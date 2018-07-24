Филиал "Уралвагонзавода" спасал "заражённые" танки

Без дегазации «заражённый» танк представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья экипажа. Поэтому такая процедура должна проводиться регулярно. Проверка показала: оборудование исправно и работоспособно.

Волчанский филиал «Уралвагонзавода» провёл комплекс мероприятий по тестированию изделия, необходимого для дегазации бронетехники. Сотрудниками предприятия была осуществлена дегазация «заражённых» танков. Тестировалось специальное оборудование ТДП (ЛО-29) – танковый дегазационный прибор. Он используется для распыления специального химсостава, который нейтрализует отравляющие вещества.Из сообщения пресс-службы предприятия:Испытания проводились для пяти комплектов ТДП и, соответственно, пяти зарядных приспособлений. Основная цель проверки – оценка качества производимого изделия, а также осуществление контроля стабильности техпроцесса, осуществляемого между испытаниями.Действие ТДП основано на распылении дегазирующего раствора сжатым воздухом. Прибор снаряжаются полидегазирующей рецептурой РД-2 (РД), которая способна нейтрализовать различного рода отравляющие вещества, включая зоман, иприт и ви-экс (ви-икс).Главный инженер ВМЗ, входящего в структуры УВЗ, Александр Максименко отметил, что испытания ЛО-29 прошли успешно и подтвердили высокое качество прибора для дегазации танков.Проверка дегазационных комплексов для бронетехники проводится систематически.