08:59 25 июля
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СМИ: Россия нашла «ахиллесову пяту» американской экономики

Россия целенаправленно «атакует ахиллесову пяту США», начав избавляться от американских ценных бумаг, пишет издание Business Insider.



По данным автора материала, с апреля по май 2018 года Москва сократила активы в облигациях государственного займа США с 96 до 15 млрд. долларов, что привело к росту процентных ставок в стране. Это обстоятельство вызывает недовольство у американского президента.


Процентные ставки сегодня поднимаются, это вредит всему тому, чего мы достигли,
написал недавно Дональд Трамп в своем «Твиттере».

Он отметил, что дорогие кредиты препятствуют росту национальной экономики. А именно это и было главным предвыборным обещанием Трампа.

По мнению издания, у Москвы было много причин отказаться от американских ценных бумаг. Постоянное расширение антироссийских санкций вызвали у Кремля опасения, что ограничения могут коснуться и торговли облигациями США.

Сокращение активов в американских ценных бумагах также позволяет правительству РФ укреплять рубль и диверсифицировать валютные резервы, говорится в статье.

Кроме того, Россия продолжает упорно накапливать золото – только за последние месяцы запасы выросли на 37 тонн и составили в общей сложности 1900 тонн, добавляет автор.

Однако еще большую опасность представляет Китай: если он начнет избавляться от американских ценных бумаг, то негативные последствия для экономики США могут оказаться очень серьезными, заключает издание.

Использованы фотографии: tp://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Чёрный Сегодня, 08:16
    По данным автора материала, с апреля по май 2018 года Москва сократила активы в облигациях государственного займа США с 96 до 15 млрд. долларов
    А где деньги, Зин? winked...ну в смысле Эльвира...
    Сокращение активов в американских ценных бумагах также позволяет правительству РФ укреплять рубль
    А до этого чё не укрепляли? smile
    и диверсифицировать валютные резервы,
    А точно деньги в Россию вернулись? feel
    Чёрный
    1. Например Сегодня, 08:19
      Он отметил, что дорогие кредиты препятствуют росту национальной экономики.

      Это нужно на лбу одной даме вытатуировать. И на здании ЦБ РФ гранитными буквами зафиксировать.
      Эх, Трампушка, твои слова да Вовке в уши. laughing
      Дональд, проведи для него мастер-класс, раз у вас сложились хорошие отношения. drinks

      А у нас радуются как украинцы - нас.рали соседу под дверь! А то, что своя вся в дерьме не важно. wassat

      Сокращение активов в американских ценных бумагах также позволяет правительству РФ укреплять рубль
      Это когда и как???????? Или они забыли сказать об этом на бирже? wassat
      USD MOEX
      63,32+0,26
      Например
      1. алексеев (алексей) Сегодня, 08:46
        Цитата: Например
        USD MOEX
        63,32+0,26

        Это, что сильно плохо, особенно для бюджета и экспортёров?
        Тот же Трамп, а до него Обама слюной брызжат, доказывая, что дешевый юань это слишком хорошо для Китая и плохо для США.
        Цитата: Например
        Это нужно на лбу одной даме вытатуировать.

        Это нужно вытатуировать на другом лбу, который не понимает fool , что далёко не всё решает глава ЦБ, а также забыл какая процентная ставка по кредитам была совсем недавно и какая стала сейчас, несмотря на усиление санкций и т.п. паскудничания "партнеров".
        алексеев
      2. SSR (Roman) Сегодня, 08:52
        Цитата: Например
        Это когда и как???????? Или они забыли сказать об этом на бирже?
        USD MOEX
        63,32+0,26

        Ну раз уж вы следите за этим, то должны были дописать что скачёк произошел после заявления Трампа
        Заявление президента США Дональда Трампа о возможном вмешательстве России в грядущие промежуточные американские выборы обвалило рубль. После одного твита Трампа российская валюта подешевела по отношению к доллару практически на рубль.

        Ну и пожалуй не надо смешивать всё в кучу.
        ПС.
        РФ слила американские активы, но пока других не заметно.
        Однако еще большую опасность представляет Китай: если он начнет избавляться от американских

        А чё про Японию не пишут, тоже опасно.
        Ключевое слово ЕСЛИ! Если бы да кабы,....!
        А сейчас и говорить пусто.
        Наш "укол" им как слону дробина, неприятно но не более того.
        Вот ЕСЛИ бы, кто то ещё начал! recourse
        SSR
    2. артефакт (Андрей) Сегодня, 08:20
      Цитата: Чёрный
      Кроме того, Россия продолжает упорно накапливать золото – только за последние месяцы запасы выросли на 37 тонн и составили в общей сложности 1900 тонн, добавляет автор.

      Кроме того, Россия продолжает упорно накапливать золото – только за последние месяцы запасы выросли на 37 тонн и составили в общей сложности 1900 тонн, добавляет автор.
      артефакт
    3. Федя Форточкин (Виктор) Сегодня, 08:28
      Смешно......в Россию
      Федя Форточкин
    4. DenZ (Денис) Сегодня, 08:51
      Цитата: Чёрный
      А точно деньги в Россию вернулись?

      Точно не вернулись так как
      Цитата: Чёрный
      диверсифицировать валютные резервы

      Собственно и значит что вместо одной валюты купили другую, а денег в стране не добавилось.
      И как правительство будет укреплять рубль, непонятно, если они деньги из одного места в другое переложили.
      DenZ
  2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:33
    без Китая это так комариный укус...
    Masya Masya
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:40
      Это просто сигнал , куда будут бить китайцы.
      cniza
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:50
      Мариша love Витя hi
      Однако еще большую опасность представляет Китай: если он начнет избавляться от американских ценных бумаг, то негативные последствия для экономики США могут оказаться очень серьезными, заключает издание.

      (Голосом Сталина) :
      - А что по этому поводу скажет товарищ Си ?
      bouncyhunter
  3. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 08:38
    Россия избавилась от амерских казначеек на 80 млрд. дол.
    Мир стоит на пороге мировой торговой войны на 8 трлн. дол. из-за надвигающихся взаимных пошлин, которые вызовут скачок цен и виток инфляции.
    Как вы думаете, какая причина действительно подстегнула рост ставок: 80 млрд. или 8 трлн.?
    сорок восьмой
  4. zyzx (Костик) Сегодня, 08:42
    Там долгов на триллионы,а жалкие 100 миллиардов ну ни как на процентную ставку не повлияют.
    zyzx
  5. Larum (Larum) Сегодня, 08:52
    Умственно альтернативы авторы.

    1)100 млр баксов - это офигенный мизер на фоне вложений китая и тп, пенсионных и инвестионных фондах. Никто их уход не заметил, кроме автора.
    2) деньги в Россию не вернулись, а остались на западе, где их хотябы не разворуют так быстро
    3) ЦБ умудрилась потерять на перевводе 5 млр. (якобы)

    И остальное вранье, как писали в коментариях.
    Larum
  6. лысова (владимир) Сегодня, 08:56
    Зачем иметь дела с нечестью, если сам в этом не замешан. Ну а неплохо бы было, если б Китай "свинины" подкинул.
    лысова
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