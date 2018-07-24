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Почему американцы во Вьетнаме предпочитали автомат Калашникова

Автомат Калашникова стал привычным оружием плохих парней в видеоиграх и голливудских блокбастерах. Однако американскому спецназу тоже довелось использовать эти надежные автоматы, пишет ресурс War is Boring.

Почему американцы во Вьетнаме предпочитали автомат Калашникова


Изначально, автоматов АК-47 во вьетнамской армии было немного, они считались престижным оружием, из-за своей неприхотливости и высокой надежности. Постепенно это мнение распространилось и среди американских солдат, приводит ресурс слова военного историка Кевина Докери.


Захваченные в ходе операций АК стали важной частью арсенала спецназа и морской пехоты США. К концу вьетнамской войны американцы доработали автоматы и изготовили для них новые патроны.

Дело в том, что спецназовцы считали винтовки М-16 довольно посредственным оружием – их часто заклинивало, а техническое обслуживание винтовок было настоящим испытанием для бойцов. Кроме того, при проведении спецопераций винтовки могли выдать местоположение военнослужащих - звук выстрела из них имел характерный звук.

Самыми активными пользователями АК стали спецназовцы из «Командования по оказанию военной помощи Вьетнаму – группы исследований и наблюдений» (MACV-SOG). Они часто проводили рейды в тылу вьетконговцев, нападали на их конвои, устраивали диверсии. В начале 1970-х американские оружейники специально для них доработали АК, снабдив автоматы модифицированными прицелами и глушителями.

После того как война завершилась, крупная партия захваченных АК была отправлена в США. Часть из них попала в музеи, другую часть передали на базы спецподразделений в учебных целях.

Использованы фотографии: http://sharknews.ru
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Комментарии 4

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  1. Mamont Сегодня, 17:15
    А особенно пулиметы ручные ..(большая удача была такой заполучить)..
    Mamont
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 17:19
    Кроме надёжности,снималась проблема боеприпасов.САСовцы при глубокой заброске тоже обычно используют стрелковое оружие врага.Думаю так все основные группы спецназа готовят hi
    Magic Archer
  3. demiurg (валера) Сегодня, 17:22
    Кто то использовал трофейное вооружение, экая новость.
    Можно нагуглить фотографии наших бойцов в Афганистане обутых в адидасовские кроссовки и с веслами в руках.

    Гораздо интереснее история почему первые эмки клинили. Там собралось всё и сразу. И отказ от хромирования деталей, и использование порохов времен боев за Окинаву вместо рекомендованных, и отсутствие принадлежностей для чистки. Эффективные менеджеры ежели что на западе появились раньше чем у нас, и премии за сэкономленные на всём этом они получили. А бедолага Джонни посреди джунглей оказывался с нерабочей винтовкой.
    demiurg
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:25
    Эталон в своем классе, он в любой стране, и в любое время эталон, чем был автомат Калашникова! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
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