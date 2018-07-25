Ярош заставил оправдываться генерала Наева. "Правосеков" легализуют на Донбассе

В ходе конструктивной и откровенного разговора командующий объединенными силами объяснил, что в своем интервью изданию «Обозреватель» он отметил три категории людей, которые в настоящее время не имеют права находиться на переднем крае, в боевых порядках ВСУ.



К ним относятся:

- лица, ранее посещали подразделения на переднем крае с целью собственного пиара или в собственных меркантильных интересах. Именно к этой категории относятся слова: «Люди, которые раньше ездили для выполнения непонятных задач в зону боевых действий»;

- лица, не имеющие законного права иметь оружие;

- лица, официально не включены в состав Объединённых сил.

Командующий подчеркнул, что именно законодательством Украины не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боевых действиях на переднем крае.

В Краматорске состоялась встреча командующего так называемой операцией объединённых сил Украины Сергея Наева с главарём с «бывшим» главарём экстремистской организации «Правый сектор» (*запрещена в РФ) Дмитрием Ярошем. Сегодня Ярош является нардепом ВРУ и одновременно новой версии «правосеков» - УДА (украинской добровольческой армии*). Речь во время встречи зашла о возможности нахождения боевиков УДА* в районе линии соприкосновения – в зоне конфликта на Донбассе.Из заявления пресс-службы ООС:Фактически всё это выглядит попыткой оправдания Наева перед Ярошем за высказанные в ходе интервью слова. Это говорит и о взаимоотношениях между ВСУ и «добробатами», которые также хотят урвать кусок пирога в виде финансирования участия в гражданской войне.Из заявления пресс-службы:При этом оправдывавшийся генерал-лейтенант Наев заявил, что считает добровольцами «всех, кто служит в силовых структурах Украины», включая и кадровых военнослужащих.В материале отмечается, что Наевым было предложено Ярошу рассмотреть вопрос участия «мотивированных бойцов» УДА* в боевых действиях в составе ВСУ – «при возможном заключении краткосрочного контракта». В частности, Наев предложил службу в резерве боевых в/ч спецназначения.Другими словами, Наев и Ярош обсудили то, как же обойти упомянутое самим украинским генералом законодательство Украины. Ярош ответил, что «к такому диалогу готов». Обходить законодательство для украинского "законодателя" - привычное дело.То есть имеет место откровенная попытка легализации пребывания боевиков фактически «Правого сектора»* в зоне боевых действий на Донбассе и очередное нарушение буквы Минских соглашений. А сами попытки генерала оправдаться перед главарём боевиков, принесённый на штыках которых майдан и праздновал кровавую победу, лишний раз доказывает, насколько низок статус у нынешнего украинского генералитета.