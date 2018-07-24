17:31 24 июля
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Ким начал демонтаж ракетного полигона Сохэ. Всё идёт по плану?

По данным экспертов аналитического интернет-портала 38 North, которые специализируются на северокорейской проблематике, Пхеньян начал демонтировать важнейшие объекты на испытательном полигоне Сохэ.

Ким начал демонтаж ракетного полигона Сохэ. Всё идёт по плану?


Данные содержатся в докладе исследовательской группы 38 North, подробно изучившей снимки северокорейского ракетного полигона со спутников. В частности, спутниковые снимки, сделанные 20 июля, показывают, что на полигоне Сохэ начались работы по демонтажу здания, которое используется для сборки космических ракетоносителей, а также площадки, на которой проходят испытания ракетных двигателей и жидкотопливных двигателей для баллистических ракет.


В докладе отмечается, что демонтаж объектов, играющих важную роль в разработке технологий для программы межконтинентальных баллистических ракет Севера, является своего рода индикатором возросшего уровня доверия со стороны КНДР. Кроме того, такое поведение Северной Кореи может рассматриваться как первый шаг на пути к выполнению обещания, данного северокорейским лидером американскому президенту Дональду Трампу.

Напомним, что 12 июня в Сингапуре состоялась встреча глав США и КНДР, в ходе которой Ким Чен Ын пообещал встать на путь денуклеаризации при выполнении США взятых на себя обязательств. Если США вообще брали на себя какие-то обязательства.

Доклад экспертов 38 North появился как нельзя кстати, так как многие стали задаваться вопросом о готовности Северной Кореи выполнить обязательства, взятые её лидером на июньском саммите, в направлении денуклеаризации.

США, в свою очередь, по-прежнему призывают власти КНДР выполнить своё обещание по отказу от использования ядерного оружия и требуют от лидеров других государств, включая Россию и Китай, продолжать санкционную политику в отношении Пхеньяна, пока он не выполнит свои обязательства.

Использованы фотографии: https://www.38north.org
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Комментарии 44

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  1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 14:40
    Как говорил один людоед: "Пожуём - увидим..."
    Грэг Миллер
  2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:41
    Да он просто где-то в другом месте под горой копает....
    DEZINTO
    1. собаковод Сегодня, 14:45
      DEZINTO (Николай)
      Да он просто где-то в другом месте под горой копает..

      сегодня трудно что-либо укрыть от спутниковой слежки. Даже облачность не даёт гарантии скрытности.
      собаковод
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:52
        сегодня трудно что-либо укрыть от спутниковой слежки.


        А он по ночам, в полной темноте очень маленькими корейцами копает, и тихо тихо, и в лесу...
        фиг разглядишь.....
        DEZINTO
        1. собаковод Сегодня, 14:56
          ...в полной темноте очень маленькими корейцами копает...

          Весёлый вы человек! hi
          собаковод
  3. loki565 Сегодня, 14:55
    Израиль сбил Сирийский самолет, есть инфа по этому инциденту???
    loki565
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:57
      Цитата: loki565
      Израиль сбил Сирийский самолет, есть инфа по этому инциденту???

      Да и хрен с ним..
      НасРать
      1. собаковод Сегодня, 14:59
        НасРать (Евлампий Спиридонович)
        Цитата: loki565
        Израиль сбил Сирийский самолет, есть инфа по этому инциденту???
        Да и хрен с ним.

        Вот так мы коммунизм и прос... проспали..
        собаковод
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:00
          Цитата: собаковод
          НасРать (Евлампий Спиридонович)
          Цитата: loki565
          Израиль сбил Сирийский самолет, есть инфа по этому инциденту???
          Да и хрен с ним.

          Вот так мы коммунизм и прос... проспали..

          И слава Богу! Последние коммуновцы на Кубе сдаются, Сев корейцы то же красиво тусоваться захотели.. и нет больше коммунизма на планете Земля....
          НасРать
          1. собаковод Сегодня, 15:06
            И слава Богу! Последние коммуновцы на Кубе сдаются, Сев корейцы то же красиво тусоваться захотели.. и нет больше коммунизма на земле....

            Чтож вы, Евлампий Спиридонович Китай не упомянули?
            собаковод
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:08
              Цитата: собаковод
              И слава Богу! Последние коммуновцы на Кубе сдаются, Сев корейцы то же красиво тусоваться захотели.. и нет больше коммунизма на земле....

              Чтож вы, Евлампий Спиридонович Китай не упомянули?

              В Китае только название - КомПартия .. Более ни чего Коммунистического там нет и в помине...Жесточайший капитализм в связке с олигархатом - Олигархический Капитализм...
              НасРать
    2. atalef (александр) Сегодня, 15:00
      Цитата: loki565
      Израиль сбил Сирийский самолет, есть инфа по этому инциденту???

      залетел на 2 км вглубь израильской территории и был сбит
      atalef
      1. loki565 Сегодня, 15:12
        Обычное Израильское бла бла бла))) держу пари самолет упал на территории сирии киламетрах в 10 от границы.... А так как самолеты у сирийцев древние как дерьмо мамонта, никаких оповещателей об облучении и ракетной атаке на нем небыло)))
        loki565
      2. Гуру (Олег) Сегодня, 15:19
        залетел на 2 км вглубь израильской территории и был сбит

        А подскажите мне сударь. Сколько нужно времени реактивному самолету , что бы пролететь 2 км ??? А главное -сколько нужно времени ракете ПВО что бы долететь до него ? Если циферки сложить / умножить/разделить получается что сбили то вы его над Сирийской территорией.
        Пользуетесь безнаказанностью ?
        Гуру
    3. Tiras (Виктор) Сегодня, 15:01
      Израиль сбил самолёт сухой, Сирия подтвердила.
      Самолёт залетел на 2 км, судя по всему либо проверили не российский ли, или уже знали чей и запустили 2 ракеты пэтриот которые сбили самолёт.
      Судя по тому, что самолёт упал в Сирии, летчик пытался совершить маневр и уйти, но не смог.

      У Израиля красная черта - любой вражеский самолет, что войдёт в воздушное пространство Израиля - будет сбит.
      Tiras
      1. prapor75m (андрей) Сегодня, 15:08
        Армия Израиля подтвердила принадлежность воздушного судна ВВС САР. В пресс-релизе ЦАХАЛа сообщили, что «Сухой» углубился в воздушное пространство Израиля на два километра. 

        По данным некоторых источников, самолет совершил  жесткую посадку в районе бассейна реки Ярмук, где располагается анклав террористов «Исламского государства» его возможно мучительная смерть если бородатые его в плен возьмут на вашей еврейской совести am хотя от куда ей взяться то . Не было не какого холокоста , НЕ БЫЛО !!!
        prapor75m
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 15:12
          Цитата: prapor75m
          возможно мучительная смерть если бородатые его в плен возьмут на вашей еврейской совести


          Израиль не должна волновать жизнь вражеского пилота, который является пилотом вражеской армии и вражеского государства, которое несколько раз пыталось уничтожить Израиль.

          Жизнь пилота как раз на совести Асада или командиров, которые прекрасно знали, что стоит залететь в воздушное пространство Израиля и собьют.
          Tiras
          1. prapor75m (андрей) Сегодня, 15:14
            на 2 км всего то залетел , вы евреи просто ........короче ТЫ понял , правильно сделал палестинский снайпер !!! желаю ему еще 3 десятка удачных выстрелов !!!
            prapor75m
            1. Tiras (Виктор) Сегодня, 15:18
              Какой вы злой wassat
              Дышите ровно...
              Tiras
        2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:16
          Цитата: prapor75m
          хотя от куда ей взяться то . Не было не какого холокоста , НЕ БЫЛО !!!

          Ну для вас его и не было, а так...
          Арон Заави
  4. loki565 Сегодня, 14:58
    Цитата: НасРать
    Цитата: loki565
    Израиль сбил Сирийский самолет, есть инфа по этому инциденту???

    Да и хрен с ним..

    С Израилем???)))
    loki565
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:59
      И с ним то же..
      НасРать
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:01
        Цитата: НасРать
        И с ним то же..

        Он всегда с нами.
        Арон Заави
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:04
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: НасРать
          И с ним то же..

          Он всегда с нами.

          Увольтес, от таких подробностей... не интересно...
          НасРать
          1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:16
            Цитата: НасРать
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: НасРать
            И с ним то же..

            Он всегда с нами.

            Увольтес, от таких подробностей... не интересно...

            Ну не я эту тему поднял...
            Арон Заави
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:33
              Цитата: Арон Заави
              Цитата: НасРать
              Цитата: Арон Заави
              Цитата: НасРать
              И с ним то же..

              Он всегда с нами.

              Увольтес, от таких подробностей... не интересно...

              Ну не я эту тему поднял...

              Вы её пошло развили..
              НасРать
        2. prapor75m (андрей) Сегодня, 15:05
          лучше не позорься
          prapor75m
  5. loki565 Сегодня, 15:06
    Вот только если мы собьем украинский военый самтлет, который близко подлетел к нашей границе... Вони будет на весь мир, соберут внеочередное собрание ООН и тд... Надоели эти двойные стандарты)))
    Цитата: НасРать
    Цитата: loki565
    Израиль сбил Сирийский самолет, есть инфа по этому инциденту???

    Да и хрен с ним..

    Только если мы собьем украинский военый самолет, который близко подлетит к нашей границе... Вони будет на весь мир, соберут внеочередное заседание ООН и тд... Надоели эти двойные стандарты)))
    loki565
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:17
      Цитата: loki565

      Только если мы собьем украинский военый самолет, который близко подлетит к нашей границе... Вони будет на весь мир, соберут внеочередное заседание ООН и тд... Надоели эти двойные стандарты)))

      Вы сначала разорвите дипотношения, объявите состояние войны с Украиной и сбивайте себе на здоровье.
      Арон Заави
  6. Гуру (Олег) Сегодня, 15:12
    США, в свою очередь, по-прежнему призывают власти КНДР выполнить своё обещание по отказу от использования ядерного оружия и требуют от лидеров других государств, включая Россию и Китай, продолжать санкционную политику в отношении Пхеньяна, пока он не выполнит свои обязательства.

    Это что из разряда "Вы всё разрушьте , а потом посмотрим - как в Союзе."
    Гуру
  7. Sadko88 (Старший) Сегодня, 15:14
    Что характерно, если их эвакуировать к нам, не мы, ни они ничего не потеряют. Нет, мы конечно можем им помочь (казаки) оствться там, но стратегически бестолково. Там тупо котёл созданный англосаксами для евреев и нам придётся в стиле средневекового завоевания обеспечивать им буфер. Сраться с неплохими изначально арабскими парнями. Убивать заложников своей территоррии. А оно нам надо? Проще всех к нам забрать. Климат выберут сами себе - страна огромная. Мирное небо как бонус.
    Sadko88
  8. novobranets (Вячеслав) Сегодня, 15:17
    Ким начал демонтаж ракетного полигона Сохэ. Всё идёт по плану?
    Да. Все идет как надо. Ведется плановая замена устаревшего оборудования на более новое.
    novobranets
    1. собаковод Сегодня, 15:29
      novobranets (Вячеслав) Сегодня, 15:17
      Ким начал демонтаж ракетного полигона Сохэ. Всё идёт по плану?
      Да. Все идет как надо. Ведется плановая замена устаревшего оборудования на более новое.

      Было бы здорово!
      собаковод
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:34
        Цитата: novobranets
        Ким начал демонтаж ракетного полигона Сохэ. Всё идёт по плану?
        Да. Все идет как надо. Ведется плановая замена устаревшего оборудования на более новое.

        Ещё скажите - Ударно... Ударно ведется замена... laughing

        В докладе отмечается, что демонтаж объектов, играющих важную роль в разработке технологий для программы межконтинентальных баллистических ракет Севера, является своего рода индикатором возросшего уровня доверия со стороны КНДР.


        НасРать
        1. novobranets (Вячеслав) Сегодня, 15:47
          Цитата: НасРать
          Ударно ведется замена...

          Ну да, как заменит, так и ударит. laughing
          novobranets
  9. prapor75m (андрей) Сегодня, 15:22
    Цитата: Арон Заави
    а так..
    а так должны теперь делать Сирийцы Иранцы и Палестинцы
    prapor75m
  10. loki565 Сегодня, 15:27
    Цитата: Tiras
    Израиль сбил самолёт сухой, Сирия подтвердила.
    Самолёт залетел на 2 км, судя по всему либо проверили не российский ли, или уже знали чей и запустили 2 ракеты пэтриот которые сбили самолёт.
    Судя по тому, что самолёт упал в Сирии, летчик пытался совершить маневр и уйти, но не смог.

    У Израиля красная черта - любой вражеский самолет, что войдёт в воздушное пространство Израиля - будет сбит.

    Самолеты у сирийцев древние как дерьмо мамонта, никаких оповещателей об облучении и ракетной атаке на нем небыло))) Лупанули его над территорией сирии, где собствено он и упал....
    loki565
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 15:33
      Откуда вы знаете, что на нем было или не было?
      Самолёт залетел и по нему пустили ракеты - где они его догнали, пилот мог пытаться уйти на свою территорию так как не факт, что ракеты сразу же уничтожили самолёт.

      В любом случае, я полагаю, в России тоже отлично видели и следили, что и как произошло.
      Tiras
  11. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 15:40
    Теперь полностью под землю ушли.
    Dietmar
  12. loki565 Сегодня, 15:40
    Цитата: Tiras
    Откуда вы знаете, что на нем было или не было?
    Самолёт залетел и по нему пустили ракеты - где они его догнали, пилот мог пытаться уйти на свою территорию так как не факт, что ракеты сразу же уничтожили самолёт.

    В любом случае, я полагаю, в России тоже отлично видели и следили, что и как произошло.

    Откуда вы знаете что он залетел??? Упал он на территории сирии, верить только одной стороне, это совсем по детски))) Самолеты в сирии древние, кидают бомбы с малых высот или используют нурсы, хорошо если на нем лазерный дальномер стоит...
    loki565
  13. loki565 Сегодня, 15:43
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: loki565

    Только если мы собьем украинский военый самолет, который близко подлетит к нашей границе... Вони будет на весь мир, соберут внеочередное заседание ООН и тд... Надоели эти двойные стандарты)))

    Вы сначала разорвите дипотношения, объявите состояние войны с Украиной и сбивайте себе на здоровье.

    Тоесть с японским самолетом мы так можем поступить??? Мы так с ними в состоянии войны находимся, со второй мировой)))
    loki565
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:55
      Цитата: loki565

      Тоесть с японским самолетом мы так можем поступить??? Мы так с ними в состоянии войны находимся, со второй мировой)))

      Это ваше решение.
      Арон Заави
  14. Старый26 (Владимир) Сегодня, 16:03
    Цитата: DEZINTO
    Да он просто где-то в другом месте под горой копает....

    Космодром? Под горой? Мудро. Даже стенд для испытания двигателей под горой будет говорить исключительно о мудрости Великого руководителя и торжестве идеи Чучхе
    Демонтирует стенд для испытания двигателей, который был совмещен со старым стартовым столом. Второй стартовый стол стоит целехонек

    Цитата: Tiras
    Израиль сбил самолёт сухой, Сирия подтвердила.
    Самолёт залетел на 2 км, судя по всему либо проверили не российский ли, или уже знали чей и запустили 2 ракеты пэтриот которые сбили самолёт.
    Судя по тому, что самолёт упал в Сирии, летчик пытался совершить маневр и уйти, но не смог.

    У Израиля красная черта - любой вражеский самолет, что войдёт в воздушное пространство Израиля - будет сбит.

    Ну у России давно уже нет самолетов типа СУ-22
    Старый26
  15. Костадинов (Костадинов) Сегодня, 16:12
    США, в свою очередь, по-прежнему призывают власти КНДР выполнить своё обещание по отказу от использования ядерного оружия

    Лет двух тому назад, на партийном конгресе КНДР обьявили что не будут первими использоват ядерное оружие. В Сингапуре речь шла о другом, "денуклеаризация" КНДР взамен гарантии безопасности от США.
    Костадинов
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