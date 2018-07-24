Госдума поддержала повышение НДС в третьем чтении. Заживём!

Только что из нижней палаты парламента РФ пришли сообщения о том, что депутаты проголосовали за повышение НДС в России. Голосование проходило в 3-м чтении. Законопроект, рассмотренный думцами, состоит в том, чтобы с начала будущего года повысить НДС с 18-ти до 20 процентов.Авторы законопроекта отмечают, что от реализации новой экономической меры федеральный бюджет будет получать около 633 млрд рублей в 2019 году, 678 млрд и 728 млрд в двух последующих годах. Но авторы законопроекта пока так и не представили расчётов о том, какую сумму ежегодно от экономического новшества может потерять российский гражданин. Нет ответа на вопрос и о том, не скажется ли повышение НДС на уровне благосостояния населения.Новый документ предполагает также тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 22% в пределах установленной базы для исчисления и в размере 10 процентов свыше этой базы.Важно отметить, что предложенный правительством законопроект поддержали представители партии парламентского большинства – «Единой России». Все остальные фракции в Думе проголосовали против. Но это голосование «против» фракций, которые относят себя к парламентской оппозиции, уже ничего не решало.Заявлено, что финансовые средства, которые планируется получить в результате такого законодательного маневра как повышение ставки НДС, планируется пустить на реализацию Майских указов президента. Для их исполнения, как ранее посчитали экономисты, потребуется не менее 8 триллионов рублей.Повышение НДС не станет ли маневром, при котором у граждан берут из одного кармана, чтобы переложить в другой с неопределёнными потерями по пути следования денежных средств?