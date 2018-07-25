США запускают производство Javelin для стран постсоветского пространства. Кто в списке?

Из американского военного бюджета компаниям Raytheon и Lockheed Martin выделено более 300 млн долларов на производство противотанковых ракетных комплексов. Эти комплексы должны будут производиться для нескольких иностранных государств. В списке этих государств – и те, которые представляют постсоветское пространство: Украина, Литва и Эстония.Кроме этих трёх стран американские ПТРК получат Турция и Австралия в рамках заключенных контрактов. Передача «Джавелинов» всем упомянутым странам должна начаться в 2021 году.Напомним, что ранее США уже поставили на Украину несколько таких противотанковых ракетных комплексов, заявив о том, что они не должны появиться в зоне боевых действий на Донбассе, а будут храниться на Яворовском полигоне под контролем американских военных. Однако через некоторое время после этих утверждений в украинских СМИ был опубликован слух о том, что испытания «Джавелинов» ВСУ провели именно на подконтрольных территориях Донбасса. Впоследствии те же СМИ сообщили, что это «шутка».Становится известно и о том, что Вашингтон в 2019 году выделяет Киеву четверть миллиарда долларов финансовой помощи на «совершенствование системы безопасности». Под этим «совершенствованием» понимается и закупка летальных вооружений (причём в первую очередь у самих США). Информацию подтверждает посольство Украины в Соединённых Штатах, отмечая факт согласования выделения средств сенаторами и членами палаты представителей американского Конгресса. Заявлено, что на закупку летальных вооружений из упомянутой суммы США разрешают Киеву потратить 50 млн долларов.