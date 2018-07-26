Российская мультикалиберная снайперская винтовка ORSIS F-17

Винтовка ORSIS F-17, фото: orsis.com

Винтовка ORSIS F-17, фото: orsis.com

Винтовка ORSIS F-17, фото: orsis.com

Винтовка ORSIS F-17, фото: orsis.com

Винтовка ORSIS F-17, фото: orsis.com

Источники информации:

http://www.orsis.com

https://www.all4shooters.com/ru/strelba/ruzhya/ORSIS-F-17-multikalibernaya-vintovka

http://sniper-weapon.ru/rossiya/537-snajperskaya-vintovka-orsis-f17

Материалы из открытых источников

На выставке ARMS & Hunting 2017, которая проходила в Москве 12-15 октября прошлого года, была представлена новинка от компании ORSIS – высокоточная мультикалиберная винтовка для спортивной стрельбы и охоты ORSIS F-17, в перспективе данная винтовка может быть предложена и различным силовым структурам. Винтовка стала «наследницей» главного бестселлера компании – модели ORSIS T-5000. 26 июня 2018 года на официальном сайте компании-производителя появилась информация об открытии приема заказов на новую высокоточную винтовку ORSIS F-17.В настоящее время компания ORSIS по праву является самым известным частным производителем стрелкового оружия в России. Промышленный выпуск спортивных и охотничьих винтовок под торговой маркой ORSIS (латинизированный вариант аббревиатуры ОРужейные СИСтемы) компанией «Промтехнология» начался в марте 2011 года. Специализация компании –выпуск высокоточного оружия. Для этого у ООО «Промтехнология» есть все необходимое – собственный завод в Москве с современным станочным парком – 40 обрабатывающих центров с программно-числовым управлением (ЧПУ) и около 150 работников, обладающих необходимой квалификацией.Молодая компания, выстрелившая в 2011 году своей флагманской высокоточной винтовкой ORSIS T-5000 («Точность»), достаточно быстро завоевала любовь и уважение покупателей, а также хорошую деловую репутацию среди российских и иностранных партнеров, а винтовки ORSIS полюбили многие стрелки по всему миру. При этом в компании не останавливаются на достигнутом, постоянно обновляя ассортимент выпускаемой продукции.Одной из новинок частной оружейной компании с московской пропиской стала наследница винтовки ORSIS T-5000 – высокоточная винтовка ORSIS F-17, которая создана в соответствии со всеми последними тенденциями и веяниями моды в области разработки снайперского оружия – винтовка выполнена мультикалиберной. Модель доступна покупателям в трех калибрах с тремя разными стволами: под патрон .308 Win – коммерческий вариант стандартного натовского патрона 7,62х51 мм; .300 Winchester Magnum – широко распространенный охотничий и военный патрон высокой мощности – 7,62х67 мм; .338 Lapua Magnum – специальный снайперский боеприпас для стрельбы на большие дистанции – 8,6х70 мм.В России в настоящее время у винтовки ORSIS F-17 просто отсутствуют конкуренты. Ранее что-то подобное создавали лишь в другой российской частной оружейной компании Lobaev Arms. А вот за границей конкурентов у данной модели под брендом ORSIS довольно много. После победы в 2013 году модульной винтовки Remington MSR в конкурсе на снайперскую винтовку, предназначенную для сил специальных операций в USSOCOM, подобные образцы начали появляться в массовом количестве. При этом для гражданского рынка стрелкового оружия и на экспорт продвигались как «неудачники» конкурса, объявленного USSOCOM, от известных оружейных компаний Armalite, Blaser, Barrett, AI или Sako/Beretta, так и заново созданные модели высокоточного оружия со сменными стволами, например канадская винтовка CADEX CDX-MC KRAKEN или австрийская Ritter & Stark SX-1.Модульность новой винтовки особенно подчеркивается компанией-производителем. ORSIS F-17 создана для тех людей, которым требуется решать взаимоисключающие задачи. Конструкция винтовки позволяет стрелку достаточно быстро поменять ствол и сменить калибр оружия, причем сделать это можно и в полевых условиях, а все, что для этого потребуется – это один шестигранный ключ. Основным преимуществом всех без исключения мультикалиберных систем стрелкового оружия является возможность стрелка использовать патроны меньшего калибра для тренировок, а патроны крупного калибра при необходимости, например, использовать для поражения более крупных целей и стрельбы на большие дистанции, отмечают в ORSIS.Даже в наши дни можно встретить мнение о том, что мультикалиберное оружие – только дань моде, без каких-либо существенных преимуществ. Однако для высокоточной винтовки смена калибра дает достаточно внятные плюсы. И главный из них – это универсальность винтовки. Одна и та же модель может использоваться для решения различных задач. К примеру, снайперская винтовка под патрон калибра .308 Win с коротким стволом будет легче и удобнее для транспортировки, а также для стрельбы на ближние дистанции, подойдет для городского боя. В варианте под патрон .300 Winchester Magnum винтовка становится более серьезным оружием, она пригодна для стрельбы на средние дистанции и ведение контрснайперской борьбы. В варианте под патрон .338 Lapua Magnum перед нами предстает уже по-настоящему мощный и высокоточный инструмент снайпера для стрельбы на дальние и сверхдальние дистанции.Помимо универсальности важным плюсом мультикалиберного оружия выступает его экономичность. Покупая подобную высокоточную винтовку с комплектом из трех разных стволов, вы, по сути, становитесь обладателем трех разных образцов оружия. При покупке винтовки ORSIS F-17 экономия может достигать очень больших денежных сумм. При этом экономия достигается не только за счет самой винтовки, но и за счет используемых боеприпасов. Так для тренировки вы всегда сможете использовать более дешевые патроны, а для поражения реальных целей более дорогие боеприпасы калибра 8,6х70 мм, которые примерно в 5-6 раз дороже, чем стандартный патрон 7,62х51 мм. К дополнительным бонусам специалисты относят также сбережение ресурса основного ствола винтовки.К третьему плюсу мультикалиберных моделей винтовок относят логистические достоинства оружия. У стрелка не всегда могут оказаться под рукой патроны нужного калибра, особенно актуально при нахождении в отдаленных или труднодоступных районах. В этом случае вы просто можете заменить ствол винтовки и использовать менее дефицитные боеприпасы. И здесь важным достоинством является быстрота и простота замены стволов, так как мультикалиберное оружие изначально проектируется так, чтобы обеспечивать легкую разборку с минимальным количеством используемого инструмента.Четвертый плюс подобного оружия – юридические аспекты. Оружейное законодательство очень часто жестко регламентирует максимально возможное количество приобретаемых единиц огнестрельного оружия. В то же время дополнительный ствол не является отдельным оружием, поэтому на одну лицензию вы фактически приобретайте сразу три разных модели винтовки. А в некоторых странах вы можете столкнуться с такой проблемой, как отсутствие сертифицированных стрельбищ мощными патронами, к которым относится боеприпасы калибра .338 Lapua Magnum. К примеру, в Германии на спортивных стрельбищах действует ограничение по дульной энергии в 7000 Дж. В то же время некоторые варианты патронов .338 LM не вписываются в эти рамки, формально ими нельзя стрелять.Как отмечает официальный сайт компании-производителя новой российской модульной винтовки, данную модель смело можно назвать «наследницей» ORSIS T-5000. Заявленная кучность ORSIS F17 также не превышает 0,5 МОА, у них используется одинаковое цевье, приклады винтовок также почти полностью идентичны (отличаются только посадочные гнезда). В то же время к неоспоримым преимуществам мультикалиберной винтовки относят ее универсальность, которая и достигается за счет модульной конструкции. Сменный комплект одного калибра оружия на другой состоит из ствола, личинки затвора, а также набора специальных проставок, которые устанавливаются в единый корпус коробчатого магазина под патроны разных калибров.ORSIS F17 – это высокоточная магазинная винтовка с продольно-скользящим затвором. Запирание винтовки осуществляется на три симметричных боевых упора непосредственно за пазы в казенной части ствола. Боковая поверхность затвора новой винтовки обладает канавками спиральной формы для снижения трения, а крупный набалдашник рукоятки затвора облегчает его отпирание. Ход затвора легкий и достаточно плавный. Быстросъемное крепление ствола на модели ORSIS F17 представляет собой соединение по типу «байонет». Корпусные детали винтовки выполняются из качественного высокопрочного алюминиевого сплава. С винтовкой используются отъемные коробчатые магазины, вмещающие 5 патронов. Винтовка комплектуется скелетным прикладом с затыльником и щекой, приклад складывается в правую сторону, но в случае запроса со стороны заказчика его могут выполнить складывающимся в левую сторону. Приклад винтовки можно отрегулировать под анатомические особенности стрелка.Для того чтобы поменять калибр оружия с .338 LM, на .300 WM или .308 Win, стрелку необходимо с помощью шестигранного ключа отвинтить три винта, снять и поменять ствол, сменить личинку затвора и установить в магазин нужный вкладыш под определенный калибр. Так как затвор при запирании скрепляется непосредственно со стволом винтовки, то при смене калибра оружия проблем с регулировкой зеркального зазора у стрелка не появляется. В зависимости от калибра дальность стрельбы винтовки изменяется от 1500 до 1200 и 800 метров соответственно. Масса ORSIS F17 без оптического прицела и с пустым магазином не превышает 7,3 кг. Длина винтовки составляет 1333 мм для калибров .338 LM и .300 WM с использованием стволов длиной 700 мм. Для .308 Win используется ствол длиной 660 мм, а общая длина винтовки снижается до 1293 мм соответственно. Усилие спуска данной модели составляет Н (кгс): 6,4-14,7 (0,65-1,5).Качество изготовления и отделка всегда были сильной стороны компании ORSIS, у новой модели они также находятся на высоком уровне. Металлические части высокоточной винтовки F-17 имеют покрытие Cerakote с тремя вариантами доступных дополнительных расцветок: Sniper Grey, Desert Sand, O.D. Green, базовый цвет Black Graphite. Предварительные испытания прототипа винтовки, которые проводились в октябре 2017 года, продемонстрировали нулевое отклонение средней точки попадания (СТП) от точки прицеливания (ТП) при замене ствола винтовки и реализуемую на практике кучность стрельбы на дистанции 100 метров не более 0,5 MOA в максимально доступном калибре .338 Lapua Magnum. Как отмечают разработчики новой высокоточной винтовки, в перспективе для заказчиков по желанию будет возможен заказ дополнительных сменных комплектов под промежуточные патроны.Мультикалиберная винтовка ORSIS F-17 – это отличный вариант для тех стрелков, которые ценят качество, простоту и надежность, а также возможность быстро сменить используемый калибр, причем выполнить это даже в полевых условиях. Стоимость винтовки напрямую зависит от комплектации. Без дополнительных сменных стволов вы сможете купить данную модель за 400 тысяч рублей. Стоимость винтовки с одним сменным стволом в комплекте – 450 тысяч рублей. Винтовка с полным комплектом стволов обойдется покупателю в 500 тысяч рублей (сама винтовка – 380 тысяч рублей, два сменных комплекта ствола – по 60 тысяч рублей). В этом и заключается экономия подобных образцов стрелкового оружия, за три обычных винтовки по сопоставимой цене вам пришлось бы выложить из своего кармана более одного миллиона рублей.Тактико-технические характеристики ORSIS F-17 (по данным сайта orsis.com):Калибр – .308 Win / .300 Winchester Magnum / .338 Lapua MagnumДлина ствола – 660 / 700 /700 мм.Длина винтовки – 1293 / 1333 /1333 мм.Масса – до 7,3 кг (без оптического прицела и с пустым магазином).Вместимость магазина – 5 патронов.Дальность стрельбы – 800 / 1200 /1500 м.Заявленная кучность стрельбы на дистанции 100 м – не более 0,5МОА.Усилие спуска – 6,4 - 14,7 (0,65 - 1,5) Н (кгс).