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Украина на выставке представила "генетические жетоны" для военнослужащих "Сбереги себя сам"
Пока другие страны на выставке по обороне и безопасности SEDEC-2018 представляли защитные средства и средства вооружения, Украина решила продемонстрировать свою разработку, которой являлся «генетический жетон». Речь идёт об индивидуальном жетоне для военнослужащего, который, как отмечено, позволяет идентифицировать останки военнослужащего. В официальном релизе «генетического жетона» это называется: «обеспечение быстрой и надёжной идентификацию военнослужащих».
«Генетический» украинский жетон представляет собой металлическую капсулу, в которую запечатано следующее содержимое: пучок волос (особо отмечено – «неокрашенных), высушенная капля крови или ногтевые пластины, фото размера 1х1 см и микрочип с данными о военнослужащем, которые впоследствии можно отсканировать. Эти капсулы могут иметь разную форму. Судя по фото, под микрочипом понимается карта памяти micro-SD.
Из сообщения производителя IT Bank DNA:
Тысяча лет хранения данных – особенно актуально. Видимо, это с прицелом на труды будущих украинских историков, от которых уже сейчас ждут повествований о «нескончаемых перемогах».
Заявлено, что можно осуществлять выбор материала, из которого будет изготовлена капсула: стать, латунь или титан.
Видимо, сама идея создания таких жетонов – с кровью и образцами ногтей – возникла в связи с тем, что до сих пор сотни погибших украинских военнослужащих остаются в списке пропавших без вести и неидентифицированных.
Особое внимание обращает на себя надпись на капсулах украинских жетонов: "Сбереги себя сам".
«Генетический» украинский жетон представляет собой металлическую капсулу, в которую запечатано следующее содержимое: пучок волос (особо отмечено – «неокрашенных), высушенная капля крови или ногтевые пластины, фото размера 1х1 см и микрочип с данными о военнослужащем, которые впоследствии можно отсканировать. Эти капсулы могут иметь разную форму. Судя по фото, под микрочипом понимается карта памяти micro-SD.
Из сообщения производителя IT Bank DNA:
Первый стальной номерной жетон находится на поясном ремне, на шее или на другом участке тела. Второй, изготовленный из пластика, может храниться в штабе части, военкомате (дома в семье и т.д.). Оба жетона запечатываются однократно и являются герметичными. Данные могут храниться в течение до 1 тысячи лет.
Тысяча лет хранения данных – особенно актуально. Видимо, это с прицелом на труды будущих украинских историков, от которых уже сейчас ждут повествований о «нескончаемых перемогах».
Заявлено, что можно осуществлять выбор материала, из которого будет изготовлена капсула: стать, латунь или титан.
Видимо, сама идея создания таких жетонов – с кровью и образцами ногтей – возникла в связи с тем, что до сих пор сотни погибших украинских военнослужащих остаются в списке пропавших без вести и неидентифицированных.
Особое внимание обращает на себя надпись на капсулах украинских жетонов: "Сбереги себя сам".
Использованы фотографии: IT Bank DNA
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