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В Ливии американский БТР М113 вооружили советской гаубицей
Советскую гаубицу Д-30 калибра 122 мм продолжают использовать для создания гибридных самоходок. Так, в Ливии местные «кулибины» умудрились установить это орудие на известный американский бронетранспортер М113, пишет Российская газета.
Военные эксперты затрудняются сказать, насколько удачно это «изобретение». Десятитонная гусеничная машина изготовлена из алюминия и вряд ли подходит для подобной цели. Ранее эти БТР можно было встретить с установленными на них минометами, различными противотанковыми комплексами и крупнокалиберными пулеметами.
Для облегчения монтажа гаубицы умельцам пришлось демонтировать кормовые двери и крышу десантного отделения машины. Если одним из преимуществ орудия в буксируемом варианте была возможность стрельбы в любом направлении, то здесь она может стрелять лишь вперед.
Судя по фотографии, такой модернизации были подвергнуты не менее трех бронемашин.
Как отмечает автор, данный мутант не идет ни в какое сравнение с египетской самоходкой SP122, которая также вооружена советской гаубицей Д-30 и представляет собой полноценную САУ. Правда, на египетском изделии также не имеется башни с круговым вращением.
Также в Египте установили Д-30 на автомобили Урал-4320. Похожие колесные самоходки имеются у армий Алжира, Ирана, Ирака, Сербии и других стран.
Военные эксперты затрудняются сказать, насколько удачно это «изобретение». Десятитонная гусеничная машина изготовлена из алюминия и вряд ли подходит для подобной цели. Ранее эти БТР можно было встретить с установленными на них минометами, различными противотанковыми комплексами и крупнокалиберными пулеметами.
Для облегчения монтажа гаубицы умельцам пришлось демонтировать кормовые двери и крышу десантного отделения машины. Если одним из преимуществ орудия в буксируемом варианте была возможность стрельбы в любом направлении, то здесь она может стрелять лишь вперед.
Судя по фотографии, такой модернизации были подвергнуты не менее трех бронемашин.
Как отмечает автор, данный мутант не идет ни в какое сравнение с египетской самоходкой SP122, которая также вооружена советской гаубицей Д-30 и представляет собой полноценную САУ. Правда, на египетском изделии также не имеется башни с круговым вращением.
Также в Египте установили Д-30 на автомобили Урал-4320. Похожие колесные самоходки имеются у армий Алжира, Ирана, Ирака, Сербии и других стран.
Использованы фотографии: https://twitter.com, https://twitter.com/mahmouedgamal44
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