17:32 24 июля
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Украинское общество – это колония: Пашинин вскрыл проблему «незалежной»

Киноактер Анатолий Пашинин, воюющий сегодня в Донбассе на стороне киевских силовиков, рассказал, в чем, по его мнению, заключается главная проблема украинцев.



По его словам, жители «незалежной» могут называться кем угодно, например, запорожцами, черкасчанами, сумчанами, но не украинцами, потому что их абсолютно не беспокоит судьба своей страны.


И пусть не смеют говорить, что они украинцы! Им Украина не нужна! Им плевать, истекает ли страна кровью, умирают ли бойцы в Донбасее… Им пофиг,
приводит слова актера газета Известия.

Пашинин отметил, что предки совершенно ничего не оставили своим потомкам – нынешним украинцам, – кроме «разоренной страны».

Украинское общество – это колония, в которой у людей, «как у папуасов», нет прав на реализацию своих возможностей, «как у любого беженца», сказал он.

Накануне актер заявил, что попадание украинской противотанковой ракеты в автомобиль с людьми доставило ему «чудовищное наслаждение». «Это лучшее, что я видел в своей жизни», – сказал он.

Напомним, Пашинин, снявшийся в фильмах «Мы из будущего», «Адмирал» и других, около года назад сообщил о вступлении в батальон, сформированный на основе «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). Позже он сказал журналистам, что от нахождения в Донбассе «ловит кайф».

Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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Комментарии 29

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  1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 15:22
    Вот там то ему и самое место. Для космополитов
    Сергей39
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 15:27
      Цитата: Сергей39
      самое место

      Какой он космополит, он нацик и предатель !
      Uncle Lee
      1. Logall (Александр) Сегодня, 15:54
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: Сергей39
        самое место

        Какой он космополит, он нацик и предатель !

        Володя, нацик - это за свою нацию, а так он просто фашистский прихвостень! У него нет нации, он всех предал...
        Logall
        1. Jerk Сегодня, 16:06
          За какую "за свою"?! С этими укропеннаци я давно пересекался, там два-три рефлекса, мозгов ноль, о своей стране он знает меньше, чем я о чужой! Заведет балалайку про "мокшанских татар", а ты ему в рожу, - почему каконичный образ украинки "чернявая дивчина в саду ягоды рвала"? А, арий БЕЛОКУРЫЙ? А почему слова кош, курень, казак, батрак, гетьман и еще вагон - все татарские? Хоть одно слово в т.н. "украинском" назови - чтоб не русское, не татарское, да не польское?
          И сидит, "за нацию", глазенками хлопает, со щелчком
          Jerk
          1. Anarchist (Александр) Сегодня, 16:19
            Вы уже тут лукавите. Вы назовёте хоть одно истинно русское слово? Не славянского происхождения, а прям русское! Вот и там такие же слова, что берут начало от славянских истоков.
            Я уже не говорю про изобилие иностранных слов в русском языке. Тем язык и живой: если нет аналога какого-либо слова, то его берут в обиход с другого языка.
            Anarchist
            1. Jerk Сегодня, 16:47
              Язык - штука живая, и он всегда в динамике, и чужие слова тоже проникают - это естественный процесс. Вы не поняли - я спрашивал "хоть одно", а не что есть и много, типа тютюн, кстати тоже татарское слово. Вам рассказать что в словаре Даля буквально пара страниц на тему малороссийского говора? А про тех же кержаков, переселенцев в Сибирь, русских, старообрядцев - поболе специфичных словечек. Не убедил? Ладно, гетьман Скоропадский, первый глава государства в истории, что звать Украина:
              Действительно культурный класс украинцев очень малочисленен. Это является бедой украинского народа. Есть много людей, которые горячо любят Украину и желают ей культурного развития, но сами эти люди российской культуры, и они, заботясь об украинской культуре, нисколько не изменят российской. Это узкое украинство исключительно продукт, привезенный нам из Галиции, культуру которой полностью пересаживать нам нет ни единого смысла: никаких предпосылок к успеху нет и просто преступление, поскольку там, собственно, и культуры нет.
              Ведь галичане живут объедками от немецкого и польского стола. Уже один язык их ясно это отражает, где на пять слов - 4 польского или немецкого происхождения.

              Но то про галичан, и кстати сейчас засилье именно "львивской гвары", которую, к слову, без шуток с трудом понимают даже на полтавщине, вообще считалось, что каноничен полтавский говор
              Jerk
            2. sir_obs (Борис) Сегодня, 17:31
              Вы уже тут лукавите. Вы назовёте хоть одно истинно русское слово? Не славянского происхождения, а прям русское! Вот и там такие же слова, что берут начало от славянских истоков.


              Да с десяток сразу, тока забанят моментом
              sir_obs
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:22
        Владимир,добрый день.Интересно,а Пашинин себя украинцем считает?Точно-это диагноз у психиатра.Украинец...
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: Сергей39
        самое место

        Какой он космополит, он нацик и предатель !
        210окв
      3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 16:44
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: Сергей39
        самое место

        Какой он космополит, он нацик и предатель !

        Ага...претендующий на роль Вождя папуасов. Ни родины, ни флага...био гумус.
        Ныробский
      4. Mamont Сегодня, 16:54
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: Сергей39
        самое место

        Какой он космополит, он нацик и предатель !

        Он просто перевертышь , и таких всегда презирают ..! Обидно ,такие роли он сыграл в российских фильмах военных и такой падлой оказался .Бог ему судья . Не хочу желать смерти , но ... negative
        Фильм "Грозовые ворота" был одним из моих любимых фильмов (до комка в горле ) Теперь из за этой падлы я его смотреть не могу .. angry
        Mamont
    2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:32
      Все "сливки" укрошумерские, в колонию строгого режима и Пашинина к ним в придачу. Шестерка из него уже готовая. Только там их место.
      Egorovich
      1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 15:51
        на кой еще кормить этих мразот,свинцовую пилюлю для "излечения",а кровавому клоуну без очереди,видимо на передок особо не лезет,раз еще гавкает,оч-ко сильно жим жим))(жалко "Грозовые ворота" пришлось на помойку выкинуть)
        Ратник с пулеметом
    3. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 15:34
      Скорее бы его грохнули уже, что бы перестал вещать свое "творчество" этому миру. sad
      Dimontius
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 16:46
        Цитата: Dimontius
        Скорее бы его грохнули уже, что бы перестал вещать свое "творчество" этому миру. sad

        Нет, он сам повеситься должен от разочарования.
        Ныробский
        1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 16:55
          Не дождетесь. У него совести нет, чтобы вешаться.
          Кот_Кузя
    4. Венд (Анатолий) Сегодня, 15:36
      Так он сам к этому руку приложил. Нечего на зеркало пенять, коль рожа кривая.
      Венд
  2. собаковод Сегодня, 15:25
    И пусть не смеют говорить, что они украинцы! Им Украина не нужна! Им плевать, истекает ли страна кровью, умирают ли бойцы в Донбасее… Им пофиг, приводит слова актера газета Известия.
    Пашинин отметил, что предки совершенно ничего не оставили своим потомкам – нынешним украинцам, – кроме «разоренной страны».
    Украинское общество – это колония, в которой у людей, «как у папуасов», нет прав на реализацию своих возможностей, «как у любого беженца», сказал он.

    И он прав на 100500 процентов! Пока украинцы не выкинут таких, как Пашинин, и тех, кто устроил этот бардак, гагнгрена будет продолжаться. И ещё, опасность в том, что многие уже свыклись с таким положением вещей!
    собаковод
  3. Sadko88 (Старший) Сегодня, 15:30
    Любой военнопленный раскажет вам целую книгу, что бы выжить. А в этих войсках таких писателей и актёров полно. Этот - первый, кто отречется
    Sadko88
  4. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 15:41
    Великая фигура! Второй раз за день материал о нем.
    zapfen
    1. Massimo (Массимо) Сегодня, 15:56
      Рэмбо не доделанный , когда кишки свои в живот заправлять будет или руку оторванную увидит тоже кайф испытает, не наигрался в войнушку...
      Massimo
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:48
    Па-да-ль, живая человекообразная ,
    па-да-ль которой нет места среди живых, этот актеришка!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  6. LeftPers (Антон) Сегодня, 15:55
    мразь этот пашинин
    LeftPers
  7. кот баюн. (кот баюн) Сегодня, 16:01
    Писал раньше и повторю- Пашинин→ это бешеное животное !!!
    А бешеных животных надо..."лечить"
    кот баюн.
  8. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:06
    Пашинин отметил, что предки совершенно ничего не оставили своим потомкам – нынешним украинцам, – кроме «разоренной страны».
    Как раз предки оставили СТОЛЬКО, что вот потомки до сих пор этим еще пользуются.
    А то, что люди не бегут воевать на Донбасс, так они отлично понимают, что это за война, она ведется не ради них...
    svp67
  9. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 16:06
    Похоже начал готовить почву,потихоньку переобувается.Если сравнить более ранние посты и теперешние,то это стало проглядываться откровенно,Но на верёвку с мылом он уже наговорил и сделал....
    HAM
  10. prapor55 (Александр) Сегодня, 16:18
    Господа модераторы, а одной новости про это существо было мало, буквально через некоторое время прошло и опять , а это не скрытая реклама?
    prapor55
  11. Masya Masya (Маня) Сегодня, 16:32
    Для этой падали ни буквы, ни строчки... забвение для него.... и что бы никто не узнал где могилка его....
    Masya Masya
  12. лысова (владимир) Сегодня, 16:34
    Украинцев нет- поэтому и подался к правым? Не хочу говорить о всех, ну что то последнее время голова у некоторых актёров, начало не просто свистеть, а конкретный сквозняк, от сидушки, до того места, где должно что то думать.
    лысова
  13. Ferdinant Сегодня, 17:31
    Флаг ему в руки и танк навстречу.
    Ferdinant
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