Автоматический гранатомёт M75 (США)

Первый прототип гранатомета XM75, 1963 г. Фото Guns.wikia.com



Серийная конфигурация оружия, вид сзади справа. Фото The Machine Gun



Неполная разборка гранатомета M75. Рисунок из пользовательского руководства



Общий вид установки M5. Фото Fas.org



Конструкция установки M5. Рисунок The Machine Gun



Вертолет UH-1, оснащенный гранатометной установкой M5. Фото US Army



"Хьюи" с M5 во Вьетнаме. Фото Cs.finescale.com



Опытный образец установки XM9. Фото Fas.org



Установка M28 с пулеметом M134 (слева) и гранатометом M75 (справа) на вертолете AH-1. Фото Militaryfactory.com



AH-1 с установкой M28 в полете. Фото US Army

Как известно, до начала шестидесятых годов армия Соединенных Штатов не располагала автоматическими гранатометами. Однако одновременная работа нескольких государственных и частных организаций вскоре привела к появлению весьма удачных проектов. Одним из первых американских гранатометов с возможностью автоматического огня стало изделие под обозначением M75. Поскольку в то время готовые и опробованные решения отсутствовали, новый гранатомет имел необычную конструкцию и такой же принцип действия.В основе проекта с официальным обозначением M75 и других разработок того периода лежало желание армии получить некое перспективное оружие, способное показывать дальность стрельбы на уровне пулемета и могущество боеприпаса наподобие ручной гранаты. Уже в конце пятидесятых годов удалось найти принципиальное решение этого вопроса – требовалось разработать автоматическое оружие под специальный осколочно-фугасный боеприпас. Вскоре началась разработка новых образцов, к которой присоединился ряд организаций оружейной промышленности. В ближайшей перспективе такое оружие могло поступить на вооружение пехоты, бронемашин и вертолетов.Согласно всем доступным источникам, разработка одного из перспективных гранатометов велась компанией Philco-Ford Corporation (позже переименована в Ford Aerospace). Однако фактически ситуация выглядела немного иначе. По известным данным, изначально проект создавался компанией Aeronutronic – оборонным отделением Ford Motor Corporation. В 1961 году «Форд» приобрел обанкротившуюся компанию Philco, и через два года объединил ее с имеющимся подразделением. После этого оборонные проекты реализовывались предприятием Philco-Ford.Проект перспективного автоматического гранатомета изначально носил название XM75, указывавшее на его опытный характер. Позже, после прохождения всех необходимых испытаний, оружие было рекомендовано к принятию на вооружение и получило название M75. Именно под таким обозначением гранатомет получил известность. Проектирование стартовало в самом конце пятидесятых годов и завершилось в 1961-м. Затем некоторое время ушло на испытания и последующее освоение серийного производства, которое поручили компании Springfield Armory.В конце пятидесятых годов американские инженеры не имели никакого опыта в деле создания автоматических гранатометов, и потому были вынуждены искать некие новые решения, отвечающие предъявляемым требованиям. Оружейники из Aeronutronic / Philco-Ford предложили любопытный вариант автоматического оружия с ленточным боепитанием и внешним источником энергии для выполнения цикла перезарядки. Это позволяло заметным образом упростить конструкцию и сократить ее массу при одновременном получении желаемых характеристик. Интересной особенностью оружия стало наличие крупных деталей привода автоматики, придававшей ему характерный внешний вид.Главной деталью гранатомета была металлическая ствольная коробка с креплениями для всех прочих агрегатов. Спереди на ней закреплялся ствол, сбоку предусматривалось окно для подачи ленты с выстрелами, а сзади имелись крепления для ударно-спускового механизма. Сверху на коробке расположили пару вертикальных стоек, которые должны были удерживать на своих местах агрегаты привода автоматики. Между этими стойками в верхней части коробки имелся продольный паз. Внутри коробки предусматривалась полость, в которой, осуществляя перезарядку и выстрел, должен был двигаться стволГранатомет XM75 получил нарезной ствол калибром 40 мм длиной 13,5 дюйма (348 мм). Ствол имел цилиндрическую верхнюю поверхность с увеличенным диаметром в казенной части. Сверху на казеннике предусмотрели зацеп, необходимый для соединения ствола с приводами автоматики. Во время стрельбы ствол должен был последовательно перемещаться назад и вперед. Любопытно, что авторы проекта нашли возможность исключить из конструкции оружия возвратную пружину, возложив ее функции на привод.Оружие не имело отдельного затвора. Функции этой детали возлагались на заднюю стенку ствольной коробки. Там же находился ударно-спусковой механизм куркового типа.Непосредственно над ствольной коробкой поместили оригинальный привод агрегатов, при помощи которого оружие могло вести огонь. На задней верхней стойке, за ней, установили электромотор постоянного тока мощностью 5/8 л.с., рассчитанный под напряжение 28 В. Именно он являлся источником механической энергии для осуществления перезарядки. На двигатель установили гибкий вал. Он был необходим для разрыва жесткой механической связи и предотвращения повреждений мотора импульсом отдачи. При помощи гибкого вала двигатель соединялся с крупным приводным барабаном, закрепленным на передней опоре ствольной коробки.Барабан получил цилиндрический корпус, на внешней поверхности которого имелась пара косонаправленных колец-направляющих. Внутри барабана расположили планетарный редуктор, снижавший обороты двигателя до приемлемого уровня. Во время стрельбы мотор должен был вращать барабан, а тот отвечал за работу автоматики. На один оборот барабана приходился один выстрел.Получив электрические приводы, автоматический гранатомет XM75 лишился возможности работы в пехоте. С определенного времени его стали рассматривать только в качестве нового оружия для вертолетов. В такой конфигурации он должен был оснащаться электрическими системами дистанционного управления. Фактически управление стрельбой осуществлялось путем подачи тока на электродвигатель. При наличии напряжения мотор вращал барабан и осуществлял стрельбу, при отключении – останавливался.Проект также предусматривал использование двух предохранителей. Простейший электрический выключатель «блокировал» работу привода. Механическая часть оружия имела предохранитель в виде защелки, блокирующей ствол в переднем положении. Для стрельбы следовало разблокировать ствол и включить электрические устройства.Изделие XM75 должно было использовать выстрелы типа 40х53 мм, разработанные на базе гранат 40х46 мм для гранатомета M79. Основой боекомплекта была осколочная граната M384. Также был разработан инертный боеприпас M384. При помощи рассыпных звеньев гранаты должны были соединяться в ленту необходимой длины. Лента помещалась в приемное окно в левой стенке ствольной коробке. Подача ленты в оружие осуществлялась при помощи несложного рычажного механизма, приводимого в действие вращающимся барабаном.Подача ленты могла осуществляться как непосредственно в приемное окно гранатомета, так и с использованием гибкого металлического рукава. Готовый к применению и возимый боекомплект мог определяться в соответствии с особенностями применения оружия. Одни платформы могли взять на борт большее количество гранат, тогда как грузоподъемность других приводила бы к сокращениям.Гранатомет нового типа в теории мог оснащаться открытым прицелом. По некоторым данным, его также можно было комплектовать оптическим прицелом. Однако это оружие предназначалось для авиации, и в таком случае для наведения планировалось использовать иные приборы, размещенные отдельно от оружия – на рабочих местах летчиков.Известна фотография, на которой опытный гранатомет XM75 установлен на станке-треноге. В такой конфигурации оружие проходило первые испытания, задачей которых была проверка работоспособности конструкции. В дальнейшем такой станок не использовался. Естественно, его применение в бою тоже не предполагалось.Тело гранатомета имело общую длину (ствол в крайнем переднем положении) не более 22,5 дюйма (571,5 мм). При уходе ствола назад длина оружия сокращалась до 18 дюймов (457,2 мм). Высота изделия – 9 дюймов (228,6 мм), ширина – 8 дюймов (203,2 мм). Масса тела – 27 фунтов или менее 12,3 кг. Оружие нуждалось во внешнем источнике постоянного тока напряжением 28 В силой 7,5 А.Автоматический гранатомет отличался интересным принципом действия, связанным с использованием внешнего привода. При подготовке к стрельбе ствол при помощи электропривода переводился вперед, а в приемник помещалась лента с выстрелами. Нажав на спусковой крючок, стрелок включал мотор. Тот через вал и редуктор вращал барабан, который при помощи боковых направляющих взаимодействовал со стволом и отводил его в заднее положение. При этом ствол буквально надевался на выстрел и прижимался к стенке ствольной коробки, выполнявшей функции затвора. После этого УСМ автоматически отпускал курок и делал выстрел. Мотор продолжал вращать барабан, и тот начинал сдвигать ствол вперед. В этот момент осуществлялась экстракция пустой гильзы с одновременным взведением спускового механизма. Один оборот барабана соответствовал одному циклу перезарядки и выстрела.Автоматика с внешним приводом, осуществляемым через планетарный редуктор, позволила получить приемлемые огневые характеристики. Делая несколько оборотов в секунду, барабан обеспечивал скорострельность до 230 выстрелов в минуту. Начальная скорость гранаты достигала 230-240 м/с, что позволяло стрелять на дальность до 1900 м.Первые опытные образцы нового автоматического гранатомета появились в 1961-62 годах и сразу отправились на испытания. На практике было установлено, что предложенное оружие от Aeronutronic / Philco-Ford, в целом, соответствует требованиям армии. В то же время, были выявлены некоторые проблемы. Прежде всего, заметные ограничения накладывало наличие электромотора. Фактически гранатомет не мог использоваться в качестве мобильного пехотного оружия на станке и нуждался в каком-либо носителе. Однако это не было серьезной проблемой, поскольку к этому времени XM75 рассматривался только в контексте перевооружения авиации.Более серьезная проблема была связана с наличием крупного и достаточно тяжелого барабана. Во время стрельбы наблюдался гироскопический эффект, затруднявший наведение оружия и ухудшавший точность. Кроме того, имелась некоторая вероятность того, что после стрельбы в казеннике ствола останется неиспользованный выстрел. Это могло приводить к некоторым рискам.Впрочем, на этом все недостатки заканчивались, и они не выглядели серьезными на фоне положительных черт оружия. По результатам испытаний, гранатомет M75 рекомендовали к принятию на вооружения. Перед этим его следовало доработать с учетом накопленного опыта. Вскоре появилась обновленная версия гранатомета, отличавшаяся от базовой формой некоторых деталей. Одновременно с ней разрабатывались несколько новых установок для монтажа на вертолеты.К середине шестидесятых годов силами нескольких оборонных предприятий были созданы две установки для гранатометов M75. Первым появилось изделие M5. Это была дистанционно управляемая установка с электрическими приводами наведения в двух плоскостях. Установка комплектовалась ящиком для ленты на 305 или 150 выстрелов. Ее предлагалось монтировать под носовой частью фюзеляжа вертолета UH-1. Также такое оружие использовалось на вертолетах ACH-47A.В то же время была создана дистанционно управляемая установка M28, изначально предназначавшаяся для боевых вертолетов семейства AH-1. Такая установка могла комплектоваться одним гранатометом и многоствольным пулеметом M134 либо нести пару M75. Рядом с установкой M28 внутри вертолета-носителя монтировалась пара ящиков для боекомплекта; они вмещали 4000 патронов для пулемета или 300 гранат для M75.Третий вариант установки получил название XM9. Она включала горизонтальную опору, пригодную для установки на борт вертолета-носителя, и опорно-поворотное устройство с U-образным креплением для гранатомета. Боекомплект предлагалось подавать из ящика на борту вертолета через гибкий металлический рукав. Установка XM9 была совместима сразу с несколькими американскими вертолетами того времени.Серийное производство гранатометов M75 для использования на авиационных установках стартовало в 1965 году. По ряду причин, выпуск оружия поручили не разработчику, а предприятию Springfield Armory. Производство продолжалось около двух лет, и за это время армии передали менее 500 гранатометов, которые вскоре установили на изделия M5 и M28. Установки в сборе, в свою очередь, монтировались на вертолетах американской армии.Появившись в середине шестидесятых годов, автоматические гранатометы нескольких новых моделей – в том числе и M75 – получили возможность показать себя в условиях настоящей войны. Вертолеты с установками M5 и M28 отправились во Вьетнам. Известно, что вертолеты с автоматическими гранатометами, несмотря на незначительную их численность, неплохо зарекомендовали себя. Они оказались весьма удобным и эффективным дополнением к существующим пулеметам, способным усилить огонь по противнику.Однако не обошлось без критики: достаточно быстро военные составили список недостатков и проблем, выявленных в ходе реального конфликта. Оружие, использовавшее специфические принципы работы, оказалось достаточно сложным в обслуживании. Сложный климат Юго-Восточной Азии так же сказывался на надежности и на характеристиках гранатометов. Подобные отзывы предопределили дальнейшую судьбу имеющихся систем, а также привели к появлению новых разработок.Уже в 1966 году компания Philco-Ford Corporation предложила новый вариант автоматического гранатомета с внешним приводом. Изделие XM129 отличалось от предшественника серьезно переработанной конструкцией, но при этом могло показывать схожие характеристики и было удобнее в обслуживании. Появление гранатомета XM129 привело к постепенному отказу от M75. В 1967 году последний сняли с производства. Теперь новые вертолетные установки M28 следовало оснащать новейшими M129. Впрочем, эксплуатация подобных систем с более старыми гранатометами продолжалась вплоть до потери или списания.По разным данным, к началу семидесятых годов имеющиеся автоматические гранатометы M75 выработали свой ресурс, после чего были списаны и утилизированы. Некоторое количество такого оружия было сохранено и стало музейными экспонатами. К моменту завершения службы M75 американская армия располагала автоматическими гранатометами сразу нескольких типов. Нетрудно заметить, что при их создании использовались наработки и идеи первого проекта.После M75 американская промышленность создала несколько новых автоматических гранатометов с разными принципами действия и отличающимися характеристиками. Кроме того, такое оружие имело разное предназначение. Одни изделия новых моделей создавались для пехоты, тогда как другие адаптировались под использование авиацией. При этом прародителем обоих направлений может считаться именно M75 от Philco-Ford Corporation.