Канада поставит Украине снайперские винтовки

Я знаю, что в Канаде есть и другие предприятия, производящие пулеметы, легкий бронированный транспорт и прочее, которые сейчас изучают потенциал взаимодействия с украинскими компаниями и украинской армией, чтобы лучше обеспечить украинских военнослужащих,

Киев и Оттава заключили контракт на поставку украинской армии снайперских винтовок, сообщает Украинский военный портал По словам депутата канадского парламента от Консервативной партии Джеймса Безана, между Канадой и Украиной уже существует один подписанный договор на поставку ВСУ партии снайперских винтовок.Он отметил, что в настоящее время одна из канадских оборонных компаний ожидает от правительства документа, разрешающего экспорт данного оружия."Винтовки повысит возможности вооруженных сил Украины в сдерживании российской агрессии", - добавил депутат.Он пояснил, что это не безвозмездная помощь, а коммерческая поставка. В скором времени правительство подпишет разрешение на экспорт, после чего оружие будет доставлено на Украину.При этом Безан дал понять, что рассматривается возможность заключения ещё нескольких контрактов.сказал он.Ресурс напоминает, что в прошлом году Минобороны Украины приняло на вооружение снайперские винтовки McMillan TAC-50, производимые американской McMillan Brothers Rifle Company и находящиеся на вооружении ВС Канады.Именно из этой винтовки снайпер канадского спецподразделения в Ираке установил мировой рекорд по дальности, попав в цель с расстояния в 3,54 км, заключает издание.