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СМИ: Россия нашла «ахиллесову пяту» американской экономики
Россия целенаправленно «атакует ахиллесову пяту США», начав избавляться от американских ценных бумаг, пишет издание Business Insider.
По данным автора материала, с апреля по май 2018 года Москва сократила активы в облигациях государственного займа США с 96 до 15 млрд. долларов, что привело к росту процентных ставок в стране. Это обстоятельство вызывает недовольство у американского президента.
Он отметил, что дорогие кредиты препятствуют росту национальной экономики. А именно это и было главным предвыборным обещанием Трампа.
По мнению издания, у Москвы было много причин отказаться от американских ценных бумаг. Постоянное расширение антироссийских санкций вызвали у Кремля опасения, что ограничения могут коснуться и торговли облигациями США.
Сокращение активов в американских ценных бумагах также позволяет правительству РФ укреплять рубль и диверсифицировать валютные резервы, говорится в статье.
Кроме того, Россия продолжает упорно накапливать золото – только за последние месяцы запасы выросли на 37 тонн и составили в общей сложности 1900 тонн, добавляет автор.
Однако еще большую опасность представляет Китай: если он начнет избавляться от американских ценных бумаг, то негативные последствия для экономики США могут оказаться очень серьезными, заключает издание.
По данным автора материала, с апреля по май 2018 года Москва сократила активы в облигациях государственного займа США с 96 до 15 млрд. долларов, что привело к росту процентных ставок в стране. Это обстоятельство вызывает недовольство у американского президента.
Процентные ставки сегодня поднимаются, это вредит всему тому, чего мы достигли,написал недавно Дональд Трамп в своем «Твиттере».
Он отметил, что дорогие кредиты препятствуют росту национальной экономики. А именно это и было главным предвыборным обещанием Трампа.
По мнению издания, у Москвы было много причин отказаться от американских ценных бумаг. Постоянное расширение антироссийских санкций вызвали у Кремля опасения, что ограничения могут коснуться и торговли облигациями США.
Сокращение активов в американских ценных бумагах также позволяет правительству РФ укреплять рубль и диверсифицировать валютные резервы, говорится в статье.
Кроме того, Россия продолжает упорно накапливать золото – только за последние месяцы запасы выросли на 37 тонн и составили в общей сложности 1900 тонн, добавляет автор.
Однако еще большую опасность представляет Китай: если он начнет избавляться от американских ценных бумаг, то негативные последствия для экономики США могут оказаться очень серьезными, заключает издание.
Использованы фотографии: tp://www.globallookpress.com
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