенсионного возраста,повышение дважды в год оплаты за газ и свет,повышение ОСАГО итд итп.
    Million
    1. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:35
      Цитата: Million
      Давно уже пора понять,что властям на народ плевать!Социализм давно закончился.Сейчас другие приоритеты.Повышение НДС,повышение пенсионного возраста,повышение дважды в год оплаты за газ и свет,повышение ОСАГО итд итп.

      Да понятно, что В.В. Путин, его правительство и ГД РФ обслуживают капиталистов, а так как колоний нет и грабить нечего , остается грабить только свой народ. Отсюда и отказ принимать ГД РФ прогрессивный налог, и законодательно запретить вывоз капитала за рубеж, и оффшоры. А эти "реформы" только можно назвать грабительством и геноцидом, откровенно предложили под старость лет или умереть на работе или сдохнуть с голоду.
      MKPU-115
  13. kefan (kefan) Сегодня, 12:52
    Кто бы сомневался, быстро, однако, подсуетились. Думается, с законопроектом о пенсионной "реформе" будет примерно тоже самое.
    kefan
  14. aloleggry (Александр) Сегодня, 12:55
    Теперь уже точно пойду на выборы. Хотя в эффективности этого мероприятия сильно сомневаюсь.
    aloleggry
    1. edasko (Василий) Сегодня, 13:22
      По-моему не стоит. Им важна именно явка, а не Ваш бюллетень. Мухлюют с протоколами, а не с бюллетенями. Победит всё равно "правильный" кандидат, а Вы своей явкой только подтвердите легитимность власти. Скажут - вот видите, наш кандидат победил в упорной борьбе с конкурентами. Чем больше народу пришло на выборы, тем легче подделать результат. При малой явке это сделать сложнее. И совершенно нет смысла портить бюллетень, уносить его домой и пр. Лучше всего не приходить вовсе. Нет народа на избирательных участках - нет легитимности власти.
      edasko
  15. Sadko88 (Старший) Сегодня, 12:59
    Цитата: prapor55
    Специально для Вас и ховера- вычтете 18%из цены литра бензина,так доступно?

    Мы с Ховром в Крыму по 49,5р. заправлялись на ТЕС. Не оскудели... Чем больше отдаёшь, тем больше приходит. А если кто то жмот от рождения - пусть ходит пешком smile
    Sadko88
    1. prapor55 (Александр) Сегодня, 13:21
      Удачи, Вам и любимой Вами партии в борьбе со здравым смыслом.
      prapor55
    2. Tatanka Yotanka (стас) Сегодня, 13:29
      Цитата: Sadko88
      Не оскудели


      дык все от дохода зависит, некоторые и по ляму за литр не оскудеют fellow
      только приходит им почему то больше, а не как всем хотя платят одинаково
      Tatanka Yotanka
  16. Qwertyarion (Вячеслав) Сегодня, 13:10
    Все эти не сложные манёвры, со сбором дополнительных налогов, сборов, акцизов и.т.п. потихоньку загонят в бедность.
    Qwertyarion
  17. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 13:11
    Порадуемся за наших олигархов- капиталистов, с Нового Года они получат дополнительную прибыль.
    MKPU-115
  18. edeligor ( Игорь ) Сегодня, 13:14
    Все остальные фракции в Думе проголосовали против.

    Ау, медведевопутинцы, облагодетельствовали электорат?! Помните про декабристов, мол далеки они были от народа? Так вот, коли ЧО - не успеете ноги сделать. Будут ВАМ и лярды на "благосостояние" и срок жизни "смердов" как у маклаудов!
    edeligor
  19. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 13:16
    Что творят то!!!!! Покупаем импортные инструменты и теперь все покупки надо умножать их СТАБИЛЬНЫЕ цены на наши нестабильные коофициенты...было 1,18 - стало 1,2. Естественно будем больше ужиматься, повышать цену на свою продукцию в ущерб покупателю. Дураку понятно, что все это абсурд!!!!!
    Михаил55
  20. sagitch (Ильдар) Сегодня, 13:18
    Но сказал, что это будет не чувствительно!

    Для зарплаты Силуанова, это конечно нечувствительно!
    sagitch
  21. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 13:22
    Вроде кто то говорил что санкции не работают. Если бы они не работали то государство не занималось бы обдиранием народа. В стране нет будущего.
    Чича сквад
  22. gukoyan (Igor) Сегодня, 13:24
    Едросам вообще скучно жить стало... Все 20 процентов?
    Да давайте сразу 50 что так слабо.
    gukoyan
  23. трофим (Павел) Сегодня, 13:25
    Низкий поклон едроснюкам. Осчастливили нас за наш же счет, благодетели с 23 буквы. Ну что сограждане алаверды в сентябре?
    трофим
  24. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:30
    депутаты из нижней палаты парламента РФ проголосовали за повышение НДС в России. Голосование проходило в 3-м чтении.

    Может вместо повышения налогов от дармоедов избавиться, глядишь пользы больше будет? recourse
    Или посадить их на прожиточный минимум, ну или крайняк "среднюю зарплату", особенно где-нибудь типа "мухоска". Сколько сбегут от такой кормушки? Хотя вряд ли, халява, она затягивает.
    К-50
  25. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:33
    не жили мы богато, нефиг начинать...
    Masya Masya
  26. Sadko88 (Старший) Сегодня, 13:36
    Цитата: Михаил55
    Что творят то!!!!! Покупаем импортные инструменты и теперь все покупки надо умножать их СТАБИЛЬНЫЕ цены на наши нестабильные коофициенты...было 1,18 - стало 1,2. Естественно будем больше ужиматься, повышать цену на свою продукцию в ущерб покупателю. Дураку понятно, что все это абсурд!!!!!

    Кстати сегодня брифинг МЧС смотрел. Глобальная ориентация на отечественное производство будет... Во всех отношениях. Прямо иногда думаю Бог послал нам эти санкции soldier
    Sadko88
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