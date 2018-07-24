Боевики решили, что у сбитого Израилем самолёта нашли тело русского лётчика

Телеграм-каналы, которые являются подконтрольными боевикам, с восторгом восприняли информацию о том, что в нескольких км от границы Израиля упал сирийский военный самолёт. При этом обращает на себя внимание тот факт, что в одной из группировок боевиков, в которую входят уцелевшие в Ярмуке террористы ИГИЛ (*запрещено в РФ), поспешили объявить, что сбит, и что они обнаружили тело погибшегоНа данный момент известно о том, что один из лётчиков самолёта ВВС САР погиб. Им был полковник сирийских военно-воздушных сил Умран Маре из Тартуса. Его сильно обгоревшее тело и нашли боевики на подконтрольной территории на юге Сирии.О судьбе второго лётчика (штурмана) данных нет. Не называется и его имя.По данным израильских СМИ, военнослужащие Израиля «неоднократно и на разных языках» предупреждали сирийского пилота о приближении к воздушным границам страны, однако борт не реагировал. При этом в командовании ЦАХАЛа подтверждают, что самолёт ВВС Сирии после удара ракетами ЗРК «Patriot» упал именно на сирийской территории, которую контролируют «повстанцы» (израильская трактовка).Если так, то ситуация выглядит странной: сообщалось, что самолёт был сбит в тот момент, когда он примерно на 2 км вошёл в израильское воздушное пространство. Значит ли это, что лётчики пытались спасти самолёт, развернули "Сушку" и уводили её обратно в Сирию? Или же «вхождение в воздушное пространство Израиля» не более чем слухи, и самолёт был атакован над территорией Сирии?