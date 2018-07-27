Ядерный потенциал Франции (часть 1)

Сооружения ядерного центра в Маркуль, конец 50-х

Башня, предназначенная для первого французского ядерного испытания

Карта выпадения радиоактивных осадков по состоянию на 26 февраля 1960 года

Спутниковый снимок Gооglе Еarth: место ядерного испытания «Голубой тушканчик»

Спёкшийся песок на месте ядерного испытания «Голубой тушканчик»

Посёлок рядом с горой Таурирт-Тан-Афелла

Спутниковый снимок Gооglе Еarth: места ядерных испытаний в горе Таурирт-Тан-Афелла

Вход в испытательную штольню у подножия горы Таурирт-Тан-Афелла

Выброс радиоактивных газов после ядерного испытания

Застывшая радиоактивная лава у подножья горы Таурирт-Тан-Афелла

Аэростат, подготовленный для испытания первой французской водородной бомбы

Буровые установки на атолле Муруроа

1. Французские ядерные силы могут быть элементом общей системы ядерного сдерживания НАТО, однако Франция будет самостоятельно принимать все решения, и ее ядерный потенциал должен быть совершенно независимым.



2. В отличие от американской ядерной стратегии, основывавшейся на точности и ясности угрозы возмездия, французские стратеги считали, что наличие чисто европейского независимого центра принятия решения не ослабит, а наоборот укрепит общую систему сдерживания. Наличие такого центра добавит к уже имеющейся системе элемент неопределенности и тем самым повысит уровень риска для потенциального агрессора. Ситуация неопределенности являлась важным элементом французской ядерной стратегии, по мнению французских стратегов, неопределенность не ослабляет, а усиливает сдерживающий эффект.



3. Французская ядерная стратегия сдерживания — это «сдерживание сильного слабым», когда задача «слабого» состоит не в том, чтобы угрожать «сильному» полным уничтожением в ответ на его агрессивные действия, а в гарантии нанесения «сильному» ущерба, превышающего выгоды, которые он предполагает получить в результате агрессии.



4. Основным принципом ядерной стратегии являлся принцип «сдерживания по всем азимутам». Французские ядерные силы должны были быть способны нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору.



По материалам:

https://profilib.net/chtenie/147098/aleksandr-shirokorad-korotkiy-vek-blistatelnoy-imperii-69.php

http://miraes.ru/aes-markul-pervaya-aes-frantsii-i-glavnyiy-yadernyiy-zavod/

https://ru.ambafrance.org/Otdel-po-yadernym-voprosam

https://www.atlasobscura.com/articles/how-the-miracle-mollusks-of-fangataufa-came-back-after-a-nuclear-blast

https://professionali.ru/Soobschestva/rozhdyonnye_v_sssr/jadernye-poligony-mira-kak-pozhivaete/

http://ne-plus-se-taire.blog.lemonde.fr/category/actualite/

http://amndvden.overblog.com/2014/05/sahara-au-plus-pres-des-essais-nucleaires-souterrains-2eme-volet.html

http://amis-pic-laperrine.forumpro.fr/t280p15-google-earth

http://nuclearweaponarchive.org/France/FranceOrigin.html

В начале 20 века французские учёные добились впечатляющих успехов, сделав ряд важнейших открытий в области исследования радиоактивных материалов. К концу 30-х годов во Франции имелась лучшая в мире на тот момент научно-техническая база, подкрепляемая щедрым финансированием со стороны государства. В отличие от правительств ряда других промышленно развитых государств, французское руководство серьёзно отнеслось к заявлениям физиков-ядерщиков о возможности выделения колоссального количества энергии в случае получения цепной реакции ядерного распада. В связи с этим в 30-е годы правительство Франции выделило средства на покупку урановой руды, добытой на месторождении в Бельгийском Конго. В результате этой сделки в распоряжении французов оказалось более половины мировых запасов уранового сырья. Впрочем, в то время это было мало кому интересно, а соединения урана в основном использовались для изготовления краски. Но именно из этой урановой руды впоследствии была изготовлена начинка для первых американских атомных бомб. В 1940 году, незадолго до падения Франции, всё урановое сырьё было переправлено в США.В первые послевоенные годы во Франции не велось масштабных работ в области ядерной энергетики. Сильно пострадавшая от войны страна была просто не в состоянии выделить на дорогостоящие исследования необходимые финансовые ресурсы. Кроме того, Франция как один из ближайших союзников США, в оборонной сфере полностью полагалась на американскую поддержку, и потому речь о создании собственной атомной бомбы не шла. Лишь в 1952 году был принят план по развитию ядерной энергетики, и французы осуществляли исследования в рамках совместной программы «мирного атома» с Италией и Германией. Однако многое изменилось после повторного прихода к власти Шарля де Голля. После начала «Холодной войны» европейские страны НАТО во многом стали заложниками проводимой американцами политики. Французский президент не без оснований беспокоился, что в случае начала полномасштабного конфликта с Советским Союзом территория Западной Европы вообще и его страны в частности может стать полем боя, на котором сторонами будет активно применяться ядерное оружие. После того как руководство Франции начало проводить независимую политику, американцы стали открыто демонстрировать своё раздражение и отношения между странами заметно охладели. В этих условиях французы активизировали собственную оружейную ядерную программу, и в июне 1958 года на заседании Национального совета обороны об этом было объявлено официально. Фактически заявление французского президента узаконило выработку оружейного плутония. Из выступления де Голля следовало, что главной целью ядерной программы Франции является создание национальных ударных сил на основе ядерного оружия, которое в случае необходимости могло быть задействовано в любой точке земного шара. «Отцом» французской ядерной бомбы считается физик Бертран Голдшмидт, работавший с Марией Кюри и участвовавший в американском Манхеттенском проекте.Первый ядерный реактор типа UNGG (англ. Uranium Naturel Graphite Gaz – газоохлаждаемый реактор на природном уране), где имелась возможность получения расщепляющегося материала, пригодного для создания ядерных зарядов, начал функционировать в 1956 году на юго-востоке Франции, в национальном ядерном исследовательском центре Маркуль. Через два года к первому реактору добавилось ещё два. Реакторы UNGG работали на природном уране и охлаждались углекислым газом. Первоначально тепловая мощность первого реактора, известного как G-1, составляла 38 МВт, и он был способен выработать 12 кг плутония в год. В дальнейшем его мощность довели до 42 МВт. Реакторы G-2 и G-3 имели тепловую мощность 200 МВт каждый (после модернизации увеличена до 260 МВт).В дальнейшем Маркуль стал крупным объектом ядерной энергетики, где велась выработка электроэнергии, получение плутония и трития и сборка топливных элементов для АЭС на основе отработанного ядерного топлива. При этом сам ядерный центр находится в весьма густонаселённом районе, неподалёку от Лазурного берега. Однако это не мешало французам производить здесь различные манипуляции с радиоактивными материалами. В 1958 году на радиохимическом заводе UP1 в Маркуле была получена первая партия плутония, пригодного для создания ядерного заряда. В 1965 году в Пьерлатте была запущена линия, где производилось газо-диффузионное обогащение урана. В 1967 году началось получение высоко обогащённого U-235, пригодного для использования в ядерном оружие. В 1967 году в ядерном центре Маркуль начал работать реактор Celestine I, предназначенный для выработки трития и плутония, а в 1968 году в эксплуатацию был введён однотипный Celestine II. Это в свою очередь дало возможность создать и испытать термоядерный заряд.Несмотря на международное давление, Франция не присоединялась к мораторию на проведение ядерных испытаний, объявленному США, СССР и Великобританией в период с 1958 по 1961 годы, и не участвовала в Московском договоре 1963 года о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах. При подготовке ядерных испытаний Франция пошла по пути Великобритании, которая создала ядерный полигон за пределами своей территории. В конце 50-х, когда стало ясно, что имеются все условия для создания собственного ядерного оружия, французское правительство выделило 100 млрд. франков для возведения испытательного полигона в Алжире. Объект получил в официальных бумагах наименование «Центр военных экспериментов Сахары». Помимо испытательной станции и опытного поля имелся жилой городок на 10 тыс. человек. Для обеспечения процесса испытаний и доставки грузов по воздуху в 9 км к востоку от оазиса, в пустыне была построена бетонная взлётно-посадочная полоса протяженностью 2,6 км.Командный бункер, откуда подавалась команда на подрыв заряда, находился в 16 км от эпицентра. Как в США и СССР для проведения первого французского ядерного взрыва была построена металлическая башня высотой 105 метров. Это было сделано исходя из того, что наибольший поражающий эффект от применения ядерного оружия достигается при воздушном подрыве на небольшой высоте. Вокруг башни, на различном удалении были расставлены различные образцы военной техники и вооружения, а также возведены полевые укрепления.Операция, носившая кодовое обозначение «Голубой тушканчик», была назначена на 13 февраля 1960 года. Успешный испытательный взрыв состоялся 06.04 по местному времени. Энергия взрыва плутониевого заряда оценивается в 70 кт, то есть примерно в 2,5 раза выше, чем мощность атомной бомбы, сброшенной на японский город Нагасаки. Ни в одной стране, получившей доступ к ядерному оружию, в ходе первого испытания не опробовали заряды такой мощности. После этого события Франция вошла в неформальный «ядерный клуб», в котором к тому моменту состояли: США, СССР и Великобритания.Несмотря на высокий уровень радиации, вскоре после ядерного взрыва к эпицентру на бронетехнике и в пешем порядке выдвигались французские военнослужащие. Они исследовали состояние испытуемых образцов, делали различные замеры, брали пробы грунта, а также отрабатывали мероприятия по дезактивации.Взрыв получился очень «грязным», и радиоактивное облако накрыло не только часть Алжира, выпадение радиоактивных осадков фиксировали на территориях других африканских государств: Марокко, Мавритании, Мали, Гане и Нигерии. Выпадение радиоактивных осадков фиксировали на большей части Северной Африки и острове Сицилия.Пикантности французским ядерным испытаниям, проводимым вблизи оазиса Регган, придавал тот факт, что в это время на территории Алжира вовсю шло антиколониальное восстание. Понимая то, что им скорее всего придётся покинуть Алжир, французы очень спешили. Следующий взрыв, поучивший обозначение «Белый тушканчик», опалил пустыню 1 апреля, но мощность заряда была снижена до 5 кт.Еще одно испытание такой же мощности, известное как «Красный тушканчик», состоялось 27 декабря. Последним в серии испытаний, проводимых в этом районе Сахары, стал «Зелёный тушканчик». Мощность этого взрыва оценивается менее чем в 1 кт. Впрочем, первоначально планируемое энерговыделение должно было быть значительно выше. После мятежа французских генералов, для того, чтобы предотвратить попадания подготовленного к испытаниям ядерного заряда в руки мятежников, он был подорван «с неполным циклом деления». Фактически большая часть плутониевого ядра при этом была рассеяна на местности.После того как французы спешно покинули «Центр военных экспериментов Сахары», в окрестностях оазиса Регган осталось несколько пятен с высокой радиацией. При этом никто не предупредил местное население об опасности. Вскоре местные жители растащили радиоактивное железо для собственных нужд. Достоверно неизвестно, сколько алжирцев пострадало от ионизирующего излучения, но правительство Алжира неоднократно выступало с требованиями финансовых компенсаций, которые были частично удовлетворены только в 2009 году.За прошедшие годы ветры и песок сильно постарались, чтобы стереть следы ядерных взрывов, разнося зараженную почву по Северной Африке. Судя по имеющимся в свободном доступе спутниковым снимкам, лишь относительно недавно на расстоянии около 1 км от эпицентра было установлено ограждение, препятствующее свободному доступу к месту испытаний.В настоящее время в районе испытаний не сохранилось каких-либо конструкций и сооружений. О том, что здесь вспыхивало адское пламя ядерных взрывов, напоминает только корка спёкшегося песка и радиоактивный фон, значительно отличающийся от естественных значений. Впрочем, за 50 с лишним лет уровень радиации сильно снизился, и как уверяют местные власти, он уже не представляет угрозы здоровью, если конечно не находиться в этом месте в течение длительного времени. После ликвидации полигона построенная неподалёку авиабаза не была закрыта. Сейчас она используется алжирскими военными и для осуществления региональных авиаперевозок.После обретения Алжиром независимости французские ядерные испытания в этой стране не прекратились. Одним из условий вывода французских войск стало секретное соглашение, согласно которому ядерные испытания на алжирской территории были продолжены. Франция получила от алжирской стороны возможность проводить ядерные испытания ещё пять лет.Местом ядерного полигона французы выбрали безжизненное и уединенное плато Хоггар в южной части страны. В район гранитной горы Таурирт-Тан-Афелла была переброшена горнопроходческая и строительная техника, а саму гору высотой более 2 км и размерами 8х16 км изрыли многочисленными штольнями. К юго-востоку от подножья горы появился «Испытательный комплекс Ин-Эккер». Несмотря на формальный вывод французских воинских формирований из Алжира, безопасность испытательного комплекса обеспечивал батальон охраны численностью более 600 человек. Для патрулирования окрестностей широко использовались вооруженные вертолёты Alouette II. Также неподалёку построили грунтовую взлётно-посадочную полосу, на которую могли садиться транспортные самолёты С-47 и С-119. Общая же численность французских военнослужащих и жандармов в этом районе превышала 2500 человек. В окрестностях было разбито несколько базовых лагерей, сооружены объекты водоснабжения, а саму гору опоясали дороги. В строительных работах задействовалось более 6000 французских специалистов и местных рабочих.В период с 7 ноября 1961 и 19 февраля 1966 года здесь состоялось 13 «горячих» ядерных испытаний и приблизительно четыре десятка "дополнительных" экспериментов. Французы называли эти эксперименты "холодными испытаниями". Все «горячие» ядерные испытания, проводимые в этом районе, получили имена драгоценных и полудрагоценных камней: «Агат», «Берилл», «Изумруд», «Аметист», «Рубин», «Опал», «Бирюза», «Сапфир», «Нефрит», «Корунд», «Турмали», «Гранат». Если первые французские ядерные заряды, опробованные в «Центре военных экспериментов Сахары», не могли использоваться в военных целях и представляли собой чисто экспериментальные стационарные устройства, то бомбы, взорванные в «Испытательном комплексе Ин-Эккер», служили для отработки серийных ядерных боеголовок мощностью от 3 до 127 кт.Протяженность штолен, пробиваемых в горной породе для ядерных испытаний, составляла от 800 до 1200 метров. Для того чтобы нейтрализовать действие поражающих факторов ядерного взрыва, заключительная часть штольни выполнялась в виде спирали. После установки заряда штольня запечатывалась «пробкой» из нескольких слоёв бетона, скального грунта и полиуретановой пены. Дополнительную герметизацию обеспечивали несколько дверей из броневой стали.Четыре из тринадцати подземных ядерных взрывов, проведенных в штольнях, не были "изолированными". То есть либо в горе образовались трещины, откуда происходил выброс радиоактивных газов и пыли, либо изоляция тоннелей не выдерживала силы взрыва. Но не всегда дело заканчивалось выбросом лишь пыли и газов. Широкую огласку получили события, произошедшие 1 мая 1962 года, когда в ходе операции «Берилл» из-за многократного превышения расчетной силы взрыва из испытательной штольни произошло настоящее извержение расплавленной высоко радиоактивной горной породы. Реальная мощность бомбы до сих пор держится в секрете, по расчетам, она составляла от 20 до 30 килотонн.Сразу после ядерного испытания из штольни, выбив изолирующую преграду, вырвались газово-пылевое облако, которое быстро накрыло окрестности. Облако поднялось на высоту 2600 метров и из-за резко сменившегося ветра двинулось в сторону командного пункта, где помимо военных и гражданских специалистов находился ряд высокопоставленных чиновников, приглашенных на испытания. Среди них были министр обороны Пьер Мессмерр и министр научных исследований Гастон Польюски.Это привело к экстренной эвакуации, которая вскоре перешла в паническое беспорядочное бегство. Тем не менее, вовремя эвакуироваться удалось не всем, и значительные дозы радиации получило около 400 человек. Радиационному загрязнению также подверглась дорожно-строительная и горнопроходческая техника, находившаяся неподалёку, а также транспортные средства, на которых происходила эвакуация людей.Выпадение радиоактивных осадков, представляющих угрозу для здоровья, было зафиксировано к востоку от горы Таурирт-Тан-Афелла на протяжении более 150 км. Хотя радиоактивное облако прошло над незаселёнными территориями, в нескольких местах зону сильного радиоактивного заражения пересекают традиционные кочевые пути туарегов.Длина выброшенного взрывом лавового потока составляла 210 метров, объем 740 кубических метров. После того как радиоактивная лава застыла, не принималось никаких мер по дезактивации местности, вход в штольню залили бетоном, а испытания перенесли на другие участки горы.После того как в 1966 году французы окончательно покинули этот район, не проводилось серьёзных исследований относительно влияния ядерных испытаний на здоровье местного населения. Лишь в 1985 году после посещения этого района представителями французской Комиссии по атомной энергии, подходы к участкам с наиболее высокой радиацией были обнесены заграждениями с предупреждающими знаками. В 2007 году эксперты МАГАТЭ зафиксировали, что уровень радиации в нескольких местах у подножия Таурирт-Тaн-Афелла достигает 10 милибэр в час. Согласно экспертным оценкам, расплавленные и выброшенные из испытательной штольни горные породы останутся сильно радиоактивными ещё несколько сотен лет.По вполне понятным причинам ядерные испытания на территории Франции были невозможны, и после ухода из Алжира полигоны перенесли на атоллы Муруроа и Фангатауфа во Французской Полинезии. В общей сложности с 1966 по 1996 годы на двух атоллах было осуществлено 192 ядерных испытания.Гриб первого атмосферного ядерного взрыва поднялся над Муруроа 2 июля 1966 года, когда был подорван заряд мощностью около 30 кт. Взрыв, произведённый в рамках операции «Альдебаран» и вызвавший сильное радиационное загрязнение окрестных территорий, был произведён в центре лагуны атолла. Для этого ядерный заряд поместили на барже. Помимо барж бомбы подвешивались под привязными аэростатами и сбрасывались с самолётов. Несколько свободнопадающих бомб AN-11, AN-21 и AN-52 было сброшено с бомбардировщиков Мirage IV, истребителя-бомбардировщика Jaguar и истребителя Mirage III.Для осуществления процесса испытаний во Французской Полинезии был образован «Тихоокеанский экспериментальный центр». Численность его сотрудников превышала 3000 человек. Инфраструктура испытательного центра расположилась на островах Таити и Нао. В восточной части атолла Муруроа, который имеет размеры 28х11 км, были построены аэродром с капитальной взлётно-посадочной полосой и пирсы. Испытания производились в западной части атолла, но даже сейчас эта область закрыта для просмотра на коммерческих спутниковых снимках.В частях атолла, примыкающих к району испытаний, в 60-е годы были построены массивные бетонные бункеры, защищавшие персонал, задействованный в испытаниях от ударной волны и проникающего излучения.29 августа 1968 года на Муруроа состоялось атмосферное испытание первого французского термоядерного заряда. Устройство весом около 3 тонн было подвешено под привязным аэростатом и взорвано на высоте 550 метров. Энерговыделение термоядерной реакции составило 2,6 Мт.Этот взрыв стал самым мощным, произведённым Францией. Атмосферные испытания в Полинезии продолжались до 25 июля 1974 года. Всего в этом регионе Франция осуществила 46 атмосферных испытаний. Большая же часть взрывов была произведена в скважинах, которые бурились в рыхлом известковом основании атоллов.В 60-е годы французские военные стремились наверстать отставание от США и СССР в области ядерных вооружений, и взрывы на атоллах гремели часто. Как и в случае с алжирскими ядерными полигонами, испытания на заморских территориях в южной части Тихого океана сопровождались различными инцидентами. Во многом это было связано с пренебрежением мерами безопасности, спешкой и ошибками в расчётах. До середины 1966 года на атолле Фангатауфа успели произвести пять атмосферных и девять подземных испытаний. Во время десятого подземного испытания в сентябре 1966 года ядерный заряд был подорван на малой глубине и продукты взрыва оказались выброшены на поверхность. Произошло сильное радиоактивное заражение местности и после этого испытательные взрывы на Фангатауфа больше не производились. С 1975 по 1996 год Франция провела 147 подземных испытаний в Полинезии. Также здесь было осуществлено 12 тестов по разрушению реальных ядерных боеприпасов без запуска цепной реакции. В ходе «холодных» испытаний, предназначенных для отработки мер безопасности и повышения надёжности ядерного оружия на местности, рассеялось значительное количество радиоактивного материала. Согласно экспертным оценкам в ходе испытаний было распылено несколько десятков килограмм радиоактивного материала. Впрочем, радиационное загрязнение местности имело место и при подземных взрывах. Из-за близкого расположения испытательных скважин, после взрыва формировались полости, которые контактировали друг с другом и заполнялись морской водой. Рядом с каждой взрывной полостью образовывалась зона трещин протяженностью 200—500 м. Через трещины радиоактивные вещества просачивались на поверхность и разносились морскими течениями. После испытания, произведённого 25 июля 1979 года, когда взрыв произошел на небольшой глубине, возникла трещина протяжённостью два километра. В результате появилась реальная опасность раскола атолла и масштабного радиационного загрязнения океанских вод.В ходе французских ядерных испытаний был нанесён значительный ущерб окружающей среде и, безусловно, пострадало местное население. Однако атоллы Муруроа и Фангатауфа до сих пор закрыты для посещения независимыми экспертами, и Франция тщательно скрывает ущерб, нанесённый природе этого региона. Всего же с 13 февраля 1960 года по 28 декабря 1995 года на ядерных полигонах в Алжире и Французской Полинезии было взорвано 210 атомных и водородных бомб. К Договору о нераспространении ядерного оружия Франция присоединилась лишь в 1992 году, а Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был ратифицирован только в 1998 году.Вполне естественно, что французские ядерные испытания привлекали большое внимание со стороны США и СССР. Для слежения за ядерными полигонами в Алжире американцы создали в соседней Ливии несколько контрольных станций, которые отслеживали радиационный фон и вели сейсмические измерения. После переноса ядерных испытаний во Французскую Полинезию в этом районе стали часто появляться американские самолёты-разведчики RC-135, а вплотную к запретной зоне практически постоянно дежурили американские разведывательные корабли и советские «рыболовецкие траулеры».За реализацией французской ядерной оружейной программы с большим раздражением наблюдали из Вашингтона. В 60-е годы руководство Франции, руководствуясь национальными интересами, проводило независимую от США политику. Отношения с США обострились настолько, что в начале 1966 года де Голь принял решение о выходе из военных структур НАТО, в связи с чем штаб-квартира Североатлантического альянса была перенесена из Парижа в Брюссель.В середине того же года французский президент посетил с рабочим визитом Советский Союз. Французской делегации во главе с де Голлем на полигоне Тюра-Там была продемонстрирована новейшая на тот момент ракетная техника. В присутствии гостей был запущен спутник «Космос-122» и произведен пуск баллистической ракеты шахтного базирования. По свидетельству очевидцев, это произвело на всю французскую делегацию большое впечатление.Шарль де Голь желал избежать втягивания его страны в возможный конфликт между НАТО и странами Варшавского договора, и после появления у Франции ядерного оружия была принята отличающаяся от натовской ядерная доктрина «сдерживания». Суть её заключалась в следующем:Формально французская стратегия ядерного сдерживания не имела конкретного противника, и ядерный удар мог быть нанесён по любому агрессору, угрожающему суверенитету и безопасности Пятой республики. В то же время, в реальности в качестве основного противника рассматривался Советский Союз и Организация Варшавского договора. В течение долгого периода времени французское руководство в части стратегической оборонной политики придерживалось принципов, заложенных де Голлем. Однако после окончания «Холодной войны», ликвидации Организации Варшавского договора и развала СССР Франция возобновила членство в военной структуре НАТО, во многом утратила самостоятельность и проводит проамериканскую политику.