Бацька плохому не научит!

Прежде всего необходима забота о здоровье людей старшего поколения. Это значит, что всевозможные проблемы со здоровьем надо стремиться выявлять на ранних стадиях, для этого должны быть увеличены масштабы диспансеризации, диспансерного наблюдения.

Правительство России разработало национальный проект «Демография». Сделано это в рамках подготовки к реализации майского «суперуказа» президента Путина, согласно которому уже к 1 октября правительство должно представить на утверждение целый комплекс программ и проектов, направленных на улучшение социальной и экономической ситуации в стране. В упомянутом указе демографический блок идет первым пунктом, что подчеркивает его важность и приоритетность, поэтому и реакция правительства довольно ожидаема.Согласно предложенной программе, нацпроект «Демография» будет включать в себя следующие основные пункты: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание яслей – поддержка занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Новая физическая культура населения».Выделить на все это великолепие планируется три с половиной триллиона рублей.Не оспаривая сам факт того, что подобный нацроект нашей стране и обществу будет весьма полезен, нельзя не отметить, что его подача как-то очень уж похожа на попытку смягчить общественную реакцию на пенсионную реформу и все-таки убедить людей в том, что она окажется для них достаточно безболезненной.В частности, глава правительства России Дмитрий Медведев призвал формировать среду для активного долголетия. Правительство очень хочет, чтобы мы не просто жили дольше, а вели при этом активный и достойный образ жизни.Само по себе это, конечно, неплохо. Но так ли уж оправдано это «прежде всего»? Попытки решить демографические проблемы государства за счет роста продолжительности жизни, а не за счет роста рождаемости являются в долгосрочной перспективе априори тупиковыми. И если это становится приоритетом, то понятно, что других путей правительство просто не видит. Либо не хочет их реализовывать, понимая, что убедить женщин рожать будет посложнее, чем с помощью вложений в медицину сделать жизнь немного продолжительней.На всякий случай уточню: я двумя руками за рост продолжительности жизни, за активную и продуктивную старость и прочие привилегии «возрасту дожития». Смущает именно то, что правительство, обгадившись с пенсионной реформой, может и последующие свои решения сделать заложником собственной некомпетентности.Хотя, будем справедливы, пока в этом вопросе все не так уж и плохо. Поддержка семей, планируемая в рамках общей программы «Демография», не исключает старых и довольно популярных инструментов, таких, как материнский капитал, адресная финансовая помощь и даже льготная ипотека. Правда, пока не совсем ясно, в каких объемах это будет реализовано, в частности, в вопросе субсидирования ипотечного кредитования семьям, рожающих второго и последующих детей. Если это будет более масштабно, чем сейчас, и женщина, рожая детей, сможет внести реальный и значительный вклад в процветание своей семьи, эффект может быть достаточно значительным.Надо отметить, что Медведев отдельно упомянул важность роста рождаемости как фактора национального процветания. И, что особенно порадовало, впервые было подчеркнуто, что рост особенно нужен в регионах, испытывающих значительные демографические проблемы. То есть появилась хотя бы слабая надежда, что помощь перестанут ровным слоем размазывать по всей стране, одинаково стимулируя рождаемость и в Дагестане, где в этом нет необходимости (там нужно занятость стимулировать на самом деле), и где-нибудь на Сахалине, где демографические проблемы действительно являются серьезным вызовом.Однако пройдем ли мы путь от признания некоторых демографических реалий до адекватного подхода к их решению? Вопрос пока открытый.Некоторые проблемы, затронутые в программе, масштабностью решений не впечатляют. Ежегодное переобучение тридцати тысяч женщин, находящихся в декретном отпуске, и выделение на эти цели «целых» полутора миллиардов рублей выглядит как-то даже издевательски. Это все меры по стимулированию занятости, Дмитрий Анатольевич? Если да, то тогда успех неизбежен.Хотя нет. К мерам по стимулированию занятости относится и планируемое создание двухсот пятидесяти тысяч мест в яслях и детских садах. Однако это довольно странное стимулирование. Правительство как бы говорит — мы вам руки-то развяжем, дорогие женщины. А дальше вы уж как-нибудь сами…Помимо анонса упомянутой программы, подоспел и отчет экспертов ВШЭ, согласно которому в минувшем году в России стало на двести тысяч бедняков меньше. Там, правда, не сказано, какая часть из этих двухсот тысяч вымерла, а какая разбогатела. Но есть какие-то смутные подозрения, что первых все-таки было значительно больше, чем вторых.Чем эти подозрения вызваны? Ну, хотя бы данными о том, что средняя зарплата в России находится теперь на уровне самых бедных стран Восточной Европы. В частности, если Болгарию мы раньше обгоняли по этому показателю на 30%, то сейчас она сократила разрыв до десяти. А ведь эта та самая Болгария, об огромных проблемах которой мы так любим говорить и постоянно ставим её в пример как абсолютного неудачника интеграции в ЕС.А вот Румыния и вовсе нас обогнала. Хотя ещё в 2011 году отставала на 22%, и тогда этот разрыв только рос.Средняя зарплата в 2017 году составила у нас 671 доллар. Это ощутимо больше, чем в пик кризиса, в 2015 года – почти на 17%. Но на 40% меньше, чем в докризисном 2013, когда средняя зарплата россиян составляла 935 долларов США.Если кому-то кажутся сомнительными абсолютные цифры, то расчет по паритету покупательной способности повергает в ещё большее уныние. По этому показателю мы отстаем уже и от Белоруссии! Правда, пока всего на 8 долларов в месяц. Но, согласитесь, сам факт заставляет задуматься о многом…Понятно, что «паритет покупательной способности» — вещь довольно спорная. Но все-таки некоторое представление о том, сколько можно купить на одну зарплату в той или иной стране, она дает. И при том, что номинально российские зарплаты все ещё существенно выше белорусских (671 против 421 USD), остается только догадываться, как же «батька» регулирует (в пользу людей!) цены и социальные выплаты, чтобы практически нивелировать пятидесятипроцентную разницу в зарплатах!А также это повод задуматься о том, насколько грабительским является наш бизнес, о бесконечной помощи которому так печется правительство.Кстати, и демографическая ситуация у сябров получше. Так не дополнить ли нам программу «Демография» ценным белорусским опытом? Поменьше воров, уголовников, мигрантов, например? Более ответственный бизнес?Это тем более разумно, что геополитическая ситуация является для Минска неблагоприятной с самого прихода Лукашенко к власти. И ничего – при гораздо меньших возможностях они, похоже, справляются с этим получше нас…