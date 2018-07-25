08:58 25 июля
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Трамп замахнулся на Хиллари. Политический слив в США под лозунгами о России

Представитель Белого дома Хоган Гидли сообщает СМИ об опасениях Дональда Трампа по поводу грядущих в Соединённых Штатах выборов. По словам Гидли, у американского президента есть опасения по поводу того, что Россия может вмешаться в американские выборы на стороне Демократической партии.

Трамп замахнулся на Хиллари. Политический слив в США под лозунгами о России


Ранее Трамп сделал заметку в микроблоге по поводу того, что РФ на выборах «может вмешаться на стороне демократов». Журналисты попросили официального представителя Белого дома дать комментарий по этому поводу, уточняя, «есть ли у Трампа какие-то доказательства».
В Белом доме дали понять, что «доказательства» у Трампа те же, которые используются демократами против самого Трампа...


Эта политическая игра в США выходит на новый уровень, так как Трамп прекрасно понимает: у него появился шанс ударить по рейтингу Демпартии. Дело в том, что Трамп явно готов дать ход заявлению Владимира Путина, которое тот сделал во время пресс-конференции в Хельсинки. Заявлению о том, что мошенник Билл Браудер в своё время вывел из России около 1,5 млрд долларов незаконно полученных средств в США, не уплатил с них налоги и передал 0,4 млрд долларов в избирательный штаб Хиллари Клинтон.

Если Трамп «раскрутит» это «дело», то можно считать, что у него появится стойкая платформа для продолжения своего президентства в Соединённых Штатах.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 05:51
    Впечатление, что безумная старушка на фото одета в больничную ночнушку.
    Стройбат запаса
    1. татарин 174 Сегодня, 06:01
      Эта старушка всего лишь инструмент, причём не тот инструмент, который выбрали. Видимо других подходящих не было и это говорит о том, что там кризис...
      татарин 174
      1. IGOR GORDEEV (Игорь) Сегодня, 06:04
        Цитата: татарин 174
        Видимо других подходящих не было и это говорит о том, что там кризис...

        Других подходящих "кукол" (для кукловодов) не было?
        IGOR GORDEEV
        1. Чёрный Сегодня, 06:14
          Короче кто бы не победил на следующих выборах - демократ, республиканец, индеец из резервации - при любом раскладе это будет агент кремля. laughing
          Чёрный
          1. Комментарий был удален.
          2. maxim947 (Максим) Сегодня, 07:03
            не уплатил с них налоги и передал 0,4 млрд долларов в избирательный штаб Хиллари Клинтон.

            Вот как надо деньги отмывать, мафия отдыхает)))
            Трамп решил демократов по-троллить)
            maxim947
            1. Татьяна Сегодня, 07:12
              Интересная логика у Трампа получается. А именно.

              Известный мошенник, называющий себя инвестором и финансистом, американец Билл Браудер в своё время совершил в РФ преступление.
              Браудер является основателем и главой фонда «Hermitage Capital», который пользовался услугами российских инвалидов для извлечения прибыли из деятельности в России с последующим её (прибыли) выводом за рубеж без уплаты налогов. При этом Браудер не только вывел из России около 1,5 млрд долларов незаконно полученных средств в США, но и не уплатил с них налоги - ни в России, ни в СЩА - и передал 0,4 млрд долларов в избирательный штаб Хиллари Клинтон.
              При этом Браудер называет себя именно патриотом США, что в принципе получается так и есть!
              Против американского мошенника и даже не вора, а ВОРИЩИ Браудера в РФ возбуждено уголовное дело и Россия, по сути, требует выдачи Браудераа. Однако Трамп не только не выдаёт Браудера для правосудия в Россию, но ещё и обвиняет Россию в якобы совершении ею самой преступления в США. Трамп обвиняет Россию якобы во вмешательстве России в президентские выборы в США на стороне демократки Клинтон в виде спонсорской помощи финансами со стороны американца-мошенника Браудера, ограбившего Россию!

              Воистину у самого американца Трампа САТАНИНСКАЯ логика!
              Татьяна
              1. Татьяна Сегодня, 07:33
                С США, как с САТАНИНСКИМ КЛОПОВНИКОМ, вообще нельзя иметь никаких международных дел! Они у других стран всю кровь выпьют!
                Татьяна
                1. Например Сегодня, 08:09
                  ...Трамп ... готов дать ход заявлению Владимира Путина....о том, что мошенник Билл Браудер ... вывел из России .... 1,5 млрд долларов ... не уплатил с них налоги и передал 0,4 млрд долларов в избирательный штаб Хиллари Клинтон.

                  Ведь это брехня. Зачем перепечатываете враньё?
                  За Путина уже извинились, что он маху дал laughing Демократам передали 400 тысяч.
                  Или все брешут и вы не исключение?
                  Цитата: Татьяна
                  Браудер ... бла-бла-бла... передал 0,4 млрд долларов в избирательный штаб Хиллари Клинтон.

                  Татьяна, и вы туда же, в ретрансляторы вранья. wink love
                  Например
                  1. Татьяна Сегодня, 08:35
                    Цитата: Например
                    Цитата: ТатьянаБраудер ... бла-бла-бла... передал 0,4 млрд долларов в избирательный штаб Хиллари Клинтон.
                    Татьяна, и вы туда же, в ретрансляторы вранья. wink

                    А кто доказал, что это враньё? Чем Вы можете это опровергнуть?
                    А то, что Хиллари Клинтон использовала своё служебное положение в Госдепе США для пополнения своего частнособственнического якобы благотворительного "Фонда Клинтонов" всем давно известно.

                    СПРАВКА
                    Фонд Клинтон ( Clinton Foundation ) был основан в 1997 году президентом США Биллом Клинтоном (42-й президент США с 1993 по 2001 годы). Фонд освобожден от уплаты подоходного налога, о чем есть официальное письмо из Налогового управления США (IRS). Источником средств являются пожертвования…
                    Татьяна
                  2. Касым (Даурен) Сегодня, 08:38
                    Например, но даже 400т. дол. нельзя (не более 102т.) выделять в виде спонсорской помощи на выборах в США. Частное лицо не более 2,3т.дол.. А тут еще не выплата налогов, что тоже яв-ся претуплением. Так что Браудера можно "пресануть". Наверняка он кучу взяток надавал, чтобы это ему с рук сошло.
                    И еще момент, связанный с Ассанджем, который вскрыл "кухню" в Дем. Партии на выборах.
                    На мой взгляд, Хиллари выбрала "наступательную" тактику, чтобы ее не упрятали за решетку, подняв эту шумиху с вмешательством РФ на выборах. Ей деваться некуда. hi
                    Касым
              2. maxim947 (Максим) Сегодня, 07:36
                Они поступают по своей схеме - он конечно сукин сын, но это наш сукин сын, или если по нашему - враг моего врага мой друг. Так что здесь и к сожалению во множестве подобных случаях, здесь виноваты только мы сами, в том что позволили ограбить себя
                maxim947
          3. Комментарий был удален.
          4. антивирус Сегодня, 07:47
            " передовик многостаночник"-- это про ВВП и СВР.
            сколько яиц разложили по разным корзинам!!! на всех хватает
            антивирус
      2. dsk (Сергей) Сегодня, 06:15
        Цитата: татарин 174
        Эта старушка всего лишь инструмент

        ВРАГИ ТРАМПА-МОИ ВРАГИ.
        Республиканцы и демократы - правая и левая рука настоящих "кукловодов" Штатов.
        dsk
  2. василий50 (дмитрий) Сегодня, 05:52
    Озвученный тезис о *богоизбранности* американцев обязательно требует врага не только вовне, но и внутреннего. Иначе-же не объяснить неудачи. Самыми последовательными в подобной политике были Наполеон и Гитлер.
    Необъявленные войны США ведёт, не хватает *победоносности*, а тут ещё и СМИ взбрыкивают.
    василий50
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 05:57
    Бить врага его же оружием - очень "по феньшую"! Возможно, Трамп и воспользуется "подставкой" Путина. Во всяком случае, схватка "бульдогов под ковром" отвлечёт истеблишмент от слишком большого желания вмешиваться в НАШИ дела?
    Горный стрелок
    1. татарин 174 Сегодня, 06:04
      Было бы большой ошибкой с нашей стороны не вмешиваться во внутреннюю борьбу там, пусть они мочат друг-друга, а мы поможем им...
      татарин 174
      1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 06:11
        Цитата: татарин 174
        Было бы большой ошибкой с нашей стороны не вмешиваться во внутреннюю борьбу там

        Трампампаму нужно быть осторожным с Хиллари. Она тоже спала с Билом Клинтоном как и Моника Левински. Как бы того самого, мало ли что...
        Балу
  4. Mole (Леонид) Сегодня, 05:57
    Ранее Трамп сделал заметку в микроблоге по поводу того, что РФ на выборах «может вмешаться на стороне демократов».

    Это его Путин на встрече проинструктировал wink
    Mole
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:15
    Хиллари у власти будет белой версией обамы -такая бездарная, и излишне самоуверенная!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:27
    Трамп наверное взял на заметку финт с мячом на встрече с ВВП и решил использовать его перекинув демократам обвинения, которые они выдвигали против него. Пусть теперь они оправдываются. Междоусобица продолжается и наверное наберет еще большие обороты. Хочется пожелать, чтобы перегрызли друг другу глотки и побыстрее.
    rotmistr60
  7. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 06:32
    Ну а чо: - "С волками жить, по волчьи выть"!
    ibn.shamai
  8. andrewkor Сегодня, 06:35
    " Если будут побеждать республиканцы,поможем демократам,а если будут побеждать демократы ,поможем республиканцам": Уинстон Черчилль!
    andrewkor
  9. Masya Masya (Маня) Сегодня, 07:30
    лучшая защита- это нападение!
    Masya Masya
  10. лысова (владимир) Сегодня, 08:06
    Наскребли на свой зад, пускай перегрызутся между собой, потом можно будет и ещё чего нибудь подкинуть - им надо создавать проблемы.
    лысова
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