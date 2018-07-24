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Ким начал демонтаж ракетного полигона Сохэ. Всё идёт по плану?
По данным экспертов аналитического интернет-портала 38 North, которые специализируются на северокорейской проблематике, Пхеньян начал демонтировать важнейшие объекты на испытательном полигоне Сохэ.
Данные содержатся в докладе исследовательской группы 38 North, подробно изучившей снимки северокорейского ракетного полигона со спутников. В частности, спутниковые снимки, сделанные 20 июля, показывают, что на полигоне Сохэ начались работы по демонтажу здания, которое используется для сборки космических ракетоносителей, а также площадки, на которой проходят испытания ракетных двигателей и жидкотопливных двигателей для баллистических ракет.
В докладе отмечается, что демонтаж объектов, играющих важную роль в разработке технологий для программы межконтинентальных баллистических ракет Севера, является своего рода индикатором возросшего уровня доверия со стороны КНДР. Кроме того, такое поведение Северной Кореи может рассматриваться как первый шаг на пути к выполнению обещания, данного северокорейским лидером американскому президенту Дональду Трампу.
Напомним, что 12 июня в Сингапуре состоялась встреча глав США и КНДР, в ходе которой Ким Чен Ын пообещал встать на путь денуклеаризации при выполнении США взятых на себя обязательств. Если США вообще брали на себя какие-то обязательства.
Доклад экспертов 38 North появился как нельзя кстати, так как многие стали задаваться вопросом о готовности Северной Кореи выполнить обязательства, взятые её лидером на июньском саммите, в направлении денуклеаризации.
США, в свою очередь, по-прежнему призывают власти КНДР выполнить своё обещание по отказу от использования ядерного оружия и требуют от лидеров других государств, включая Россию и Китай, продолжать санкционную политику в отношении Пхеньяна, пока он не выполнит свои обязательства.
Данные содержатся в докладе исследовательской группы 38 North, подробно изучившей снимки северокорейского ракетного полигона со спутников. В частности, спутниковые снимки, сделанные 20 июля, показывают, что на полигоне Сохэ начались работы по демонтажу здания, которое используется для сборки космических ракетоносителей, а также площадки, на которой проходят испытания ракетных двигателей и жидкотопливных двигателей для баллистических ракет.
В докладе отмечается, что демонтаж объектов, играющих важную роль в разработке технологий для программы межконтинентальных баллистических ракет Севера, является своего рода индикатором возросшего уровня доверия со стороны КНДР. Кроме того, такое поведение Северной Кореи может рассматриваться как первый шаг на пути к выполнению обещания, данного северокорейским лидером американскому президенту Дональду Трампу.
Напомним, что 12 июня в Сингапуре состоялась встреча глав США и КНДР, в ходе которой Ким Чен Ын пообещал встать на путь денуклеаризации при выполнении США взятых на себя обязательств. Если США вообще брали на себя какие-то обязательства.
Доклад экспертов 38 North появился как нельзя кстати, так как многие стали задаваться вопросом о готовности Северной Кореи выполнить обязательства, взятые её лидером на июньском саммите, в направлении денуклеаризации.
США, в свою очередь, по-прежнему призывают власти КНДР выполнить своё обещание по отказу от использования ядерного оружия и требуют от лидеров других государств, включая Россию и Китай, продолжать санкционную политику в отношении Пхеньяна, пока он не выполнит свои обязательства.
Использованы фотографии: https://www.38north.org
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