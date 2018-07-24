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Боевики решили, что у сбитого Израилем самолёта нашли тело русского лётчика

Телеграм-каналы, которые являются подконтрольными боевикам, с восторгом восприняли информацию о том, что в нескольких км от границы Израиля упал сирийский военный самолёт. При этом обращает на себя внимание тот факт, что в одной из группировок боевиков, в которую входят уцелевшие в Ярмуке террористы ИГИЛ (*запрещено в РФ), поспешили объявить, что сбит российский самолёт, и что они обнаружили тело погибшего российского лётчика.

На данный момент известно о том, что один из лётчиков самолёта ВВС САР погиб. Им был полковник сирийских военно-воздушных сил Умран Маре из Тартуса. Его сильно обгоревшее тело и нашли боевики на подконтрольной территории на юге Сирии.

Боевики решили, что у сбитого Израилем самолёта нашли тело русского лётчика



О судьбе второго лётчика (штурмана) данных нет. Не называется и его имя.

По данным израильских СМИ, военнослужащие Израиля «неоднократно и на разных языках» предупреждали сирийского пилота о приближении к воздушным границам страны, однако борт не реагировал. При этом в командовании ЦАХАЛа подтверждают, что самолёт ВВС Сирии после удара ракетами ЗРК «Patriot» упал именно на сирийской территории, которую контролируют «повстанцы» (израильская трактовка).

Если так, то ситуация выглядит странной: сообщалось, что самолёт был сбит в тот момент, когда он примерно на 2 км вошёл в израильское воздушное пространство. Значит ли это, что лётчики пытались спасти самолёт, развернули "Сушку" и уводили её обратно в Сирию? Или же «вхождение в воздушное пространство Израиля» не более чем слухи, и самолёт был атакован над территорией Сирии?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, Telegram
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Комментарии 152

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  1. Vard Сегодня, 17:38
    Действительно странно... Если самолёт двигался в сторону Израиля и был сбит... то как он оказался на Сирийской территории... Темнят что-то богоизбранные...
    Vard
    1. Чёрный Сегодня, 17:39
      Вопрос пересёк - не пересёк границу разрешится быстро. Есть данные объективного контроля.
      Чёрный
      1. Mamont Сегодня, 17:48
        Телеграм-каналы, которые являются подконтрольными боевикам, с восторгом восприняли

        Израиль ,вы вообще на чьей стороне ..Я что то не понимаю ваших действий ? Вы чего добиваетесь вообще ..
        Не дай бог если это наш летчик..
        Mamont
        1. MPN (Павел) Сегодня, 17:53
          Нет в этой нации ни чего человеческого, нет и не было, по жизни они там где есть какая то выгода. И какать они хотели на всех...
          MPN
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 18:31
            Да ясно же, на чьей они стороне. На своей.
            И хочется им, что бы их соседи попросту НЕ МОГЛИ им причинить какой либо вред. Желание понятное. Вот только вместо мира и добрососедства они предпочли вгонять соседей в каменный век при малейшей возможности. Тупиковый путь.
            И столько ненависти к себе породили, что это уже не исправить. Никак. Да и евреев уже не изменить. Тоже никак. Три поколения воспитали в таком духе. Прискорбно, но их потомки обречены. Будет очень много крови, когда им отомстить всё-же смогут.
            Shurik70
            1. shvn (Вячеслав) Сегодня, 20:25
              Не пора ли Шойгу и Путину вернуться к вопросу о поставках С-300 в Сирию? Что то богоизбранные шалить начали
              shvn
            2. demo (Ван) Сегодня, 20:44
              Когда-то покойный генерал Лебедь выслушал ультиматум чеченцев.
              Звучало так: мы будем воевать до последнего чеченца.
              Ответ генерала: значит будет последний чеченец.
              Здорово?
              Жду, когда найдется тот, который так скажет израильтянам: будет последний еврей.
              demo
        2. лотос (Anat Licht) Сегодня, 17:55
          Разве французы воюют в Сирии?
          лотос
        3. Комментарий был удален.
        4. Ратник2015 (Михаил) Сегодня, 19:29
          Цитата: Mamont
          Не дай бог если это наш летчик..

          Это был сириец или, по некоторым данным, иранец с опознавательными знаками ВВС Сирии. Израильтяне - ну совсем не дураки (чего, простите, иногда сложно не сказать про сирийцев и иранцев), они прекрасно опознают, самолёт какой страны летит к ним.
          Ратник2015
      2. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 19:01
        Цитата: Чёрный
        Вопрос пересёк - не пересёк границу разрешится быстро. Есть данные объективного контроля.

        Тут и без всякого контроля объективно ясно, что оборзели богоизбранные в конец.
        Быков.
      3. Imobile (Игорь) Сегодня, 19:34
        Как обычно, радар был выключен. Будут у США просить данные со спутников, но США не дадут...
        Imobile
    2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 17:50
      они скажут что прочитали его мысли и сработали на опережение .
      мне интересно что Израиль будет блеять если сирийцы собьют израильский самолет в небе Израиля и скажут что он залетел на территорию Сирии ?
      у всех местных израильтян резко проснется чувство дедукции которое в этой ветке у них будет спать убитым сном ?
      просто экспл
      1. NKT (Сергей) Сегодня, 17:58
        Они не будут «блеять», а ударят ракетами или проведут войсковую операцию и все.
        NKT
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 18:18
          Вы реально думаете что местные форумные завсегдатаи в Израиле работают нач.генштаба ?
          просто экспл
      2. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 18:01
        Вообще то его сбивали не далее как в феврале. И он кстати упал глубоко на территории Израиля. Вы почитай узнаете что они скажут. Все же на поверхности.
        Vladimirovich_4
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 18:19
          да , только сбили его ПОСЛЕ УДАРА по территории Сирии .
          а что уничтожил этот самолет на территории Израиля ?
          просто экспл
          1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 18:28
            Ну видимо Израиль не хочет ждать когда самолет государства, с которым они находятся в состоянии войны, в их воздушном пространстве что нибудь уничтожит. Можно к этому хоть как относится, но судя по всему это так.
            Vladimirovich_4
            1. Shahno (Павел) Сегодня, 18:33
              Поймите, есть определенная процедура. 30 сек борт не идентифицировал себя,шел в "молчании", эти моменты уже не раз оговаривались ранее. Да и на вчерашней встрече. Мы либо работаем четко, либо вот так, и никто претензий не имеет.
              Shahno
              1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 19:24
                Цитата: Shahno
                Поймите, есть определенная процедура. 30 сек борт не идентифицировал себя,шел в "молчании", эти моменты уже не раз оговаривались ранее. Да и на вчерашней встрече. Мы либо работаем четко, либо вот так, и никто претензий не имеет.

                Все правильно, тут сложно возразить. Но, наши тоже могут на сирийских самолетах с сирийскими паспортами летать на границе с Израилем. Подобное не раз практиковалось в истории, например в Корейской войне.
                Гаргантюа
                1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 19:58
                  ваши никогда не летали на самолетах с сирийскими паспортами . и в Корее они воевали с нашими . там то ваши сейбры и обгадились .
                  просто экспл
                  1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 20:03
                    Мальчик, ты в своем уме? Совсем историю не знаешь?
                    Гаргантюа
              2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:57
                Павел, вот тут с Вами не могу не согласиться. Вас не предупредили, с нами не посоветовались. Не удивлюсь, если это был самовольный одиночный полёт, про ведомого то тишина, если он вообще был...
                sabakina
            2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 19:07
              Вы реально думаете что этот самолет летел бомбить Израиль ?
              так с тем же результатом можно бить и по самолетам Израиля . а то вдруг они летят бомбить Сирию .
              кстати последнее уже стало почти нормой и реально будет правдой .
              а вот наоборот это уже из области фантастики .
              просто экспл
              1. Ратник2015 (Михаил) Сегодня, 19:31
                Цитата: просто экспл
                Вы реально думаете что этот самолет летел бомбить Израиль ?
                так с тем же результатом можно бить и по самолетам Израиля . а то вдруг они летят бомбить Сирию .

                Тут всё довольно просто - во первых, там всё очень близко, во вторых, пересекать воздушную границу Израиля никому не позволялось безнаказанно ( вспомните, что добились наши лётчики, после двенадцатого пересечения границы Турции).
                Ратник2015
              2. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 19:35
                Дак кто же с этим спорит. По ним и бьют когда есть возможность. Вы почитайте хотя бы википедию про сирийско-израильские отношения.
                Vladimirovich_4
      3. shvn (Вячеслав) Сегодня, 20:28
        К сожалению у Сирии нет средств сбивать еврейские самолеты. Мы опять их обманули с С-300...
        shvn
    3. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 17:54
      ситуация выглядит странной: сообщалось, что самолёт был сбит в тот момент, когда он примерно на 2 км вошёл в израильское воздушное пространство

      Врут евреи...самолет сирийцев атаковал позиции боевиков поддерживаемых Израилем и в этот момент он был атакован со стороны израильского ПВО...самолет упал на территории Сирии значит на территорию Израиля он не вторгался ...мерзко все это выглядит ...история повторилась как с ПЕШКОВЫМ.
      Евреи распоясались совсем и ведут себя в Сирии как агрессоры.
      Вторгаются когда хотят ...бомбят когда хотят...предлог убогий якобы иранцы что то делают нехорошее не предъявляя никаких доказательств...просто бомбим по определению.
      Тот же ЛЕХА
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:29
        в любом сбитом израильском самолёте, можно найти тело русского ,как и в сбитом сирийском самолёте..."ихтамнет" всюду.
        андрей юрьевич
        1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 19:02
          Если Израиль поддерживает террористов, которые убивают в том числе и российских военнослужащих, то говорит ли это о том, что Путин, стоя с Нетаньяху на Красной Площади в Москве 9 мая 2018 года так же поддерживает этих бармалеев?
          Грэг Миллер
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 20:17
            Наши похоже благоразумно или многозначительно молчат???
            Кто его знает какие договорённости с Израилем есть .... и те и другие, твитером и прочими "болтушками" не увлекаются, конфиденциальной инфой не разбрасываются!
            rocket757
            1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 20:21
              Нельзя сидеть на 2-х стульях, которые стремительно разъезжаются в разные стороны....
              Грэг Миллер
        2. Комментарий был удален.
      2. dauria (Алексей) Сегодня, 20:24
        Евреи распоясались совсем и ведут себя в Сирии как агрессоры.


        Не собираюсь оправдывать евреев, но мирного договора Израиль - Сирия нет . Вообще-то они в состоянии войны.
        dauria
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 20:48
          Ситуация Москва - Сирия - Иран - Израиль, более менее понятна. Там вокруг куча совсем отмороженных присутствует или непредсказуемых. Ситуация а-ля, тру-ля-ля и чем всё это закончиться, непонятно!
          rocket757
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:38
    Близким и родным летчика соболезную.А про "российского"летчика-это к небратьям,оттуда все фейки.
    210окв
    1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 17:54
      Повторяется старая история. когда турки сбили наш беспилотник, наши в ответ молчали , тогда турки осмелели и сбили Су-24, мол тоже промолчат... Истори повтряется, недавно израильцы сбили наш БЛА, молчание с нашей стороны. теперь сбили С-24, и вполне возможно с нашим пилотом ( у сирийцев напряг с лётным составом)...Но Б.Натаньяху,- лучшим другом стал В.Путина за последние приезды, так возможен скромный ответ: "его сбили" ("она утонула" и тд...)
      Vladimir 5
      1. Тралл Сегодня, 18:01
        Одно арабское государство сбило самолёт другого арабского государства, а виноват Путин?
        Тралл
        1. Shahno (Павел) Сегодня, 18:10
          Да, это, пожалуй 1-1.
          А вообще, как сионист не могу не выразить своего отношения: гибели летчиков соболезную.
          Война есть война, потери неизбежны...
          Shahno
          1. красноярск Сегодня, 18:33
            Цитата: Shahno
            Да, это, пожалуй 1-1.
            А вообще, как сионист не могу не выразить своего отношения: гибели летчиков соболезную.
            Война есть война, потери неизбежны...

            И с кем же вы, богоубогие воюете? Кто вам войну обьявил?
            красноярск
            1. shvn (Вячеслав) Сегодня, 20:38
              Да весь мир их враги. Сколько веков в изгнании... А сегодня мстят всем, кого достанут, кайф ловят
              shvn
        2. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 18:29
          У Вас в соображениях затруднения,- сбили союзника РФ в военных действиях, и сбила третья не участвующая сторона. При таих действиях третья сторона должна понести ответсвенность, это понимали, но всё равно сбили. Это межгосударственный инциндент с гибелью военнослужащих (возможно и граждан РФ), и прерогатива президента отвечать на агрессию. Как ответит президент В.Путин, будем посмотреть...
          Vladimir 5
          1. shvn (Вячеслав) Сегодня, 20:39
            Лавров выразит озабоченность по поручению...
            shvn
      2. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 20:36
        Наш это литовский ?
        Даниэль
  3. Комментарий был удален.
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 17:51
    Израилю веры нет, одно слово-еврейское государство. Они даже это законодательно утвердили.
    Altona
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 18:08
      Израилю вера есть и поэтому Израиль отлично работает с Россией в Сирии.

      Вам может не нравится, что делает Израиль, но это сугубо ваша личная проблема.

      И закон, говорящий, что Израиль еврейское государство очень правильный и нужный. Конечно он вызывает жжение у некоторых, но это опять таки их проблема.
      Tiras
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 18:23
        Израилю вера есть и поэтому Израиль отлично работает с Россией в Сирии.


        Ага отличное сотрудничество ...нанесли ракетно-бомбовый удар в 8 км от позиций наших С-400...
        замечательное сотрудничество belay
        Тот же ЛЕХА
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 18:29
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Ага отличное сотрудничество ...нанесли ракетно-бомбовый удар в 8 км от позиций наших С-400...
          замечательное сотрудничество


          Вот именно - все согласовано.
          Tiras
          1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 18:36
            Вот именно - все согласовано.

            Сделка с дьяволом до добра еще никого не доводила...плохо все это закончится.
            Тот же ЛЕХА
      2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 18:24
        а зачем Вы врете ?
        Израиль НЕ сотрудничает с Россией . и Россия не сотрудничает с Израилем .
        там тупо они друг другу стараются не мешать . но у Израиля это не выходит . ибо он все чаще и чаще показывает свое участие в войне на стороне террористов .
        и после этого они еще чего то там предъявляют за хизбаллу .
        хизбалоны ангелы по сравнению с детьми Израиля из ИГИЛа , джебжат ан нусры и других произраильских подразделений .
        (игилы уже везде наследили , в Германии которая вообще мало при делах , во Франции ,Англии , России и даже Бельгии и тут несмотря на то что арабы ненавидят евреев не было даже попытки что то сделать в Израиле . и при этом и Израиль синхронизирует бомбки с атаками бородачей , потом Израиль эвакуирует их сотнями на свою территорию в Сирии находят оружие мэйд ин Израиль которое они не поставляли на экспорт )
        просто экспл
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 18:34
          Цитата: просто экспл
          Израиль НЕ сотрудничает с Россией . и Россия не сотрудничает с Израилем .


          И как называется происходящее? laughing


          Цитата: просто экспл
          там тупо они друг другу стараются не мешать . но у Израиля это не выходит . ибо он все чаще и чаще показывает свое участие в войне на стороне террористов .


          Вы откройте словарик и почитайте, ч о такое сотрудничать.

          Израиль не воюет на стороне террористов и не участвует на стороне террористов . Хватит писать чушь и вранье.


          Цитата: просто экспл
          после этого они еще чего то там предъявляют за хизбаллу


          И правильно, Хизбалла террристы Ирана.

          Цитата: просто экспл
          хизбалоны ангелы по сравнению с детьми Израиля из ИГИЛа , джебжат ан нусры и других произраильских подразделений .


          То, что вы несколько раз пишите вранье и чушь - правдой они не станут.


          Цитата: просто экспл
          при этом и Израиль синхронизирует бомбки с атаками бородачей , потом Израиль эвакуирует их сотнями на свою территорию в Сирии находят оружие мэйд ин Израиль которое они не поставляли на экспорт )


          И снова одно вранье.
          Tiras
          1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 19:16
            Вы откройте словарик и почитайте, ч о такое сотрудничать.

            вот и откройте , может поймете сотрудничать это совместно трудиться .
            а вот то что с Израилем происходит больше похоже на немешательство (теперь будет такое слово) , каждый делает свое и старается не пересекаться с другими .

            И правильно, Хизбалла террристы Ирана.


            а ИГИЛ террористы Израиля .

            То, что вы несколько раз пишите вранье и чушь - правдой они не станут.

            это не чушь , хизбалоны не сделали сотой доли процента о того что сделали ваши игилоиды и нусрачи.

            И снова одно вранье.

            да вам глаза все божья роса .
            а то мы уже не помним как один выстрел со стороны боевиков и цахал начинает обстрел не тех кто шмальнул по ним , а по тем кто воюет с теми кто шмальнуль по вам .
            мы забыли как после бомбежки вашими ВВС бородачи через полчаса пошли в полномасштабную атаку (а такое было и со штатами не раз и не два . там даже переговоры перехватывали о том что бородачи знали что по САА сейчас будет нанесен удар , типа по ошибке . то есть бородачи еще ДО ошибки знали что матрасы сейчас типа ошибутся ) ,
            мы забыли про боепарисы и вооружение из Израиля которого не было у Сирии и не поставлялось арабам (что бы попасть к бабахам) и там емнип даже средства РЭБ от Израиля захватили (недавно тут в коментах и фото и линки на это выкладывали но это коменты поэтому за факт принимать не буду) и белые каски бОльшая часть которых засветилась на других фото с оружием руках вашими наверное не эвакуировалась на днях ?
            может быть это Вам стоит прекратить врать ?
            просто экспл
            1. Predator777 (Елена) Сегодня, 19:24
              Посмотрите на комментарии этого тираса, почти 2000 с конца декабря 2017года, 90% комментов произраильская и проамериканская позиция, пропагандист еврейский он
              Predator777
              1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 19:34
                ну как бы флаг Израиля возле ника на это и намекает .
                просто экспл
            2. shvn (Вячеслав) Сегодня, 20:52
              А если этот Tiras, прекратит врать, то где он денег получит? Ему уж так положено -ври и получай, или не так, ?
              shvn
      3. красноярск Сегодня, 18:35
        Цитата: Tiras
        Израилю вера есть и поэтому Израиль отлично работает с Россией в Сирии.

        Вам может не нравится, что делает Израиль, но это сугубо ваша личная проблема.

        И закон, говорящий, что Израиль еврейское государство очень правильный и нужный. Конечно он вызывает жжение у некоторых, но это опять таки их проблема.

        А никто и не ставит под сомнение, что Израиль - еврейское государство. В противном случае на БВ был бы мир.
        красноярск
      4. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 19:21
        Когда то вы все шли на "абажуры" и "перчатки", вам это не нравилось, а теперь вы встали на место палачей. Гореть вам в аду!!!
        Сидор Лютый
  5. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 17:53
    Если так, то ситуация выглядит странной: сообщалось, что самолёт был сбит в тот момент, когда он примерно на 2 км вошёл в израильское воздушное пространство. Значит ли это, что лётчики пытались спасти самолёт, развернули "Сушку" и уводили её обратно в Сирию? Или же «вхождение в воздушное пространство Израиля» не более чем слухи, и самолёт был атакован над территорией Сирии?

    Кто автор этих строк? У него ЛА движутся исключительно по прямой?

    ПС
    Ветры нынче западные. Могло и ветром снести обломки обратно в Сирию.
    профессор
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 18:01
      Могло и ветром снести обломки обратно в Сирию.

      Ага ...таким образом может ветром и обломки израильского истребителя в Израиль унести.
      Тот же ЛЕХА
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 19:28
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Могло и ветром снести обломки обратно в Сирию.

        Ага ...таким образом может ветром и обломки израильского истребителя в Израиль унести.

        Сирийские летчики до последнего тянули подбитый самолет к своей территории дабы он не упал на населенные пункты... Израиля. crying
        профессор
        1. shvn (Вячеслав) Сегодня, 20:57
          Да вообще то весь мир, кроме вас, израильтян, считает, что Голаны -сирийская территория... или не так?
          shvn
    2. Феникс_Львов (Дмитрий) Сегодня, 18:19
      Значит, и ваши самолёты надо сбивать при первой же возможности - как только они "быстро полетят в сторону" Сирии. А если упадёт в Израиле - ну ветер, он такой... Северный ветер.
      Феникс_Львов
    3. EvilLion Сегодня, 18:22
      И почему мое советское воспитание дает сбой, и я начинаю не любить евреев?...
      EvilLion
      1. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 19:10
        Цитата: EvilLion
        И почему мое советское воспитание дает сбой, и я начинаю не любить евреев?...

        Что естественно, то не безобразно.
        Быков.
      2. KarabasBarabas (Michael) Сегодня, 19:47
        пф. Это с каких пор советское воспитание
        воспитывало любить евреев?
        Палестинский народ к стати придумали в КГБ.
        KarabasBarabas
        1. Ююка (Юрий) Сегодня, 20:13
          Цитата: KarabasBarabas
          пф. Это с каких пор советское воспитание
          воспитывало любить евреев?
          Палестинский народ к стати придумали в КГБ.


          Бредите? belay Ни о какой любви никто и нигде не говорит... тем более к евреям winked это у вас мания величия какая-то. Советское воспитание основано было на уважении и равноправии всех национальностей. Иногда - или даже скорее чаще - в ущерб большинству, русских. Но это уже национальная черта - желание понравиться заставляет нас из кожи вон лезть, только бы всем другим хорошо было. Оттого и косточки русских солдат по всему миру...
          и еще... Никогда не задумывался как и многие в школе, да и в институте, кто какой национальности. А вот сейчас смотрю здесь на сайте ВО больше всего об своей исключительности только от вашего брата и прет... даже просто почитать комменты - везде сквозит этакая снисходительность и высокомерие. Ну и чего вы хотите взамен? В лучшем случае раздражение на неумение себя вести... hi
          Ююка
          1. KarabasBarabas (Michael) Сегодня, 20:43
            вы курите или пьете?
            "Титульная нация" с нисхождением относилась только к "хохлам" и "бульбашам", а всякие там "черножопые" "чурки" "хачи" и прочие "братские нарды"
            вообще недочеловеки.
            так что не надо нам тут лечить за воспитание.
            KarabasBarabas
      3. Игорь Половодов (Игорь) Сегодня, 20:43
        Лев Толстой например был антисемитом и Александр Сергеевич, и многие другие...
        Игорь Половодов
      4. shvn (Вячеслав) Сегодня, 20:59
        Цитата: EvilLion
        И почему мое советское воспитание дает сбой, и я начинаю не любить евреев?...

        Потому что развелось много "профессоров" и Tiras-ов (созвучно с чем то непотребным)
        shvn
    4. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 19:23
      Цитата: профессор
      Могло и ветром снести обломки обратно в Сирию.

      мозги у тебя снесло.
      Сидор Лютый
    5. Ратник2015 (Михаил) Сегодня, 19:52
      Цитата: профессор
      огда он примерно на 2 км вошёл в израильское воздушное пространство.

      Не знаю, какая информация у Вас, Олег, но по Euronews передали, что по данным израильскйо стороны, сирийский самолёт зашёл не на 2, а на 20 км в воздушное пространство Израиля.
      Ратник2015
  6. Masya Masya (Маня) Сегодня, 17:53
    Лётчики не умирают! Ведь они- то точно знают
    Там ведь в небе всё иначе, ближе к звёздам- что-то значит?
    И они не умирают , просто в небо улетают
    И в небесной дымке тают...
    Masya Masya
  7. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 17:54
    ЗУР могла попасть в ЗПС, когда борт уже покидал/покинул воздушное пространство Израиля. Не нужно быть гением, чтобы понять, что обломки могли долететь до сирийской границы.
    Джек О’Нилл
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 18:03
      ЗУР могла попасть в ЗПС, когда борт уже покидал/покинул воздушное пространство Израиля.

      Могла попасть а могла и не попасть... во всяком случае получается что самолет сирийцев не угрожал безопасности Израиля...сбили потому что подозрителен был...и доказательств никаких не нужно...все таки таким двуличным Янусом не стоит быть.
      Тот же ЛЕХА
      1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 18:09
        С чего Вы взяли, что не угрожал? Вам Башар лично сообщил, или Вы техник того борта?
        Если полетели обломки, то что то попало, так как просто так самолеты не разваливаются в воздухе.
        Тем более тут заявление Израиля, что был пуск двух ЗУР по сирийскому борту, который пересек границу.
        Более того, самолет априори был враждебный, так как между двумя странами официально - война.
        Джек О’Нилл
        1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 18:16
          С чего Вы взяли, что не угрожал?

          А с чего вы взяли что он угрожал?...
          Вам что Нетаньяху лично сообщил ...или вы рядом с летчиком были?
          Заявления Израиля могут быть болтовней ничем не подкрепленной...я полагаю евреи подтасовывают факты в свою пользу используя грязные методы информационной войны...

          об этом косвенно говорит хотя бы факт эвакуации белых касок которые как известно использовались для фабрикации якобы химических атак Асада на мирное население...

          лицемеры и лжецы. am
          Тот же ЛЕХА
          1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 18:23
            А с чего вы взяли что он угрожал?..

            С того, что Сирия и Израиль в состоянии войны.

            Заявления Израиля могут быть болтовней ничем не подкрепленной...я полагаю евреи подтасовывают факты в свою пользу используя грязные методы информационной войны...

            Самолет сам развалился?

            об этом косвенно говорит хотя бы факт эвакуации белых касок которые как известно использовались для фабрикации якобы химических атак Асада на мирное население...

            Слышал, и не раз. Тем ни менее, доклад от ООН есть, а доказательств фальсификации - нет.
            Джек О’Нилл
            1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 18:30
              С того, что Сирия и Израиль в состоянии войны.


              Ну если так то чего тогда Израилю обижаться на присувствие иранцев на территории Сирии...законное право сирийцев их пригласить для защиты своей территории.
              Самолет развалиться может...только вот почему то обломки оказались на территории Сирии...это не в пользу Израиля...
              Доклад ООН это филькина грамота от англосаксов...врут и юлят на каждом слове .
              Тот же ЛЕХА
            2. красноярск Сегодня, 18:47
              Цитата: Джек О’Нилл

              С того, что Сирия и Израиль в состоянии войны.

              Когда окончились боевые действия между Израилем и Сирией? Уж не в 1973 ли году? После этого между Сирией и Израилем боевых действий не было. И вдруг сегодня Сирия, находясь и так в тяжелейшем положении, решила возобновить боевые действия с Израилем? Вы с логикой дружите? Или даже не знаете, что это такое?
              красноярск
            3. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 20:00
              а у нас с японцами нету мирного договора . нам надо начать бомбить Японию ?
              просто экспл
        2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:27
          Юрий, Вы сегодня за адвоката у них?
          sabakina
          1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 18:29
            Юрий, Вы сегодня за адвоката у них?

            За логику. Я не защищаю Израиль, лишь пишу логические выводы. Или я должен быть априори на чьей нибудь стороне, например сирийской?
            Джек О’Нилл
            1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:34
              Хорошо, я буду за прокурора. Вопрос; почему малазийский Боинг не дотянул до российской границы, хотя по всем показателям должен был, а грохнулся на Донбассе? А почему здесь всё с точностью до наоборот?
              sabakina
              1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 18:36
                Все зависит от высоты, скорости и веса аппарата.
                И да, какая связь Боинга конкретно с этой темой?
                Джек О’Нилл
                1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:41
                  Они оба ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ с крыльями! СУхарь летал не на сверзвуке, что бы по инерции "дотащиться" до своей территории. При высоте примерно 5000 м после хорошего попадания где он упадёт от точки попадания?
                  sabakina
                  1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 18:58
                    И что с того, что оба ЛА? Какое отношение Боинг имеет конкретно к этой теме? Хотите срач на тему Украины устроить? Не получиться.

                    И опять же, что с того, что летел не на сверхзвуке? ЗУР, очевидно, летели в ЗПС, а с момента пуска ЗУР до попадания в цель, сирийский самолет мог уже быть на пути к своим границам.
                    Джек О’Нилл
                    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:47
                      Хотите срач на тему Украины устроить? Не получиться.
                      Юрий, заметьте, не я первый произнёл "Украина"! Я сказал "Боинг" и не более того. Боинг били с расчётом, что он грохнется на территории РФ. Но, как обычно у наших недругов что то пошло не так, и он не дотянул до границы, хотя был на высоте около 10 000 м. Сухой был на высоте, я думаю даже ниже 5 000 м. Как ту кто то написал, БЧ ракеты Пэтриота не оставляет шансов самолёту, да и пилоту видимо. Поэтому, если израильтяне стреляли по нему в двух км от сирийской границы (а они на это "зуб дают), вряд ли он плюхнулся на сирийской земле.
                      sabakina
                      1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 20:56
                        Стрелять они могли когда сирийский самолет пересек границу, но когда ЗУР поразила самолет, где он был и в каком направлении летел, на какой высоте и с какой скоростью?..
                        ЗУР мог догнать самолет у границы Сирии.
                        Джек О’Нилл
              2. atalef (александр) Сегодня, 18:47
                Цитата: sabakina
                Хорошо, я буду за прокурора. Вопрос; почему малазийский Боинг не дотянул до российской границы, хотя по всем показателям должен был, а грохнулся на Донбассе? А почему здесь всё с точностью до наоборот?

                Вячеслав , Вы уж меня извините , но с образованием тракториста вы не совсем компетентны в этих вопросах. hi
                atalef
                1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:58
                  александр салют! Зато я знаю как летает рессора от трактора "Белорус", и где она е...гребанётся от точки запуска. wink
                  sabakina
                  1. atalef (александр) Сегодня, 19:02
                    Цитата: sabakina
                    Зато я знаю как летает рессора от трактора "Белорус", и где она е...гребанётся от точки запуска

                    atalef
                    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:12
                      Саша, я расскажу один анекдот. Умирает богатый, но уважаемый человек. Попадает на небо, где его приглашают на вечеринку самых великих полководцев в истории. Ходит ходит, вдруг видит своего портного. Изумлённо спрашивает у архангела: "А как на вечеринку попал мой портной?" Ему и отвечают; "У него просто не было денег, что бы выучится военному ремеслу."
                      sabakina
                      1. atalef (александр) Сегодня, 19:34
                        Цитата: sabakina
                        "А как на вечеринку попал мой портной?


                        Цитата: sabakina
                        "У него просто не было денег, что бы выучится военному ремеслу."

                        всё логично.
                        он их на это тратить не хотел.
                        atalef
      2. igor67 (Игорь) Сегодня, 20:19
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        ..сбили потому что подозрителен был...и доказательств никаких не нужно...все таки таким двуличным Янусом не стоит быть.

        сбили, потому что научены историей , недавней _Дакамше отбывает пожизненный срок заключения за убийство семерых учениц средних классов, которые посетили Нагараим, маленький остров на реке Иордан, во время туристической школьной поездки. Искусственный остров Нагараим был возвращен Иордании в рамках мирного израильско-иорданского договора 1994 года.

        Он был назван "Островом мира" и был популярным местом отдыха для израильских туристов. 13 марта 1997 года 28-летний капрал иорданской армии Ахмед Муса Дакамше расстрелял группу школьниц в Нагараим, убив семерых девочек – Сиван Фатихи, Яалу Меири, Натали Элькалай, Керен Коэн, Шири Бадаев, Нирит Коэн и Ади Малку. Девочкам было от 13 до 15 лет. Еще 6 школьниц были ранены. НИ КТО НЕ ДУМАЛ, что пограничник вдруг откроет огонь по детям, от куда вы знаете или мы,что в голове лётчика,пересекая границу под ударом десятки населённых пунктов,не только еврейских, но и друзских ,арабских и бедуинских.Во время второй Ливанской войны погибло и покалечено много арабов, так как грады падали в арабские сёла,
        igor67
    2. лысова (владимир) Сегодня, 18:15
      Юрий, сбит это не значит, что рассыпался. Он мог и назад ещё протянуть, а самолёт горел, да и (извини) от летчика , пускай обгорелого но что то осталось и даже ветер не причём. Хорошо, если узнаем подробности, разлёт обломков , воронка и т.д. - к тому же он летел со своим боекомплектом, а это сильный бабах.
      лысова
      1. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 18:27
        Юрий, сбит это не значит, что рассыпался.

        От БЧ MIM-104 - будут обломки!
        Джек О’Нилл
        1. лысова (владимир) Сегодня, 18:30
          Обязательно, эх наших спецов по расследованию туда, но территория не подконтрольна.
          лысова
  8. NKT (Сергей) Сегодня, 17:55
    Наши залетали и их не сбивали, а тут сбили.
    NKT
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 18:11
      Это подтверждает тот факт, что Россия и Израиль всегда находятся в контакте, и что Израиль проверяет перед тем как наносить удар во избежании ненужных конфликтов.
      Tiras
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:44
        Это подтверждает тот факт, что Израиль будет сбивать сирийские самолёты, даже если те будут сражаться с самим Сатаной.
        sabakina
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 18:56
          Цитата: sabakina
          Это подтверждает тот факт, что Израиль буде сбивать сирийские самолёты, даже если те будут сражаться с самим Сатаной.


          Да что вы говорите belay

          Вы наивно ожидаете, что Израиль будет помогать Асаду, который помогает Ирану и его террористам?
          Израиль будет помогать Сирии, которая хранит, перевозит, позволяет террористам Хизбалла осесть на своей территории и с которой находится в состоянии войны?

          Израиль не будет помогать одним террористам убивать других - пускай убивают друг друга и не лезут на территорию Израиля. Это Израиль сегодня и показал - не лезьте на нашу территорию.
          Tiras
          1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 19:45
            да кто к тебе лезет то? вы сами террористы шестиконечные.
            Сидор Лютый
        2. atalef (александр) Сегодня, 18:59
          Цитата: sabakina
          Это подтверждает тот факт, что Израиль будет сбивать сирийские самолёты, даже если те будут сражаться с самим Сатаной.

          atalef
          1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:17
            Саша, и чё? У меня в городе, улица, по советски "ул. Кооперации", по дореволюционному "ул. Нижняя Дебря". Две таблички висят рядышком. Кому это надо, я думаю объяснять тебе не надо.
            sabakina
            1. atalef (александр) Сегодня, 19:32
              Цитата: sabakina
              Саша, и чё? У меня в городе, улица, по советски "ул. Кооперации", по дореволюционному "ул. Нижняя Дебря". Две таблички висят рядышком. Кому это надо, я думаю объяснять тебе не надо.

              печалька.
              sad
              atalef
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:56
    Земля пилоту пухом, и пускай Создатель примет его душу, неважно какой веры был погибший пилот, защищающий СВОЮ землю! !! soldier
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  10. ПалБор (Павел) Сегодня, 17:56
    Трудно, когда младший брат слабый, а старший шуры-муры с хулиганами крутит.
    ПалБор
  11. Ипатий (Валерий) Сегодня, 18:00
    Запоминается последняя фраза:
    Или же «вхождение в воздушное пространство Израиля» не более чем слухи, и самолёт был атакован над территорией Сирии?
    И знак ? здесь лишний.
    Ипатий
  12. Комментарий был удален.
  13. Vtoroj (Legion) Сегодня, 18:10
    Как то все забывают, что там ещё и демилитаризованная зона есть, и находиться в ней Сирийскому самолёту никак нельзя. Могли и там сбить.
    Vtoroj
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 18:14
      Так он пересек зону и оказался в воздушном пространстве Израиля(если успели связаться с российской базой, сколько он успел пройти).
      Shahno
      1. Vtoroj (Legion) Сегодня, 18:40
        Цитата: Shahno
        Так он пересек зону и оказался в воздушном пространстве Израиля(если успели связаться с российской базой, сколько он успел пройти).
        А где, простите, начинается воздушное пространство Израиля? Демилитаризованная зона включена? По видемому да. А потому странно, полковник и не знает где летает?
        Vtoroj
      2. Грац (Грац) Сегодня, 19:17
        если начнется 3 мировая , ваша страна будет стерта с лица земли одной из первых
        Грац
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 19:35
          Ну если вы так написали, то конечно wassat
          Tiras
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 19:03
      Естественно. Только вот почему еврейские самолеты бомбят и обстреливают Сирию из воздушного пространства Ливана? Им это, значит, можно нарушать границы?
      NordUral
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 19:38
        Цитата: NordUral
        Им это, значит, можно нарушать границы?


        Да, так как СБ ООН не выполнило свою резолюцию и тем самым террористы Хизбалла остались существовать, хотя должны были быть распущены и перестать быть вооружённым формированием в Ливане . Так что и ООН не особо возникает, когда Израиль использует воздушное пространство Ливана..
        Tiras
  14. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:11
    Ну да, сирийские лётчики - самоубийцы. Зная как истерит Израиль чуть-что,
    просто взяли и полетели границы нарушать. Ага. no

    Так и было, сирийские лётчики прям полетели бомбить Израиль, очень злонамеренно настроенные, прям на целом самолёте и что-бы вообще очень сильно напасть!. Но отважные израильские ПВО американского происхождения проявили себя. Ага. Ясно-понятно.

    Самолёт залетел на два 2-км вглубь границы! (если это вообще правда) ну афигеть теперь! Прям как Эстонцы, мимо них нельзя пролететь что-бы не заципить страну краешком крыла.

    Так и тут, в Сирии вообще то война идёт, может лётчики разворачивались!?
    2 км они задели,....ну конечно - срочно огонь из всех орудий.
    В общем реально всё понятно.
    DEZINTO
    1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 18:18
      Оно вообще не должно было себя никак проявить. Всем известно что пэтриоты годятся только чтобы по самому себе стрелять. Так что скорее всего сбитие самолета и вовсе фэйк.
      Vladimirovich_4
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 18:44
        Цитата: Vladimirovich_4
        Так что скорее всего сбитие самолета и вовсе фэйк.


        Сбитый самолёт признала и сама Сирия.
        Да да..
        Tiras
  15. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 18:12
    Ничего нового. Евреи защищают террористов.
    Стройбат запаса
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 18:43
      Придумайте уже что-то новое, а то эта чушь наскучила уже hi
      Tiras
      1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 18:47
        Вот и я про то же. Пора бы евреям придумать что-то новое. Не лезть в чужую страну и чужую войну например. hi
        А то реально наскучило уже. То авиаподдержку наступления террористам оказывают, то главарей укрывают, то еще какие-нибудь бандитские выходки устраивают.
        Стройбат запаса
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 19:35
          Цитата: Стройбат запаса
          Пора бы евреям придумать что-то новое. Не лезть в чужую страну и чужую войну например.


          Для этого Ирану находящемуся за 1000 км от Израиля достаточно прекратить превращать Сирию в свой террористический анклав угрожающий Израилю.

          Пока Иран не начал усиливать свое влияние в Сирии, граница Сирии и Израиля была достаточно тихая.



          Цитата: Стройбат запаса
          То авиаподдержку наступления террористам оказывают, то главарей укрывают, то еще какие-нибудь бандитские выходки устраивают.


          Опять чистое и наглое вранье. Смените пластинку уже.
          Tiras
          1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 19:45
            Ага))) То авианалет, после которого террористы наступают, то эвакуация "белых касок", то вывоз главарей игилки.
            Стройбат запаса
        2. Ратник2015 (Михаил) Сегодня, 19:54
          Цитата: Стройбат запаса
          Пора бы евреям придумать что-то новое. Не лезть в чужую страну и чужую войну например.

          Проблема в том, что для Израиля война в Сирии ну никак не чужая война, там настолько всё близко, что просто ужас, и они не хотят иметь у своих границ никаких проблем.
          Ратник2015
          1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 20:22
            Поэтому они защищают шизанутых исламских экстремистов? Они не "не хотят иметь у своих границ никаких проблем", а создают эти самые проблемы, чтоб вокруг их границ было кольцо войн. Все воюют, всем нужно оружие и снаряга, а евреи делают свой гешефт.
            Стройбат запаса
    2. Vtoroj (Legion) Сегодня, 19:22
      Ничего нового. Евреи зачищают террористов.
      Vtoroj
    3. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 19:48
      Посмотрим как они запоют,когда их будут резать как свиней. Во вторую мировую они уже хапнули по полной, а история она такая цикличная штука!
      Сидор Лютый
  16. Феникс_Львов (Дмитрий) Сегодня, 18:17
    Надеюсь увидеть уничтожение этого фашистского государства.
    Феникс_Львов
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 18:42
      Берегите нервы и сердце laughing
      Tiras
  17. tverskoi (Евгений) Сегодня, 18:17
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Евреи распоясались совсем и ведут себя в Сирии как агрессоры.

    А мы их все равно любим и с радостью ждем в гости.
    tverskoi
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 18:18
    Цитата: Tiras
    Израилю вера есть и поэтому Израиль отлично работает с Россией в Сирии.

    Вам может не нравится, что делает Израиль, но эт сугубо ваша личная проблема.

    И закон, говорящий, что Израиль еврейское государство очень правильный и нужный. Конечно он вызывает жжение у некоторых, но это опять таки из проблема.

    ------------------------------------------------
    "Отлично работает с Россией в Сирии", но не работает с самой Сирией, укрывает "Белые каски", дает защиту игиловцам. А вообще "еврейское государство" уже было, вернее был Хазарский Каганат, власть в котором перехватили иудеи. Чем это закончилось мы помним.
    Altona
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 18:39
      Цитата: Altona
      но не работает с самой Сирией,


      Потому что Израиль с Сирией в состоянии войны и Асад помогает Ирану и его террористам Хизбалла.




      Цитата: Altona
      укрывает "Белые каски"


      Не укрывает, Израиль разрешил операцию по эвакуации из Сирии членов неправительственной организации "Белые каски" с семьями по просьбе лидеров США и Канады Дональда Трампа и Джастина Трюдо.


      Цитата: Altona
      дает защиту игиловцам.


      Это просто наглое вранье.


      Цитата: Altona
      вообще "еврейское государство" уже было, вернее был Хазарский Каганат, власть в котором перехватили иудеи. Чем это закончилось мы помним.


      И тут Остапа понесло wassat
      Tiras
  19. ЗАС (Дмитрий) Сегодня, 18:28
    Господи!!!! Забери уже к себе свой любимый народ!!! Зачем ты позволяет им мучиться на этой грешной земле?!?!
    ЗАС
  20. Приговор (Владимир) Сегодня, 18:40
    Когда эти бородатые «повстанцы» по Израилю чего-нить запускают или взрывают где-нибудь, обычное еврейское лицемерие неожиданно куда-то пропадает и их начинают называть правильным словом «террористы».
    А вообще, сбивать самолёты в воздушном пространстве другой страны - это тоже терроризм. Не нужно евреям удивляться, что арабы их ненавидят.
    Приговор
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 18:51
      Цитата: Приговор
      Когда эти бородатые «повстанцы» по Израилю чего-нить запускают или взрывают где-нибудь, обычное еврейское лицемерие неожиданно куда-то пропадает и их начинают называть правильным словом «террористы».


      Вранье.

      Не надо путать игил и военную оппозицию, которую признает Россия.



      Цитата: Приговор
      вообще, сбивать самолёты в воздушном пространстве другой страны - это тоже терроризм


      Во первых Израиль находится в состоянии войны с Сирией и может сбивать вообще любой военный самолёт представляющий угрозу.

      Во вторых сирийский самолёт залетел в воздушное пространство Израиля и не важно, где он позже упал - маневрируя, пытаясь уйти от ракет итд.

      Оставьте свои бредни про терроризм, скучно ей богу.


      Цитата: Приговор
      Не нужно евреям удивляться, что арабы их ненавидят.


      Ах вот в чем оказывается дело laughing
      Tiras
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:03
        Цитата: Tiras
        и может сбивать вообще любой военный самолёт представляющий угрозу.
        Очевидно двигателя самолёта работали с рёвом "Аллах Акбар"...
        sabakina
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 19:32
          Цитата: sabakina
          Очевидно двигателя самолёта работали с рёвом "Аллах Акбар"...


          Проверили, что не российский, да и знали откуда он взлетел, предупредили, но сирийский самолёт нарушил границы и был сбит.
          Tiras
  21. Altona (Евгений) Сегодня, 18:41
    Цитата: Tiras
    Не укрывает, Израиль разрешил операцию по эвакуации из Сирии членов неправительственной организации "Белые каски" с семьями по просьбе лидеров США и Канады Дональда Трампа и Джастина Трюдо.

    ----------------------------
    Конечно, добрые люди попросили, как тут отказать? laughing laughing
    P.S. Адвокатом дьявола работаете? 30 сребренников ляжку не жгут? laughing laughing
    Altona
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 18:47
      А в чем проблема собственно? Белые каски не террористы и намного лучше тех, кому Россия и Сирия организовывает коридоры и выходы, вместо того, чтобы уничтожать.

      Простой пример :

      Сегодня утром о начале вывода боевиков из Восточного Алеппо по поручению Владимира Путина объявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

      Всего район должны были покинуть 5 тысяч террористов, а также члены их семей. Об этом ранее на брифинге сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

      Вывод осуществляется 20 автобусами и 10 машинами «скорой помощи» по специальному коридору в направлении города Идлиб. Трансляция операции идет на сайте Минобороны. В ведомстве отметили, что сирийские власти гарантируют безопасность всем членам вооруженных формирований, решивших покинуть восточный Алеппо.
      Tiras
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 19:01
        Белые каски не террористы и намного лучше тех, кому Россия и Сирия организовывает коридоры и выходы


        Ошибаетесь и очень глубоко...
        во первых они сознательно фабрикуют ложь...
        во вторых на основе такой лжи потом совершается интервенция или нападение на целое государства с последующим уничтожением его лидера да и самого государства...пример Ливии и Кадаффи вспомните.
        В третьих при организации съемки эти мерзавцы использовали тела мертвых детей...противно и мерзко потом даже говорить об этих моральных уродах...
        есть еще ряд негативных моментов об этих нелюдях...
        поэтому я считаю что они гораздо хуже игиловцев.
        Тот же ЛЕХА
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 19:09
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          во первых они сознательно фабрикуют ложь...


          То есть они лжецы...


          Цитата: Тот же ЛЕХА
          во вторых на основе такой лжи потом совершается интервенция или нападение на целое государства с последующим уничтожением его лидера да и самого государства...пример Ливии и Кадаффи вспомните


          Тогда они максимум пешки в игре сильных стран и не более того.


          Цитата: Тот же ЛЕХА
          В третьих при организации съемки эти мерзавцы использовали тела мертвых детей...противно и мерзко потом даже говорить об этих моральных уродах...


          Ок, моральные .

          Цитата: Тот же ЛЕХА
          есть еще ряд негативных моментов об этих нелюдях..


          Нелюди это террористы, нелюди это те зверства, что совершали как терористы, так и сирийская армия и террористы Хизбалла помогающие Асаду.

          Белые каски не террористы, Россия их не признавала террористами, а то что нехорошие люди не означает, что их и их семьи нужно там кинуть.

          А Россия и Сирия позволяют тысячам террористам уйти, да ещё и получить гарантии безопасности.
          Tiras
          1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 19:15
            smile Признаю вашу логику...выстроена четко.
            Тот же ЛЕХА
          2. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 19:52
            Тебе Барану бесполезно что либо объяснить, ты упёрся рогами и как молитву читаешь-Иран,Сирия-террористы! А в зеркало взглянуть не хочется?
            Сидор Лютый
            1. Комментарий был удален.
  22. prapor75m (андрей) Сегодня, 18:51
    Эксперты из 20 стран в октябре примут участие во второй Московской конференции по противодействию расизму, ксенофобии и антисемитизму, где обсудят способы борьбы с отрицанием Холокоста в соцсетях, сообщили РИА Новости в Российском еврейском конгрессе (РЕК). Заныли , забегали , как так обижают белых и пушистых , а дела то ихние - "черные " кому интересно целиком статья на РИА Новости
    prapor75m
  23. Симон (Вячеслав) Сегодня, 18:52
    Цитата: Mamont
    Телеграм-каналы, которые являются подконтрольными боевикам, с восторгом восприняли

    Израиль ,вы вообще на чьей стороне ..Я что то не понимаю ваших действий ? Вы чего добиваетесь вообще ..
    Не дай бог если это наш летчик..

    Да, скорей всего Израиль, по указанию США, решил проверить, как «Patriot» будет действовать по нашей сушке. Сами американцы этого сделать видимо не могут, боятся наших.
    Симон
  24. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 18:54
    Ну что сирийцы, доразоружались? Химического оружия нет и Израилю ответить нечем? Зато, теперь все законно! Воюя с бармалеями и их хозяевами исключительно конвенциональным оружием, победить вы сможете лишь морально и посмертно...
    Грэг Миллер
    1. Ратник2015 (Михаил) Сегодня, 19:56
      Цитата: Грэг Миллер
      Ну что сирийцы, доразоружались? Химического оружия нет и Израилю ответить нечем?

      Вы вообще представляете, о чём говорите, и что будет с Бл.Востоком в случае действительного применения ОМП ?!? Один раз такое случилось - в 1991 г., во время "Бури в пустыне", и это едва не поставило всю Переднюю Азию на грань ядерного конфликта...
      Ратник2015
  25. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 18:54
    Нет, нет, Израиль не помогает игиловским отморозкам.
    Быков.
  26. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:55
    Что то власти Израиля в последнее время "косячить" стали не по детски. Эвакуация преступников "белокасочников", сбивают всех, на право и на лево. Их парням с форума ВО краснеть за них приходится и что то лепетать в их оправдание. Или "исследование" проводят, - сколько времени Россия может терпеть их беспредел?
    Теренин
  27. Комментарий был удален.
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 19:00
      Ага, и повышение пенсионного возраста и НДС и Путина евреи выбрали и в 48 году это евреи не согласились с решением ООН и напали на арабов...да да...
      Tiras
  28. spektr9 Сегодня, 19:12
    Мда даже если наш летчик был ведь не сообщат, промолчат... Как же так с Нетаньяху ссориться
    spektr9
  29. мерцание (Николай) Сегодня, 19:25
    Израиль похоже уже не ведает, что творит. Поезд ушел и попытки повернуть время вспять демонстрируют только полную беспомощность. Сбитый самолет это попытка угодить террористам, а точнее их кураторам. Вот только уже поздно. Сунниты уже не примут от США Израиль в качестве жандарма БВ.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль является «самой сионистской, фашистской и расистской страной в мире», и призвал международное сообщество мобилизоваться против этого государства.
    Т.е. Эрдоган желает занять место БВ лидера. В такой структуре нет места сколь нибудь сильному Израилю. А что такое Израиль без штатовского покровительства ?
    мерцание
  30. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 19:35
    Цитата: Mamont
    Телеграм-каналы, которые являются подконтрольными боевикам, с восторгом восприняли

    Израиль ,вы вообще на чьей стороне ..Я что то не понимаю ваших действий ? Вы чего добиваетесь вообще ..
    Не дай бог если это наш летчик..

    Евреи всегда бывают только на своей стороне. Всё остальное - самопиар и маркетинг...
    Tarasios
  31. Tiras (Виктор) Сегодня, 19:58
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил во вторник вечером, что «Сирия грубо нарушила израильско-сирийский договор 1974 года о размежевании», когда самолет «Сухой» проник в израильское воздушное пространство. «Мы не допустим подобных проникновений, ни в воздухе, ни на земле», сказал глава правительства. Он отметил, что «наши ВВС идентифицировали самолет, который вылетел из базы Т-4 и проник в израильское пространство».

    soldier soldier soldier
    Tiras
  32. Tarasios (Tarasios) Сегодня, 20:14
    Цитата: Tiras
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил во вторник вечером, что «Сирия грубо нарушила израильско-сирийский договор 1974 года о размежевании», когда самолет «Сухой» проник в израильское воздушное пространство. «Мы не допустим подобных проникновений, ни в воздухе, ни на земле», сказал глава правительства. Он отметил, что «наши ВВС идентифицировали самолет, который вылетел из базы Т-4 и проник в израильское пространство».

    soldier soldier soldier

    Ну дык, израильтане всегда на страже законности и справедливости. Например:
    В 1981 году Кнессет Израиля принял «Закон о Голанских высотах», которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией. Совет Безопасности ООН не признал это решение (резолюция 497 от 17 декабря 1981 года).
    Ну и фоном идут текущие регулярные атаки израильских ВВС по Сирии.
    Но у жидов всегда другие виноваты, угу...
    Tarasios
  33. Маз Сегодня, 20:23
    Цитата: KarabasBarabas
    пф. Это с каких пор советское воспитание
    воспитывало любить евреев?
    Палестинский народ к стати придумали в КГБ.

    А Хамас где придумали?
    Маз
  34. Анатольевич (Александр) Сегодня, 20:45
    Цитата: Vard
    Действительно странно... Если самолёт двигался в сторону Израиля и был сбит... то как он оказался на Сирийской территории... Темнят что-то богоизбранные...

    Это не богоизбранные, это христопродавцы.
    Анатольевич
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