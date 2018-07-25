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Ярош заставил оправдываться генерала Наева. "Правосеков" легализуют на Донбассе

В Краматорске состоялась встреча командующего так называемой операцией объединённых сил Украины Сергея Наева с главарём с «бывшим» главарём экстремистской организации «Правый сектор» (*запрещена в РФ) Дмитрием Ярошем. Сегодня Ярош является нардепом ВРУ и одновременно новой версии «правосеков» - УДА (украинской добровольческой армии*). Речь во время встречи зашла о возможности нахождения боевиков УДА* в районе линии соприкосновения – в зоне конфликта на Донбассе.

Ярош заставил оправдываться генерала Наева. "Правосеков" легализуют на Донбассе


Из заявления пресс-службы ООС:
В ходе конструктивной и откровенного разговора командующий объединенными силами объяснил, что в своем интервью изданию «Обозреватель» он отметил три категории людей, которые в настоящее время не имеют права находиться на переднем крае, в боевых порядках ВСУ.

К ним относятся:
- лица, ранее посещали подразделения на переднем крае с целью собственного пиара или в собственных меркантильных интересах. Именно к этой категории относятся слова: «Люди, которые раньше ездили для выполнения непонятных задач в зону боевых действий»;
- лица, не имеющие законного права иметь оружие;
- лица, официально не включены в состав Объединённых сил.


Фактически всё это выглядит попыткой оправдания Наева перед Ярошем за высказанные в ходе интервью слова. Это говорит и о взаимоотношениях между ВСУ и «добробатами», которые также хотят урвать кусок пирога в виде финансирования участия в гражданской войне.

Из заявления пресс-службы:
Командующий подчеркнул, что именно законодательством Украины не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боевых действиях на переднем крае.


При этом оправдывавшийся генерал-лейтенант Наев заявил, что считает добровольцами «всех, кто служит в силовых структурах Украины», включая и кадровых военнослужащих.

В материале отмечается, что Наевым было предложено Ярошу рассмотреть вопрос участия «мотивированных бойцов» УДА* в боевых действиях в составе ВСУ – «при возможном заключении краткосрочного контракта». В частности, Наев предложил службу в резерве боевых в/ч спецназначения.

Другими словами, Наев и Ярош обсудили то, как же обойти упомянутое самим украинским генералом законодательство Украины. Ярош ответил, что «к такому диалогу готов». Обходить законодательство для украинского "законодателя" - привычное дело.

То есть имеет место откровенная попытка легализации пребывания боевиков фактически «Правого сектора»* в зоне боевых действий на Донбассе и очередное нарушение буквы Минских соглашений. А сами попытки генерала оправдаться перед главарём боевиков, принесённый на штыках которых майдан и праздновал кровавую победу, лишний раз доказывает, насколько низок статус у нынешнего украинского генералитета.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/pressjfo.news
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Комментарии 17

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  1. Чёрный Сегодня, 06:32
    Откровенные нацисты в составе ВСУ. Неплохо. Привет ЕС и Израилю!
    Чёрный
    1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 07:47
      В Израиле своя свадьба сейчас, они самолет сирийский сбили. Не будем портить им настроение.
      Неплохой
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:31
      Для них есть "разные нацисты"Да,это сволочь,но это НАША сволочь..
      Цитата: Чёрный
      Откровенные нацисты в составе ВСУ. Неплохо. Привет ЕС и Израилю!
      210окв
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:34
    лишний раз доказывает, насколько низок статус у нынешнего украинского генералитета
    Статус низок не только у генералитета, но и у верхушки власти. Позор, генерал ВСУ оправдывается и практически лебезит (ища компромиссы) перед радикальным националистом (фашистом). И эту армию Порошенко называет одной из лучших в Европе? Их начнут в неприглядную позу ставить свои же националисты, а возможно кое кого со временем развешают на столбах.
    rotmistr60
    1. Чёрный Сегодня, 06:38
      Если честно, то мне думается , что причина встречи в другом- участившиеся кровавые разборки между мародёрами из "добробатов" и мародёрами из ВСУ. Решили видать как то договориться. Как никак одно дело делают - убивают людней на Донбассе.
      Чёрный
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:52
        В этой стране (Украине)и ее армии все неразрывно связано и опирается исключительно на преступления как военные, так и просто уголовные. Поэтому ваше предположение вписывается в ситуацию.
        rotmistr60
  3. Роялист (Святослав) Сегодня, 07:12
    А как же заявление пресс- службы ДНР,что в ВСУ созданы команды снайперов с винтовками Барет, чтобы зачищать нацбатовских командиров? Если бы- было правдой то Яроша и Наева уже"зачистили"? Неужели до Басурина не доходят,что этот треп ПЗОРИТ их армию и Басурина?
    Помнится: сколько- то там регионов объединялись , а сколько разного типа трепа там было!
    Роялист
    1. Чёрный Сегодня, 07:14
      Цитата: Роялист
      А как же заявление пресс- службы ДНР,что в ВСУ созданы команды снайперов

      Одно другого не исключает. Может по этому и договариваются. Договариваться - не значит испытывать любовь друг к другу bully
      Чёрный
  4. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 07:32
    Фашизм процветает.
    sgr291158
  5. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:10
    генерал-лейтенант Наев заявил, что считает добровольцами «всех

    Шестая, седьмая (или какая по счету?) волна мобилизации - и все добровольцы belay
    pvv113
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:42
      А то , это же Украина , все великие патриоты , только не понятно за что воюют.
      cniza
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:53
        Вить hi
        Цитата: cniza
        все великие патриоты , только не понятно за что воюют.

        Так понятие "патриотизм" у всех разное . wink
        bouncyhunter
        1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:59
          Виктор, Паша, доброе утро! Мне почему-то казалось, что этих "патриотов" военкоматы Украины отлавливали везде, где только можно. Явка по повесткам была на уровне ниже нуля по Кельвину wink
          pvv113
  6. XXXIII (Владимир) Сегодня, 08:19
    Из заявления пресс-службы ООС
    Так изнал что эти "гомо" попытаются скопировать название ССО РФ! Одно время у них в сми так упорно упоминали ССО РФ, что сразу вызвало подозрение что хотят стащить название, а потом поливать грязью и вообще сказать что РФ своровала эту аббревиатуру.... Ведь "ато" это как бы общее название операции, а им хотель чтоб было название именно связанной с группой крутых солдат, "киборги" то не зашли, все смеялись над хрюшками. Ворюги, все воруют, даже говно будут воровать и говорить что это они насрали.... am
    XXXIII
  7. gabonskijfront Сегодня, 08:21
    Согласно налоговой декларации, в 2018 году генерал Наев получил денежную помощь от Максима Ивановича Наева в размере 139 743 гривен,.родного брата генерала проживающего в Крыму и руководящим
    пенсионным отделением в почте Крыма..
    gabonskijfront
  8. лысова (владимир) Сегодня, 08:35
    Короче говоря - армия нацистов, ну и где эта уООНа, а как же Нюрнбергский процесс ? А как, Вам, это !!! --- Ведь нацизм опять плодится под видом украинцев. --- Рапорт польской акушерки из Освенцима
    Это надо знать и передавать поколениям, чтобы такого больше никогда не происходило.

    Станислава Лещинска, акушерка из Польши, в течение двух лет до 26 января 1945 года оставалась в лагере Освенцим и лишь в 1965 году написала этот рапорт.

    «Из тридцати пяти лет работы акушеркой два года я провела как узница женского концентрационного лагеря Освенцим-Бжезинка, продолжая выполнять свой профессиональный долг. Среди огромного количества женщин, доставлявшихся туда, было много беременных.
    Функции акушерки я выполняла там поочередно в трех бараках, которые были построены из досок со множеством щелей, прогрызенных крысами. Внутри барака с обеих сторон возвышались трехэтажные койки. На каждой из них должны были поместиться три или четыре женщины — на грязных соломенных матрасах. Было жестко, потому что солома давно стерлась в пыль, и больные женщины лежали почти на голых досках, к тому же не гладких, а с сучками, натиравшими тело и кости.

    Посередине, вдоль барака, тянулась печь, построенная из кирпича, с топками по краям. Она была единственным местом для принятия родов, так как другого сооружения для этой цели не было. Топили печь лишь несколько раз в году. Поэтому донимал холод, мучительный, пронизывающий, особенно зимой, когда с крыши свисали длинные сосульки.

    О необходимой для роженицы и ребенка воде я должна была заботиться сама, но для того чтобы принести одно ведро воды, надо было потратить не меньше двадцати минут.

    В этих условиях судьба рожениц была плачевной, а роль акушерки — необычайно трудной: никаких асептических средств, никаких перевязочных материалов. Сначала я была предоставлена самой себе: в случаях осложнений, требующих вмешательства врача-специалиста, например, при отделении плаценты вручную, я должна была действовать сама. Немецкие лагерные врачи — Роде, Кениг и Менгеле — не могли «запятнать» своего призвания врача, оказывая помощь представителям другой национальности, поэтому взывать к их помощи я не имела права.

    Позже я несколько раз пользовалась помощью польской женщины-врача Ирены Конечной, работавшей в соседнем отделении. А когда я сама заболела сыпным тифом, большую помощь мне оказала врач Ирена Бялувна, заботливо ухаживавшая за мной и за моими больными.
    О работе врачей в Освенциме не буду упоминать, так как то, что я наблюдала, превышает мои возможности выразить словами величие призвания врача и героически выполненного долга. Подвиг врачей и их самоотверженность запечатлелись в сердцах тех, кто никогда уже об этом не сможет рассказать, потому что они приняли мученическую смерть в неволе. Врач в Освенциме боролся за жизнь приговоренных к смерти, отдавая свою собственную жизнь. Он имел в своем распоряжении лишь несколько пачек аспирина и огромное сердце. Там врач работал не ради славы, чести или удовлетворения профессиональных амбиций. Для него существовал только долг врача — спасать жизнь в любой ситуации.

    Количество принятых мной родов превышало 3000. Несмотря на невыносимую грязь, червей, крыс, инфекционные болезни, отсутствие воды и другие ужасы, которые невозможно передать, там происходило что-то необыкновенное.

    Однажды эсэсовский врач приказал мне составить отчет о заражениях в процессе родов и смертельных исходах среди матерей и новорожденных детей. Я ответила, что не имела ни одного смертельного исхода ни среди матерей, ни среди детей. Врач посмотрел на меня с недоверием. Сказал, что даже усовершенствованные клиники немецких университетов не могут похвастаться таким успехом. В его глазах я прочитала гнев и зависть. Возможно, до предела истощенные организмы были слишком бесполезной пищей для бактерий.

    Женщина, готовящаяся к родам, вынуждена была долгое время отказывать себе в пайке хлеба, за который могла достать себе простыню. Эту простыню она разрывала на лоскуты, которые могли служить пеленками для малыша.

    Стирка пеленок вызывала много трудностей, особенно из-за строгого запрета покидать барак, а также невозможности свободно делать что-либо внутри него. Выстиранные пеленки роженицы сушили на собственном теле.

    До мая 1943 года все дети, родившиеся в освенцимском лагере, зверским способом умерщвлялись: их топили в бочонке. Это делали медсестры Клара и Пфани. Первая была акушеркой по профессии и попала в лагерь за детоубийство. Поэтому она была лишена права работать по специальности. Ей было поручено делать то, для чего она была более пригодна. Также ей была доверена руководящая должность старосты барака. Для помощи к ней была приставлена немецкая уличная девка Пфани. После каждых родов из комнаты этих женщин до рожениц доносилось громкое бульканье и плеск воды. Вскоре после этого роженица могла увидеть тело своего ребенка, выброшенное из барака и разрываемое крысами.

    В мае 1943 года положение некоторых детей изменилось. Голубоглазых и светловолосых детей отнимали у матерей и отправляли в Германию с целью денационализации. Пронзительный плач матерей провожал увозимых малышей. Пока ребенок оставался с матерью, само материнство было лучом надежды. Разлука была страшной.

    Еврейских детей продолжали топить с беспощадной жестокостью. Не было речи о том, чтобы спрятать еврейского ребенка или скрыть его среди не еврейских детей. Клара и Пфани попеременно внимательно следили за еврейскими женщинами во время родов. Рожденного ребенка татуировали номером матери, топили в бочонке и выбрасывали из барака.
    Судьба остальных детей была еще хуже: они умирали медленной голодной смертью. Их кожа становилась тонкой, словно пергаментной, сквозь нее просвечивали сухожилия, кровеносные сосуды и кости. Дольше всех держались за жизнь советские дети — из Советского Союза было около 50% узниц.

    Среди многих пережитых там трагедий особенно живо запомнилась мне история женщины из Вильно, отправленной в Освенцим за помощь партизанам. Сразу после того, как она родила ребенка, кто-то из охраны выкрикнул ее номер (заключенных в лагере вызывали по номерам). Я пошла, чтобы объяснить ее ситуацию, но это не помогало, а только вызвало гнев. Я поняла, что ее вызывают в крематорий. Она завернула ребенка в грязную бумагу и прижала к груди... Ее губы беззвучно шевелились, — видимо, она хотела спеть малышу песенку, как это иногда делали матери, напевая своим младенцам колыбельные, чтобы утешить их в мучительный холод и голод и смягчить их горькую долю.

    Но у этой женщины не было сил... она не могла издать ни звука — только крупные слезы текли из-под век, стекали по ее необыкновенно бледным щекам, падая на головку маленького приговоренного. Что было более трагичным, трудно сказать, — переживание смерти младенца, гибнущего на глазах матери, или смерть матери, в сознании которой остается ее живой ребенок, брошенный на произвол судьбы.

    Среди этих кошмарных воспоминаний в моем сознании мелькает одна мысль, один лейтмотив. Все дети родились живыми. Их целью была жизнь! Пережило лагерь едва ли тридцать из них. Несколько сотен детей были вывезены в Германию для денационализации, свыше 1500 были утоплены Кларой и Пфани, более 1000 детей умерли от голода и холода (эти приблизительные данные не включают период до конца апреля 1943 года).

    У меня до сих пор не было возможности передать Службе Здоровья свой акушерский рапорт из Освенцима. Передаю его сейчас во имя тех, которые не могут ничего сказать миру о зле, причиненном им, во имя матери и ребенка.

    Если в моем Отечестве, несмотря на печальный опыт войны, могут возникнуть тенденции, направленные против жизни, то я надеюсь на голос всех акушеров, всех настоящих матерей и отцов, всех порядочных граждан в защиту жизни и прав ребенка.

    В концентрационном лагере все дети, вопреки ожиданиям, рождались живыми, красивыми, пухленькими. Природа, противостоящая ненависти, сражалась за свои права упорно, находя неведомые жизненные резервы. Природа является учителем акушера. Он вместе с природой борется за жизнь и вместе с ней провозглашает прекраснейшую вещь на свете — улыбку ребенка". --- хорошо бы почитать " товарищам " с Обетованной.
    лысова
  9. Larum (Larum) Сегодня, 08:59
    Как раз вчера разбился у нас тренировочный самолет видного спортсмена.

    И на нем - нацисткие кресты (на фото).

    А так да, нацисты только на украине...
    Larum
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