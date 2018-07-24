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70 соединений за 2 года. Шойгу рассказал о темпах укрепления западных границ
По словам министра обороны Сергея Шойгу, Россия за последние годы существенно укрепила свои западные рубежи. Так, по словам главы оборонного ведомства в ЗВО (Западном военном округе), с 2016 года сформированы несколько десятков различного рода соединений и воинских частей.
Приводятся точные данные: 70 в/ч и соединений Вооружённых сил.
Сергей Шойгу отметил, что это вызвано необходимостью «непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования».
Министр обороны добавил, что до конца года в ВС РФ планируется ввести около 350 различного рода объектов, которые станут очередным этапом развития инфраструктуры армии России.
Особо отметил Сергей Шойгу и вопрос взаимодействия российского оборонного ведомства с коллегами из Республики Беларусь. По словам главы Минобороны РФ, внимание уделяется совершенствованию выучки и повышению уровня взаимодействия в структурах региональной группировки войск России и Белоруссии. Шойгу добавил, что уже началась подготовка к стартующим в 2019 году совместным российско-белорусским учениям «Щит союза».
Рассказал министр и о том, что в соединения и частях ЗВО продолжится практика осуществления внезапных проверок, которые позволяют оценить уровень боеготовности личного состава, и на основании продемонстрированных результатов сделать соответствующие выводы о мерах по её совершенствованию.
Приводятся точные данные: 70 в/ч и соединений Вооружённых сил.
Сергей Шойгу отметил, что это вызвано необходимостью «непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования».
Министр обороны добавил, что до конца года в ВС РФ планируется ввести около 350 различного рода объектов, которые станут очередным этапом развития инфраструктуры армии России.
Особо отметил Сергей Шойгу и вопрос взаимодействия российского оборонного ведомства с коллегами из Республики Беларусь. По словам главы Минобороны РФ, внимание уделяется совершенствованию выучки и повышению уровня взаимодействия в структурах региональной группировки войск России и Белоруссии. Шойгу добавил, что уже началась подготовка к стартующим в 2019 году совместным российско-белорусским учениям «Щит союза».
Рассказал министр и о том, что в соединения и частях ЗВО продолжится практика осуществления внезапных проверок, которые позволяют оценить уровень боеготовности личного состава, и на основании продемонстрированных результатов сделать соответствующие выводы о мерах по её совершенствованию.
Использованы фотографии: Минобороны России
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