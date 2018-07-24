Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Почему американцы во Вьетнаме предпочитали автомат Калашникова
Автомат Калашникова стал привычным оружием плохих парней в видеоиграх и голливудских блокбастерах. Однако американскому спецназу тоже довелось использовать эти надежные автоматы, пишет ресурс War is Boring.
Изначально, автоматов АК-47 во вьетнамской армии было немного, они считались престижным оружием, из-за своей неприхотливости и высокой надежности. Постепенно это мнение распространилось и среди американских солдат, приводит ресурс слова военного историка Кевина Докери.
Захваченные в ходе операций АК стали важной частью арсенала спецназа и морской пехоты США. К концу вьетнамской войны американцы доработали автоматы и изготовили для них новые патроны.
Дело в том, что спецназовцы считали винтовки М-16 довольно посредственным оружием – их часто заклинивало, а техническое обслуживание винтовок было настоящим испытанием для бойцов. Кроме того, при проведении спецопераций винтовки могли выдать местоположение военнослужащих - звук выстрела из них имел характерный звук.
Самыми активными пользователями АК стали спецназовцы из «Командования по оказанию военной помощи Вьетнаму – группы исследований и наблюдений» (MACV-SOG). Они часто проводили рейды в тылу вьетконговцев, нападали на их конвои, устраивали диверсии. В начале 1970-х американские оружейники специально для них доработали АК, снабдив автоматы модифицированными прицелами и глушителями.
После того как война завершилась, крупная партия захваченных АК была отправлена в США. Часть из них попала в музеи, другую часть передали на базы спецподразделений в учебных целях.
Изначально, автоматов АК-47 во вьетнамской армии было немного, они считались престижным оружием, из-за своей неприхотливости и высокой надежности. Постепенно это мнение распространилось и среди американских солдат, приводит ресурс слова военного историка Кевина Докери.
Захваченные в ходе операций АК стали важной частью арсенала спецназа и морской пехоты США. К концу вьетнамской войны американцы доработали автоматы и изготовили для них новые патроны.
Дело в том, что спецназовцы считали винтовки М-16 довольно посредственным оружием – их часто заклинивало, а техническое обслуживание винтовок было настоящим испытанием для бойцов. Кроме того, при проведении спецопераций винтовки могли выдать местоположение военнослужащих - звук выстрела из них имел характерный звук.
Самыми активными пользователями АК стали спецназовцы из «Командования по оказанию военной помощи Вьетнаму – группы исследований и наблюдений» (MACV-SOG). Они часто проводили рейды в тылу вьетконговцев, нападали на их конвои, устраивали диверсии. В начале 1970-х американские оружейники специально для них доработали АК, снабдив автоматы модифицированными прицелами и глушителями.
После того как война завершилась, крупная партия захваченных АК была отправлена в США. Часть из них попала в музеи, другую часть передали на базы спецподразделений в учебных целях.
Использованы фотографии: http://sharknews.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти