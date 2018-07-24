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В Молдове «приднестровскую угрозу» включили в новую оборонную стратегию
Парламент Молдовы принял обновленную Национальную стратегию обороны на 2018–2021 годы и план действий по ее реализации, сообщает Коммерсантъ.
Только в 2018 году на реализацию плана предусматривается выделение около $37,5 млн. (625 млн. леев). В дальнейшем ежегодная сума будет расти и достигнет $90 млн. (1,5 млрд. леев).
В документе говорится, что республика намерена сохранить свой нейтральный статус, но в то же время будет углублять сотрудничество с НАТО.
Присутствие российского контингента в Приднестровье в стратегии названо военной угрозой, поскольку группировка находится там «без законодательного согласия Кишинева и вопреки нормам конституции».
Газета напоминает, что присутствие военных РФ в Приднестровье осуществляется в двух форматах: в составе российской группе войск (ОГРВ) и миротворческой миссии. В миротворческой миссии участвую также военнослужащие Молдовы и непризнанной республики ПМР.
Между тем, президент Молдовы Игорь Додон, выступающий против Национальной стратегии в таком виде, демонстративно представил на обсуждение свой альтернативный документ, направленный на обеспечение безопасности страны путем «укрепления конституционного статуса постоянного нейтралитета» Молдовы.
В нем, в частности, отмечается, что когда великие державы оставляют попытки договориться о соблюдении интересов друг друга, то первыми жертвами этих разногласий становятся малые, значительно более слабые страны. Додон уверен, что Молдова не должна вовлекаться в «эфемерное противостояние» Запад-Восток.
Россия в данном документе названа гарантом всеобъемлющего политического урегулирования в регионе, что дает республике возможность развиваться в качестве суверенного, независимого государственного образования.
При этом необходимо отметить, президент, в силу сложившегося в Молдове института власти, не может проводить в стране самостоятельную политику, поэтому представленный им документ представляет не что иное, как личную декларацию.
Только в 2018 году на реализацию плана предусматривается выделение около $37,5 млн. (625 млн. леев). В дальнейшем ежегодная сума будет расти и достигнет $90 млн. (1,5 млрд. леев).
В документе говорится, что республика намерена сохранить свой нейтральный статус, но в то же время будет углублять сотрудничество с НАТО.
Присутствие российского контингента в Приднестровье в стратегии названо военной угрозой, поскольку группировка находится там «без законодательного согласия Кишинева и вопреки нормам конституции».
Газета напоминает, что присутствие военных РФ в Приднестровье осуществляется в двух форматах: в составе российской группе войск (ОГРВ) и миротворческой миссии. В миротворческой миссии участвую также военнослужащие Молдовы и непризнанной республики ПМР.
Между тем, президент Молдовы Игорь Додон, выступающий против Национальной стратегии в таком виде, демонстративно представил на обсуждение свой альтернативный документ, направленный на обеспечение безопасности страны путем «укрепления конституционного статуса постоянного нейтралитета» Молдовы.
В нем, в частности, отмечается, что когда великие державы оставляют попытки договориться о соблюдении интересов друг друга, то первыми жертвами этих разногласий становятся малые, значительно более слабые страны. Додон уверен, что Молдова не должна вовлекаться в «эфемерное противостояние» Запад-Восток.
Россия в данном документе названа гарантом всеобъемлющего политического урегулирования в регионе, что дает республике возможность развиваться в качестве суверенного, независимого государственного образования.
При этом необходимо отметить, президент, в силу сложившегося в Молдове института власти, не может проводить в стране самостоятельную политику, поэтому представленный им документ представляет не что иное, как личную декларацию.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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