08:58 25 июля

Бацька плохому не научит!

Правительство России разработало национальный проект «Демография». Сделано это в рамках подготовки к реализации майского «суперуказа» президента Путина, согласно которому уже к 1 октября правительство должно представить на утверждение целый комплекс программ и проектов, направленных на улучшение социальной и экономической ситуации в стране. В упомянутом указе демографический блок идет первым пунктом, что подчеркивает его важность и приоритетность, поэтому и реакция правительства довольно ожидаема.



Согласно предложенной программе, нацпроект «Демография» будет включать в себя следующие основные пункты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей – поддержка занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Новая физическая культура населения».


Выделить на все это великолепие планируется три с половиной триллиона рублей.

Не оспаривая сам факт того, что подобный нацроект нашей стране и обществу будет весьма полезен, нельзя не отметить, что его подача как-то очень уж похожа на попытку смягчить общественную реакцию на пенсионную реформу и все-таки убедить людей в том, что она окажется для них достаточно безболезненной.

В частности, глава правительства России Дмитрий Медведев призвал формировать среду для активного долголетия. Правительство очень хочет, чтобы мы не просто жили дольше, а вели при этом активный и достойный образ жизни.

Прежде всего необходима забота о здоровье людей старшего поколения. Это значит, что всевозможные проблемы со здоровьем надо стремиться выявлять на ранних стадиях, для этого должны быть увеличены масштабы диспансеризации, диспансерного наблюдения.


Само по себе это, конечно, неплохо. Но так ли уж оправдано это «прежде всего»? Попытки решить демографические проблемы государства за счет роста продолжительности жизни, а не за счет роста рождаемости являются в долгосрочной перспективе априори тупиковыми. И если это становится приоритетом, то понятно, что других путей правительство просто не видит. Либо не хочет их реализовывать, понимая, что убедить женщин рожать будет посложнее, чем с помощью вложений в медицину сделать жизнь немного продолжительней.

На всякий случай уточню: я двумя руками за рост продолжительности жизни, за активную и продуктивную старость и прочие привилегии «возрасту дожития». Смущает именно то, что правительство, обгадившись с пенсионной реформой, может и последующие свои решения сделать заложником собственной некомпетентности.

Хотя, будем справедливы, пока в этом вопросе все не так уж и плохо. Поддержка семей, планируемая в рамках общей программы «Демография», не исключает старых и довольно популярных инструментов, таких, как материнский капитал, адресная финансовая помощь и даже льготная ипотека. Правда, пока не совсем ясно, в каких объемах это будет реализовано, в частности, в вопросе субсидирования ипотечного кредитования семьям, рожающих второго и последующих детей. Если это будет более масштабно, чем сейчас, и женщина, рожая детей, сможет внести реальный и значительный вклад в процветание своей семьи, эффект может быть достаточно значительным.

Надо отметить, что Медведев отдельно упомянул важность роста рождаемости как фактора национального процветания. И, что особенно порадовало, впервые было подчеркнуто, что рост особенно нужен в регионах, испытывающих значительные демографические проблемы. То есть появилась хотя бы слабая надежда, что помощь перестанут ровным слоем размазывать по всей стране, одинаково стимулируя рождаемость и в Дагестане, где в этом нет необходимости (там нужно занятость стимулировать на самом деле), и где-нибудь на Сахалине, где демографические проблемы действительно являются серьезным вызовом.

Однако пройдем ли мы путь от признания некоторых демографических реалий до адекватного подхода к их решению? Вопрос пока открытый.

Некоторые проблемы, затронутые в программе, масштабностью решений не впечатляют. Ежегодное переобучение тридцати тысяч женщин, находящихся в декретном отпуске, и выделение на эти цели «целых» полутора миллиардов рублей выглядит как-то даже издевательски. Это все меры по стимулированию занятости, Дмитрий Анатольевич? Если да, то тогда успех неизбежен.

Хотя нет. К мерам по стимулированию занятости относится и планируемое создание двухсот пятидесяти тысяч мест в яслях и детских садах. Однако это довольно странное стимулирование. Правительство как бы говорит — мы вам руки-то развяжем, дорогие женщины. А дальше вы уж как-нибудь сами…

Помимо анонса упомянутой программы, подоспел и отчет экспертов ВШЭ, согласно которому в минувшем году в России стало на двести тысяч бедняков меньше. Там, правда, не сказано, какая часть из этих двухсот тысяч вымерла, а какая разбогатела. Но есть какие-то смутные подозрения, что первых все-таки было значительно больше, чем вторых.

Чем эти подозрения вызваны? Ну, хотя бы данными о том, что средняя зарплата в России находится теперь на уровне самых бедных стран Восточной Европы. В частности, если Болгарию мы раньше обгоняли по этому показателю на 30%, то сейчас она сократила разрыв до десяти. А ведь эта та самая Болгария, об огромных проблемах которой мы так любим говорить и постоянно ставим её в пример как абсолютного неудачника интеграции в ЕС.

А вот Румыния и вовсе нас обогнала. Хотя ещё в 2011 году отставала на 22%, и тогда этот разрыв только рос.

Средняя зарплата в 2017 году составила у нас 671 доллар. Это ощутимо больше, чем в пик кризиса, в 2015 года – почти на 17%. Но на 40% меньше, чем в докризисном 2013, когда средняя зарплата россиян составляла 935 долларов США.

Если кому-то кажутся сомнительными абсолютные цифры, то расчет по паритету покупательной способности повергает в ещё большее уныние. По этому показателю мы отстаем уже и от Белоруссии! Правда, пока всего на 8 долларов в месяц. Но, согласитесь, сам факт заставляет задуматься о многом…

Понятно, что «паритет покупательной способности» — вещь довольно спорная. Но все-таки некоторое представление о том, сколько можно купить на одну зарплату в той или иной стране, она дает. И при том, что номинально российские зарплаты все ещё существенно выше белорусских (671 против 421 USD), остается только догадываться, как же «батька» регулирует (в пользу людей!) цены и социальные выплаты, чтобы практически нивелировать пятидесятипроцентную разницу в зарплатах!

А также это повод задуматься о том, насколько грабительским является наш бизнес, о бесконечной помощи которому так печется правительство.

Кстати, и демографическая ситуация у сябров получше. Так не дополнить ли нам программу «Демография» ценным белорусским опытом? Поменьше воров, уголовников, мигрантов, например? Более ответственный бизнес?

Это тем более разумно, что геополитическая ситуация является для Минска неблагоприятной с самого прихода Лукашенко к власти. И ничего – при гораздо меньших возможностях они, похоже, справляются с этим получше нас…
Автор: Виктор Кузовков


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Комментарии 18

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  1. Vard Сегодня, 05:50
    Недавно прочитал что доходы в Белоруссии выше чем в России... Если это так то батька заслужил памятник из золота в натуральную величину при жизни...
    Vard
    1. татарин 174 Сегодня, 05:57
      Цитата: Vard
      Если это так то батька заслужил памятник из золота в натуральную величину при жизни...

      Наверно уже есть и не один, как и у наших и не один тоже, но разница всё-же между ними есть тоже. Какая разница? Догадайтесь сами...
      татарин 174
    2. avt Сегодня, 08:27
      Цитата: Vard
      Недавно прочитал что доходы в Белоруссии выше чем в России... Если это так то батька заслужил памятник из золота в натуральную величину при жизни...

      Скоро прочитаете статью , о том як Бацка кредитует Россию , собственно мы все живём на кредиты Белоруссии . Тогда из чего памятник яму ваять будете? wassat
      avt
  2. Rimlianin (Евгений) Сегодня, 06:16
    Работаю и живу в России, юг Сибири. Как по мне, так уровень доходов за последние пять лет не сильно изменился. Рост цен в какой-то мере компенсирован небольшим ростом зарплат. А вообще конечно, стало немного туже. Но оно и раньше было не ахти. Если в 2014 у меня была зарплата 800 долларов в перерасчете на рубли, сейчас - 400. Тогда я думал, что вот-вот штуку баксов буду получать, а сейчас об этом даже не мечтаю. И не надо говорить, что мы живем на рубли. Во все товары включена импортная составляющая. Где то меньше, где то больше. Вот так.
    Rimlianin
    1. RaptorF22 Сегодня, 07:17
      Так и есть good Но наши любители повышать цены придумают тыщу и один оправданий чтобы нажиться на людях smile
      RaptorF22
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:39
    Задумки прекрасные, но кто и как будет их выполнять? Не исключено, что получится по Черномырдину - "хотели как лучше, а получилось как всегда".
    rotmistr60
    1. RaptorF22 Сегодня, 07:13
      Скорее всего так и будет yes
      RaptorF22
    2. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 07:19
      Не хочу вас огорчать, но давайте смотреть не на "слова", а на "действия": пенсионный возраст повышают - negative , по шумок отменют вредность на разных производствах и вообще - negative уничтожаются банки, пусть это и не производства "болтов", но ведь тоже рабочие места - negative , повышаются налоги - negative , растут цены на бензин (и вероятно на всю остальную нефтехимию) - negative ; есть ли что положительное, нуу есть "государственный проект" крымского моста - good (пусть это всего лишь и 20.000 раб.мест), вроде как будет строительство моста на Сахалин - good . Вот примерно таковы факты, а не "мы обещаем что всем будет сладко".
      Так что заменить этих выродков хоть на Батьку, хоть на других - будет как минимум не хуже. request
      Поэтому "хотели как лучше" надо рассматривать только в интерпретации - хотели как лучше ДЛЯ СЕБЯ.
      Мих1974
    3. Vard Сегодня, 08:04
      Получилось лучше для них... а вот для нас... тут вы правы... как всегда...
      Vard
  4. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 06:46
    Правительство России разработало национальный проект «Демография»

    при одном этом уже насторожился- опять что-то плохое затеяли? Как только задумают что-то улучшить, то обязательно станет хуже!
    Silvestr
    1. RaptorF22 Сегодня, 07:12
      +100500 good От них ждать что то хорошего могут ждать только наивные люди winked
      RaptorF22
  5. RaptorF22 Сегодня, 07:20
    Автор забыл добавить сколько Бацька подымает денег торгуя с нами санкционкой из Европы winked А другой рукой клянчия денежки у Москвы feel yes
    RaptorF22
    1. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 07:34
      Цитата: RaptorF22
      А другой рукой клянчия денежки у Москвы

      То-то вижу, как Москва в порыве безудержной щедрости осыпает его деньгами без перерыва на обед. За счёт Москвы только Белоруссия и сохранилась... belay Вот бы российской провинции у Батьки поучиться, а то, как мухи, выздоравливают от "медведёвского руководства". Уже и не знаем, куда пойти работать, столько высококвалифицированных и высокооплачиваемых вакансий. Это же надо целых 14000-18000 рублей в месяц предлагают. В семидесятые годы в СССР на такие деньги можно было купить две "Волги"... wassat правда без притоков... feel
      ROSS 42
      1. RaptorF22 Сегодня, 07:45
        Российские провинции как вы выразились процветали бы request Если не присылали всяких в кавычках эффективные менеджеры winked Которые ведут себя варягами и слонами в посудной лавке am А порой как откровенные вредители sad
        RaptorF22
    2. kepmor (Алексей) Сегодня, 07:39
      про зарплату из кремля вы правы однозначно...
      а про санкционку здесь не все так просто...можно сказать и так - а знаете сколько наших человеков с пауками на погонах и с жирными задницами в высоких кабинетах кормятся...нет , не правильно...просто у них уже хари трескаются от бабла, полученного с санкционки...
      kepmor
  6. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 07:27
    Кстати, и демографическая ситуация у сябров получше. Так не дополнить ли нам программу «Демография» ценным белорусским опытом? Поменьше воров, уголовников, мигрантов, например? Более ответственный бизнес?

    При создании союзного государства планировались такие политические и торговые связи, что Александр Григорьевич мог бы вполне стать президентом России. Но... request Что выросло, то выросло.
    Приятельница ездила к родственникам в Белоруссию. Говорит, что ощущение, будто она вернулась в СССР. В лучшем понимании этого момента. Кругом чистота и порядок. Не знаю, наверное с нарушениями там борются спецслужбы, а не добровольные общества...
    ROSS 42
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:39
    Поддержка семей, планируемая в рамках общей программы «Демография», не исключает старых и довольно популярных инструментов, таких, как материнский капитал, адресная финансовая помощь и даже льготная ипотека.
    .... smile Тут бы еще сделать один шаг...увеличить цены на противозачаточные средства, а на упаковках с данными средствами, печатать следующее:..Не получишь материнский капитал..Сказал нет льготной ипотеке...финансовая помощь прошла мимо... smile
    parusnik
  8. vvvjak (Владимир) Сегодня, 08:52
    Ага и доходы у нас выше и жизнь лучше, только "странные" белорусы почему то в РФ на заработки ездят. Как говорил АГЛу "не повезло мне с народом, то ли дело китайцы".
    vvvjak
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