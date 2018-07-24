Украина на выставке представила "генетические жетоны" для военнослужащих "Сбереги себя сам"

Первый стальной номерной жетон находится на поясном ремне, на шее или на другом участке тела. Второй, изготовленный из пластика, может храниться в штабе части, военкомате (дома в семье и т.д.). Оба жетона запечатываются однократно и являются герметичными. Данные могут храниться в течение до 1 тысячи лет.

Пока другие страны на выставке по обороне и безопасности SEDEC-2018 представляли защитные средства и средства вооружения, Украина решила продемонстрировать свою разработку, которой являлся «генетический жетон». Речь идёт об индивидуальном жетоне для военнослужащего, который, как отмечено, позволяет идентифицировать останки военнослужащего. В официальном релизе «генетического жетона» это называется: «обеспечение быстрой и надёжной идентификацию военнослужащих».«Генетический» украинский жетон представляет собой металлическую капсулу, в которую запечатано следующее содержимое: пучок волос (особо отмечено – «неокрашенных), высушенная капля крови или ногтевые пластины, фото размера 1х1 см и микрочип с данными о военнослужащем, которые впоследствии можно отсканировать. Эти капсулы могут иметь разную форму. Судя по фото, под микрочипом понимается карта памяти micro-SD.Из сообщения производителя IT Bank DNA:Тысяча лет хранения данных – особенно актуально. Видимо, это с прицелом на труды будущих украинских историков, от которых уже сейчас ждут повествований о «нескончаемых перемогах».Заявлено, что можно осуществлять выбор материала, из которого будет изготовлена капсула: стать, латунь или титан.Видимо, сама идея создания таких жетонов – с кровью и образцами ногтей – возникла в связи с тем, что до сих пор сотни погибших украинских военнослужащих остаются в списке пропавших без вести и неидентифицированных.Особое внимание обращает на себя надпись на капсулах украинских жетонов: