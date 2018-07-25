У С-400 новые цели: носители комплекса BACN

Стратегический стратосферный БПЛА-узел многодиапазонной воздушной связи и ретрансляции EQ-4B Block 20; ярко выраженное внешнее отличие от семейства разведчиков «Глобал Хоук» — наличие «ножевидных» антенн прямой и изменяемой поляризации под крыльями, фюзеляже и на мотогондоле

Самолёт-ретранслятор E-11A

Источники информации:

http://blog.bliley.com/bacn-battlefield-airborne-communications-node

http://pentagonus.ru/publ/vozdushnyj_uzel_svjazi_i_retransljator_vooruzhjonnykh_sil_ssha_2013/16-1-0-2465

http://ambivalentengineer.blogspot.com/2013/04/optical-bar-cameras.html

https://warbook.club/voennaya-tehnika/boevye-mashiny/krasuha-4/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-742.html

Большинство простых обозревателей российского интернета, а также глубоко политически ангажированных и с головой погруженных в военную прогностику наших обозревателей при первом же упоминании дрона «Глобал Хоук» мгновенно освежают в памяти стратегический разведывательный беспилотный авиационный комплекс RQ-4A/B, который с завидной регулярностью появляется в воздушном пространстве «незалежной», а также в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным и Балтийским морями, проводя оптико-электронную, радиотехническую и радиолокационную разведку позиций 1-го и 2-го армейских корпусов ЛДНР, а также отслеживая местоположение зенитно-ракетных полков, артиллерийских бригад, узлов связи и других стратегически важных объектов в Южном и Западном военных округах. Хорошо известно, что для выполнения вышеуказанного спектра разведывательных задач данные машины оснащаются достаточно мощной бортовой РЛС бокового обзора AN/ZPY-2 MP-RTIP, представленной активной фазированной антенной решёткой с режимом синтезированной апертуры (SAR), что позволяет на удалении до 200—220 км классифицировать и идентифицировать стационарные и подвижные наземные цели благодаря разрешению радиолокационной картинки в 1 м.Также в составе разведывательного «снаряжения» «Глобал Хоуков» имеется длиннофокусный мультиспектральный рефлекторный оптико-электронный комплекс SYERS-2B/C LR-MSI, оптический зум которого может может достигать 40Х и более, что сравнимо с классическими камерами семейства KH-9 OBC («Optical Bar Camera») Перкина — Элмера, в своё время устанавливаемыми на разведчики SR-71A и U-2. При фокусном расстоянии 610 и 760 мм соответственно разрешающая способность последних достигала 15 и 12 см (в зависимости от модификации), в то время как разрешение (в сравнении с современными CCD/CMOS-датчиками) было эквивалентно 9—15Gpix! Известно, что «Глобал Хоуки» в варианте RQ-4B Block 30 получат ещё более совершенный мультиспектральный оптико-электронный модуль MS-177, который при благоприятной метеорологической обстановке (максимальной прозрачности атмосферы) сможет на удалении около 100 км фиксировать минимальные изменения в передвижении не только бронетехникитехники и артиллерии противника, но и личного состава.Мы же сегодня рассмотрим ещё одну модификацию стратегического БПЛА «Global Hawk», объективный обзор которого требует тщательного анализа информации как с западных ресурсов, так и с нашего военно-технического и аналитического сайта pentagonus.ru. Речь идёт о стратегическом БПЛА-ретрансляторе EQ-4B Block 20 «Global Hawk», оснащённом многодиапазонным комплексом обеспечения сетецентрической увязки BACN («Battlefield Airborne Communications Node», «бортовым узлом связи для театра военных действий»). Точная дата начала разработки комплекса BACN не указывается даже в американских и западноевропейских военно-технических источниках. Тем не менее, известно, что первый сверхдальнемагистральный административный самолёт Bombardier BD-700 «Global Express» был переоборудован в модификацию E-11A (носитель оборудования BACN) ещё в 2007 году. В настоящий момент модули комплекса BACN установлены уже на четырёх бизнес-джетах E-11A, а также трёх присоединившихся к ним EQ-4B Block 20 «Global Hawk», первый из которых поднялся в воздух 16 февраля 2018 года с авиабазы ВВС США в Калифорнии, о чём сообщает militaryparitet.com со ссылкой на официальный сайт компании «Northrop Grumman».Достигнув оперативной боевой готовности на борту E-11A к концу 2000-х гг., система BACN была переброшена на авиабазу международной коалиции в Кандагаре в составе 430-й экспедиционной электронной боевой эскадрильи ВВС США, где и прошла боевое крещение, обеспечивая связь между разбросанными на огромной территории подразделениями СВ США и стран коалиции, участвовавших примерно в 8250 различных миссий в Афганистане. Обретение же начальной боевой готовности стратегических БПЛА EQ-4B Block 20, оснащённых комплектами BACN, в разы увеличит и сетецентрические, и оперативно-тактические возможности авиакрыла, ранее оснащённого лишь самолётами E-11A. Во-первых, если пилотируемый «связист» E-11A имеет продолжительность полёта (оперирования над театром военных) всего около 11—14 часов, беспилотник EQ-4B Block 20 может барражировать на определённом операционном направлении вплоть до 34—36 часов, освобождая от чрезмерной нагрузки экипаж E-11A. Также во время решающих столкновений с противником на наземном участке ТВД авиакрыло, представленное «Глобал Хоуками», не будет нуждаться в столь частых заменах из-за исчерпания топлива, а поэтому осуществление обмена тактической информацией между дружественными подразделениями СВ будет выполняться более эффективно, чем посредством одних лишь E-11A.Во-вторых, если «Bombardier» обладает рабочей высотой около 13500—14000 м, то EQ-4B поднимается на высоту 17500—18000, что не только заметно увеличивает радиогоризонт, но обеспечивает покрытие радиоканалами связи наиболее труднодоступных участков земной поверхности, перекрытых горными хребтами и складками, которые для E-11A в некоторых ситуациях могут быть просто недоступны. К примеру, имеем участок линии соприкосновения, рельефной особенностью которого является горный массив, контролируемый противником. У его южного подножья (на видимой стороне) развёрнуты 2 зенитно-ракетных дивизиона «Бук-М3», обладающих дальностью действия в 70 км, и способных одновременно перехватить до 72 целей любого типа. На северные склоны этого горного массива удалось забросить диверсионно-разведывательную группу, в задачи которой входит уничтожение радаров подсвета целей 9С36М, размещённых на 22-метровой мачте, либо пункта боевого управления 9С510М.Делается это для того, чтобы лишить «Бук-М3» возможности перехватывать ракеты JASSM-ER на дальних дистанциях (что облегчит возможность уничтожения дивизионов с помощью массированного удара этими ракетами), либо полностью вывести его из строя (в случае уничтожения ПБУ 9С510М). Но «Бук-М3» — комплекс войсковой и крайне мобильный, способный менять местоположение в считанные минуты. Следовательно, бойцы ДРГ должны видеть на своих тактических планшетах ежеминутно обновляемую информацию о местоположении самоходных боевых единиц комплексов «Бук-М3».Приниматься подобная информация может лишь при установлении прямой видимости между оператором тактического планшета и воздушным ретранслятором, передающим новые координаты целей, к примеру, от самолёта радиотехнической разведки RC-135V/W «Rivet Joint», барражирующего в 250—300 км от места событий. Прохождению сигнала (соответственно, и прямой видимости) от летящего на высоте 13 км ретранслятора E-11A препятствует несколько десятков метров горного массива с малым углом склона. Для обеспечения прямой видимости и нормального прохождения радиоканала тактического звена к ДРГ самолёт Е-11A должен приблизиться к горному массиву на расстояние 50 км. Но после такого сближения он окажется в радиусе поражения дивизионов «Бук-М3». Естественно, у летящего на высоте 18 км беспилотного ретранслятора EQ-4B «Global Hawk» гораздо больше шансов обеспечить прямую видимость и должный уровень передачи радиосигнала без необходимости входа в зону поражения «Бук-М3». Именно в этом и проявляются все преимущества более высотного средства ретрансляции или разведки. Появляется возможность «заглянуть» туда, куда более низковысотные средства не имеют доступа ни с задействованием оптико-электронных комплексов, ни с применением бортовых радиолокационных средств. Это ещё одна причина, по которой специалисты «Northrop Grumman» решили использовать в качестве платформы для комплекска «Battlefield Airborne Communications Node» (BACN) беспилотный высотный разведчик RQ-4B «Global Hawk», переоборудованный в EQ-4B.В-третьих, появление в составах так называемых «экспедиционных электронных боевых эскадрилий» ВВС США беспилотных дронов EQ-4B Block 20 частично снимет с операторов комплексов BACN, установленных на самолёты E-11A, нагрузку по обработке и конвертированию данных, поступающих от сторонних средств разведки, а также по их дальнейшей ретрансляции «разношерстным» потребителям (и по обеспечению обмена данными между этими потребителями), обладающим терминалами отображения информации с различными приёмо-передающими интерфейсами. Как следствие, освобождённое время может быть использовано операторами E-11A для разрешения тактических задач. В таком случае самолёт может быть использован в качестве воздушного командного пункта ВКП. Аналогичными качествами воздушного штаба также обладают самолёт радиолокационной разведки / наземного целеуказания E-8C «JSTARS», а также ВКП E-4B «Nightwatch» и E-6B «Mercury», с той лишь разницей, что последние принадлежат к оперативно-стратегическому звену и используются преимущественно в случае эскалации крупных региональных и глобальных конфликтов, включая ядерные.Теперь пришло время ознакомиться с «начинкой» сетецентрического комплекса ретрансляции и системной увязки BACN. Модульный комплект оборудования данного комплекса размещается в носовой внутрикорпусной нише EQ-4B Block 20 вместо поворотного турельного оптико-электронного комплекса SYERS-2B/C (датчиков системы IMINT). Самое главное, на что стоит обратить внимание в радиоэлектронном «снаряжении» BACN, — это огромное количество известных радиоканалов кодированной связи для обмена тактической информацией, посредством которых обеспечивается возможность увязки не только между стандартными юнитами, оснащёнными терминалами «Link-11» и «Link-16/JTIDS», но и в такой «экзотической» для вооружённых сил конфигурации, как «Link-16 — 802.11b/JFX». Другими словами, если самолёт дальнего радиолокационного обнаружения E-3C/G AWACS передаст на борт EQ-4B пакеты информации о тактической обстановке по радиоканалу сети «Link-16» (на частотах 0,96—1,215 ГГц), вычислительные средства комплекса BACN практически в реальном времени (с задержкой внесколько секунд) могут сконвертировать его в высокочастотный защищённый Wi-Fi-радиоканал 802.11b/JFX, разработанный компанией «Northrop Grumman» для нужд сил западной коалиции.Данный военизированный Wi-Fi-канал шифруется посредством режима псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ) в определённом диапазоне частот, близком к 2,4 ГГц. Итоговая информация о воздушной обстановке может отображаться на адаптированных планшетах и смартфонах американских/натовских военнослужащих, в соответствии с которой пехотное или механизированное подразделение будет принимать решение о дальнейших действиях (штурм объекта противника, оборона с использованием ПЗРК или самоходных средств ПВО и т.д.); вариантов сотни и тысячи. Тем не менее, ввиду худшей проницаемости 802.11b-радиоканала через атмосферу, дальность его приёма наземными подразделениями будет в разы меньше, чем «Link-16». Более того, этот канал, входящий в S-диапазон дециметровых волн, будет частично уязвим для мощных радиоэлектронных помех со стороны станций РЭБ «Красуха-2» и «Красуха-4», как раз адаптированных для противодействия дециметровым радиолокационным комплексам самолётов ДРЛО (AN/APY-2, AN/APY-9, MESA и т.д.)Также присутствуют модуль подвижной сотовой связи CDMA и терминал единой тактической системы обмена данными TCDL («Tactical Common Data Link»). Первый, обладая кодовым разделением сигналов шумоподобного типа и более низкочастотным режимом работы (от 453 до 849 МГц), имеет крайне высокую помехозащищённость и достойную дальность связи. Единый тактический канал TCDL работает преимущественно в Ku-диапазоне (на частотах 14 -15 ГГц) и сохраняет эффективность на расстоянии около 200 км. По данному каналу осуществляется передача видео, потокового видео, изображений, голосовых данных и радиолокационной тактической информации в реальном времени со скоростями от 1,544 до 10,7 Мбит/с. Приёмо-передающая архитектура TCDL представлена двумя параболическими антеннами с коэффициентом усиления около 20 дБ и усилителем мощностью от 2 до 25 Вт. Вышеуказанный диапазон частот, а также полусферическая диаграмма направленности этого радиоканала, теоретически, могли бы указывать на возможность подавления TCDL посредством X-Ku-диапазонных станций РЭБ СПН-2 и «Красуха-4». Но, увы, эти станции предназначены не для подавления средств связи, а для эффективного противодействия бортовым радарам тактической и стратегической авиации на дальности до 100 км, а также дезориентации активных радиолокационных головок самонаведения ракет типоп JAGM и радиовысотомеров тактических и стратегических крылатых ракет.Комплекс BACN также обеспечивает голосовую связь между наземными подразделениями посредством протокола VoIP. Также используются такие каналы связи и ретрансляции, как SINCGARS и TTNT (Tactical Targeting Network Tecnology). Если первый является стандартным резервным низкочастотным радиоканалом голосовой связи (известным ещё с середины 80-х гг.) с низкой скоростью передачи данных и низкой частотой ППРЧ (100 скачков/с), то TTNT — очередной радиоканал будущего, работающий в диапазонах волн от 1,755 до 1,85 ГГц и от 2,025 до 2,11 ГГц. Близость по частотным параметрам к «Link-16/CMN-4», обуславливает большой радиус действия TTNT (около 450 — 550 км), в то время как его терминалы устанавливаются на палубных многофункциональных истребителях F/A-18E/F «Super Hornet», самолётах РЭБ EA-18G «Growler» и палубных самолётах ДРЛОиУ E-2D «Advanced Hawkeye».Вывод: стратегические БПЛА-ретрансляторы EQ-4B Block 20 с комплексами BACN на борту будут играть первостепенную роль не только в ходе наземных операций в глубине евразийского континента, но и во время проведения широкомасштабных военно-морских операций с одновременным задействованием КМП США в районах со сложным горным рельефом близ береговой линии противника. А это значит, что у новой ракеты-перехватчика 40Н6 для зенитно-ракетного комплекса «Триумф» появится первостепенная цель для уничтожения на случай большой войны, а специалисты ВНИИ «Градиент» получат отличный стимул для разработки новых образцов средств РЭБ для подавления современных средств связи противника.