21:02 24 июля
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В Ливии американский БТР М113 вооружили советской гаубицей

Советскую гаубицу Д-30 калибра 122 мм продолжают использовать для создания гибридных самоходок. Так, в Ливии местные «кулибины» умудрились установить это орудие на известный американский бронетранспортер М113, пишет Российская газета.

В Ливии американский БТР М113 вооружили советской гаубицей


Военные эксперты затрудняются сказать, насколько удачно это «изобретение». Десятитонная гусеничная машина изготовлена из алюминия и вряд ли подходит для подобной цели. Ранее эти БТР можно было встретить с установленными на них минометами, различными противотанковыми комплексами и крупнокалиберными пулеметами.


Для облегчения монтажа гаубицы умельцам пришлось демонтировать кормовые двери и крышу десантного отделения машины. Если одним из преимуществ орудия в буксируемом варианте была возможность стрельбы в любом направлении, то здесь она может стрелять лишь вперед.

Судя по фотографии, такой модернизации были подвергнуты не менее трех бронемашин.

Как отмечает автор, данный мутант не идет ни в какое сравнение с египетской самоходкой SP122, которая также вооружена советской гаубицей Д-30 и представляет собой полноценную САУ. Правда, на египетском изделии также не имеется башни с круговым вращением.



Также в Египте установили Д-30 на автомобили Урал-4320. Похожие колесные самоходки имеются у армий Алжира, Ирана, Ирака, Сербии и других стран.

Использованы фотографии: https://twitter.com, https://twitter.com/mahmouedgamal44
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Комментарии 28

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  1. Комментарий был удален.
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:23
      С остановки эта приблуда конечно сможет стрелять некоторое время,пока корпус по швам не поедет.
      210окв
      1. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 18:29
        Кое где и на колёсную базу ставят.

        Incvizitor
        1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 18:56
          и на боевую корову поставят lol
          Black Sniper
        2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 19:15
          Цитата: Incvizitor
          Кое где и на колёсную базу ставят.


          Смотрится как картинка из фантастики. А с выстрела не опрокидывается ?
          Starover_Z
          1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:25
            По крайней мере видны гидроцилиндры-упоры.
            sabakina
        3. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 20:37
          Цитата: Incvizitor
          Кое где и на колёсную базу ставят.

          у неё аутригеры есть, которые передают отдачу на грунт, а не на шасси, и стабилизируют установку. Стреляет только с места
          Григорий_45
      2. andrewkor Сегодня, 18:50
        Согласен с Вами,тем более демонтировали крышу,жёсткость корпуса сразу упала.Сколько выстрелов выдержит ,Аллах знает!
        andrewkor
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 20:07
          Фантазия правоверных воинов предела не имеет! Впрочем, это сейчас мы позволяем себе ухмыляться, глядя на это чудо .... были времена подобные и у нас, правда давно.
          rocket757
        2. Григорий_45 (Григорий) Сегодня, 20:39
          Цитата: andrewkor
          демонтировали крышу,жёсткость корпуса сразу упала

          а при чем тут жесткость корпуса? Они что, гаубицу к крыше прикрутили? нет, к днищу, вся отдача на шасси. Хоть полностью борта срежьте - хуже не станет
          Григорий_45
  2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:58
    В Ливии американский БТР М113 вооружили советской гаубицей
    что такого? на "ладе весте",тоже от "киа рио" втулки стабилизатора МужЫки ставят-ходят дольше говорят.
    андрей юрьевич
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:59
    Только стрелять из такой самодельной самоходки для себя смертельно опасно!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. Армата (Евгений) Сегодня, 18:00
    На базу "Бредли" поставили 2с19. Вам не смешно? Чушь полная.
    Армата
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:27
      Ага, приветствую лучшего из Евгениев (Жень по простому )сайта! !! hi Как там ваша тезка по нику, проходит испытания? ?? soldier 100 танков мало для армии, нужно минимум на три танковых дивизии пл военному штату! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 18:41
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Ага, приветствую лучшего из Евгениев (Жень по простому )сайта! !! hi Как там ваша тезка по нику, проходит испытания? ?? soldier 100 танков мало для армии, нужно минимум на три танковых дивизии пл военному штату! !!

        В лучшие годы только в ГСВГ было 11 танковых дивизий, а в стране и того больше. Вот тогда и спали спокойно laughing навскидку - по соседству только учебных было 2 танковые дивизии - Елань и Чебара. Большой стране надо много танков drinks
        Doliva63
  5. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:01
    Очень странно читать на ВО ,о таких новинках вооружения.Сейчас можно открыть интернет и качнуть тысячи картинок из Сирии или Украины с подобным вооружением.
    APASUS
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 18:50
      Об этом и говорят.
      cniza
    2. andrewkor Сегодня, 18:53
      Можно оно конечно можно,но нет времени ,если только внезапно интерес к этим Вундерваффен озарит,а так чел постарался для нас!
      andrewkor
  6. demiurg (валера) Сегодня, 18:12
    Бедолага М113 не треснет от отдачи? На сколько выстрелов ходовой части хватит, даже при стрельбе самым слабым зарядом?
    demiurg
  7. лысова (владимир) Сегодня, 18:27
    Стоять при выстреле с заду - точно не стоит. А может они, как в Йемене ( сегодня кто то выложил видео ) за шнурок, как Т - 34 дёргать будут. Поди уж не раз опробывали, значит работает.
    лысова
  8. NF68 (Николай.) Сегодня, 18:45
    Пора бы им уже на тачанки переходить. Запрягли верблюда, раскочегарили его как следует, и вперёд.
    NF68
    1. andrewkor Сегодня, 18:54
      Вы имеете ввиду известной жидкостью простимулировать?
      andrewkor
  9. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 18:49
    Цитата: Mamont
    Эх Ливия , была одна из самых социально развитых стран ..А сейчас вот бойня и кровь, беженцы ! Так же как и в Ираке ..демократия США , как саранча прошлась по многим странам мира в том числе и России .
    Если у тебя есть что защищать, то должно быть и то, чем это защищать... Вот что бывает когда не оружие на свободные средства покупают, а "инвестируют" в экономики иностранных партнеров...
    Грэг Миллер
  10. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 18:51
    Цитата: Mamont
    Эх Ливия , была одна из самых социально развитых стран ..А сейчас вот бойня и кровь, беженцы ! Так же как и в Ираке ..демократия США , как саранча прошлась по многим странам мира в том числе и России .

    А причём здесь Россия?
    Black Sniper
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:29
      Да, Вы правы, в России нет демократии. Есть автократия.
      sabakina
  11. Громобой Сегодня, 18:54
    Военные эксперты затрудняются сказать, насколько удачно это «изобретение».
    Что же это за эксперты,если затрудняются?
    В том и дело,что хотелось услышать авторитетное мнение,но раз даже эксперты пасуют ,то это значит получается очень секретная самоходка ...надо и нам ,что нибудь подобное забабахать.
    Громобой
  12. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 19:00
    Что за БТР? С гаубицей 122мм?
    Black Sniper
  13. кобальт (Максим) Сегодня, 19:26
    Кубинцы д- 30 ставят на базу т-34, вполне пригодно к пользованию
    кобальт
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 20:38
    Вспомнилась классическая нетленка. Может не к месту, но актуальна до сих пор. За Россию-гаубица Д-30, за Америку-приснопамятный БТР М113. laughing
    Altona
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