Уроки Буша. Искать спасения в Америке

Президента Дональда Трампа наши либеральствующие политологи представляют часто непредсказуемым сумасбродом, от которого завтра неизвестно чего ждать. Потому что он разрушает западный либеральный глобальный мир, а обвиняют его в этом сумасбродстве защитники этого глобального (под личиной «демократии») мира, умалчивая при этом, что их символом и реальной альтернативой являются Хиллари Клинтон и Барак Обама со всеми «демократическими» войнами, которые стоят за ними. Это или заблуждение, или преднамеренная ошибка наших либералов: Трамп представляет значительное направление американской мысли.За Трампом можно увидеть, например, тень экс-президента Джорджа Буша-старшего, который был много больше своего сына экс-президента Джорджа Буша-младшего. После развала СССР Буш-старший написал поразительную статью, переведённую у нас, в которой он предсказал возрождение России после того, как она освободится от своих обременительных союзников и вассалов. Как в воду глядел! К чему это я?Отнюдь не только Трамп, но очень многие влиятельные умы Америки находят, что их стране нужно сбросить своих обременительных вассалов, которые гирями висят у них на ногах, как раньше на России висели народные демократии по всему миру. Фактически президент Трамп творчески переосмысливает этот трактат экс-президента Буша-старшего о России-СССР применительно к Америке и сбрасывает европейские демократии с ног Америки, невзирая на вопли последних.Да, США при Трампе берут курс на старую добрую «изоляционистскую» доктрину Монро, в этом состоит практическое содержание его лозунга «Сделаем Америку снова великой!», который осознанно поддерживают очень многие американцы, несмотря на истерику по этому поводу своих неоконов, глобалистов и демократов. Этот поворот Америки имеет в виду и сам Трамп, когда говорит, что станет великим президентом: поворот-то кардинальный!Представим, что трампистам удастся совершить этот поворот, и США займутся больше своими проблемами и Западным полушарием, им станет не до забот остального мира: они отпустят его на вольные хлеба, как СССР отпустил народные демократии. Тогда Трампу и команде его нужно как-то закрывать оставшиеся в наследство от Обамы горячие точки в мире, к выгоде Америки, конечно.Трамп концентрирует сейчас свои усилия на Иране, в то время как на другом конце Азии у него осталась проблема с маленькой, но ядерной Северной Кореей. Вдобавок довлеет конфликт с Россией на Украине, горячее противостояние в Донбассе. Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер является представителем старой команды неоконов обамовского призыва и личным другом сенатора Джона Маккейна, а с Трампом он не имел даже обстоятельной беседы, о чём сказал сам, дистанцируясь от Трампа. Очевидно, что дни спецпредставителя Курта Волкера сочтены, а с его уходом будет сдан в архив и план по захвату Донбасса с помощью «миротворческой операции».Трамп фактически предлагает России заморозку на Донбассе, потому что размораживает конфликт с Ираном. В Хельсинки Путин в личной встрече предложил Трампу провести референдум на Донбассе о его статусе. Официально Трамп эту идею не принял, но и не отверг публично, об этом президенты не проронили прессе ни слова. Однако после саммита госсекретарь Майк Помпео, сказав, что не поддерживает идею референдума на Донбассе, выразил надежду, что ситуация там «разрешится как-нибудь сама собой», на основе Минских соглашений, конечно. Или заморозится.На Ближнем Востоке Трамп покушается на иранскую политику президента Обамы и всей мировой глобалистской закулисы, поэтому непонятно, чем это всё закончится. В Хельсинки обе стороны переговоров остались на своих позициях, поскольку официально Россия, это прописано в законе «О противодействии врагам Америки», стоит вместе с Ираном в ряду врагов Америки. Это фундаментальное препятствие, оставшееся Трампу в наследство от Обамы, утверждённое Конгрессом.Понятна причина возбуждения Трампа против Ирана: Тегеран разработал свои собственные крылатые ракеты, и все американские базы на Ближнем Востоке и Израиль могут оказаться под боем. Иран стоит на пороге создания собственного высокоточного оружия, ядерного оружия, и США пытается этому помешать. Госсекретарь США Майк Помпео не скрывает цель Трампа: «Защитить мир от враждебного поведения Ирана, а не только от его ядерной программы». При этом и США, и Иран обоюдно могут блокировать Персидский залив – это мировой нефтяной кризис и война.На Дальнем Востоке дипломаты Ким Чен Ына уточнили переговорную позицию: «Если КНДР услышит от США лишь односторонние требования об отказе от ядерного оружия, то в Пхеньяне не будет интереса к такому диалогу». Китайские СМИ пишут, что КНДР будет учиться открытости и экономическим реформам у Китая, а не у Сеула и Вашингтона. Им как бы отвечает друг Джона Маккейна сенатор Линдси Грэм: «Если Пхеньян попытается обмануть Трампа, единственный вариант – военный конфликт». Это вторая возможная война США в Азии.За КНДР стоят Китай и Россия, за Ираном стоят, опять же, Китай и Россия плюс Евросоюз, ведь Иран называют ещё и европейской бензоколонкой. Таким образом, Трамп может оказаться перед необходимостью воевать на двух фронтах: иранском и корейском, и он не может рассчитывать при этом на поддержку Европы. Все мировые игроки понимают, что Штатам, уходя в свою крепость за океаном, выгодно поджечь напоследок Азию двумя военными конфликтами, чтобы люди и капиталы со всего мира искали спасения в Америке.