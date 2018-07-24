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Филиал "Уралвагонзавода" спасал "заражённые" танки
Волчанский филиал «Уралвагонзавода» провёл комплекс мероприятий по тестированию изделия, необходимого для дегазации бронетехники. Сотрудниками предприятия была осуществлена дегазация «заражённых» танков. Тестировалось специальное оборудование ТДП (ЛО-29) – танковый дегазационный прибор. Он используется для распыления специального химсостава, который нейтрализует отравляющие вещества.
Из сообщения пресс-службы предприятия:
Испытания проводились для пяти комплектов ТДП и, соответственно, пяти зарядных приспособлений. Основная цель проверки – оценка качества производимого изделия, а также осуществление контроля стабильности техпроцесса, осуществляемого между испытаниями.
Действие ТДП основано на распылении дегазирующего раствора сжатым воздухом. Прибор снаряжаются полидегазирующей рецептурой РД-2 (РД), которая способна нейтрализовать различного рода отравляющие вещества, включая зоман, иприт и ви-экс (ви-икс).
Главный инженер ВМЗ, входящего в структуры УВЗ, Александр Максименко отметил, что испытания ЛО-29 прошли успешно и подтвердили высокое качество прибора для дегазации танков.
Проверка дегазационных комплексов для бронетехники проводится систематически.
Из сообщения пресс-службы предприятия:
Без дегазации «заражённый» танк представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья экипажа. Поэтому такая процедура должна проводиться регулярно. Проверка показала: оборудование исправно и работоспособно.
Испытания проводились для пяти комплектов ТДП и, соответственно, пяти зарядных приспособлений. Основная цель проверки – оценка качества производимого изделия, а также осуществление контроля стабильности техпроцесса, осуществляемого между испытаниями.
Действие ТДП основано на распылении дегазирующего раствора сжатым воздухом. Прибор снаряжаются полидегазирующей рецептурой РД-2 (РД), которая способна нейтрализовать различного рода отравляющие вещества, включая зоман, иприт и ви-экс (ви-икс).
Главный инженер ВМЗ, входящего в структуры УВЗ, Александр Максименко отметил, что испытания ЛО-29 прошли успешно и подтвердили высокое качество прибора для дегазации танков.
Проверка дегазационных комплексов для бронетехники проводится систематически.
Использованы фотографии: https://vk.com/realuvznews
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