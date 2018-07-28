«Объект 299». Танк предельных параметров и семейство техники



Общий вид танка предельных параметров "Объект 299"



Танк в разрезе



Конструкция бронированной капсулы экипажа



Силовая установка для танка и машин на его базе



Макетный образец "Объекта 299", использовавшийся на испытаниях



Вид спереди



Корма с дверью для доступа в задний отсек корпуса



Возможный состав семейства техники на шасси "Объекта 299"



Проект ракетного танка. Боевое отделение отдано под вертикальные пусковые установки



Машина управления и разведки



Она же в разрезе



Инженерная машина разграждения с дистанционным управлением



Многоцелевая транспортная машина

По материалам:

http://btvt.narod.ru/

http://alternathistory.com/

https://strangernn.livejournal.com/

http://gurkhan.blogspot.com/

Ефремов А.С. Танк предельных параметров – мечта или реальность? // Техника и вооружение, 2011. №5.

Ефремов А.С. Танк предельных параметров. Семейство машин на единой базовой унифицированной боевой платформе // Техника и вооружение, 2012. №2.

Не так давно российское министерство обороны решило, что все новые образцы боевых бронированных машин должны строиться на базе унифицированных платформ. На одном шасси, при минимальных его переделках, должны строиться танки, боевые машины пехоты и т.д. Стоит отметить, что эта идея не является новинкой и появилась достаточно давно. Более того, предпринимались попытки ее реализации, давшие определенные результаты. К примеру, новой главой в истории отечественной тяжелой бронетехники могло стать универсальное шасси на базе танка «Объект 299».Как известно, в определенный период советские инженеры сформировали концепцию танка предельных параметров. Она предусматривала создание бронемашины с максимально высокими характеристиками, построенной на основе самых передовых решений. Очередная проработка подобных идей, осуществлявшаяся с начала восьмидесятых годов, привела к появлению предложения о создании универсального бронированного гусеничного шасси, пригодного для использования не только в качестве основы для перспективных танков.Не позднее середины восьмидесятых годов конструкторское бюро Ленинградского Кировского завода начало проработку облика нового танка предельных параметров, основывающегося на ряде нестандартных решений. Главные цели нового проекта состояли в повышении защиты и живучести бронемашины и в улучшении огневых характеристик. Кроме того, планировалось обеспечить максимально высокую подвижность на поле боя. Для решения всех этих задач должны были использоваться новые оригинальные идеи. Проект нового танка получил рабочее обозначение «Объект 299».С определенного времени «Объект 299» перестали рассматривать исключительно как новую разработку для бронетанковых войск. Появились предложения об использовании шасси этого танка в качестве универсальной платформы для техники самого разного назначения. Прежде всего, предлагалось разработать защищенные транспортные средства для пехоты или носители различного вооружения. Также рассматривалась возможность разработки инженерных машин или даже техники гражданского назначения.Насколько известно, проекты техники на основе новой платформы не получили собственного обозначения. В доступных материалах все эти разработки фигурируют только под названием базового танка и с упоминанием их класса. Впрочем, и такие названия вида «БМП на базе «Объекта 299» вряд ли могут привести к путанице.«Объект 299» создавался в качестве танка предельных параметров, и потому имел ряд особых черт. Некоторые из предложенных идей затрагивали конструкцию корпуса и шасси, что понятным образом должно было сказаться на прочих образцах. При создании нового танка особое внимание уделялось защите и подвижности, в результате чего он приобрел характерные внешний вид и конструкцию.Конструкторы ЛКЗ понимали, с какими угрозами может столкнуться танк будущего, и приняли соответствующие меры. «Объект 299» получил уникально мощную защиту лобовой проекции. Особый интерес в этом контексте представляет конструкция броневого корпуса, который в дальнейшем мог стать основой для новых боевых и вспомогательных машин. Для усиления защиты обитаемого отсека было решено использовать переднемоторную компоновку корпуса, а рабочие места экипажа помещались внутри отдельного броневого модуля.Лобовая часть корпуса представляла собой комбинированную броневую преграду клиновидного профиля, оснащенную блоками динамической защиты. За таким лбом помещался моторный отсек, так же выполнявший функции защиты экипажа. Только за моторным отделением поместили защищенную капсулу экипажа. Таким образом, расстояние между крайней передней точкой корпуса и лобовым листом капсулы превышало 2,5-3 м. Оно было заполнено различными элементами защиты и прочими агрегатами, что чрезвычайно затрудняло поражение людей или жизненно важных устройств.Борта и крыша корпуса получили менее мощную, но все же серьезную защиту. Гомогенные броневые детали имели посадочные места для установки блоков динамической защиты. Борт и ходовая часть дополнительно закрывались экранами с аналогичным оснащением. Между блоками ДЗ предусматривались металлические ребра, необходимые для дополнительного воздействия на снаряд или кумулятивную струю.Конструкторы посчитали всю эту защиту недостаточной, и потому экипаж решили разместить в собственной капсуле. В центральной части корпуса предлагалось устанавливать отдельный агрегат с собственной многослойной защитой. Капсула состояла из панелей многослойной брони. Ее передний наклонный лист дополнительно оснастили ДЗ. Любопытно, что эти элементы защиты должны были помещаться под листами основного корпуса. Толщина отдельных элементов капсулы достигала 250 мм, габарит – 775 мм.Вся кормовая часть корпуса отдавалась под вооружение или иное целевое оборудование. К примеру, в базовом проекте «Объект 299» предусматривалось использование полностью автоматического боевого отделения с вынесенным вооружением. На поворотном основании планировалось устанавливать 152-мм орудие большой мощности. Специальные магазины должны были подавать боеприпасы из автоматизированных укладок. Сбоку, сзади и сверху боевое отделение прикрывалось броней и динамической защитой.Броню и систему ДЗ предполагалось дополнить комплексом активной защиты. При помощи собственных радиолокационных станций он должен был наблюдать за обстановкой и вовремя поражать подлетающие снаряды или ракеты. Благодаря этому развитой броневой и дополнительной защите танка не пришлось бы часто испытывать на себе воздействие противотанковых средств.Согласно предварительным расчетам, «Объект 299» должен был иметь боевую массу не более 50 т. При этом планировалось обеспечить максимально возможную подвижность, что потребовало разработать новый вариант силовой установки. Моторный отсек нового танка, как уже упоминалось, помещался перед обитаемым объемом и служил дополнительной защитой экипажа.С учетом опыта проекта Т-80 было решено строить силовую установку на основе газотурбинного двигателя. На базе наработок по имеющимся проектам ГТД-1000 и ГТД-1250 следовало разработать новые двигатели мощностью 1400, 1500, 1800 и 2000 л.с. Все это позволяло получить высочайшую удельную мощность и соответствующие ходовые качества. Так, скорость на шоссе могла достичь 80-90 км/ч. Должно было упроститься преодоление различных препятствий. Любопытно, что более мощные двигатели позволяли получить определенную экономию. Уже на мощностях уровня 1400-1500 л.с. газотурбинная система по потреблению топлива мало отличалась от сопоставимого дизеля.Двигатель включался в состав комплексной силовой установки, выполненной в виде единого съемного агрегата. На последнем также должны были помещаться различные системы и средства. Рассматривалась возможность оснащения установки электромеханической трансмиссией. С запасом на будущее прорабатывалось оснащение силовой установки сравнительно мощным электрогенератором.Крутящий момент двигателя выдавался на передние ведущие колеса. Ходовая часть получила по семь опорных катков на каждом борту. Применялась гидропневматическая регулируемая подвеска. Для правильного распределения нагрузок катки могли устанавливаться с разными промежутками: расстояние между ними было уменьшено в кормовой части корпуса, под боевым отделением.При успешном решении всех поставленных конструкторских и технологических задач ЛКЗ мог создать уникальную боевую машину. Более того, шасси танка «Объект 299» можно было бы использовать при разработке техники иного назначения, как военной, так и гражданской. По этой причине уже в конце восьмидесятых годов были проработаны несколько новых проектов разного рода. В первую очередь, изучалась возможность «освоения» новых военных специальностей.Вероятно, самой интересной модификацией «Объекта 299» мог стать ракетный танк. На его крыше планировалось установить дистанционно управляемую башню с пулеметом для самообороны. Там же следовало монтировать оптико-электронные системы и средства управления ракетами. Основной боекомплект помещался в кормовом отсеке корпуса. В боевом отделении удалось разместить вертикальную пусковую установку на 30 ракет. Лючки для выхода ракет прикрывались подвижными броневыми крышками. В бою такой танк мог бы поддерживать войска, уничтожая бронетехнику и укрепления противника.Кормовой отсек можно было доработать, увеличив его высоту и установив внутри кресла для десанта. В таком случае шасси превращалось в боевую машину пехоты тяжелого класса. Этот проект также предусматривал установку дистанционно управляемой башни с малокалиберной пушкой, крупнокалиберным пулеметом и автоматическим гранатометом. Внутри десантного отсека с кормовыми дверями помещались 11 бойцов с оружием, а также запас продовольствия и воды для работы в течение нескольких суток.Своего рода переработкой базового танка могла стать самоходная артиллерийская установка. В этом случае вместо орудийной установки лафетного типа следовало использовать полноразмерную башню, так же необитаемую. По-видимому, прорабатывался вопрос оснащения самоходки орудием калибра 152 мм или больше.Шасси «Объекта 299» могло стать основой для нескольких машин вспомогательного назначения. На унифицированный корпус при этом должно было устанавливаться различное оборудование. Рассматривалась возможность создания командно-штабной и разведывательной машин, транспортно-заряжающего агрегата для различных артиллерийских или ракетных комплексов. Инженерным войскам можно было предложить бронированную машину разграждения. Все эти образцы в перспективы должны были работать на передовой, и им явно не помешала бы защита на уровне танка предельных параметров.В случае проявления интереса от соответствующих структур, унифицированное шасси могло бы найти работу и в невоенной сфере. Машины нескольких типов, лишенные брони и вооружения, должны были нести аппаратуру связи и управления, инженерное оборудование и даже грузовые площадки. Гражданские модификации «Объекта 299» изначально разрабатывались при участии военного ведомства, но позже интерес к этой технике проявило недавно созданное министерство по чрезвычайным ситуациям.Ленинградский Кировский завод мог разработать, построить, испытать и поставить в серию сразу несколько образцов боевой, вспомогательной и гражданской техники на основе унифицированного шасси. Однако сначала требовалось установить реальные характеристики шасси, разработанного для танка. В конце восьмидесятых годов предприятие построило т.н. ходовой макет будущей машины.По известным данным, макет повторял обводы корпуса и использовал выбранные компоновочные решения. При этом в его конструкции отсутствовали броня, динамическая защита и другие атрибуты военной техники. В моторном отсеке находился газотурбинный двигатель одного из существующих типов. Для большего удобства экипажа обитаемый отсек выполнили открытым сверху и установили на него колпак с остеклением. При помощи простейшего балласта макет нагрузили до требуемой массы. В таком виде опытную машину отправили на испытания.По известным данным, до начала девяностых годов макетный «Объект 299» успел пройти длительные и сложные испытания, в ходе которых смог показать все свои ходовые характеристики. По всей видимости, не обошлось без замечаний, но после определенной доработки базовый проект танка мог получить большое будущее. А в дальнейшем, в случае появления соответствующих заказов, могли появиться и другие машины на основе имеющегося шасси.Однако все предложенные проекты так и не получили развития. Они появились в крайне сложное для нашей страны время. На рубеже восьмидесятых и девяностых годов финансовые возможности военного ведомства резко сократились, что заставило его отказаться от ряда перспективных проектов. Одной из жертв этих сокращений стал танк предельных параметров «Объект 299». Отказ от этого проекта предопределил судьбу всего семейства военной и гражданской техники. В итоге все работы были свернуты.Изначально проект «Объект 299» предусматривал разработку только танка с максимально возможными характеристиками. Однако предложенное шасси посчитали весьма удачным, и потому вскоре появились несколько вариантов его использования при создании техники иных классов. При удачном развитии событий это позволяло провести перевооружение сухопутных войск за счет унифицированных образцов различного назначения. Преимущества такого подхода были очевидны. Кроме того, новая техника должна была показывать самые высокие характеристики, что тоже давало определенные преимущества.Однако проект появился в сложные времена, и потому не имел шансов на полноценную реализацию. «Объект 299» не продвинулся дальше испытаний макетного образца, а о строительстве полноценного танка или машин на его базе речи уже не шло. Фактически в проекте была поставлена точка.Впрочем, идея строительства техники на базе танкового шасси не была забыта. Через два десятилетия ее вспомнили, переосмыслили и переработали, в результате чего появилась современная концепция унифицированной платформы. Прямым идейным продолжателем «Объекта 299» теперь может считаться платформа «Армата». На ее основе уже созданы танк, тяжелая БМП и некоторые другие образцы. Вполне возможно, что в ближайшем будущем это шасси станет основой для очередных типов техники того или иного назначения.По разным оценкам, успешная реализация текущего проекта «Армата» приведет к серьезному перевооружению российских сухопутных войск с одновременным ростом их боевой мощи. Что касается «Объекта 299» и целого семейства техники на его базе, то они тоже могли привести к подобным результатам, однако теперь остается лишь жалеть, что трудная обстановка прошлых лет не дала реализовать весь потенциал оригинального проекта. Впрочем, трудности прошлого преодолены, и теперь промышленность готова создавать новые образцы и семейства на основе современных наработок и технологий.