СМИ: Россия нашла «ахиллесову пяту» американской экономики

Процентные ставки сегодня поднимаются, это вредит всему тому, чего мы достигли,

Россия целенаправленно «атакует ахиллесову пяту США», начав избавляться от американских ценных бумаг, пишет издание Business Insider По данным автора материала, с апреля по май 2018 года Москва сократила активы в облигациях государственного займа США с 96 до 15 млрд. долларов, что привело к росту процентных ставок в стране. Это обстоятельство вызывает недовольство у американского президента.написал недавно Дональд Трамп в своем «Твиттере».Он отметил, что дорогие кредиты препятствуют росту национальной экономики. А именно это и было главным предвыборным обещанием Трампа.По мнению издания, у Москвы было много причин отказаться от американских ценных бумаг. Постоянное расширение антироссийских санкций вызвали у Кремля опасения, что ограничения могут коснуться и торговли облигациями США.Сокращение активов в американских ценных бумагах также позволяет правительству РФ укреплять рубль и диверсифицировать валютные резервы, говорится в статье.Кроме того, Россия продолжает упорно накапливать золото – только за последние месяцы запасы выросли на 37 тонн и составили в общей сложности 1900 тонн, добавляет автор.Однако еще большую опасность представляет Китай: если он начнет избавляться от американских ценных бумаг, то негативные последствия для экономики США могут оказаться очень серьезными, заключает издание.