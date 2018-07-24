13:36 24 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Канада поставит Украине снайперские винтовки

Киев и Оттава заключили контракт на поставку украинской армии снайперских винтовок, сообщает Украинский военный портал.



По словам депутата канадского парламента от Консервативной партии Джеймса Безана, между Канадой и Украиной уже существует один подписанный договор на поставку ВСУ партии снайперских винтовок.


Он отметил, что в настоящее время одна из канадских оборонных компаний ожидает от правительства документа, разрешающего экспорт данного оружия.

"Винтовки повысит возможности вооруженных сил Украины в сдерживании российской агрессии", - добавил депутат.

Он пояснил, что это не безвозмездная помощь, а коммерческая поставка. В скором времени правительство подпишет разрешение на экспорт, после чего оружие будет доставлено на Украину.

При этом Безан дал понять, что рассматривается возможность заключения ещё нескольких контрактов.

Я знаю, что в Канаде есть и другие предприятия, производящие пулеметы, легкий бронированный транспорт и прочее, которые сейчас изучают потенциал взаимодействия с украинскими компаниями и украинской армией, чтобы лучше обеспечить украинских военнослужащих,
сказал он.

Ресурс напоминает, что в прошлом году Минобороны Украины приняло на вооружение снайперские винтовки McMillan TAC-50, производимые американской McMillan Brothers Rifle Company и находящиеся на вооружении ВС Канады.

Именно из этой винтовки снайпер канадского спецподразделения в Ираке установил мировой рекорд по дальности, попав в цель с расстояния в 3,54 км, заключает издание.

Использованы фотографии: http://gunmag.com.ua
4

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 13:27
    Канадский депутат: ..."Винтовки повысят возможности вооруженных сил Украины в сдерживании российской агрессии"... Да что там, российская армия побросает танки, артиллерию, авиацию и просто сбежит, как только увидит винтовку в руках нацика.
    СССР-1
    1. Blue Fox Сегодня, 13:34
      Цитата: СССР-1
      Да что там, российская армия побросает танки, артиллерию, авиацию и просто сбежит, как только увидит винтовку в руках нацика.

      Порошу прощения, был в отпуске в лесах без связи, а что, ВС РФ вторглись вна Украину?
      Blue Fox
  2. arhPavel (Paul) Сегодня, 13:29
    Как то Канадцы там совсем рамки теряют без беспокойных соседей и внутренних острых конфликтов..
    Я вот считаю, что Франко говорящие провинции явно надо поддержать в их борьбе за независимость
    arhPavel
  3. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 13:35
    bully Что-ж в ЛДНР придется искать канадские доллары....или гнать "твердоупакованную валюту"
    алекс-сп
Картина дня