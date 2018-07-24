20:59 24 июля
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70 соединений за 2 года. Шойгу рассказал о темпах укрепления западных границ

По словам министра обороны Сергея Шойгу, Россия за последние годы существенно укрепила свои западные рубежи. Так, по словам главы оборонного ведомства в ЗВО (Западном военном округе), с 2016 года сформированы несколько десятков различного рода соединений и воинских частей.

Приводятся точные данные: 70 в/ч и соединений Вооружённых сил.

70 соединений за 2 года. Шойгу рассказал о темпах укрепления западных границ



Сергей Шойгу отметил, что это вызвано необходимостью «непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования».

Министр обороны добавил, что до конца года в ВС РФ планируется ввести около 350 различного рода объектов, которые станут очередным этапом развития инфраструктуры армии России.

Особо отметил Сергей Шойгу и вопрос взаимодействия российского оборонного ведомства с коллегами из Республики Беларусь. По словам главы Минобороны РФ, внимание уделяется совершенствованию выучки и повышению уровня взаимодействия в структурах региональной группировки войск России и Белоруссии. Шойгу добавил, что уже началась подготовка к стартующим в 2019 году совместным российско-белорусским учениям «Щит союза».

Рассказал министр и о том, что в соединения и частях ЗВО продолжится практика осуществления внезапных проверок, которые позволяют оценить уровень боеготовности личного состава, и на основании продемонстрированных результатов сделать соответствующие выводы о мерах по её совершенствованию.

Использованы фотографии: Минобороны России
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Комментарии 31

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:52
    Это подтверждает факт, что его предшественник ТОТАЛЬНО унечтожал нашу армию, бездарно расформировывая в/ч! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:00
      С Запада многие на Россию злобной слюной истекают, но руки коротки. Идет целенаправленное укрепление западного форпоста.
      Egorovich
      1. Svarog (Владимир) Сегодня, 19:44
        Цитата: Egorovich
        С Запада многие на Россию злобной слюной истекают, но руки коротки. Идет целенаправленное укрепление западного форпоста.

        Да нас изнутри развалят, с таким правительством.. победить нас не реально, при этом не погибнув самим..
        Svarog
    2. Громобой Сегодня, 19:06
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Это подтверждает факт, что его предшественник ТОТАЛЬНО унечтожал нашу армию, бездарно расформировывая в/ч! !!

      У него сейчас медовый месяц,некогда ваши обвинения выслушивать...
      П.С. А вообще развал обороны на западном стратегическом направлении начался с разрушения Варшавского блока и вывода наших войск особенно из Германии.Все "Верховные" к этому руку приложили,абсолютно все.Нам объясняли,что мы будем не воевать с Западом,а станем добрыми партнёрами.Я не одобрял такую позицию никогда.
      Громобой
    3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:18
      ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич )
      Это подтверждает факт, что его предшественник ТОТАЛЬНО унечтожал нашу армию, бездарно расформировывая в/ч! !!
      А ну хватит нам тут лапшу вешать. Сердюков с девками своими отвлекал внимание Запада от готовящегося российского возрождения армии.Так что не нужно нам тут ля-ля. hi
      Наблюдатель2014
      1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 19:28
        Это интерсно, хотя и очен, очень маловероятно
        Гаргантюа
      2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:40
        Цитата: Наблюдатель2014
        ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич )
        Это подтверждает факт, что его предшественник ТОТАЛЬНО унечтожал нашу армию, бездарно расформировывая в/ч! !!
        А ну хватит нам тут лапшу вешать. Сердюков с девками своими отвлекал внимание Запада от готовящегося российского возрождения армии.Так что не нужно нам тут ля-ля. hi

        потому сегодня не хватает лётчиков и штурманов, и морских офицеров ... болтайте,да удержу знайте. посмотрите что восстанавливать приходится,после "свадьбы"....
        андрей юрьевич
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:54
          Андрей Юрьевич hi
          посмотрите что восстанавливать приходится,после "свадьбы"..
          Да ерунду всякую.Подумаешь там лётчиков не хватает.Вон девчонок понабрали второй год в краснодарском лётном.Усё будет алес гут.Да у нас даже шпионы вслед за счастливыми стариками работягами посторели. Вон на днях 74 летнего шпиёна дедка разоблачили laughing Через месяц Киселёв из отпуска выйдет и как расскажет что всё кругом зачипись wassat
          Наблюдатель2014
    4. Imobile (Игорь) Сегодня, 19:28
      Вы про Сердюкова? Если так, то я не соглашусь, Сердюков переломил абсолютный развал в ВС. А с Шойгу, не скажу что сильно хуже стало, но если при Сердюкове боеготовность резко шла вверх, то сейчас она либо стоит на месте, либо скатывается вниз, иногда вверх(свехзвук), но это последствия начатые Сердюковым.
      Imobile
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:41
        Цитата: Imobile
        если при Сердюкове боеготовность резко шла вверх,

        тыдурак..... belay
        андрей юрьевич
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 20:01
          Трудна понять пределы разумной достаточности в нашем сумасшедшем, не спокойном мире!
          Но всё равно, бесконечно вооружаться нельзя, особенно по старому! А как оно по новому будет? Кто может то точно определить?
          rocket757
  2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 18:55
    Видео к новости
    Владыка Ситх
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:46
      нельзя вернуть видео с "собачкой" в МО....прикольно было... как прокоментируют ?
      андрей юрьевич
  3. cniza (Виктор) Сегодня, 18:56
    Шойгу добавил, что уже началась подготовка к стартующим в 2019 году совместным российско-белорусским учениям «Щит союза».


    Сейчас приболты опять шум поднимут и поляки подвывать начнут.
    cniza
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 19:02
      Цитата: cniza
      Сейчас приболты опять шум поднимут и поляки подвывать начнут.

      Ещё одно подтверждение того, что Россия действует совершенно правильно!
      Теренин
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 19:37
        А мы никого не собираемся спрашивать , а они пусть истерят далее.
        cniza
  4. Huumi (Ваня) Сегодня, 19:01
    Я солдат неизвестный Мне в имени тесно
    Увы но ты встретишь меня повсеместно
    В поле, где был и металл покорёжен
    где шанс выживания был невозможен
    В горниле плацдарма бросали бездарно
    Где быструю смерть принимал благодарно
    Горел в самолёте и плавился в танке
    И растворились средь пепла останки.
    Меня за мотором в болото тянуло
    И в месте с бронёю крутило и гнуло
    Прямым попаданьем в пыль разносило
    Меня пулемётом как травку косило.
    Мне не свезло, на авось командира
    И в грудь на излёте ударила мина
    В лодке подводной глубинною бомбой
    Меня раздавило в море бездонном
    И никто не узнает где в толще воды
    В песок погрузились гребные винты
    Смертный жетон заполнять плохой тон
    Казалось успею, все думал потом
    Но сегодня в атаке на вражеский дот
    Меня угостило осколком в живот.
    Задыхаясь от вони немецкого тола
    я понял что мне видать больше дома
    я осознал что мне мать не видать
    ни жены ни детей мне уже не обнять
    неизвестный солдат- не пропавший без вести
    это имени нету, а тело на месте
    а если нет тела и нету вестей
    нет ни пенсий родным ни пайка от властей.

    Для нас память народная -имя одно
    Неизвестен- лежит он под вечным огнём
    Одно имя на всех. те кто сгинул в бою
    Перекличка без имени в нашем строю.


    Неизвестно пусть имя- бессмертны дела
    И не все санитары собрали тела
    Пусть без вести пропал
    Когда навзничь упал
    На огромной войне исчезающе мал
    Головою на запад, ты вспомни меня
    и не знает никто где могилка моя.
    Huumi
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:52
      Huumi (Ваня)кто бы не писал, автору поклон.
      андрей юрьевич
      1. Huumi (Ваня) Сегодня, 20:26
        Написал брат сегодня-вернее дописал рабочий матерьял...
        Huumi
      2. Huumi (Ваня) Сегодня, 20:30
        Я траками под Сталинградом
        Раздавлен был фашистким гадом
        Из пулемёта в поле скошен
        Зимою снегом припорошен
        В воронке наспех был землей
        Закидан труп увечный мой
        И как почетный караул
        Над местом тем бураном дул
        Бездомный ветер горемычный
        Ища приюта и угла
        и вновь на все опять привычно
        Смерть белым саваном легла…
        Huumi
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 19:02
    Рассказал министр и о том, что в соединения и частях ЗВО продолжится практика осуществления внезапных проверок, которые позволяют оценить уровень боеготовности личного состава.
    Ну что друзья, крепитесь! Ученье - победа, не учение тьма! Защита наших границ, необходима! soldier wink
    Симон
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 19:20

      как то так... love
      Masya Masya
  6. Masya Masya (Маня) Сегодня, 19:10
    анекдот времен СССР, чуть переделан... wink
    ТАСС сообщает:
    "Вчера на западной границе обстреляли мирно пашущий землю советский трактор.
    На что трактор ответил серией ракетных залпов, после чего поднялся в воздух и улетел.
    Начальник колхоза, полковник Веснов".
    Министр обороны РФ заявил следующее-если подобные случаи повторятся, данный участок границы будет усилен сеялками,веялками и прочей сельхозтехникой вертикального взлета и наземного старта...
    Masya Masya
  7. Комментарий был удален.
  8. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:22
    70 соединений за 2 года. Шойгу рассказал о темпах укрепления западных границ
    Это всё понятно.Это всё хорошо.Но наверняка лучше встретить вражин в буферной зоне из российских частей расформированных в странах между НАТО и Россией? Нужно создавать такие зоны из стран .Участков стран.Любым путём.А не концентрировать свои войска на границе.Логично? Если логично тогда в пекло "не сторона конфликта" am
    Наблюдатель2014
  9. Imobile (Игорь) Сегодня, 19:25
    Западная граница бы хорошо укрепилась если бы Польша перешла на нашу сторону. Но так работать наш МИД не умеет.
    Imobile
  10. DEZINTO (Николай) Сегодня, 19:34
    Учитывая что я нахожусь на границе со всеми "доброжелателями" причём без границы с родной страной, даже не знаю мне этому радоваться ?

    DEZINTO
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 19:43
      Николай! love
      Masya Masya
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 19:52
        Держись

        Спасибо Марина love
        Буду изо всех сил. Хоть что случится. Даже если меня в воду уронят! )) Я ещё и наоборот к "их" берегу поплыву!

        DEZINTO
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 20:03
          Цитата: DEZINTO
          Держись

          Спасибо Марина love
          Буду изо всех сил. Хоть что случится. Даже если меня в воду уронят! )) Я ещё и наоборот к "их" берегу поплыву!


          Коля, у тебя есть пара соток,всегда.я приму,и денег не спрошу, чё мне в могилу тащить их...
          андрей юрьевич
          1. Комментарий был удален.
        2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 20:24
          Цитата: DEZINTO
          Даже если меня в воду уронят! )) Я ещё и наоборот к "их" берегу поплыву!

          Стал бы я подводной лодкой...

          пару ракет прихватить не забудь... wink
          Masya Masya
  11. hiller (hiller) Сегодня, 20:38
    Как сильно заявлено 70 соединений и ...скромненько так.... частей. Соединение - дивизия. И сколько дивизий???? А часть - полк (бригада), отдельный батальон и даже рота)))
    hiller
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