17:29 24 июля
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Танки Т-62М ещё послужат

Стоящие на вооружении сирийской армии модернизированные танки Т-62М продолжают активно применяться в боевых действиях, после операции в районе Дамаска они переброшены в Дараа, где снова показывают себя с лучшей стороны, пишет Российская газета.



Применение этих машин на Ближнем Востоке подтвердило высокий класс нижнетагильской конструкторской школы. Разработанные здесь танки успешно воюют даже через 35 лет после своего создания.

По сравнению с базовой версией, у Т-62М существенно доработана броневая защита – на корпусе и башне устанавливались специальные многослойные конструкции, эффективность которых была подтверждена на практике: в лобовую часть танков неоднократно попадали ПТУРы и реактивные гранаты, однако большинство «шестьдесят вторых» оставались в строю.



Кроме того, производитель принял меры по усилению днища, существенно повысив шансы экипажа уцелеть при подрыве на мине.

Была доработана и система управления огнем, позволившая пушке калибра 115 мм более точно поражать цели и применять противотанковые управляемые снаряды.

Издание напоминает, что в 1980-е в советскую армию также поступали Т-62МВ с ДЗ «Контакт». Этот вариант не прошел испытание реальным боем, и в другие страны не поставлялся.

По словам военного эксперта, главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, на момент своего появления, «шестьдесят двойки» практически не уступали натовским одноклассникам, «разве что по возможностям приборов ночного видения».



Он отметил, что Т-62 и Т-62М еще послужат в иностранных армиях, тем более что сейчас появилась возможность не просто продлить срок их службы, но провести эффективную модернизацию.

Использованы фотографии: https://twitter.com/Syr_Mil_Wik
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Комментарии 28

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:59
    Вот и нужно их срочно массово модернизировать, и поставлять в ту же Сирию! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 16:06
      Бесплатно? Их нужно списывать в Сирию!
      Танки конечно хорошие, но для своего времени. У террористов нет ничего подобного, поэтому они там хорошо себя зарекомендовали. Против современных образцов тяжёлой техники Т-62 уже не катят.
      Anarchist
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:16
        Александр hi день добрый hi !Сирии поможем, себе сделаем хорошее имя, что в будущем нам сильно на руку сыграет! !!
        ДРЕВНЕЙШИЙ
        1. Anarchist (Александр) Сегодня, 16:21
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          Сирии поможем, себе сделаем хорошее имя

          Хорошее или доброе? В наше время это разные вещи!
          hi
          Anarchist
      2. Безликий (Безликий) Сегодня, 16:45
        Так мы этим уже давно активно занимаемся. Сколько танков Т-62М с консервации им туда отправили. Правда не за бесплатно)) Уж не знаю на сколько выгодно, но не за спасибо)
        Безликий
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:29
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Вот и нужно их срочно массово модернизировать, и поставлять в ту же Сирию! !!

      А для чего? Гражданская война там заканчивается, а именно в ней еще мог быть применен Т-62М. В боестолкновении с любой регулярной армией Ближнего Востока, он уже долго не проживет.
      Если и поставлять его, то туда, где идут именно "пунические войны", а это Ливия, Афганистан...еще можно в Йемен поставить, но в очень ограниченных количествах там против "Абрамсов" и "Леклеров" ему не выжить
      svp67
      1. SarS ( Руслан) Сегодня, 16:36
        Хуситы против Абрамов СУ-100 и ЗиС-3 применяют, Т-62 по сравнению с этими раритетами сподручней будет.
        SarS
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:06
          Цитата: SarS
          Хуситы против Абрамов СУ-100 и ЗиС-3 применяют, Т-62 по сравнению с этими раритетами сподручней будет.

          В сравнении с ЗИС-3, то да, а вот СУ-100, не факт...
          svp67
          1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:17
            Су-100 первобытный век против Т-62м, 100% проиграет дуэль.
            Black Sniper
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:27
              Цитата: Black Sniper
              Су-100 первобытный век против Т-62м, 100% проиграет дуэль.

              Не факт. 100-ка более точная и её мощности вполне хватит что бы уничтожить Т-62М, главное тактически правильно её применить.
              svp67
  2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 16:00
    Пушку бы поменять...
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. DeusExMachina Сегодня, 16:49
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Пушку бы поменять...

      Многое зависит от снарядов. Если мы говорим о, например, 3БМ28, то против самых ранних Т-72 и М1 этого должно хватить даже в лоб. Другое дело, если это будут более поздние модификации. Там только в борт, однако, пробивать должно и под неплохими такими углами.
      DeusExMachina
      1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 17:03
        В принципе, у бармалеев тоже самое, что у правительственных войск. Поэтому для них наверно и важнее укрепить бронезащиту и современные приборы прикрутить.
        Генерал Песчаных Карьеров
  3. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:04
    В Сирии сейчас всё что стреляет "успешно используется".....

    Картонные беспилотники, рагатки с гранатами......был бы Т-34 они и его бы в дело пустили.
    DEZINTO
    1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 16:14
      Цитата: DEZINTO
      был бы Т-34 они и его бы в дело пустили.

      Вы знаете, 34-ки таки применялись в этой войне, не знаю, правда, насколько успешно и продолжительно, но было дело)))
      Albert1988
    2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 16:16
      Цитата: DEZINTO
      ....был бы Т-34 они и его бы в дело пустили.


      Этот в Йемене зарисовался...

      НасРать
  4. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:28
    Хороший танк для поддержки пехоты. Если на него аккуратно подвесить коробки ДЗ по бокам, то и застроенной местности можно применять. Его преимущество - нет АЗ и карусели зарядов, вызывающих детонацию при пробитии куммой. Можно рационально разместить и закрепить снаряды в корпусе.
    voyaka uh
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 16:49
      Алексей hi детонацию вызывают не карусель и автомат заряжания, а раздельные боеприпасы -то есть частично выгораемые заряды к снарядам, насколько я знаю! !А под его боекомплект каркселька в танк не влезет -разве что башню делать длиннее, и тогда ходовая не выдержит такой нагрузки! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:28
        Совершенно верно. Я так и написал:
        "и карусели ЗАРЯДОВ".
        voyaka uh
    2. demiurg (валера) Сегодня, 16:51
      Ага, равномерно рассовав снаряды по корпусу и башне, можно повысить живучесть машины.
      16 снарядов в баках стеллажах, 16 возле МТО, два в башне, и два по бортам. И это лучше, чем 22 снаряда в АЗ который находится на уровне пола.
      demiurg
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:22
        "снаряды по корпусу и башне, можно повысить живучесть машины."////
        ----
        Совершенно верно. В славимшемся своей живучестью танке Центурион именно так и обстояли дела. Немцы в трофейных Т-34 первым делом изменяли укладку снарядов.
        А карусельный АЗ с открытым расположением зарядов в картонных оболочках в Израиле считают фатальной уязвимостью танков Т-72. Даже крошечные брызги куммулятивной струи вызывали детонацию со знаменитым улетом башни.
        voyaka uh
        1. demiurg (валера) Сегодня, 17:26
          Сей баг вроде как фиксят. Карусель бронируют, баки тоже. На Т-90СМ вообще весь БК кроме барабана вынесли в забашенную нишу.
          demiurg
    3. avt Сегодня, 17:20
      Цитата: voyaka uh
      Хороший танк для поддержки пехоты.

      wassat Азохенвей ! Воопчета его в Египет поставляли типа как ...противотанковый .Навстречу Шарону, если не ошибаюсь кинули бригаду Т-62-х .
      avt
  5. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 16:44
    Как ни странно, но в Сирии себя лучше всего показывают такие старечки кка Т-62М и БМП-1. Машины войны, что сказать... Завсегдатае в конфликтах на БВ!
    Самое главное преимущество Т-62М в том, что они не лопаются, как Т-72М, что дает не хилый такой процент выживаемости экипажа.
    Джек О’Нилл
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:24
      В Израиле Т-62 считают пиком советского танкостроения (мощный Т-80 не добрался до Ближнего Востока)
      voyaka uh
  6. танк66 Сегодня, 16:49
    Красавы.Душа млеет.На первой фоте 2 танка и на второй - "рабочие лошадки" - правое крыло порвано - по городу гдето "шарились" , дульное отверстие не закрыто походным брезентовым чехлом или /если протеряли/ картонкой, приклеенной смазкой.
    Пушку менять не стоит ,если снарядов в достатке припасено.Крепенькому заряжающему 115мм -самое то.40 шт.
    Для сравненья /фотки не мои-из нета /

    +

    сирийцам /если вдруг прочитают/ - рекомендовал бы "самый верхний по расположению" наружный бак 95 л ,отмыть с содой ,кипятком и пр., отделить от самосливной схемы чопиком , и возить в нем воду. Ни разу за 2 года не был "пойман". А за водой обращались многие ,кто не хотел "писать в противогаз".
    И ,блин ,интересно ,когда днище усиливали / у меня не было/ - "люк героя" -нижний штатный -закрывали-али как. Нужная штука.
    танк66
  7. demiurg (валера) Сегодня, 16:57
    Защищенность этих машин повысить сложно. Заморачиваться с многослойной броней никто не будет, да и смысла нет как нет и запаса веса. Пятикатковая подвеска ограничивает максимальный вес. Облепить ДЗ можно, можно поставить активную защиту и современное СУО. Получится танк против партизан, не более. Старушка L7 или наша рапира в силуэт его дырявит.
    demiurg
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:26
      Я и говорю - хороший танк поддержки пехоты. Против танков ему сегодня сложно...
      voyaka uh
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