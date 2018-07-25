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США запускают производство Javelin для стран постсоветского пространства. Кто в списке?

Из американского военного бюджета компаниям Raytheon и Lockheed Martin выделено более 300 млн долларов на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin. Эти комплексы должны будут производиться для нескольких иностранных государств. В списке этих государств – и те, которые представляют постсоветское пространство: Украина, Литва и Эстония.

Кроме этих трёх стран американские ПТРК получат Турция и Австралия в рамках заключенных контрактов. Передача «Джавелинов» всем упомянутым странам должна начаться в 2021 году.

США запускают производство Javelin для стран постсоветского пространства. Кто в списке?



Напомним, что ранее США уже поставили на Украину несколько таких противотанковых ракетных комплексов, заявив о том, что они не должны появиться в зоне боевых действий на Донбассе, а будут храниться на Яворовском полигоне под контролем американских военных. Однако через некоторое время после этих утверждений в украинских СМИ был опубликован слух о том, что испытания «Джавелинов» ВСУ провели именно на подконтрольных территориях Донбасса. Впоследствии те же СМИ сообщили, что это «шутка».

Становится известно и о том, что Вашингтон в 2019 году выделяет Киеву четверть миллиарда долларов финансовой помощи на «совершенствование системы безопасности». Под этим «совершенствованием» понимается и закупка летальных вооружений (причём в первую очередь у самих США). Информацию подтверждает посольство Украины в Соединённых Штатах, отмечая факт согласования выделения средств сенаторами и членами палаты представителей американского Конгресса. Заявлено, что на закупку летальных вооружений из упомянутой суммы США разрешают Киеву потратить 50 млн долларов.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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Комментарии 22

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  1. Чёрный Сегодня, 06:08
    Какой же молодец этот Трамп! Раньше при Обаме весь брак при производстве оружия отправляли на утилизацию, а теперь при Трампе этот брак продают по тройной цене молодым демократиям типа Украины или Грузии. Слава Украини! Грузии гамарджоба!laughing
    Чёрный
    1. татарин 174 Сегодня, 06:18
      Цитата: Чёрный
      а теперь при Трампе этот брак продают по тройной цене молодым демократиям типа Украины или Грузии

      Может они их ещё и стразами украшают? laughing
      татарин 174
      1. Чёрный Сегодня, 06:22
        Цитата: татарин 174
        Может они их ещё и стразами украшают?

        салом смазывают для блеска и для приятного любому украинцу запаха wassat ....а грузинам ткемали laughing
        Чёрный
    2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:11
      Цитата: Чёрный
      Какой же молодец этот Трамп! Раньше при Обаме весь брак при производстве оружия отправляли на утилизацию, а теперь при Трампе этот брак продают по тройной цене молодым демократиям типа Украины или Грузии. Слава Украини! Грузии гамарджоба!laughing

      Если это "брак", то что же Вы так напрягаетесь каждый раз при упоминании Джавелинов?
      профессор
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 07:29
        Это стёб, ну, вместо утренней зарядки. wink
        sabakina
      2. Чёрный Сегодня, 07:35
        Цитата: профессор
        Если это "брак", то что же Вы так напрягаетесь каждый раз при упоминании Джавелинов?

        А вы по поводу C-400 не напрягаетесь? wink .....А то что брак, дык сами укоСМИ и взвыли
        В материале утверждается, что дефекты в ПТРК, поставленных Киеву, были выявлены в ходе проведённых не так давно испытаний.
        Отмечено, что выявлены проблемы с маршевыми двигателями ракет. Причиной таких проблем названы истекшие сроки эксплуатации.
        Чёрный
        1. lopvlad (rr) Сегодня, 08:10
          Цитата: Чёрный
          А то что брак, дык сами укоСМИ и взвыли


          не исключаю что это своеобразная деза от СБУ для России.
          Как показала история со сбитым над черным морем пассажирским самолетом то украинска мавпа и с неработающим комплексом С-200 ещё опаснее.
          Как с тем же минометом "Молот". Ну разрывает его после нескольких десятков выстрелов но ведь эти несколько десятков выстрелов могут убить много мирных жителей оставив детей сиротами а родителей потерявших детей лишенными смысла жизни.
          lopvlad
  2. Vard Сегодня, 06:10
    Интересно... А когда в республиках на вооружении эти комплексы появятся?
    Vard
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:13
      Через сутки максимум, после завоза вна укроину! Новое, дорогое оружие, как не поживиться! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
    2. Чёрный Сегодня, 06:16
      Цитата: Vard
      Интересно... А когда в республиках на вооружении эти комплексы появятся?

      Как только поступят на вооружение воинских частей укровермахта smile
      Чёрный
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:19
    Судя по невероятной шумихе вокруг этих "вундервафель"- это совсем не то, на что надеятся покупатели. "Г" в блестящей обертке. Ну, ждать осталось недолго. Я ВЕРЮ в "законопослушность" укровермахта, значит, до применения "на линии" не далеко. Как и до трофеев laughing
    Горный стрелок
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:22
    В списке Украина, Литва и Эстония
    Страны, в которых чествуют фашистов и их пособников. У американцев такое желание еще больше обострить ситуацию у границ России, что кушать болезные не могут. Ущербные умом и духом как те, так и другие.
    rotmistr60
    1. собаковод Сегодня, 06:37
      rotmistr60 (Геннадий)
      В списке Украина, Литва и Эстония Страны, в которых чествуют фашистов и их пособников. У американцев такое желание еще больше обострить ситуацию у границ России, что кушать болезные не могут. Ущербные умом и духом как те, так и другие.

      Отсюда вывод, США поддерживают фашистов. Как и до Второй мировой.
      собаковод
      1. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:45
        Цитата: собаковод
        США поддерживают фашистов. Как и до Второй мировой.

        Бизнес, ничего личного request feel
        рюрикович
        1. собаковод Сегодня, 07:08
          рюрикович (Андрей)
          Бизнес, ничего личного

          Да, США даже на своём кризисе умеет заработать.
          собаковод
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:04
    "США уже поставили на Украину несколько таких противотанковых ракетных комплексов, заявив о том, что они не должны появиться в зоне боевых действий на Донбассе, а будут храниться на Яворовском полигоне под контролем американских военных."
    Не верю я этому! " Если ружье весит на стене, то в конце акта оно всегда должно выстрелить"
    Симон
    1. cariperpaint Сегодня, 08:26
      От этого ружья в полноценном конфликте пользы столько же как и от более простых комплексов. Ну вооружат они ими подразделения и дальше что? После первых же потерь от них на участках все командиры подразделений просто сменят тактику. При его дальности это не панацея. На много хуже будет если они свои стугны на поток поставят по полной
      cariperpaint
  6. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:07
    Цитата: рюрикович
    Цитата: собаковод
    США поддерживают фашистов. Как и до Второй мировой.

    Бизнес, ничего личного request feel

    Интересный бизнес! Чем Украина будет отдавать долги американцам - только своей территорией, или черноземом. what .
    Симон
  7. Runoway (Runoway) Сегодня, 07:52
    Давно про джавелины слышно не было)))) ......ну ладно эстонцы с хохлами,австралийцам то зачем,по кенгуру стрелять? laughing ай да Трамп,ой молодец good
    Runoway
  8. lopvlad (rr) Сегодня, 07:59
    выделено более 300 млн долларов на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin. Эти комплексы должны будут производиться для нескольких иностранных государств. В списке этих государств – и те, которые представляют постсоветское пространство: Украина, Литва и Эстония.


    готовят пушечное мясцо для нападения на Россию.Украине отведена главная роль бешеной собаки с привязанной гранатой.
    Власть России поступает очень опрометчиво и ошибочно позволяя Украине возрождать ВПК и перевооружать армию,боюсь за эти промахи нам в будущем придется заплатить кровью.
    Как ни крути но перевооружение идет и подросло целое поколение бандеровцев с одной извилиной,смысл жизни которых это ненависть к России.А у нас власть в угоду экономическим выгодам оттягивает принятие военного решения по Украине но его неминуемо придется принимать.
    lopvlad
  9. лысова (владимир) Сегодня, 08:21
    Всё это сравнимо, с посадкой наркомана на иглу, и Украина, и Прибалтика на неё уже подсели крепко, да и ЕС. Германия пытается выкарабкаться, а ломку всем придётся пройти.
    лысова
  10. cariperpaint Сегодня, 08:23
    Да бред это. Скорее всего перевод левый или фэйк. Посчитайте цену комплекса,и деньги которые на этот завод выделяют. Даже смешно читать
    cariperpaint
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