13:33 24 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

В Молдове «приднестровскую угрозу» включили в новую оборонную стратегию

Парламент Молдовы принял обновленную Национальную стратегию обороны на 2018–2021 годы и план действий по ее реализации, сообщает Коммерсантъ.



Только в 2018 году на реализацию плана предусматривается выделение около $37,5 млн. (625 млн. леев). В дальнейшем ежегодная сума будет расти и достигнет $90 млн. (1,5 млрд. леев).


В документе говорится, что республика намерена сохранить свой нейтральный статус, но в то же время будет углублять сотрудничество с НАТО.

Присутствие российского контингента в Приднестровье в стратегии названо военной угрозой, поскольку группировка находится там «без законодательного согласия Кишинева и вопреки нормам конституции».

Газета напоминает, что присутствие военных РФ в Приднестровье осуществляется в двух форматах: в составе российской группе войск (ОГРВ) и миротворческой миссии. В миротворческой миссии участвую также военнослужащие Молдовы и непризнанной республики ПМР.

Между тем, президент Молдовы Игорь Додон, выступающий против Национальной стратегии в таком виде, демонстративно представил на обсуждение свой альтернативный документ, направленный на обеспечение безопасности страны путем «укрепления конституционного статуса постоянного нейтралитета» Молдовы.

В нем, в частности, отмечается, что когда великие державы оставляют попытки договориться о соблюдении интересов друг друга, то первыми жертвами этих разногласий становятся малые, значительно более слабые страны. Додон уверен, что Молдова не должна вовлекаться в «эфемерное противостояние» Запад-Восток.

Россия в данном документе названа гарантом всеобъемлющего политического урегулирования в регионе, что дает республике возможность развиваться в качестве суверенного, независимого государственного образования.

При этом необходимо отметить, президент, в силу сложившегося в Молдове института власти, не может проводить в стране самостоятельную политику, поэтому представленный им документ представляет не что иное, как личную декларацию.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
0

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 12:43
    Мне кажется... если на эти деньги купить хорошего молдавского вина... а не ту бурду которую они нам продают... да и угостить всё Приднестровье... то может и они подумают на тему... а мы же молдаване!
    Vard
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:16
      Присутствие российского контингента в Приднестровье в стратегии названо военной угрозой......присутствие военных РФ в Приднестровье осуществляется в двух форматах: в составе российской группе войск (ОГРВ) и миротворческой миссии. В миротворческой миссии участвую также военнослужащие Молдовы и непризнанной республики ПМР.
      Вот так , миротворческая миссия теперь является угрозой!
      MPN
    2. alekc75 Сегодня, 13:31
      cами пусть пьют свою бурду-в Приднестровье есть свой завод по производству вина и коньяка.он старше кишинева=Квинт -так сейчас его название
      alekc75
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:48
    Додон уверен, что Молдова не должна вовлекаться в «эфемерное противостояние» Запад-Восток.
    ..Президент-то понимает в отличии от депутатов..
    parusnik
    1. DenZ (Денис) Сегодня, 12:58
      Они (депутаты) свой выбор сделали вполне осознанно ( по крайне мере так выглядит все) А значит все демократично и справедливо (с точки зрения власти разумеется). Так поджимать интересы России могут еще очень долго повсюду по периметру бывшего СССР. Что ни говори но наши враги очень изобретательны.
      DenZ
  3. Sadko88 (Старший) Сегодня, 12:54
    Справиться с оппозицией Додон - всё у Молдавии будет хорошо. Нет - не будет. В ЕС яблок и вина своих достаточно. Ни разу не лояльная России страна ни кому не интересна. Ту же прибалтику взять к примеру... Территория ни о чём и не зачем.
    Финам алкотуры разве...
    Sadko88
    1. DenZ (Денис) Сегодня, 13:01
      Цитата: Sadko88
      Справиться с оппозицией Додон - всё у Молдавии будет хорошо. Нет - не будет

      Додон отстаивает интересы того кто сам ничего сделать не может ( народ) и самого Додона всех толковых полномочий лишили. Заметьте, ни у кого нет власти. Просто поделили общество и все. Пусть там Додон чего-то говорит...караван (власть и решения власти) идет своим путем.
      DenZ
  4. Sadko88 (Старший) Сегодня, 13:15
    Цитата: DenZ
    Цитата: Sadko88
    Справиться с оппозицией Додон - всё у Молдавии будет хорошо. Нет - не будет

    Додон отстаивает интересы того кто сам ничего сделать не может ( народ) и самого Додона всех толковых полномочий лишили. Заметьте, ни у кого нет власти. Просто поделили общество и все. Пусть там Додон чего-то говорит...караван (власть и решения власти) идет своим путем.

    Согласен. И в Украине кстати та же беда. Воли нет ни у людей, ни у лидеров... У кого есть ликвидируют.
    Sadko88
Картина дня