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В США представили новую армейскую обувь арктического образца. "Генерал Мороз" одобряет?

Американские производители представили обновлённый вариант армейской обуви, которую продвигают для армии США. Речь идёт о зимних ботинках с подошвой, над созданием которой работала целая группа специалистов из двух американских компаний. В итоге производители добились того, чтобы новая армейская обувь для зимних условий расширила свои возможности в плане преодоления скользких преград.

Тестирование проводилось на специальной «беговой дорожке», вместо вращающегося резинового полотна на которой расположена скользкая (ледяная) поверхность. Угол наклона этой поверхности составляет 15 градусов.

В США представили новую армейскую обувь арктического образца. "Генерал Мороз" одобряет?



Новая обувь показала, что такое препятствие для неё препятствием не является.

Производители объясняют полное отсутствие проскальзывания новой химической формулой используемого резинового состава. Также отмечено, что существенную роль играет рисунок подошвы («протектора»), который позволяет при осуществлении давления эффективно избавляться от тонкой прослойки воды, которая и вызывает скольжение на ледяной поверхности. Узкие каналы различной ширины и глубины переходят один в другой, фактически "выкачивая" образовавшуюся воду как по небольшим трубкам с большой скоростью.



Отмечается, что обувь с новой подошвой военнослужащие могут использовать в арктических условиях – «где обильные осадки в виде снега». В ходе тренировок полученные данные, которые позволяют говорить о снижении уровня травматизма при выполнении тех или иных энергозатратных операций в условиях заснеженной или обледенелой поверхности. При этом ничего не сообщается о температурных режимах, на которые рассчитаны эти "арктические" ботинки.

Использованы фотографии: https://www.armytimes.com
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Комментарии 35

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  1. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:58
    При этом ничего не сообщается о температурных режимах, на которые рассчитаны эти "арктические" ботинки.

    Ну если речь идёт о воде под подошвой, то явно не для российской зимы, тем более не для Арктики. yes laughing
    К-50
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:04
      фактически "выкачивая" образовавшуюся воду как по небольшим трубкам с большой скоростью.
      Они наверное еще и скорости добавляют? Типа сапоги скороходы..., вот теперь тормозить научиться и определиться для Арктики ли...
      MPN
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 15:55
        Цитата: К-50
        Ну если речь идёт о воде под подошвой, то явно не для российской зимы, тем более не для Арктики


        Вода образуется при трении подошвы о лед
        Именно вода обеспечивает скольжение

        В очень сильный мороз скольжение хуже, так как лед не успевает таять и выполнять роль смазки.

        Примерно, с минус 30 - 35 градусов скольжение хуже

        Цитата: MPN
        Они наверное еще и скорости добавляют? Типа сапоги скороходы..., вот теперь тормозить научиться и определиться для Арктики ли...


        наверное не приходилось по ледяной поверхности передвигаться в обуви?

        В плане хорошей обуви, американцы - одни из лучших, если не лучшие

        Второй год ношу ботинки North Face - могу только выразить свое восхищение

        Обувь создана на основе искусственных материалов, утеплитель Prima Loft, мембрана,
        до -20 комфортно в простом носке,
        как-то летел, 12 часов провел в обуви - ноги даже не почувствовали.
        bulvas
    2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 14:28
      Цитата: К-50
      При этом ничего не сообщается о температурных режимах, на которые рассчитаны эти "арктические" ботинки.

      Ну если речь идёт о воде под подошвой, то явно не для российской зимы, тем более не для Арктики. yes laughing

      ское гов но. даёшь кирзачи.
      KLV2018
      1. Jerk Сегодня, 15:12
        Валенки. Между прочим, их не дураки придумали, в отличие от "тонкого слоя воды" при минус сорока
        Jerk
    3. novobranets (Вячеслав) Сегодня, 15:44
      Цитата: К-50
      Ну если речь идёт о воде под подошвой, то явно не для российской зимы

      Не актуально. Скольжение обуви, наверное самая последняя проблема в Арктике. Много ли там открытого льда? request Все заснежено, заметено. По насту и снегу обувь не скользит. tongue А вот мороз... belay В первую очередь нужно озаботиться теплоизоляцией обуви, а все остальное вторично. Тем более, что средств противоскольжения обуви уже изобретено вагон и... еще один вагон fellow . Очередной распил?
      novobranets
      1. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:22
        Цитата: novobranets
        Не актуально. Много ли там открытого льда?

        Они видимо на дорожки, расчищенные, на базах ориентируются. what lol
        К-50
        1. novobranets (Вячеслав) Сегодня, 16:59
          Цитата: К-50
          Они видимо на дорожки, расчищенные, на базах ориентируются.

          Наверное. Будут расчищать, заливать водой, и гордо дефилировать туда-сюда. Но за ограду базы ни-ни. lol
          novobranets
  2. Sadko88 (Старший) Сегодня, 13:59
    Гарсинг - нет, не знали... smile
    Sadko88
  3. Копчёный (Денис) Сегодня, 13:59
    Будет приличная армейская обувь в отличии от нашей, кто в теме знает.
    Копчёный
    1. Комментарий был удален.
    2. AID.S Сегодня, 15:23
      Цитата: Копчёный
      Будет приличная армейская обувь

      У меня тоже такое ощущение. Будут потом наши делиться ощущениями на сайте, после очередной статьи про берцы/сапоги/носки/портянки, типа :" восемь лет назад купил, ношу и горя не знаю"
      AID.S
      1. Копчёный (Денис) Сегодня, 16:23
        Так и есть. Правда не армейская, а тактическая 5.11 TacLite ношу как раз восьмой год, в жару ноги не потеют абсолютно.
        Копчёный
  4. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 14:00
    че бы не писали наши , а такая подошва и нам бы пригодилась.
    просто экспл
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:06
      Ни чего они не изобрели, такой протектор для зимней резины без шипов в простонародии называют липучкой...
      MPN
  5. Masya Masya (Маня) Сегодня, 14:01
    все правильно... главное ноги в тепле и не скользят! а то что памперс к попе примерз, так... мелочи жизни... wink
    Masya Masya
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 14:11
      Марина love так попу можно и отодрать lol , в смысле, от льда lol как и хозяина! !! lol
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 14:18
        Витальевич love другими словами... холодная попа, горячие ноги и чистые руки.... попу оторвать... feel простите...
        Masya Masya
    2. трассер (Вьюга) Сегодня, 14:43
      соску всегда у памперсов держать надо..на случай чего..
      трассер
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 14:10
    У нас их обувь и месяца не протянет! fool Испытывать нужно в реальных условиях -на той же Аляске, а местные медведи поставят свой вкрдикт wassat -сьедобная только "начинка " wassat , или в обуви есть тоже нечто колорийное, не считая того, что из "начинки "выпало при встрече, и плохо пахнет! !! wassat
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. фрезер (александр) Сегодня, 15:25
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      У нас их обувь и месяца не протянет! fool Испытывать нужно в реальных условиях -на той же Аляске, а местные медведи поставят свой вкрдикт wassat -сьедобная только "начинка " wassat , или в обуви есть тоже нечто колорийное, не считая того, что из "начинки "выпало при встрече, и плохо пахнет! !! wassat

      Вот только не надо писать такую чушь. Люди специально их обувь с инета заказывают т. к. прочная и удобная. Даже путин с медведевым их носят.
      И ещё, можете привести в пример наши зимние, армейские ботинки?
      фрезер
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:53
        Служил в Советское время, носил кирзачи! !! soldier
        ДРЕВНЕЙШИЙ
      2. Шалтай (Александр) Сегодня, 16:05
        Цитата: фрезер
        Даже путин с медведевым их носят.

        Обувь на фото и вправду хорошая , если с толстым носком . Для работ с битумными мастиками . Самое то в таких битум варить . Как демисезонный вариант , для лета тоже сгодится .
        На природе , мне в таких стыдно появляться . Галки засмеют . Допился подумают , с пьяну в секонд хенде взял или подобрал на мусорке .
        Шалтай
  7. Sadko88 (Старший) Сегодня, 14:12
    Что бы не скользили ноги покупаем для яхтинга обувь в декатлоне... И подбераем стельки индивидуально
    Sadko88
  8. Непонятливый (Boris) Сегодня, 14:17
    Не нужно "ёрничать". Они создали что-то стоящее, в отличии от наших расползающихся "берцев", изготовители которых выбирались по размеру "отката". Давайте сравним ботинки США и наши?
    Непонятливый
    1. andrey682006 (Андрей) Сегодня, 14:25
      Носил наши бердцы. Не расползались...
      Предлагаю сравнить откаты. И цены. Если уж вы решили сравнивать - то вместе с "ботинками".
      andrey682006
      1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 15:53
        Про откаты не скажу, чего сам не видел, так же как не знаю, что носили Вы. А у меня сын из армии пришёл месяц назад, так вот, те берцы, что выдали на призывном пункте, развалились в течении курса молодого бойца. Не особо крепче были те, которые выдавали в части. Служил он кстати в Кантемировской дивизии,на базе которой, как утверждалось обувь когда то проходила тестирование.
        Как то зимой, когда приезжал к сыну, посмотрел его берцы. Это трындец. Тяжёлые, внутри от пота влажные. При хорошем минусе ноги отвалятся моментально. Вот вам история из первых рук.
        Про носки история отдельная. Если б регулярно не покупались за свои деньги, то носить обувь пришлось бы на босу ногу.
        Хагалаз
  9. Sadko88 (Старший) Сегодня, 14:38
    А кто в берцах ходит вне расположения? Мазохисты? Раньше на флоте прогары их у нас на заменяли... Сейчас вообще расслабили армию. Чем больше удобств, тем меньше храбрости... wink
    Sadko88
    1. трассер (Вьюга) Сегодня, 14:44
      Принцпа " один хрен терять нечего н кто не отменял.
      трассер
    2. Хагалаз (Роман) Сегодня, 16:11
      Вот сейчас не понял, это юмор такой?
      Хагалаз
  10. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 14:46
    Самая лучшая обувь для штатов в Арктике это лапти,как у немцев в Сталинградеlaughing
    Proton
  11. aloleggry (Александр) Сегодня, 15:03
    Может шатовцам просто о валенках подумать? Еже ли для красоты, то коротенькие и со шнуровкой можно.
    aloleggry
  12. shubin Сегодня, 15:12
    И цена у них, наверное, как от Гуччи или Армани.
    shubin
  13. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 15:22
    Не знаю. Купил в свое время сапоги "Baffin" c гарантией -20С, но уже при -12 на рыбалке подвывал и приплясывал джигу. Может ноги у меня мерзлявые, а может и сапоги такие...
    алекс-сп
  14. Apollo (Алех) Сегодня, 15:27
    Западники по этой части большие мастера.
    Apollo
  15. Sadko88 (Старший) Сегодня, 15:33
    Цитата: Apollo
    Западники по этой части большие мастера.

    Откуда им мастерами быть? У них переходы в 30км за поход были smile
    Sadko88
  16. zyzx (Костик) Сегодня, 15:35
    Валенки возьмите,изобретатели фиговы...
    zyzx
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