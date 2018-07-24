17:31 24 июля
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Украина на выставке представила "генетические жетоны" для военнослужащих "Сбереги себя сам"

Пока другие страны на выставке по обороне и безопасности SEDEC-2018 представляли защитные средства и средства вооружения, Украина решила продемонстрировать свою разработку, которой являлся «генетический жетон». Речь идёт об индивидуальном жетоне для военнослужащего, который, как отмечено, позволяет идентифицировать останки военнослужащего. В официальном релизе «генетического жетона» это называется: «обеспечение быстрой и надёжной идентификацию военнослужащих».

«Генетический» украинский жетон представляет собой металлическую капсулу, в которую запечатано следующее содержимое: пучок волос (особо отмечено – «неокрашенных), высушенная капля крови или ногтевые пластины, фото размера 1х1 см и микрочип с данными о военнослужащем, которые впоследствии можно отсканировать. Эти капсулы могут иметь разную форму. Судя по фото, под микрочипом понимается карта памяти micro-SD.

Украина на выставке представила "генетические жетоны" для военнослужащих "Сбереги себя сам"



Из сообщения производителя IT Bank DNA:
Первый стальной номерной жетон находится на поясном ремне, на шее или на другом участке тела. Второй, изготовленный из пластика, может храниться в штабе части, военкомате (дома в семье и т.д.). Оба жетона запечатываются однократно и являются герметичными. Данные могут храниться в течение до 1 тысячи лет.




Тысяча лет хранения данных – особенно актуально. Видимо, это с прицелом на труды будущих украинских историков, от которых уже сейчас ждут повествований о «нескончаемых перемогах».

Заявлено, что можно осуществлять выбор материала, из которого будет изготовлена капсула: стать, латунь или титан.

Видимо, сама идея создания таких жетонов – с кровью и образцами ногтей – возникла в связи с тем, что до сих пор сотни погибших украинских военнослужащих остаются в списке пропавших без вести и неидентифицированных.



Особое внимание обращает на себя надпись на капсулах украинских жетонов: "Сбереги себя сам".

Использованы фотографии: IT Bank DNA
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Комментарии 7

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  1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:06
    как однажды сказал великий украинский мыслитель:"готовьтесь к земле..."
    taiga2018
    1. Mamont Сегодня, 17:13
      Цитата: taiga2018
      как однажды сказал великий украинский мыслитель:"готовьтесь к земле..."

      Котлы ополченцы им показали знатные ..Разбигались врасыпную ,сколько их там бандеровцев в лесопосадках сгинуло... А сколько просто закопали без идентификации и в передвижных крематориях сожгли (это все еще предстоит расследовать в будущем в трибунале )

      А их все гонят на бойню хозяева из за океана ..
      Mamont
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:26
        Тысячу лет....Ещё один "тысячелетний рейх"похоже нам придется закапывать..
        210окв
      2. neri73-r Сегодня, 17:30
        Данные могут храниться в течение до 1 тысячи лет.


        Опять на копание моря нацелились! Теперь с подходцем, с жетонами, шоб москали опровергнуть не могли, на 1 тысячу лет себе доказательства обеспечивают! laughing tongue
        neri73-r
  2. ded100 (Сергей) Сегодня, 17:09
    Микро сд конечно дешевле бронежилета укровласти и тут выгоду нашли! wassat
    ded100
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:22
    Цинизм властей укроины, как и их тупость не имеют придела! fool
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. Masya Masya (Маня) Сегодня, 17:24
    Заявлено, что можно осуществлять выбор материала, из которого будет изготовлена капсула: стать, латунь или титан.

    а что сразу не из родия? recourse ну что бы наверняка...
    Данные могут храниться в течение до 1 тысячи лет.
    Masya Masya
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