И пусть не смеют говорить, что они украинцы! Им Украина не нужна! Им плевать, истекает ли страна кровью, умирают ли бойцы в Донбасее… Им пофиг,

Киноактер Анатолий Пашинин, воюющий сегодня в Донбассе на стороне киевских силовиков, рассказал, в чем, по его мнению, заключается главная проблема украинцев.По его словам, жители «незалежной» могут называться кем угодно, например, запорожцами, черкасчанами, сумчанами, но не украинцами, потому что их абсолютно не беспокоит судьба своей страны.приводит слова актера газета Известия Пашинин отметил, что предки совершенно ничего не оставили своим потомкам – нынешним украинцам, – кроме «разоренной страны».Украинское общество – это колония, в которой у людей, «как у папуасов», нет прав на реализацию своих возможностей, «как у любого беженца», сказал он.Накануне актер заявил, что попадание украинской противотанковой ракеты в автомобиль с людьми доставило ему «чудовищное наслаждение». « Это лучшее, что я видел в своей жизни », – сказал он.Напомним, Пашинин, снявшийся в фильмах «Мы из будущего», «Адмирал» и других, около года назад сообщил о вступлении в батальон, сформированный на основе «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). Позже он сказал журналистам, что от нахождения в Донбассе «ловит кайф».