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Танки Т-62М ещё послужат
Стоящие на вооружении сирийской армии модернизированные танки Т-62М продолжают активно применяться в боевых действиях, после операции в районе Дамаска они переброшены в Дараа, где снова показывают себя с лучшей стороны, пишет Российская газета.
Применение этих машин на Ближнем Востоке подтвердило высокий класс нижнетагильской конструкторской школы. Разработанные здесь танки успешно воюют даже через 35 лет после своего создания.
По сравнению с базовой версией, у Т-62М существенно доработана броневая защита – на корпусе и башне устанавливались специальные многослойные конструкции, эффективность которых была подтверждена на практике: в лобовую часть танков неоднократно попадали ПТУРы и реактивные гранаты, однако большинство «шестьдесят вторых» оставались в строю.
Кроме того, производитель принял меры по усилению днища, существенно повысив шансы экипажа уцелеть при подрыве на мине.
Была доработана и система управления огнем, позволившая пушке калибра 115 мм более точно поражать цели и применять противотанковые управляемые снаряды.
Издание напоминает, что в 1980-е в советскую армию также поступали Т-62МВ с ДЗ «Контакт». Этот вариант не прошел испытание реальным боем, и в другие страны не поставлялся.
По словам военного эксперта, главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, на момент своего появления, «шестьдесят двойки» практически не уступали натовским одноклассникам, «разве что по возможностям приборов ночного видения».
Он отметил, что Т-62 и Т-62М еще послужат в иностранных армиях, тем более что сейчас появилась возможность не просто продлить срок их службы, но провести эффективную модернизацию.
Применение этих машин на Ближнем Востоке подтвердило высокий класс нижнетагильской конструкторской школы. Разработанные здесь танки успешно воюют даже через 35 лет после своего создания.
По сравнению с базовой версией, у Т-62М существенно доработана броневая защита – на корпусе и башне устанавливались специальные многослойные конструкции, эффективность которых была подтверждена на практике: в лобовую часть танков неоднократно попадали ПТУРы и реактивные гранаты, однако большинство «шестьдесят вторых» оставались в строю.
Кроме того, производитель принял меры по усилению днища, существенно повысив шансы экипажа уцелеть при подрыве на мине.
Была доработана и система управления огнем, позволившая пушке калибра 115 мм более точно поражать цели и применять противотанковые управляемые снаряды.
Издание напоминает, что в 1980-е в советскую армию также поступали Т-62МВ с ДЗ «Контакт». Этот вариант не прошел испытание реальным боем, и в другие страны не поставлялся.
По словам военного эксперта, главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, на момент своего появления, «шестьдесят двойки» практически не уступали натовским одноклассникам, «разве что по возможностям приборов ночного видения».
Он отметил, что Т-62 и Т-62М еще послужат в иностранных армиях, тем более что сейчас появилась возможность не просто продлить срок их службы, но провести эффективную модернизацию.
Использованы фотографии: https://twitter.com/Syr_Mil_Wik
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