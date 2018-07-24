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В Китае спущен на воду новый эсминец

ВМС НОАК в скором времени пополнится очередным эсминцем Zibo. В минувшее воскресенье 14-й корабль проекта Type 052D был спущен на воду на верфи Jiangnan Changxing близ Шанхая, сообщает Warspot.

В Китае спущен на воду новый эсминец


Корабли данного проекта строятся в Китае с 2012 года. Уже 8 эсминцев находятся в составе ВМС, три проходят испытания в море, еще три достраиваются на плаву. Кроме того, как минимум пять кораблей находятся на стапелях. Таким образом, ВМС НОАК получит не менее 19 эсминцев Type 052D.


Zibo несколько отличается от своих предшественников. Он оборудован удлиненной вертолетной площадкой для размещения нового вертолета Z-20. Также Zibo и все последующие эсминцы (по неподтвержденной информации) получат новые радары.

Водоизмещение кораблей – 7500 т, осадка – 6,5 м, длина – 156 м, ширина – 18 м. Максимальная скорость – 30 узлов. Экипаж – 280 человек.

При строительстве кораблей применяются технологии стелс, снижающие их радиолокационную заметность.

На вооружении эсминца находятся ракеты, способные поражать воздушные, надводные и наземные цели, торпеды, мины, а также 130-мм артиллерийская и 30-мм зенитная установки.

В настоящее время кроме указанных кораблей китайские верфи ведут строительство эсминцев нового поколения Type 055.

Использованы фотографии: navyrecognition.com
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Комментарии 41

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:06
    Молодцы что сказать.. стоим курим в сторонке((
    Особенно нравится культура производства, не говоря уже об освоении собственного производства турбин, вооружения и всего остального, с этого и надо начинать.
    maxim947
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:09
      В минувшее воскресенье 14-й корабль проекта Type 052D был спущен на воду на верфи Jiangnan Changxing близ Шанхая
      Китай притормози ради всего, слюной же захлебнемся из за твоих темпов..., чего то зависть уже не белая, цвет меняется, пока не понятно на какой...
      MPN
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 14:58
        Цитата: MPN
        чего то зависть уже не белая, цвет меняется,

        Как то грустно у нас на флоте. Всего 2 живых эсминца 965 проекта осталось "Ушаков" и "Быстрый". Остальные чермет.
        Аристарх Людвигович
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:00
        Вот что значит мощнейшая экономика и ресурсы.
        210окв
    2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 15:09
      А в Италии сгорел.В Специи загорелось судно обеспечения ВМС Италии Vulcano. Об этом сообщает портал Naval Today.Совсем новый,только месяц как спущен на воду.Хоть и не эсминец но всё равно приятно.

      РИА Новости https://ria.ru/world/20180724/1525206767.html
      Мар.Тира
    3. Setrac (Сергей) Сегодня, 16:07
      Цитата: maxim947
      не говоря уже об освоении собственного производства турбин

      О чем вы говорите? У китайских эсминцев силовая установка не собственной разработки.
      Setrac
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:09
        Речь о собственном производстве, читайте внимательней.
        maxim947
        1. Setrac (Сергей) Сегодня, 16:13
          Цитата: maxim947
          Речь о собственном производстве, читайте внимательней.

          Не вижу тут предмета для восторгов. Китай настолько слаб, что ему продают технологии военного производства, сами они не способны спроектировать и создать корабельную силовую установку, чем тут восторгаться?
          Setrac
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:16
            Да, он настолько слаб, что даже мы уже у них покупаем ГТУ. Судя по вашему коменту вы проспали последние лет 6
            maxim947
            1. Setrac (Сергей) Сегодня, 16:31
              Цитата: maxim947
              а, он настолько слаб, что даже мы уже у них покупаем ГТУ.

              Произведенные по лицензии. Повторю ещё раз если вы не способны понять с первого - Китай не способен самостоятельно разработать ГТУ, Россия - способна.
              Цитата: maxim947
              Судя по вашему коменту вы проспали последние лет 6

              Это вы проспали последние шесть лет, первая ГТУ российского производства будет создана в 2019 году, замечу, не лицензия.
              Setrac
              1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:49
                Почему вы думаете что Китай не способен разработать ГТУ?))) Еще как способен. У них блин луноход уже успешно запущен, станция орбитальная летает, очнитесь.
                maxim947
                1. Setrac (Сергей) Сегодня, 16:58
                  Цитата: maxim947
                  Почему вы думаете что Китай не способен разработать ГТУ?)))

                  Потому-что они этого не делают, а покупают лицензии, могли бы - сделали.
                  Цитата: maxim947
                  станция орбитальная летает, очнитесь.

                  А вы погуглите что это за "орбитальная станция"! Не "Мир" и даже не "Салют".
                  Setrac
                  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:59
                    Все. Занавес. Больше вопросов не имею....
                    maxim947
                    1. Setrac (Сергей) Сегодня, 17:06
                      Цитата: maxim947
                      Все. Занавес. Больше вопросов не имею....

                      Это от незнания.
                      Лопатка турбины - это на данный момент самый высокотехнологичный продукт нашей цивилизации, китайцы не доросли до собственных ГТУ.
                      Setrac
  2. семург Сегодня, 14:08
    Ксерокс работает на полную мощь , лет через 15 они на Тайвань плавучий мост смогут построить из своих ВМС.
    семург
  3. Украинец (Андрей) Сегодня, 14:09
    Дааа... Через десяток лет Америка уже ничего не сможет сделать с Китаем
    Как бы они на Россию не накинулись вдвоем
    Украинец
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 14:13
      Так вроде как ваше парошенко в нашей армией покончил crying ?Или вы еще не в курсе? ??? belay
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Украинец (Андрей) Сегодня, 14:18
        Так Порошенко и покончил. Правда только в своих мечтах
        Украинец
    2. Usher (Erdem) Сегодня, 16:43
      И то я думаю, что дядюшка Цинь посылает Трампа. И Китайцы очень любят японцев)))
      Usher
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 14:16
    Вот пусть китайцы нам корпусов крейсеров или эсминцев наделают, а "начинку "будем лепить сами! И с учетом отсутствия коррупции в масштабах, сравнимых с нашей выйдет вдвое дешевле чем у нас каждый боевой вымпел! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. donavi49 Сегодня, 14:32
      Так проблема то как раз в начинке. Двигатели +1 год, посты +1,5 года, этот узел поставили - но другой, который в паре и технологически должен устанавливаться первым задерживают на 8 месяцев = все направление тут стоит 8 месяцев. Ну и т.п.

      Так простой и формируется. Когда собирают корабли без особых сложностей с кооперацией (китайская/иностранная/крупносерийная отечественная комплектуха) - то и темп +/- нормальный. Дольше чем у других, но терпимый (если строить у других и насыщать у себя - выйдет еще дольше).
      donavi49
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:16
        В том то и дело. Какой смысл покупать эсминец у Китая под русские Калибры, если произвести один комплект этих Калибров займет в России больше времени, чем сделать весь корабль?
        voyaka uh
    2. vadsonen (Вадим) Сегодня, 14:58
      пусть китайцы нам корпусов наделают, "начинку "будем лепить сами ... выйдет вдвое дешевле

      Не выйдет. Ведь от того, что корпус получится дешевле (да хоть бесплатно), яхта / вилла в европах дешевле не станет, т.е. величина распила должна остаться той же
      vadsonen
  5. Tiras (Виктор) Сегодня, 14:23
    Израиль сбил двумя ракетами пэтриот сирийский самолёт, который залетел в воздушное пространство Израиля winked
    Скоро будут более точные данные
    Tiras
    1. Setrac (Сергей) Сегодня, 16:09
      Цитата: Tiras
      Израиль сбил двумя ракетами пэтриот сирийский самолёт, который залетел в воздушное пространство Израиля

      Брехня, пропаганда!
      Setrac
  6. Masya Masya (Маня) Сегодня, 14:24
    и торговая война со штатовцами, вроде как не мешает...
    Masya Masya
    1. donavi49 Сегодня, 14:29
      Санкции - нет, никаких санкций. Там только по правам человека - так то и не санкции, а так.

      Торговая война с США - так это по экономике будет бить. На кораблестроении скажется через 5-7 лет.
      donavi49
  7. Sadko88 (Старший) Сегодня, 14:31
    Эти парни молодцы конечно но слишком мало опыта Скоро наш праздник ВМФ smile Посмотрим парад soldier
    Sadko88
  8. donavi49 Сегодня, 14:38
    Удлинили на 5 метров. В основном все пошло на зону работы с вертолетом. Появилась возможность работать с их перспективным Z-20 и комфортно без дополнительных ограничений с Z-18.


    До этого штатными были современные модификации Z-9 и Ка-28 - тяжелый Z-8 только на прием в хороших условиях.
    donavi49
  9. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:54
    Не заказать у них штук 12 кораблей было бы большой ошибкой.
    Чича сквад
    1. Setrac (Сергей) Сегодня, 16:10
      Цитата: Чича сквад
      Не заказать у них штук 12 кораблей было бы большой ошибкой.

      Запятую неправильно поставили
      Цитата: Чича сквад
      Не, заказать у них штук 12 кораблей было бы большой ошибкой
      Setrac
  10. Гуру (Олег) Сегодня, 15:09
    Китайский флот активно наращивается, при том кораблями не ближней зоны. К примеру Россия наращивает исключительно для ближней зоны. А те что в России для дальней зоны можно по пальцам пересчитать, остальные ждут своего часа когда на иголки пустят.
    Гуру
    1. Usher (Erdem) Сегодня, 16:47
      Приоритеты. Так как экономика не резиновая, в отличии от США. Надо делать все последовательно. У нас не такая большая морская торговля.
      Usher
  11. kefan (kefan) Сегодня, 15:14
    Да, есть с кого пример брать по постройке кораблей, к сожалению crying
    kefan
  12. san4es Сегодня, 15:17
    14-й корабль проекта Type 052D был спущен на воду на верфи Jiangnan Changxing
    san4es
  13. Apollo (Алех) Сегодня, 15:20
    Китай демонстрирует взрослый подход, есть чему восхищаться. А в России все по прежнему. Благодаря "мудрому" руководству страной такой класс кораблей в российском ВМФ скоро исчезнет.
    Apollo
  14. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 15:26
    Корабли данного проекта строятся в Китае с 2012 года. Уже 8 эсминцев находятся в составе ВМС, три проходят испытания в море, еще три достраиваются на плаву.

    И хотел бы написать, мол "завидуем молча", но молча завидовать уже не получается.
    Андрей из Челябинска
  15. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:12
    Резко. 19 новейших эсминцев. Примерно, по одному в год. А новые фрегаты они вообще спускают на воду парами каждые пол-года.
    Недаром американцы в напряге.
    voyaka uh
  16. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:46
    А подгатавливать военные кадры, командиров, офицеров, матросов, инженеров-техников они успевают в таком - же темпе.?
    А! ну это-же Китай!, они - же гении копирования.



    DEZINTO
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:58
      Успевают. Например, экипажи для своих авианосцев они начали готвить еще до того, был готов перый. Создали наземный макет в натуральную величину (с трамплинами, лифтами и т.д) и прогоняют через него тысячи моряков, техников. Даже форму раздали разноцветную - строго как у американцев на Нимицах. Поток людей , конвейер.
      voyaka uh
  17. Mamont Сегодня, 17:05
    Ну китайцы молодцы ..! Завидую молча..Но они России все же не соперники, а союзники .Очень надеюсь на это .
    С русскими воевать бесполезно ,а вот сотрудничать стоит !
    Mamont
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