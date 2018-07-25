Трамп замахнулся на Хиллари. Политический слив в США под лозунгами о России

Представитель Белого дома Хоган Гидли сообщает СМИ об опасениях Дональда Трампа по поводу грядущих в Соединённых Штатах выборов. По словам Гидли, у американского президента есть опасения по поводу того, что Россия может вмешаться в американские выборы на стороне Демократической партии.Ранее Трамп сделал заметку в микроблоге по поводу того, что РФ на выборах «может вмешаться на стороне демократов». Журналисты попросили официального представителя Белого дома дать комментарий по этому поводу, уточняя, «есть ли у Трампа какие-то доказательства».В Белом доме дали понять, что «доказательства» у Трампа те же, которые используются демократами против самого Трампа...Эта политическая игра в США выходит на новый уровень, так как Трамп прекрасно понимает: у него появился шанс ударить по рейтингу Демпартии. Дело в том, что Трамп явно готов дать ход заявлению Владимира Путина, которое тот сделал во время пресс-конференции в Хельсинки. Заявлению о том, что мошенник Билл Браудер в своё время вывел из России около 1,5 млрд долларов незаконно полученных средств в США, не уплатил с них налоги и передал 0,4 млрд долларов в избирательный штаб Хиллари Клинтон.Если Трамп «раскрутит» это «дело», то можно считать, что у него появится стойкая платформа для продолжения своего президентства в Соединённых Штатах.