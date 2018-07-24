ЗРК Израиля сбили самолёт ВВС Сирии?

Ближневосточные СМИ сообщают о том, что израильские расчёты средств ПВО осуществили пуски зенитных ракет по самолёту ВВС Сирии. Отмечается, что для нанесения удара с земли использовался ЗРК американского производства "Patriot".В сообщениях говорится о том, что самолёт ВВС Сирии осуществлял полёт над Голанскими высотами и примерно на 1-2 км вошёл в воздушное пространство над территорией, которую Израиль считает своей. По самолёту (заявлено, что это одна из модификаций Су), было выпущено две ракеты.В сирийских источниках не говорится о том, что самолёт сбит, как нет информации и о том, добрался ли он до военной базы.При этом информационное агентство AFP со ссылкой на командование ЦАХАЛ сообщает о том, что самолёт ВВС САР был именно сбит.Заявлено, что сирены воздушной тревоги сработали на севере Израиля примерно в 13:45 по местному времени. Местные жители отсняли кадры пусков ракет ЗРК.К настоящему моменту ЦАХАЛ подтверждает нанесение удара по сирийскому самолёту, но при этом не публикует сведений о том, что тот упал. Используется формулировка: самолёт "был перехвачен". Конкретная его модель, помимо самого названия - Су, также не называется. На вооружении ВВС Сирии стоят Су-22, Су-24 (из техники Сухого).В Дамаске эти заявления оставляют без комментариев. Министерством обороны России комментарии пока также не опубликованы.