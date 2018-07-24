17:33 24 июля
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ЗРК Израиля сбили самолёт ВВС Сирии?

Ближневосточные СМИ сообщают о том, что израильские расчёты средств ПВО осуществили пуски зенитных ракет по самолёту ВВС Сирии. Отмечается, что для нанесения удара с земли использовался ЗРК американского производства "Patriot".

В сообщениях говорится о том, что самолёт ВВС Сирии осуществлял полёт над Голанскими высотами и примерно на 1-2 км вошёл в воздушное пространство над территорией, которую Израиль считает своей. По самолёту (заявлено, что это одна из модификаций Су), было выпущено две ракеты.

В сирийских источниках не говорится о том, что самолёт сбит, как нет информации и о том, добрался ли он до военной базы.


При этом информационное агентство AFP со ссылкой на командование ЦАХАЛ сообщает о том, что самолёт ВВС САР был именно сбит.

Заявлено, что сирены воздушной тревоги сработали на севере Израиля примерно в 13:45 по местному времени. Местные жители отсняли кадры пусков ракет ЗРК.

ЗРК Израиля сбили самолёт ВВС Сирии?


К настоящему моменту ЦАХАЛ подтверждает нанесение удара по сирийскому самолёту, но при этом не публикует сведений о том, что тот упал. Используется формулировка: самолёт "был перехвачен". Конкретная его модель, помимо самого названия - Су, также не называется. На вооружении ВВС Сирии стоят Су-22, Су-24 (из техники Сухого).

В Дамаске эти заявления оставляют без комментариев. Министерством обороны России комментарии пока также не опубликованы.

Использованы фотографии: http://www.flash90.com, Википедия
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Комментарии 240

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  1. Totah155 (Alex) Сегодня, 15:27
    Держитесь хаверим, сейчас начнётся срач
    Totah155
    1. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 15:32
      А что пока начинать? Информации -ноль. выпустили ракеты... попали не попали сбили не сбили, упал не упал... Лучше подождать достоверной, а "не гадать на ромашке"
      алекс-сп
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:34
        Если все так, то особо и сказать нечего... Или ошибка летчика, или с техникой были проблемы. Претензии к ПВО Израиля выставлять бессмысленно.
        maxim947
        1. Lesorub (Анатолий) Сегодня, 16:38
          Цитата: maxim947
          Если все так, то особо и сказать нечего... Или ошибка летчика, или с техникой были проблемы. Претензии к ПВО Израиля выставлять бессмысленно.

          "Гениалено" - Израиль как обычно не причем!! )))
          Еще точно не известно чей самолет был - наш или Сирийский .
          Lesorub
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:47
            А что ему оставалось делать? И опять же, подчеркиваю - если все было так как описано.
            maxim947
      2. Челдон (Алексей) Сегодня, 17:06
        Лётчик погиб. Царствие ему Небесное!
        Холокост żydów(пол.) ничему не научил.
        Челдон
    2. prapor75m (андрей) Сегодня, 15:33
      держись держись
      prapor75m
      1. Totah155 (Alex) Сегодня, 15:36
        Цитата: prapor75m
        держись держись

        Причинное место себе не опали. Смердеть будет
        Totah155
        1. lopvlad (rr) Сегодня, 16:25
          вы не за него беспокойтесь а за себя,ведь он себе в причинном месте ничего не отрезал так что прикрыть там есть чем.
          lopvlad
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:58
            вам и prapor75m выше походу мозга кусок удалили. Речь о том, что недопустимо до такого опускаться, есть что сказать по делу - говори, но не выкладывай горящие национальные флаги, уподобляясь дикарям, вы или дети глупые, или просто т.упые националисты. И кстати где модераторы?
            maxim947
        2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 16:33
          Цитата: Totah155
          Цитата: prapor75m
          держись держись

          Причинное место себе не опали. Смердеть будет

          Да не нервничайте вы так. Просто, жгут флаг страны подельника терроризма, незаконно захватывающей чужие земли, которая до сих пор не может определиться где у неё столица - то ли в Тель Авиве, то ли в Иерусалиме. winked
          Ныробский
          1. Аврам (Аврам Аврамов) Сегодня, 17:02
            А ваши началники чут ли не каждой недели приезжает в Ерусалиме.Какой же этат по вашемо город?
            Аврам
        3. Комментарий был удален.
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:45
      Totah155 -вот вы его и начали, своим провакационным комментарием, и преступными действиями против палестинцев и мирных Сирийцев!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Totah155 (Alex) Сегодня, 15:50
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Totah155 -вот вы его и начали, своим провакационным комментарием, и преступными действиями против палестинцев и мирных Сирийцев!

        А ничего, что эти мирные сирийцы, несколько лет уже воюют ?
        Эх, ДРЕВНЕЙШИЙ, уже постарел а ничему не научился.
        Totah155
    4. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:48
      Немного официоза.

      Руководитель пресс-службы Армии обороны Израиля бригадный генерал Ронен Манелис сообщил, что был сбит самолет, вылетевший с авиабазы Т-4 и приближавшийся к границе Израиля. По его словам, ЦАХАЛ неоднократно на разных языках предупреждал пилота этого самолета. Он также сообщил, что был задействован механизм координации с российскими военными в Сирии перед тем, как была дана команда о перехвате.Во вторник, 24 июля, противовоздушные силы Армии обороны Израиля выпустили две ракеты комплекса Patriot по самолету "Су" сирийских ВВС (точный типа самолета пока не называется). Военные заявляют об успешном перехвате этого самолета, который проник на глубину 2 км в воздушное пространство Израиля.Информация о сбитом сирийском самолете публикуется израильскими, российскими и западными СМИ.Отметим, что речь идет о первом случае перехвата пилотируемого сирийского самолета в воздушном пространстве Израиля с 2014 года. Тогда, по разным данным, был сбит самолет Су-24.В 13:43 в Кацрине и ряде других населенных пунктов на Голанских высотах сработали сирены "Цева адом", предупреждающие о возможном ракетном обстреле или нарушении воздушной границы со стороны Сирии. Сирена была также слышна в ряде населенных пунктов Верхней Галилеи и долины реки Иордан. Жители Цфата публиковали кадры запуска двух противоракет. Мэрия Цфата подтверждала, что рядом с городом была задействована батарея ПРО. Позже местные советы северных районов Израиля объявили, что опасность миновала, граждане могут вернуться к обычной жизни. Вскоре пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что две ракеты Patriot были выпущены для перехвата самолета "Су" сирийских ВВС.



      Арон Заави
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 15:59
        В любом случае поспешили. Для вас он угрозы не представлял.
        sabakina
        1. MPN (Павел) Сегодня, 16:10
          hi Слава. Это да, тут чего то комментировать не хочется, подленько все как то. Самолет не реагирует ни на своих , ни на чужих, проблема видать, а тут вместо помощи...., Турецкий вариант, как то сразу напомнило, быстрей сбить, а то уйдет с территории.....Ладно ждем...
          MPN
        2. lopvlad (rr) Сегодня, 16:29
          Цитата: sabakina
          Для вас он угрозы не представлял.


          да для Израиля любое государство территорию которого они хотят себе отжать представляет угрозу.Израильтяне самая миролюбивая нация в мире и убивают они детей,женщин и стариков исключительно ради мира.
          lopvlad
    5. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 16:51
      Боевики ИГ нашли тело сирийского пилота полковника Омрана Мари, чей самолет был сбит Израилем. Самолет все таки разбился в бассейне р.Ярмук.
      Владыка Ситх
  2. shulgin (shulgin) Сегодня, 15:28
    ?
    В Израиле подтвердили.
    shulgin
    1. Totah155 (Alex) Сегодня, 15:29
      Руководитель пресс-службы Армии обороны Израиля бригадный генерал Ронен Манелис сообщил, что был сбит самолет, вылетевший с авиабазы Т-4 и приближавшийся к границе Израиля. По его словам, ЦАХАЛ неоднократно на разных языках предупреждал пилота этого самолета. Он также сообщил, что был задействован механизм координации с российскими военными в Сирии перед тем, как была дана команда о перехвате.
      Totah155
      1. shulgin (shulgin) Сегодня, 15:32
        Цитата: Totah155
        и приближавшийся к границе Израиля
        Разве не сказали что проник на два километра?
        shulgin
        1. Totah155 (Alex) Сегодня, 15:37
          Цитата: shulgin
          Цитата: Totah155
          и приближавшийся к границе Израиля
          Разве не сказали что проник на два километра?

          Во вторник, 24 июля, противовоздушные силы Армии обороны Израиля выпустили две ракеты комплекса Patriot по самолету "Су" сирийских ВВС (точный типа самолета пока не называется). Военные заявляют об успешном перехвате этого самолета, который проник на глубину 2 км в воздушное пространство Израиля.
          Totah155
      2. ultra (Михаил) Сегодня, 15:53
        Цитата: Totah155
        По его словам, ЦАХАЛ неоднократно на разных языках предупреждал пилота этого самолета.

        Опять сказки начались? laughing
        ultra
      3. lopvlad (rr) Сегодня, 16:32
        Цитата: Totah155
        что был задействован механизм координации с российскими военными в Сирии перед тем, как была дана команда о перехвате.


        ага прямо так и передали что сейчас будем валить сирийский самолет в сирийском воздушном пространстве а вы русские не мешайте.
        Опять сионосты брешут.
        lopvlad
  3. Сергей39 (сергей) Сегодня, 15:30
    Все, что происходит между Сирией и Израилем почти никогда не подтверждается серьезными источниками
    Сергей39
  4. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:31
    Два Пэтриота пустили по самолету, вошедшему примерно на 2 км в израильское воздушное пространство. Ориентировочно: сбит сирийский Су-24.
    voyaka uh
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 15:35
      Как вы любить спрашивать - где доказательства? Где обломки?
      Muvka
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 15:40
        Сирия подтвердила, что самолёт сбит.
        Tiras
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 15:46
          Не вижу. Везде пишут со ссылкой на Израиль и не вижу нигде, что Сирия подтвердила.
          Muvka
          1. Tiras (Виктор) Сегодня, 16:10
            https://www.sana.sy/?p=787330
            Tiras
            1. Muvka (Владимир) Сегодня, 16:13
              Где там написано, что сбили?
              Muvka
    2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 15:45
      Цитата: voyaka uh
      сбит сирийский Су-24

      стоимостью около 5 млн.$ двумя ракетами Patriot стоимость каждой более 4 млн.$.
      Скоро будет известно где упали обломки и жив ли пилот. Интуиция подсказывает, что ответные действия САА так же не принесут прибыли Израилю.
      Vita VKO
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:54
        Стоимость тут не имеет никакого значения.
        Я надеюсь, что летчик благополучно катапультировался.
        Точно такой же случай (один к одному) был в 2014 году.
        voyaka uh
        1. Setrac (Сергей) Сегодня, 16:17
          Цитата: voyaka uh
          Я надеюсь, что летчик благополучно катапультировался.

          Какое лицемерие.
          Setrac
          1. atalef (александр) Сегодня, 16:23
            Цитата: Setrac
            Цитата: voyaka uh
            Я надеюсь, что летчик благополучно катапультировался.

            Какое лицемерие.

            тогда - геройски погиб -- вас такое больше устроит ?
            atalef
            1. Setrac (Сергей) Сегодня, 16:34
              Цитата: atalef
              тогда - геройски погиб -- вас такое больше устроит ?

              Нас устроит если вы не будете сбивать самолеты, которые вам не угрожают.
              Лицемерие - это сбить самолет, а потом сожалеть - очень некрасиво с вашей стороны.
              Лицемерие - это защищать ИГИЛ (запрещена в России) и кричать о террористической угрозе со стороны Ирана. Персы хоть не лицемерят, они намного лучше вас.
              Setrac
              1. atalef (александр) Сегодня, 16:43
                Цитата: Setrac
                Нас устроит

                что вас устраивает -- заявляет МИД и МО РФ -- а уж точно не Вы.
                request
                Цитата: Setrac
                которые вам не угрожают

                а вы это знаете ? Или может гарантируете ?
                А нахрена СССР сбил корейский Боинг который СССр уж никак не угрожал ?
                Цитата: Setrac
                Лицемерие - это сбить самолет, а потом сожалеть - очень некрасиво с вашей стороны.

                никто по самолёту не сожалеет.
                Лётчика - жаль, хотя это надо быть особенно продвинутым что бы проскочить 20 км демелитаризованной зоны и войти в воздушное пространство Израиля -- полковник был видимо несколько туп - но всейраввно не заслуживает смерти.
                В конце концов угрозу представлял самолёт , а не он ( это 100%)
                Цитата: Setrac
                Лицемерие - это защищать ИГИЛ (запрещена в России) и кричать о террористической угрозе со стороны Ирана

                мы не защищаеи ИГИЛ.
                но в некоторой части с вами согласен , лицемерие бороться с ИГИЛ и принимать у себя делегации ХАМАС и ХиЗБАЛЛа
                atalef
                1. Setrac (Сергей) Сегодня, 16:54
                  Цитата: atalef
                  что вас устраивает -- заявляет МИД и МО РФ -- а уж точно не Вы.

                  Цитата: atalef
                  тогда - геройски погиб -- вас такое больше устроит ?

                  Вы сами спросили что меня устроит, ваш демарш какой-то двуличный.
                  Цитата: atalef
                  а вы это знаете ? Или может гарантируете ?

                  А когда последний раз сирийские самолеты атаковали территорию Израиля? Гарант - тот факт что этого давно не было. Вы просто защищаете ИГИЛ (запрещенов России)
                  Цитата: atalef
                  мы не защищаеи ИГИЛ

                  Почему же вы атакуете самолет, который атакует этот самый ИГИЛ (зарпещано в России)? Вы просто лжете.
                  Цитата: atalef
                  ХАМАС и ХиЗБАЛЛа

                  Их (хамас и хизбола) создали ваши американские хозяева.
                  Setrac
            2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 16:38
              Цитата: atalef
              тогда - геройски погиб -- вас такое больше устроит ?

              Еще не погиб. Пишут что захвачен террористами по которым наносились удары. Если они его казнят, то это будет на совести вашего правительства.
              Получается Израиль ни чем не отличается от этих террористов. Обидно, особенно когда друзья из Израиля приезжают в гости.
              Vita VKO
              1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:57
                Насчет их совести шутка неудачная, ибо совесть для них в отличии от денег понятие абстрактное! !!
                ДРЕВНЕЙШИЙ
      2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 16:55
        Боевики ИГ нашли тело сирийского пилота полковника Омрана Мари, чей самолет был сбит Израилем. Самолет все таки разбился в бассейне р.Ярмук.

        Фото публиковать не буду.
        Владыка Ситх
  5. Netwallker Сегодня, 15:32
    Солдаты сирийской армии праздновали победу над мятежниками и террористами ISIS в тот момент, когда над их головами ПВО Израиля сбили истребитель Сухой. По сообщениям в сирийских социальных сетях истребитель марки “Сухой”, сбитый системой ПВО Израиля, разбился на территории Сирии.

    Сирийский истребитель марки “Сухой” вторгся в израильское воздушное пространство. Ракеты Patriot были выпущены после того, как он залетел на два километра вглубь израильской территории.
    Netwallker
    1. prapor75m (андрей) Сегодня, 15:37
      не ври шестигранный - Средства ПВО Израиля открыли огонь по сирийскому военному самолету, который наносил удары по позициям "Исламского государства"* недалеко Голанских высот, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

      "Израиль атаковал наш военный самолет во время выполнения задания в районе Сайды на окраине долины Ярмук в воздушном пространстве Сирии", — рассказал собеседник агентства.
      Сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник сообщило, что самолеты ВВС Сирии на окраине долины Ярмук выполняют боевые задания в своем воздушном пространстве против террористов.



      РИА Новости
      prapor75m
      1. Безликий (Безликий) Сегодня, 15:46
        Я уж молчу про то, что с каких пор оккупированные территории Голанскихвысот Израиль своими считает.
        Безликий
        1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 15:55
          так считают что раз зад свой посадили,значит их ))
          Ратник с пулеметом
        2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:05
          По праву "Кемской волости". Воевали мол, победили, так подайте их (Голаны) нам. Типа, вы же дербанили Германию после победы, а почему нам нельзя". Только они Мировую войну путают со своими месячными...
          sabakina
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:42
      Чему рады -очередному акту военного преступления? Молитесь, что у нас либералы у власти, а то ваша авиация догорала бы на земле яркими кострами! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 15:55
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        .Молитесь, что у нас либералы у власти, а то ваша авиация догорала бы на земле яркими кострами! !!


        Видимо в СССР тоже либералы были судя по событиям после операции римон 20 wink
        Tiras
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:02
          Жалели вас тогда, ибо нашего народа там жило вечно немало, чем вы и злоупотребляете! !! am
          ДРЕВНЕЙШИЙ
        2. ultra (Михаил) Сегодня, 16:12
          Цитата: Tiras
          Видимо в СССР тоже либералы

          СССР не воевал с Израилем,а если бы такая задача поставлена была,то Израиля уже не существовало бы.
          ultra
          1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 16:34
            Вообще-то, если бы не было СССР, то и израиля не существовало бы laughing
            Стройбат запаса
  6. ЗЛУН (Владимир) Сегодня, 15:32
    Израилю дали гарантии не получения по зубам.... Евреи сразу оскалились....
    Надо бы случайно уронить на них что-то тяжелое.
    ЗЛУН
    1. Totah155 (Alex) Сегодня, 15:38
      Цитата: ЗЛУН
      Израилю дали гарантии не получения по зубам.... Евреи сразу оскалились....
      Надо бы случайно уронить на них что-то тяжелое.

      Вам это не поднять
      Totah155
      1. ЗЛУН (Владимир) Сегодня, 15:50
        Вам и меня не поднять.
        ЗЛУН
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 15:56
          Вас лучше и трогать, а то пахнуть начинаете hi
          Tiras
          1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:04
            А написал бы вам кто такой комментарий, уже бы админу плакались! А другим хамить значит можно, нужно и должно? ????
            ДРЕВНЕЙШИЙ
          2. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 16:49
            Вас лучше и трогать, а то пахнуть начинаете
            А Вы Глубокоуважаемый,успокойтесь,не нервничайте, пойдите что ли пейсы помойте.....
            72jora72
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:08
        Цитата: Totah155
        Вам это не поднять
        А зачем ему поднимать, если он хочет ронять?
        sabakina
  7. Безликий (Безликий) Сегодня, 15:33
    Самолет - самолетом, но меня не покидает другой вопрос: вчера сирийцы 2 "точки" запустили. Израиль "Пращу Давида" (местное дырявое ПРО) задействовал. Анонсировали, что не попали по ракетам. А вот куда приземлились 2 "Точки" - никто что-то не говорит. Проамериканский портал "ЛайфмапСирия" (живая карта) второй день картинно рисует анимацией ракету, летящую из Деръа в Израиль... Вот так со вчерашнего дня и летает до сих пор)) Может, кто в курсе?)
    Может самолет - попытка восстановить престиж? Хотя - сбили ли они его или просто повредили? Они выпустили по нему ракеты... А вот - что дальше-то?
    Безликий
    1. igor67 (Игорь) Сегодня, 15:36
      Цитата: Безликий
      Самолет - самолетом, но меня не покидает другой вопрос: вчера сирийцы 2 "точки" запустили. Израиль "Пращу Давида" (местное дырявое ПРО) задействовал. Анонсировали, что не попали по ракетам. А вот куда приземлились 2 "Точки" - никто что-то не говорит. Проамериканский портал "ЛайфмапСирия" (живая карта) второй день картинно рисует анимацией ракету, летящую из Деръа в Израиль... Вот так со вчерашнего дня и летает до сих пор)) Может, кто в курсе?)
      Может самолет - попытка восстановить престиж? Хотя - сбили ли они его или просто повредили? Они выпустили по нему ракеты... А вот - что дальше-то?

      одну точку сбили, вторая упала на Сирийской територии
      igor67
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 15:42
        Цитата: igor67
        одну точку сбили, вторая упала на Сирийской територии

        Не сбили. request Обе упали на сирийской территории возле нашей границы.

        У тебя стрельба прям под носом. wink
        профессор
        1. igor67 (Игорь) Сегодня, 15:45
          Цитата: профессор
          Цитата: igor67
          одну точку сбили, вторая упала на Сирийской територии

          Не сбили. request Обе упали на сирийской территории возле нашей границы.

          У тебя стрельба прям под носом. wink

          я уже как пол года переехал в Кармиель, а вот родители живут в метрах 200-300 от ракетных комплексов,грохот при взлёте страшный,мама говорит, что начинает привыкать
          igor67
          1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 15:48
            Цитата: igor67
            я уже как пол года переехал в Кармиель, а вот родители живут в метрах 200-300 от ракетных комплексов,грохот при взлёте страшный,мама говорит, что начинает привыкать

            В Кармиэле повеселей будет. Досов меньше, но арабов больше.

            А ПУ стоят в прекраснейшем месте. там рядом есть отличный велосипедный маршрут.
            профессор
            1. igor67 (Игорь) Сегодня, 16:15
              Цитата: профессор
              Цитата: igor67
              я уже как пол года переехал в Кармиель, а вот родители живут в метрах 200-300 от ракетных комплексов,грохот при взлёте страшный,мама говорит, что начинает привыкать

              В Кармиэле повеселей будет. Досов меньше, но арабов больше.

              А ПУ стоят в прекраснейшем месте. там рядом есть отличный велосипедный маршрут.

              да у меня соседи арабы мусульмане,очень много арабов покупают квартиры,Да вид там прекрасный, лес, вот только станция гудит сильно , но родаки привыкли,
              igor67
            2. igor67 (Игорь) Сегодня, 16:30
              Цитата: профессор
              там рядом есть отличный велосипедный маршрут.

              это где на горных велосепедах гоняют по лесу?
              igor67
              1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 16:33
                Цитата: igor67
                Цитата: профессор
                там рядом есть отличный велосипедный маршрут.

                это где на горных велосепедах гоняют по лесу?

                профессор
                1. igor67 (Игорь) Сегодня, 16:57
                  мы в это место ездили шашлыки жарить drinks ,велосепед я приобрёл, вернее сын собрал в свое время, очень он любит собирать велосипеды,но теперь с моей ногой ржаветь ему до конца
                  igor67
      2. Безликий (Безликий) Сегодня, 15:43
        Если ссылкой на информацию поделитесь - буду благодарен.
        Безликий
    2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:00
      "Может самолет - попытка восстановить престиж?"///
      ----
      Нет связи. Два разных военных эпизода.
      Сбить БР гораздо сложнее, чем самолет.
      Точки попали по своим целям. Праща промахнулась. Система новая, ее и будут настраивать по мониторингу реальных боевых стрельб.
      voyaka uh
    3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:11
      Цитата: Безликий
      А вот куда приземлились 2 "Точки" - никто что-то не говорит. Проамериканский портал "ЛайфмапСирия" (живая карта) второй день картинно рисует анимацией ракету, летящую из Деръа в Израиль... Вот так со вчерашнего дня и летает до сих пор)) Может, кто в курсе?)
      А может это и не "Точки" вовсе были.... wink
      sabakina
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:00
        Ага, запятые wassat точки потом поставим, когда в Иерусалиме водрузим Сирийский флаг! !! soldier
        ДРЕВНЕЙШИЙ
  8. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 15:34
    Много моих знакомых уехали в этот Израиль из Украины в 90-х, боялись погромов там. Теперь боятся в Израиле, но уже под вой сирены. А пилотов, если погибли, жалко. Сирия должна будет отомстить,
    Dietmar
    1. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 15:43
      Цитата: Dietmar
      Много моих знакомых уехали в этот Израиль из Украины в 90-х, боялись погромов там. Теперь боятся в Израиле, но уже под вой сирены. А пилотов, если погибли, жалко. Сирия должна будет отомстить,

      Ты бы предпочёл погромы?
      Знакомые уже отписались, что очень бояться?

      Сбили и сбили - нечего залетать. Наш вон то-же сбили - это война а не детские игры в песочнице.
      brigadir
  9. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 15:36
    Наши проглотят молча и утрутся. Тут без вариантов. Зато буквально дня 2 назад кошерные что-то разбомбили в 8 км от наших С-400. Вот вам и всё про величие и супердержаву.
    Николай Петров
    1. ultra (Михаил) Сегодня, 15:42
      Цитата: Николай Петров
      Вот вам и всё про величие и супердержаву.

      В супердержаве рулят те для которых Россия это кормушка,а жить они собираются в других местах.
      ultra
      1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 15:53
        ultra, тут не поспоришь. Потому и утираемся. Если бы просто гипотетически, наши или сирийские самолёты разбомбили чего-нибудь, да хоть курятник на территории "избранных". Боюсь представить какой визг на всю планету поднялся бы, наверное бы и марсиЯнам слышно было бы. А так наших союзников и в хвост и в гриву, а гарант только мило по телефону с главным кошерным общается.
        Николай Петров
    2. Muvka (Владимир) Сегодня, 15:47
      А что, это Российский самолет был? Срочно в прессу пишите! А то там и не знают.
      Muvka
      1. ultra (Михаил) Сегодня, 15:50
        Цитата: Muvka
        А что, это Российский самолет был?

        Российский уже был и что?
        ultra
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 16:02
          Израиль сбил Российский самолет? Когда успел?
          Muvka
          1. ultra (Михаил) Сегодня, 16:06
            Цитата: Muvka
            Израиль сбил Российский самолет? Когда успел?

            Не прикидывайтесь,Турция сбила,а на мой взгляд нам ,что Турция,что Израиль страны мягко говоря недружественные.
            ultra
  10. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 15:36
    В Дамаске эти заявления оставляют без комментариев.

    ВО плохо следит за информацией. Дамаск подтвердил потерю самолета. А ведь их предупреждали не залетать к нам.
    профессор
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 15:48
      Взяли бы да привели ссылку. Неужто так сложно?
      Muvka
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 15:50
        Цитата: Muvka
        Взяли бы да привели ссылку. Неужто так сложно?

        https://www.ynet.co.il/Ext/Comp/CdaNewsFlash/0,22
        97,L-5315867_184,00.html
        профессор
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 15:50
          Вы на СМИ дайте ссылку, а не на израильские "СМИ". На нормальные.
          Muvka
          1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 15:55
            Цитата: Muvka
            Вы на СМИ дайте ссылку, а не на израильские "СМИ". На нормальные.

            У нас с вами разные понимание о "нормальности" СМИ. Для меня Едиот Ахоронот нормальнее сирийской SANA.
            профессор
          2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:01
            Вы читаете по-арабски? smile
            voyaka uh
            1. Muvka (Владимир) Сегодня, 16:04
              Нет. Но я меньше всего буду верить СМИ той же стороны, что и заявила об инциденте.
              Muvka
              1. iwind Сегодня, 16:34
                Сирийский военный источник подтвердил Спутнику смерть сирийского летчика полковника Имрана Мари, в то время как судьба другого пилота до сих пор неизвестна после того, как их самолет был сбит израильскими ракетами около анклава Дааши.
                https://arabic.sputniknews.com/arab_world/2018072
                41034066784
                iwind
          3. Tiras (Виктор) Сегодня, 16:09
            https://www.sana.sy/?p=787330
            Tiras
    2. Владимирский (Александр) Сегодня, 15:58
      Вы вообще за информацией не следите. Израиль наловчился бомбить Сирию со своей территории и делает это регулярно. Сирийский самолет бомбил душманов, которых прикрывает Израиль. Эвакуация белых касок Израилем - ярчайшее подтверждение. Холуи штатовские деньги отрабатывают.
      Владимирский
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 16:03
        Цитата: Владимирский
        Вы вообще за информацией не следите. Израиль наловчился бомбить Сирию со своей территории и делает это регулярно. Сирийский самолет бомбил душманов, которых прикрывает Израиль. Эвакуация белых касок Израилем - ярчайшее подтверждение. Холуи штатовские деньги отрабатывают.

        А вы выдумщик однако. "Белые каски" ни разу ни террористическая организация. Учите матчасть:
        Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими
        http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm
        профессор
        1. purple Сегодня, 16:25
          Цитата: профессор
          Цитата: Владимирский
          Вы вообще за информацией не следите. Израиль наловчился бомбить Сирию со своей территории и делает это регулярно. Сирийский самолет бомбил душманов, которых прикрывает Израиль. Эвакуация белых касок Израилем - ярчайшее подтверждение. Холуи штатовские деньги отрабатывают.

          А вы выдумщик однако. "Белые каски" ни разу ни террористическая организация. Учите матчасть:
          Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими
          http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm


          организация нет, но некоторая часть их персонала, определеннно да. не надо тут передергивать, ведь поддерживаете же ИГИЛ, да пускай это связано с вашими спецслужбами которые хотят что то получить от этого... но не надо пожалуйста строить из себя девочку. Замазаны вы с террористами... и этого не изменить
          purple
          1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 16:28
            Цитата: purple
            организация нет, но некоторая часть их персонала, определеннно да. не надо тут передергивать

            Какия именно? ФИО, адреса, явки?

            Цитата: sabakina
            Ну залетел на 2 км, так что?

            Типа на пол шишечки не считается?

            Цитата: sabakina
            У вас там и развернуться то нормально негде. Или предлагаете бармалеев на ПО-2 гонять по Голанам?

            Нам монопенесуально на чем их там гоняют. Главное чтобы не покушались на наш суверенитет.
            профессор
            1. purple Сегодня, 16:51
              Цитата: профессор

              0
              профессор (Соколов Олег) Сегодня, 16:28 ↑
              Цитата: purple
              организация нет, но некоторая часть их персонала, определеннно да. не надо тут передергивать

              Какия именно? ФИО, адреса, явки?


              ну да... кошелек кошелек.... какой кошелек...
              Ясно с Вами все... Но поймите одно, бесконечно это продолжаться не будет... Вы породили столько ненависти, она к Вам все равно вернется... таков закон природы
              purple
        2. Владимирский (Александр) Сегодня, 16:43
          ЦИТАТА профессор: "А вы выдумщик однако. "Белые каски" ни разу ни террористическая организация. Учите матчасть:"
          Обозвать их можно хоть ангелами. Душманы - одно, а каски - конечно другое. Но делают они одно дело - гадят совсем разными способами государству Сирия. Вы не заметили, что где нет касок - постаночных хим атак не было???? Называются по-разному, а люди зачастую те же самые - черные знамена. Хороший "гуманитарный" повод вывести из-под ударов аль-нусровцев.
          Владимирский
        3. lopvlad (rr) Сегодня, 16:43
          Цитата: профессор
          "Белые каски" ни разу ни террористическая организация


          в России и Израиль не считается террористическим государством но это не мешает мне считать Израиль террористическим паразитическим государством.
          Это пусть российская власть целуется в засос со всеми,ибо работа у них такая руки пожимать исходя из своей коньюктуры а мне лукавить душой ненужно.
          lopvlad
          1. atalef (александр) Сегодня, 16:47
            Цитата: lopvlad
            но это не мешает мне считать Израиль террористическим паразитическим государством.


            Цитата: lopvlad
            Это пусть российская власть целуется в засос со всеми,ибо работа у них такая руки пожимать исходя из своей коньюктуры а мне лукавить душой ненужно

            Осторожно , не грохнетесь с дивана. soldier
            atalef
    3. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 15:59
      Профессор, вы не летайте к соседям, и к вам никто летать не будет. А то как бы чего не случилось. Не забывайте, что вы есть территория ОДНОГО ядрёного заряда. А уж желающих отправить к вам Кузькину мать - мама не горюй. Так что сидели бы тихо, и в лишний раз не напоминали бы о себе.
      Николай Петров
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 16:22
        Цитата: Николай Петров
        Профессор, вы не летайте к соседям, и к вам никто летать не будет.

        Мы как раз летаем к ним только с ответными визитами.

        Цитата: Николай Петров
        Не забывайте, что вы есть территория ОДНОГО ядрёного заряда. А уж желающих отправить к вам Кузькину мать - мама не горюй. Так что сидели бы тихо, и в лишний раз не напоминали бы о себе.

        Ой как страшно. Нас уже 70 лет как в море скидывают. Самый большой "скидыватель" за это время слился в канализацию истории, а мы развиваемся, плодимся и размножаемся. fellow
        профессор
        1. lopvlad (rr) Сегодня, 17:31
          Цитата: профессор
          Нас уже 70 лет как в море скидывают


          ну это вы так думаете.Если бы была поставлена задача то кочки у моря давно бы не существовало.Сказки о том как вы воевали с СССР и выстояли будете выпускникам ЕГЭ рассказывать а нам ненужно.
          lopvlad
    4. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:15
      Цитата: профессор
      Дамаск подтвердил потерю самолета. А ведь их предупреждали не залетать к нам.
      Ну залетел на 2 км, так что? У вас там и развернуться то нормально негде. Или предлагаете бармалеев на ПО-2 гонять по Голанам?
      sabakina
    5. Setrac (Сергей) Сегодня, 16:23
      Цитата: профессор
      А ведь их предупреждали не залетать к нам.

      А потом будете кричать на весь мир:
      "А НАС ТО ЗА ЧТО?"
      Украинец и еврей -братья навек?
      Setrac
      1. atalef (александр) Сегодня, 16:27
        Цитата: Setrac
        Цитата: профессор
        А ведь их предупреждали не залетать к нам.

        А потом будете кричать на весь мир:
        "А НАС ТО ЗА ЧТО?"

        ну вообще то это вы как правило кричите --- а их.- за что

        Цитата: Setrac
        Украинец и еврей -братья навек?

        вы своих единокровных братьев к нам не привязываейте
        atalef
        1. Setrac (Сергей) Сегодня, 16:37
          Цитата: atalef
          ну вообще то это вы как правило кричите --- а их.- за что

          Может вам напомнить Вторую Мировую Войну? Из рабов получаются самые злобные надсмотрщики - это про вас.
          Цитата: atalef

          вы своих единокровных братьев к нам не привязываейте

          А вы не ведите как братья - близнецы. Украинские фашисты и израильские милитаристы - близнецы братья.
          Setrac
          1. atalef (александр) Сегодня, 16:52
            Цитата: Setrac
            Может вам напомнить Вторую Мировую Войну? Из рабов получаются самые злобные надсмотрщики - это про вас.

            рабов - это про вас тк Гитлер хотел русских превратить в рабов - нас же просто уничтожали.
            Цитата: Setrac
            А вы не ведите как братья - близнецы.

            близнецы - это вы.
            вы наверное немножко берега попутали
            atalef
            1. Setrac (Сергей) Сегодня, 17:04
              Цитата: atalef
              рабов - это про вас тк Гитлер хотел русских превратить в рабов

              То что он хотел - мало кого волнует.
              Цитата: atalef
              нас же просто уничтожали.

              И тут ничего не получилось, а кто вас защитил?
              Цитата: atalef
              близнецы - это вы

              Setrac
              1. atalef (александр) Сегодня, 17:06
                Цитата: Setrac
                То что он хотел - мало кого волнует.

                судя по вашим высказываниям - вас это точно не волнует .
                Цитата: Setrac
                И тут ничего не получилось, а кто вас защитил?

                мой дед ( по маме воевавший и вернувшийся инвалидом второй группы ) и дед ( по отцу ) погибший в 1943
                atalef
                1. Setrac (Сергей) Сегодня, 17:12
                  Цитата: atalef
                  мой дед ( по маме воевавший и вернувшийся инвалидом второй группы ) и дед ( по отцу ) погибший в 1943

                  Setrac
                  1. atalef (александр) Сегодня, 17:20
                    Цитата: Setrac
                    Цитата: atalef
                    мой дед ( по маме воевавший и вернувшийся инвалидом второй группы ) и дед ( по отцу ) погибший в 1943


                    и ????
                    atalef
                2. purple Сегодня, 17:18
                  Цитата: atalef
                  мой дед ( по маме воевавший и вернувшийся инвалидом второй группы ) и дед ( по отцу ) погибший в 1943


                  Они защищали свою страну... из которой ты подло свалил как только поманила лучшая жисть... Не в дедов ты пошел... не в дедов
                  purple
  11. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:37
    "Белые каски" приютили, боевиков прикрыли, и сбили самолёт,....молодцы, борцы с режимом не иначе.
    DEZINTO
    1. shulgin (shulgin) Сегодня, 16:31
      Цитата: DEZINTO
      "Белые каски" приютили, боевиков прикрыли, и сбили самолёт,....молодцы
      Однозначно молодцы. За своё государство радеют.
      shulgin
      1. Владимирский (Александр) Сегодня, 16:53
        Америкосам шестерят, аж из трусов выпрыгивают. Молодцы, мацу им за это вместо печенек!!!
        Владимирский
        1. shulgin (shulgin) Сегодня, 17:21
          Цитата: Владимирский
          Америкосам шестерят, аж из трусов выпрыгивают. Молодцы, мацу им за это вместо печенек!!!
          А вы наверное Российский интеллигент в каком поколении?
          Других мотиваций кроме шестерить не внимаете а мысли вокруг трусов.
          shulgin
  12. anjey (Андрей) Сегодня, 15:38
    Надоела эта школа политических танцев Биби израэля, 2 шаги направо ,3 шаги налево ,2 вперед и 5 назад,как будто то, что ему мещает -на сковороде жарятся....,а ведь действительно жарятся ,Асад у ворот... laughing
    anjey
    1. Totah155 (Alex) Сегодня, 15:46
      Цитата: anjey
      Надоела эта школа политических танцев Биби израэля, 2 шаги направо ,3 шаги налево ,2 вперед и 5 назад,как будто то, что ему мещает -на сковороде жарятся....,а ведь действительно жарятся ,Асад у ворот... laughing

      Оформите свою мысль (если есть) получше. Тяжело читать.
      Totah155
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:53
        Оформите свою мысль (если есть) получше. Тяжело читать.


        Не надо. Если он получше оформит то тут такое начнётся, все обиженные мира изольют гнев и ярость и обиду одновременно. Поверьте, у меня была девушка еврейка воспитанная в очень их стиле, так вот заикнулся я однажды о политике..................в общем была у меня девушка.
        DEZINTO
        1. Totah155 (Alex) Сегодня, 16:06
          Цитата: DEZINTO
          Оформите свою мысль (если есть) получше. Тяжело читать.


          Не надо. Если он получше оформит то тут такое начнётся, все обиженные мира изольют гнев и ярость и обиду одновременно. Поверьте, у меня была девушка еврейка воспитанная в очень их стиле, так вот заикнулся я однажды о политике..................в общем была у меня девушка.

          Может ей повезло ... wassat
          drinks
          Totah155
          1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:09
            Может ей повезло


            Ну да. со мной ей повезло........ bully
            DEZINTO
      2. anjey (Андрей) Сегодня, 15:57
        Оформите свою мысль
        Вы как то из обоймы выпали,надо любить музыку и песни и если танцевать то стильно и красиво а не показывать всему БВ уродливый политический тверк ,обвислыми задами... fellow Вы видимо привыкли к прямолинейному мышлению,хотя вроде уродится то и не в кого , всю жизнь у вас все витьевато и неопределенно......
        anjey
        1. anjey (Андрей) Сегодня, 16:26
          Вы (израиль) как кикбоксер -неудачник ,на дискотеке кулаками машете ,не понимая что люди здесь (на БВ) хотят танцевать( жить мирно) ...
          anjey
          1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:36
            ,"на дискотеке кулаками машете ,не понимая что люди здесь (на БВ) хотят танцевать"////
            ----
            Первый раз слышу, что кто-то сравнил войну в Сирии с дискотекой belay
            voyaka uh
            1. anjey (Андрей) Сегодня, 16:41
              Считаю что сирийский народ реально устал от войны и предпочел бы танцы чем БД, но кикбоксеров на дискотеке ,хоть отбавляй,прут и прут laughing ....
              anjey
            2. anjey (Андрей) Сегодня, 16:43
              а дискотека -аллегория мирной жизни а никак не войны...
              anjey
  13. prapor75m (андрей) Сегодня, 15:40
    Цитата: Totah155
    Причинное место себе не опали. Смердеть будет

    Приезжай , я тебе твое подпалю обрезанный
    prapor75m
    1. Totah155 (Alex) Сегодня, 15:47
      tongue
      пробрало, прапор ?
      Totah155
      1. prapor75m (андрей) Сегодня, 15:51
        а тебя уже пронесло ?
        prapor75m
    2. ender (Ender) Сегодня, 15:50
      с криком "ки-и-я-я" и ударом ноги.. с дивана в экран летят матюки
      наш хомячок очень-очень сердит - сегодня весь мир он опять победит ))
      ender
      1. novobranets (Вячеслав) Сегодня, 16:06
        Цитата: ender
        с дивана в экран летят матюки

        novobranets
        1. ender (Ender) Сегодня, 16:13
          а он заканчивался?

          Куда идут залить горе или спрыснуть радость? Ко мне! А куда ходите обедать вы, Иван? - Он захохотал. - Вы идете к старому Джойсу! (С)
          ender
    3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:18
      Прально Андрей! Пусть на мониторах раззарятся!
      Цитата: prapor75m

      Приезжай , я тебе твое подпалю обрезанный
      sabakina
  14. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:40
    Нужно срочно испытать против израильскотеррористической авиации С500 в реальных условиях! Я гляжу, нетаньяху точно потерял чувство реальности, мнит себя полубогом! Жаль, что у нас либералы у власти -поставили бы израиль на место-20 ряд, десятый сектор -где им и должно быть! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:43
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Нужно срочно испытать против израильскотеррористической авиации С500 в реальных условиях! Я гляжу, нетаньяху точно потерял чувство реальности, мнит себя полубогом! Жаль, что у нас либералы у власти -поставили бы израиль на место-20 ряд, десятый сектор -где им и должно быть! !!

      Брежнева на Вас нет.
      Арон Заави
    2. Vtoroj (Legion) Сегодня, 15:48
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Нужно срочно испытать против израильскотеррористической авиации С500 в реальных условиях!
      Надо, надо. А когда его раскокають, у кого пенсии забирать будешь? Сейчас их хоть продать пытаются, а растоптанный он кому нужен будет?
      Vtoroj
      1. ultra (Михаил) Сегодня, 15:55
        Цитата: Vtoroj
        у кого пенсии забирать будешь

        У тебя и заберём! laughing
        ultra
        1. Vtoroj (Legion) Сегодня, 16:15
          Цитата: ultra
          У тебя и заберём!
          От мёртвого осла уши. Забиралку обломаю и в хотелку засуну. laughing laughing laughing laughing
          Vtoroj
          1. ultra (Михаил) Сегодня, 16:47
            Цитата: Vtoroj
            Забиралку обломаю

            Обломалку отрасти сначала. laughing
            ultra
    3. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 15:48
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Нужно срочно испытать против израильскотеррористической авиации С500 в реальных условиях! Я гляжу, нетаньяху точно потерял чувство реальности, мнит себя полубогом! Жаль, что у нас либералы у власти -поставили бы израиль на место-20 ряд, десятый сектор -где им и должно быть! !!

      Сергей Витальевич, берегите сердце. Не надо так нервничать - всё хорошо.
      brigadir
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:08
        Я же не в израиле, в вашей армии, чтобы переживать! Тем более, то что вам хорошо, для других стран и народов гибель мирного населения! !!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 16:18
          Сергей Витальевич, в нашей армии переживать нечего, так что если хотите добровольцем - можно подсуетиться. Только с гибелью мирного населения неувязочка - её как бы и нет совсем, этой гибели. Устроит такой расклад?
          brigadir
          1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:39
            Значит, те же палестинцы сплошь, с пеленок вооруженная тотально армия? Или Сирийцы, которых ваши дружбаны сша массово бомбят тотально военные -тоже груднички рождаются в бронежилете и с автоматом в памперсе? ??
            ДРЕВНЕЙШИЙ
  15. ultra (Михаил) Сегодня, 15:46
    Ну,что господа Лавров и Герасимов,о чём вы там "договаривались"?И может пора перестать ублажать Израиль и начать собственные интересы отстаивать?
    ultra
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:09
      Видать это и есть их "собственные интересы " , а интересы России их мало волнуют!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  16. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 15:46
    1-2-км, это же просто секунды. Это говорит о том, что вели его сразу, а ЗУР'ы полетели еще до входа в воздушное пространство Израиля.
    Хотя если учитывать тот факт, что Израиль и Сирия в состоянии войны, то тут нет ничего удивительного.
    Если бы официально войны не было, то можно уже было бы задавать вопросы, как было с турецким F-16 и Cу-24. Второй был сбит так же, зайдя на секунды в воздушное пространство Турции (так говорят турки).

    Ну а вообще, надо ждать еще подтверждения инфы. Хотя сирийцам веры - ноль. Да и Израилю не то чтобы много, но все же больше, чем Сирии.
    Джек О’Нилл
    1. ultra (Михаил) Сегодня, 15:51
      Цитата: Джек О’Нилл
      то можно уже было бы задавать вопросы, как было с турецким F-16 и Cу-24.

      Ну позадавали вопросы и что?
      ultra
      1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 16:29
        Ну как же, они чуть не обанкротились на мандаринах и без наших туристов. Не слышали что ли? laughing
        Джек О’Нилл
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:42
          Цитата: Джек О’Нилл
          Ну как же, они чуть не обанкротились на мандаринах и без наших туристов. Не слышали что ли?

          Смайлик - лишний. Потери Турции от "помидорной войны" оценивались в $15-20 млрд., ЕМНИП.
          Пруфов не спрашивайте - некогда сейчас искать, но цифра точно была "от турок".
          Голован Джек
          1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 16:45
            Смайлик - лишний. Потери Турции от "помидорной войны" оценивались в $15-20 млрд., ЕМНИП.
            Пруфов не спрашивайте - некогда сейчас искать, но цифра точно была "от турок".

            Если так, то цифры не маленькие.
            Джек О’Нилл
        2. ultra (Михаил) Сегодня, 16:51
          Цитата: Джек О’Нилл
          Ну как же, они чуть не обанкротились на мандаринах и без наших туристов. Не слышали что ли?

          Ну свои личные санкции из за пластиковых овощей и фруктов я не отменял.И в Турции был очень давно последний раз.
          ultra
    2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:08
      ." Это говорит о том, что вели его сразу, "////
      ----
      Конечно. Любой самолет, взлетающий с любого аэродрома Сирии (и Ирана) ведется постоянно. Сирийские летчики, в принципе, знают, что приближаться к границе Израиля опасно. И не делают этого. Иногда бывают накладки. Технические или от азарта. Но Израиль не может рисковать. Страна маленькая, нет стратегической глубины. Еще пара секунд и самолет над нашим городам.
      Поэтому стреляют сразу.
      voyaka uh
      1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 16:32
        Поэтому то и претензий нет, так как непонятно, что на уме у сирийского летчика и что у него под брюхом.
        Конечно, провоцировать Израиль в такое время для Сирии - верх глупости, но все же, кто знает этих сирийцев.
        Джек О’Нилл
    3. atalef (александр) Сегодня, 16:15
      Цитата: Джек О’Нилл
      1-2-км, это же просто секунды. Это говорит о том, что вели его сразу, а ЗУР'ы полетели еще до входа в воздушное пространство Израиля.

      Вы наверное немножко забыли про демилитаризованную зону( шириной до 20 км ) , в которую он не имеет права залетать--- это ещё до границы
      atalef
      1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 16:32
        Кстати да, про дим.зону я и забыл.
        Джек О’Нилл
  17. Молот 75 (Молот 75) Сегодня, 15:52
    В курсе: что праща промахнулась по точкам, выпущенным по ИГИЛ, и они поразили цели вблизи Голан. Теперь сбили самолет, который работал по бойкам в этом районе. Утверждение-евреи осуществляют воздушное прикрытие ИГИЛ! То есть воюют с ними на одной стороне. Наши ВКС бомбят бойков, под прикрытием евреев, а получается надо евреев мочить, они союзники ИГИЛ? Или лучше шестигранные успокоятся в Сирии со своими провокациями, а то прилетит не по-детски, при чем они даже не поймут откуда! (БЕСПЛАТНЫЙ совет)
    Молот 75
  18. Outsider (Michael) Сегодня, 15:53
    Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
    Нужно срочно испытать против израильскотеррористической авиации С500 в реальных условиях! Я гляжу, нетаньяху точно потерял чувство реальности, мнит себя полубогом! Жаль, что у нас либералы у власти -поставили бы израиль на место-20 ряд, десятый сектор -где им и должно быть! !!

    - Ты давно из пелёнок? Ты не в курсе, чем заканчивались все арабо-израильские войны под руководством Советского Союза? Или "что такое маленький и слабый СССР по сравнению с нынешней великой и могучей Россией"?! laughing lol
    Outsider
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:14
      Слушайте сюда неуважаемый -тыкать можете самого себя, куда, как ,чем и сколько угодно, а незнакомым хомить признак культуры уровня гнилого болота! fool Посему, следите за помелом, или ненароком отдавлю, и наберитесь культуры! И побольше кушайте витаминов, для работы головного мозга вам очень они нужны, прямо катострофически нехватка их у вас! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  19. ultra (Михаил) Сегодня, 15:54
    Цитата: Netwallker
    Солдаты сирийской армии праздновали победу над мятежниками и террористами ISIS в тот момент, когда над их головами ПВО Израиля сбили истребитель Сухой.

    Ну конечно израильских подопечных прессанули,обидно наверное стало! laughing
    ultra
  20. Outsider (Michael) Сегодня, 15:55
    Цитата: prapor75m
    Цитата: Totah155
    Причинное место себе не опали. Смердеть будет

    Приезжай , я тебе твое подпалю обрезанный

    - А ты запишись в шахиды к ХАМАСу, вдруг и осуществишь своё заветное желание? Или подпалишь что-нибудь, или тебе подпалят - "под самые помидоры"?
    Outsider
    1. prapor75m (андрей) Сегодня, 16:07
      запишись на прием к стоматологу лучше и приезжай wink
      prapor75m
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:15
      Хамство -последний аргумент бездаря, запомните, или запишите! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  21. Комментарий был удален.
  22. Комментарий был удален.
  23. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:02
    Ну вот, я же говорил...........эта ветка комментариев будет до завтрашнего утра......
    DEZINTO
  24. ShM05 (T-50) Сегодня, 16:04
    Израиль очередной раз доказал какой из России союзник, до сих пор отмазывались что израиль бомбить иранцев, нам какое дело типа до их терок, ну вот сбили сирийский самолет, Израиль прекрасно знал что Сирийский самолет не представляет им никакой угрозы, это скорее был сигнал нам, наше министерство озабоченности как всегда выразит озабоченность и успокоятся.
    ShM05
    1. ultra (Михаил) Сегодня, 16:09
      Цитата: ShM05
      Израиль очередной раз доказал какой из России союзник

      А с каких это пор Израиль нам союзник?
      ultra
      1. ShM05 (T-50) Сегодня, 16:11
        Не израиль, а Сирия, внимательно прочти
        ShM05
        1. Setrac (Сергей) Сегодня, 16:27
          Цитата: ShM05
          Не израиль, а Сирия, внимательно прочти

          С каких пор Сирия наш союзник?
          С тех пор как их американцы прижали?
          Setrac
          1. ShM05 (T-50) Сегодня, 16:31
            Не собираюсь заниматься уроком истории, открой хотя бы википедию и узнай с каких пор мы союзники.
            ShM05
            1. Setrac (Сергей) Сегодня, 16:39
              Цитата: ShM05
              Не собираюсь заниматься уроком истории

              Потому-что нечем заниматься
              Цитата: ShM05
              с каких пор мы союзники.

              Никакого союза нет, это игра в одни ворота, Россия помогает Сирии, но не Сирия - России.
              Setrac
        2. ultra (Михаил) Сегодня, 16:53
          Цитата: ShM05
          Не израиль, а Сирия, внимательно прочти

          Сирия нам не союзник,а пациент которого мы пытаемся спасти.
          ultra
    2. ender (Ender) Сегодня, 16:09
      Израиль прекрасно знал что Сирийский самолет не представляет им никакой угрозы - вот именно. На нем так и было написано: - "я мЫрный самАлет.пАжЯлуйста не срЭляйтЭ!" а они его ракетой..
      ender
      1. ShM05 (T-50) Сегодня, 16:13
        И сколько раз за всю гражданскую войну Сирийские ВВС бомбили Израиль? я слежу с 11 года за этим конфликтом, даже по ошибке не помню такого случая, если не считать шальных снарядов, а сколько раз вы бомбили?
        ShM05
        1. atalef (александр) Сегодня, 16:36
          Цитата: ShM05
          И сколько раз за всю гражданскую войну Сирийские ВВС бомбили Израиль? я слежу с 11 года за этим конфликтом, даже по ошибке не помню такого случая, если не считать шальных снарядов, а сколько раз вы бомбили?

          а мы должны в паритет играть ?
          До границы Израиля он пересёк демелитаризованную зону в 20 км шириной - в которую априори не имел права залетать.
          Был предупреждён на нескольких языках - не понял , получил .
          Какие вопросы ?
          atalef
          1. ShM05 (T-50) Сегодня, 16:46
            Уже неделю как ВКС в этой зоне бомбять игил что же наши самолеты не сбиваете ?
            ShM05
            1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 17:08
              Цитата: ShM05
              Уже неделю как ВКС в этой зоне бомбять игил что же наши самолеты не сбиваете ?

              А потому и не сбиваем, что это ВКС
              Арон Заави
        2. ender (Ender) Сегодня, 17:00
          так потому и не бомбят, что как только залетают - сразу спускаются на землю. простая логика
          ender
    3. atalef (александр) Сегодня, 16:16
      Цитата: ShM05
      наше министерство озабоченности как всегда выразит озабоченность и успокоятся.

      оно уже давно ничего не высказывает
      atalef
  25. Radikal Сегодня, 16:07
    Министерством обороны России комментарии пока также не опубликованы.
    А что может прокомментировать МО РФ? То, что как только израильский Беня приезжает в РФ, или наоборот наши туда - Израиль либо бомбит территорию Сирии, либо сбивает их самолеты? Никаких комментариев не дождетесь! sad
    Radikal
    1. Vtoroj (Legion) Сегодня, 16:19
      Цитата: Radikal
      как только израильский Беня приезжает в РФ, или наоборот наши туда
      Вы перепутали причину и следствие, как только ваши туда или те к вам, следует провокация из Сирии. А мне лично странно что люди из России больше за Сирию и Иран нежели за Россию. Так может вы и не Российский вообще?
      Vtoroj
  26. Tiras (Виктор) Сегодня, 16:08
    Руководитель пресс-службы Армии обороны Израиля бригадный генерал Ронен Манелис сообщил, что был сбит самолет, вылетевший с авиабазы Т-4 и приближавшийся к границе Израиля. По его словам, ЦАХАЛ неоднократно на разных языках предупреждал пилота этого самолета. Он также сообщил, что был задействован механизм координации с российскими военными в Сирии перед тем, как была дана команда о перехвате.
    Tiras
  27. Outsider (Michael) Сегодня, 16:10
    Цитата: Николай Петров
    Профессор, вы не летайте к соседям, и к вам никто летать не будет. А то как бы чего не случилось. Не забывайте, что вы есть территория ОДНОГО ядрёного заряда. А уж желающих отправить к вам Кузькину мать - мама не горюй. Так что сидели бы тихо, и в лишний раз не напоминали бы о себе.

    - А зачем Россия вдруг оказалась в Сирии? Неужели только для того, чтобы американцы начали её воспринимать всерьёз?! Неужели поможет??
    Outsider
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:21
      А зачем Израиль докопался до Сирии когда та ослабла ? Сирия очень нападает на кого-то?
      DEZINTO
    2. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 16:26
      Цитата: Outsider
      Цитата: Николай Петров
      Профессор, вы не летайте к соседям, и к вам никто летать не будет. А то как бы чего не случилось. Не забывайте, что вы есть территория ОДНОГО ядрёного заряда. А уж желающих отправить к вам Кузькину мать - мама не горюй. Так что сидели бы тихо, и в лишний раз не напоминали бы о себе.

      - А зачем Россия вдруг оказалась в Сирии? Неужели только для того, чтобы американцы начали её воспринимать всерьёз?! Неужели поможет??

      Да труба, будь она неладна. Протянут трубу из Катара к средиземному морю через Саудию, Иорданию и Сирию - и вот газпрому станет немного непосебе. Но для этого нужен "сунитский" коридор. Пока шииты держат Сирию (при подавляющем большинстве сунитского населения) - трубе не быть. Как-то так.
      brigadir
      1. ultra (Михаил) Сегодня, 16:57
        Цитата: brigadir
        Да труба, будь она неладна. Протянут трубу из Катара к средиземному морю через

        Давно такого бреда не читал!Вы в курсе,что весь Катарский газ идёт в Юго-Восточную Азию и в курсе какая там цена?Этот рынок и есть самый перспективный он и будет расти очень быстро.
        ultra
        1. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 17:22
          Цитата: ultra
          Цитата: brigadir
          Да труба, будь она неладна. Протянут трубу из Катара к средиземному морю через

          Давно такого бреда не читал!Вы в курсе,что весь Катарский газ идёт в Юго-Восточную Азию и в курсе какая там цена?Этот рынок и есть самый перспективный он и будет расти очень быстро.

          Если мне не изменяет память очень крупный контракт на поставку газа заключён между Россией и Китаем. Иран очень сильный игрок на азиатском рынке.
          Европа - лакомый кусок для всех без исключения.
          brigadir
    3. purple Сегодня, 16:39
      Цитата: Outsider
      Цитата: Николай Петров
      Профессор, вы не летайте к соседям, и к вам никто летать не будет. А то как бы чего не случилось. Не забывайте, что вы есть территория ОДНОГО ядрёного заряда. А уж желающих отправить к вам Кузькину мать - мама не горюй. Так что сидели бы тихо, и в лишний раз не напоминали бы о себе.

      - А зачем Россия вдруг оказалась в Сирии? Неужели только для того, чтобы американцы начали её воспринимать всерьёз?! Неужели поможет??


      Глупыш... США будет всегда воспринимать Россию всерьез... это не какой то там ручной Израиль...
      purple
      1. ultra (Михаил) Сегодня, 17:01
        Цитата: purple
        США будет всегда воспринимать Россию всерьез... это не какой то там ручной Израиль...

        Ну кто у кого ручной это ещё большой вопрос!Хотя на мой взгляд такая безоговорочная поддержка американцами Израиля это даже хорошо для нас,есть шанс углубить раскол между Европой и США.Нам бы только с произраильским лобби внутри России разобраться.
        ultra
  28. Товарищ Ким (Товарищ Ким) Сегодня, 16:16
    Цитата: maxim947
    Если все так, то особо и сказать нечего... Или ошибка летчика, или с техникой были проблемы. Претензии к ПВО Израиля выставлять бессмысленно.

    Конечно. Сбили же над оккуированной Израилем Сирийской землей.
    Интересно, что-там наш старый враг-новый друг Эрдоган?
    Назвал Израиль нацистской страной, и все?
    Будет ли вводить войска в спорные земли для защиты единокровных братьев-арабов?
    Товарищ Ким
    1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 16:25
      Турки и арабы не просто единокровные братья. Это братья близнецы. У них все одинаковое и культура и язык и письменность. Фиг разберешься где турки, а где арабы. Они примерно как для русских северные корейцы(не путать с небратьями южнокорейцами и украинцами) и сирийцы. Братья - навек.
      Vladimirovich_4
      1. atalef (александр) Сегодня, 16:30
        Цитата: Vladimirovich_4
        Турки и арабы не просто единокровные братья. Это братья близнецы.

        с какого перепугу ?
        Цитата: Vladimirovich_4
        У них все одинаковое и культура и язык и письменность

        да ты гонишь belay
        Цитата: Vladimirovich_4
        Фиг разберешься где турки, а где арабы.

        да ладно belay
        Цитата: Vladimirovich_4
        Братья - навек.

        сказки -- арабы ненавидят турок ещё с османской имперрии.
        Словом - турок - арабскиек мамы до сих пор детей пугают.
        atalef
        1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 16:34
          Ну это я вам немного описываю современные Российские взгляды на друзей, врагов и братьев. Не пытайтесь этого понять. Тут правит всем телевизор товарища Кима.
          Vladimirovich_4
        2. Mamont Сегодня, 16:48
          Цитата: atalef
          сказки -- арабы ненавидят турок ещё с османской имперрии.
          Словом - турок - арабскиек мамы до сих пор детей пугают.

          Интересный расклад Аталеф ! А Израилем разве не пугают ? В 49-ом в Палестине целые поселения вырезали..Как у вас все сложно на БВ ! А истребитель Сирии вы зря сбили , ждите ответки ..И не дай бог если там наш пилот был ! negative
          Mamont
          1. atalef (александр) Сегодня, 16:57
            Цитата: Mamont
            А Израилем разве не пугают ?

            как не старанно нет.
            Картина то очень простая - наши арабы никуда не бегут.
            Цитата: Mamont
            В 49-ом в Палестине целые поселения вырезали.

            можно пример ?

            Цитата: Mamont
            А истребитель Сирии вы зря сбили , ждите ответки .

            не зря . ответки ждём -- уже много лет
            Цитата: Mamont
            И не дай бог если там наш пилот был

            Бог - пишется с большой буквы.
            Российские пилоты не настолько тупы - что бы не ориентироваться на месте , да и смысл нам россиян сбивать ?
            У нас прекрастное сотрудничество.
            atalef
      2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:40
        Вы только никогда эти свои мысли не высказывайте ни туркам, ни арабам. smile
        Люди восточные: могут побить, не разобравшись, что Вы - от чистого сердца laughing
        voyaka uh
  29. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 16:27
    "Сыны Израеливы",а что Вы будете писать,если Ваш самолет залетит на 2 км на территорию Сирии и будет сбит,и покажут его обломки?
    Андрей ВОВ
    1. atalef (александр) Сегодня, 16:28
      Цитата: Андрей ВОВ
      "Сыны Израеливы",а что Вы будете писать,если Ваш самолет залетит на 2 км на территорию Сирии и будет сбит,и покажут его обломки?

      Молодцы ( сирийское ПВО )- напишем.
      на войне как на войне.
      atalef
  30. Outsider (Michael) Сегодня, 16:28
    Цитата: DEZINTO
    А зачем Израиль докопался до Сирии когда та ослабла ? Сирия очень нападает на кого-то?

    - ?? Израилю на саму Сирию глубоко плевать. Израилю очень не нравятся иранские войска в Сирии, очень не нравится строительство Ираном в Сирии заводов по производству всевозможных ракет, очень не нравится транспортировка через Сирию в Ливан проиранской Хизбалле десятков тысяч ракет всех систем. А саму Сирию израильские ВВС практически не трогали, только когда она мешала бороться с иранским присутствием там.
    Outsider
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:43
      Теперь дайте список, что именно израилю нравится! Только не нужно в мировом масштабе -на 300 миллионов страниц! !! belay
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Rusj Сегодня, 17:12
        Вы кто такие ! Печален ваш конец будет .
        Rusj
      2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:13
        Израилю нравится Ваш пафос и эмоциональность! Это по-израильски! fellow
        voyaka uh
  31. Outsider (Michael) Сегодня, 16:32
    Цитата: Товарищ Ким
    Интересно, что-там наш старый враг-новый друг Эрдоган?
    Назвал Израиль нацистской страной, и все?
    Будет ли вводить войска в спорные земли для защиты единокровных братьев-арабов?

    - Это вряд ли. Ссыкотно - Израилю в отличие от России Эрдоган вообще никакой не нужен, ни хороший, ни плохой. И при всей своей шизе Эрдоган точно знает, что при любой провокации в отношении Израиля ему прилетит такая оплеуха, что он "потеряет лицо". А нашем Востоке это довольно неприятная вещь...
    Outsider
  32. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 16:32
    Цитата: atalef
    Цитата: Андрей ВОВ
    "Сыны Израеливы",а что Вы будете писать,если Ваш самолет залетит на 2 км на территорию Сирии и будет сбит,и покажут его обломки?

    Молодцы ( сирийское ПВО )- напишем.
    на войне как на войне.

    Ой ли.....ну посмотрим...но сдается мне.будете тупо отрицать или обвинять пво сирии в агрессии,что самолетик никакой угрозы не нес,а злые сирийцы его бахнули...
    а ведь могли поднять на перехват пару самолетов и выдавить сирийскую сушку...но вы его ракетами жахнули..
    Андрей ВОВ
    1. mr_Flint (Ivan Ko) Сегодня, 17:16
      С чего бы такие нежности. Тем более его по радио предупреждали. И скорее всего российские коллеги тоже. Только клали они и на коллег и на врагов. Бедуин он и в самолете бедуин.
      mr_Flint
  33. Комментарий был удален.
    1. mr_Flint (Ivan Ko) Сегодня, 17:17
      Вылетайте. Билеты на авиасейлс точка ру
      mr_Flint
  34. Outsider (Michael) Сегодня, 16:39
    Цитата: Radikal
    Министерством обороны России комментарии пока также не опубликованы.
    А что может прокомментировать МО РФ? То, что как только израильский Беня приезжает в РФ, или наоборот наши туда - Израиль либо бомбит территорию Сирии, либо сбивает их самолеты? Никаких комментариев не дождетесь! sad

    - Неужели непонятно, что для России МАССИРОВАННОЕ присутствие Ирана в Сирии - если и ни "кость в горле", то уж точно "большая заноза в заднице". От которой Россия с огромным удовольствием бы избавилась, хоть с чьей помощью: хоть Израиля, хоть США. Поскольку наличие иранских войск и вооружений в Сирии во всё увеличивающихся масштабах - практически 100%-ая гарантия новой региональной войны. При которой российскому контингенту отсидеться на своих двух базах, в отрыве от своих баз снабжения будет мало сказать, что "некомфортно", но и просто проблематично... Надеяться на помощь кореша-Эрдогана - какой-то ненадёжный он кореш, всегда готов в спину пальнуть...
    Outsider
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:10
      Эрдогад нам такой же кореш, как вам папа, а наличие Иранских войск в Сирии для Иранцев возможность помочь в ликвидации боевиков игила, нусры, и прочих! Иран вам не угроза, по причине слабовооруженной в основном старым оружием, и отсутствием фактора сдерживая вашей агрессивности -ядерного оружия! Так что раньше израильская армия наподет на Иран, чем наоборот! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  35. Mamont Сегодня, 16:42
    Мяч теперь на стороне Сирии и России..! Постреляем ...?
    Mamont
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:12
      В мамонтов fool ?Или в компьютерные игры переиграли, и решили что и в жизни все будет как в стрелялке? ???
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  36. Комментарий был удален.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:13
      Пока у нас у власти либералы, вы можете спать спокойно и счастливо, но это лишь пока! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  37. Moskovit (Алексей) Сегодня, 16:46
    Игил получил очередной подарок от Израиля. Удивлятся этому не приходится.
    Летчик погиб. В борьбе с игил был убит израильтянами. Так вот Израиль борется с террором.
    А слюной брызгать не стоит и кары небесные на голову Израиля призывать. У России нет возможности оказывать давление на Израиль. Со стороны смотрится смешно. Поэтому скрипя зубами надо додавить зеленых и черных и дальше восстанавливать Сирию.
    Израиль и так уже потерпел геополитическое поражение: Асад у власти и иранцы в Сирии. Мелкие пакости не повлияют на общую картину.
    Moskovit
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:14
      У либералов России нет желания что то менять во внешней политике -так будет точнее.
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  38. prapor75m (андрей) Сегодня, 16:47
    Один пилот сбитого Израилем самолета ВВС Сирии погиб, судьба второго остается неизвестной, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

    "Пилот "Сухого", полковник Омран Мури погиб. Судьба второго пилота неизвестна", — сообщил источник.



    РИА Новости
    prapor75m
  39. Outsider (Michael) Сегодня, 16:48
    Цитата: Андрей ВОВ
    Цитата: atalef
    Цитата: Андрей ВОВ
    "Сыны Израеливы",а что Вы будете писать,если Ваш самолет залетит на 2 км на территорию Сирии и будет сбит,и покажут его обломки?

    Молодцы ( сирийское ПВО )- напишем.
    на войне как на войне.

    Ой ли.....ну посмотрим...но сдается мне.будете тупо отрицать или обвинять пво сирии в агрессии,что самолетик никакой угрозы не нес,а злые сирийцы его бахнули...
    а ведь могли поднять на перехват пару самолетов и выдавить сирийскую сушку...но вы его ракетами жахнули..

    - Если бы это был российский самолёт - так бы и сделали - на договорных началах. Но для сирийского самолёта (а Израиль с Сирией всё ещё в состоянии войны) - это "слишком много чести". Хотя ЗУР "Паттриот" лично мне жалко - её цена около миллиона долларов. Возможно действительно было бы дешевле поднять истребитель и завалить его очередь из пушки...

    Но тут разумеется вопрос времени - ракетой быстрее. Иначе сириец мог успеть удрать...
    Outsider
    1. aiden Сегодня, 17:00
      Это тебя надо наказать таким методом как ты предложил. Из пушки.
      aiden
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:17
      Если вам ракету жалко, то пускай следующую запустят вам во двор -пара миллионов долларов, или сколько она там стоит, прилетят к вам на халяву, ваша проблема будет только ее поймать.
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  40. Грац (Грац) Сегодня, 16:49
    ударить искандерами по израильским пво, полностью евреи это заслужили за поддержку террористов
    Грац
  41. Грац (Грац) Сегодня, 16:51
    В сети появилась фотография пилота, погибшего после того, как армия Израиля сбила сирийский самолет с помощью системы ПРО Patriot.

    Снимок обгоревшего тела, лежащего на земле, опубликовал Telegram-канал WarJournal.

    Самолет упал на территорию, подконтрольную боевикам «Исламского государства*», сообщает Telegram-канал Directorate 4. Террористы ошибочно приняли погибшего за российского пилота.

    Сирийский военный источник заявил, что один из пилотов сбитого самолета погиб, судьба второго неизвестна, передает РИА «Новости».

    Ранее в сети появилось видео запуска ракет израильской системы ПРО Patriot по военному самолету, принадлежащему Сирии. Сообщалось, что сбитый Израилем сирийский летчик попал в руки террористов.

    Во вторник израильские ПРО сбили истребитель, по самолету сирийской армии были запущены две ракеты системы Patriot.
    Грац
  42. лысова (владимир) Сегодня, 16:54
    Что то встречаются (руководители) - встречаются, а толку то. Ну и какое после такого отношение сирийцев ? На провокацию смахивает, если имело место. Пилоту это надо было, если сторона предупредила. А что бы не пострелять в " белых касок " - конкретных провокаторов и соответственно пособников. Так нет же - ведь свои.
    лысова
  43. tolmachiev51 (александр) Сегодня, 16:56
    Что за фейк ? вроде-бы сбили ! или нет ? Ну и что ,что пустили ракеты ??? -чертовщина одним словом.
    tolmachiev51
  44. aiden Сегодня, 16:59
    Пока этим рабам божьим, спонсирующих терроризм, руки не отобьют, они так и будут продолжать. Главное, что эта мерзопакостная вонючая страна залетает в Ливан и от туда бомбит Сирию. , одним словом. Это псевдогосударство само плодит антисемитизм, а потом удивляется, а почему никто израиль не любит. Жду бана от еврейского лобби на этом портале. Да и хрен с ним. Военное обозрение давно превратилось в еврейское обозрение, и скатилось в помойку. Я б этих всех богоизбранных вобще тут все поперебанил, что б их и духу тут не было. Пусть на еврейских порталах сидят. Я не лезу в их информационные ресурсы, вот пусть и они не лезут в российские. А как что напишешь в их адрес что им не понравится, так сразу как шакалы жалуются на антисемитизм. Мерзкие люди.
    aiden
    1. mr_Flint (Ivan Ko) Сегодня, 17:20
      Никто Вас банить не будет. Вы очень забавно пишете.
      mr_Flint
  45. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 17:01
    Цитата: Outsider
    Цитата: Андрей ВОВ
    Цитата: atalef
    Цитата: Андрей ВОВ
    "Сыны Израеливы",а что Вы будете писать,если Ваш самолет залетит на 2 км на территорию Сирии и будет сбит,и покажут его обломки?

    Молодцы ( сирийское ПВО )- напишем.
    на войне как на войне.

    Ой ли.....ну посмотрим...но сдается мне.будете тупо отрицать или обвинять пво сирии в агрессии,что самолетик никакой угрозы не нес,а злые сирийцы его бахнули...
    а ведь могли поднять на перехват пару самолетов и выдавить сирийскую сушку...но вы его ракетами жахнули..

    - Если бы это был российский самолёт - так бы и сделали - на договорных началах. Но для сирийского самолёта (а Израиль с Сирией всё ещё в состоянии войны) - это "слишком много чести". Хотя ЗУР "Паттриот" лично мне жалко - её цена около миллиона долларов. Возможно действительно было бы дешевле поднять истребитель и завалить его очередь из пушки...

    Но тут разумеется вопрос времени - ракетой быстрее. Иначе сириец мог успеть удрать...

    Ну и удрал бы,он что бомбил Вашу территорию?нет,изначально Вы собирались его сбивать,и никаких предупреждений не было,чтобы там ни говорил представитель Вашего военного ведомства,просто оборзели вы от своей безнаказанности,но помните,что если долго стараться усидеть на 2 стульях,зад в итоге треснет...и не дай вам бог что то подобное сделать с нашим самолетом...
    Андрей ВОВ
    1. mr_Flint (Ivan Ko) Сегодня, 17:22
      Видите ли, все что без разрешения залетает должно быть сбито. Когда я служил срочную в Советской армии, в ПВО, а был я оператором РС, то очень много раз самолеты соседей провоцировали нас летая у границы. Влезли бы на километр- так же точно были бы сбиты.
      mr_Flint
  46. Shahno (Павел) Сегодня, 17:02
    Получается летчики чуть ли не 30 сек следовали курсом к границе, не отвечали, очень странно. Что то не так с полковником...
    Да и с точками какая то провокация, одну ракету сбили уже при нарушении границ, вторая пропала на сирийской территории.
    Shahno
  47. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:06
    Цитата: atalef
    Цитата: Setrac
    Нас устроит

    что вас устраивает -- заявляет МИД и МО РФ -- а уж точно не Вы.
    request
    Цитата: Setrac
    которые вам не угрожают

    а вы это знаете ? Или может гарантируете ?
    А нахрена СССР сбил корейский Боинг который СССр уж никак не угрожал ?
    Цитата: Setrac
    Лицемерие - это сбить самолет, а потом сожалеть - очень некрасиво с вашей стороны.

    никто по самолёту не сожалеет.
    Лётчика - жаль, хотя это надо быть особенно продвинутым что бы проскочить 20 км демелитаризованной зоны и войти в воздушное пространство Израиля -- полковник был видимо несколько туп - но всейраввно не заслуживает смерти.
    В конце концов угрозу представлял самолёт , а не он ( это 100%)
    Цитата: Setrac
    Лицемерие - это защищать ИГИЛ (запрещена в России) и кричать о террористической угрозе со стороны Ирана

    мы не защищаеи ИГИЛ.
    но в некоторой части с вами согласен , лицемерие бороться с ИГИЛ и принимать у себя делегации ХАМАС и ХиЗБАЛЛа

    Не нужно ровнять бандитов и патриотов защищающих свою родную землю которую вы нагло оккупировали am
    Black Sniper
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 17:10
      Цитата: Black Sniper
      Не нужно ровнять бандитов и патриотов защищающих свою родную землю которую вы нагло оккупировали


      Голаны исторически еврейская земля, на которой жили евреи. Достаточно посмотреть раскопки, что там ведутся.
      Tiras
      1. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 17:13
        Вы что бредите?да на тех территориях во время раскопок можно все то угодно найти и что,исторически будет земля мамонтов?смахивает на "Израиль-родина слонов"...и флаг поменяйте пожалуйста,не оскорбляйте его своими такими комментариями
        Андрей ВОВ
      2. Rusj Сегодня, 17:26
        Чья земля !? Ты что бредишь а ? Не позорься.
        Rusj
        1. atalef (александр) Сегодня, 17:30
          Цитата: Rusj
          Чья земля !? .

          казахская laughing lol
          atalef
    2. atalef (александр) Сегодня, 17:10
      Цитата: Black Sniper
      Не нужно ровнять бандитов и патриотов защищающих свою родную землю которую вы нагло оккупировали

      а , ну да , ну да.

      интересно , что вам эти скажут ?
      atalef
      1. Rusj Сегодня, 17:14
        заткнись ! убийцы женщин и детей пособники террористов спонсоры террористов . Печален ваш конец будет рано или поздно.
        Rusj
        1. atalef (александр) Сегодня, 17:16
          Цитата: Rusj
          заткнись ! убийцы женщин и детей пособники террористов спонсоры террористов .

          atalef
          1. Rusj Сегодня, 17:21
            На всех ресурсах в вашу сторону проклятья и ненависть вам с этим жить ! А скучно или нет вы поймёте сами когда вас будут убивать арабы . Жизнь сложна и многогранна !
            Rusj
            1. atalef (александр) Сегодня, 17:28
              Цитата: Rusj
              Жизнь сложна и многогранна

              это точно
              Израилю в этом году 70 лет , а СССР просуществовал - 67 request wink
              atalef
              1. Rusj Сегодня, 17:30
                Израиль твой убогий благодаря СССР то и существует .
                Rusj
              2. Rusj Сегодня, 17:32
                Не было бы СССР и Израиля бы не было ни народа ни страны ! Вы молится на Сталина и СССР должны! Тявкаешь тут .
                Rusj
            2. atalef (александр) Сегодня, 17:32
              Цитата: Rusj
              На всех ресурсах в вашу сторону проклятья и ненависть вам с этим жить

              atalef
      2. Rusj Сегодня, 17:15
        Теперь С-300 точно появятся у Сирии...

        Мир праху воину Сирии!
        Rusj
  48. Rusj Сегодня, 17:10
    Евреи не понимают простой вещи: есть коллективная карма и она у них уже очень тяжела. Недолго осталось верёвочке виться. Ничтожества !
    Rusj
  49. Костадинов (Костадинов) Сегодня, 17:13
    Цитата: Tiras
    Сирия подтвердила, что самолёт сбит.

    Пока потверждение(из Сирии) только что их самолет обстрелян израильскими ракетами.
    Костадинов
  50. Radikal Сегодня, 17:13
    Цитата: Vtoroj
    Цитата: Radikal
    как только израильский Беня приезжает в РФ, или наоборот наши туда
    Вы перепутали причину и следствие, как только ваши туда или те к вам, следует провокация из Сирии. А мне лично странно что люди из России больше за Сирию и Иран нежели за Россию. Так может вы и не Российский вообще?

    Вы правы, я не российский - я Советский! soldier
    Radikal
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