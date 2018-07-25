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Принципиальность Израиля. К месту гибели полковника в Кунейтре пробивается САА

В ближневосточных СМИ появляются подробности происшествия с сирийским военным самолётом в районе Голанских высот. Напомним, что накануне системы ПВО Израиля, как заявляет командование ЦАХАЛа, зафиксировали факт пересечения израильских воздушных границ сирийским средством боевой авиации. Самолёт, по этим сообщениям, вошёл в воздушное пространство Израиля на глубину до 2 км, после чего по нему был нанесён удар двумя ракетами ЗРК «Patriot».

В штабе сирийских войск потерю самолёта подтверждают, отмечая, что речь идёт о самолёте Су-22М4. Это экспортный вариант самолёта Су-17М4, который производился в СССР в 1984-1990 годах. Су-22М4 – самолёт, который пилотируется одним лётчиком. Поэтому изначальные сообщения СМИ о «неизвестной судьбе второго лётчика» можно прокомментировать тем, что никакого «второго лётчика» и не было в силу конструкции боевого самолёта.

Однако некоторые ливанские источники утверждают, что израильтяне сбили бомбардировщик Су-24 ВВС Сирии.


При этом все источники сходятся в данных о том, что самолёт взлетал для выполнения боевой задачи с аэродрома T-4, который ранее неоднократно подвергался ракетным атакам со стороны вооружённых сил зарубежных государств.

Подтверждены данные о погибшем пилоте, тело которого попало в руки к террористам всего в нескольких километрах от разделительной линии с Израилем на Голанских высотах. Это полковник ВВС Сирии Умран Маре (Омран Мари) из Тартуса. Полковник Маре считался в ВВС Сирии одним из самых опытных и умелых лётчиков, за плечами которого многочисленные успешные боевые вылеты.

Принципиальность Израиля. К месту гибели полковника в Кунейтре пробивается САА


Сирийское командование отмечает, что пилот выполнял задачу по нанесению ударов по позициям террористов так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ) в северо-западном коридоре бассейна реки Ярмук. Добавлено, что самолёт мог при осуществлении маневра на несколько секунд войти в воздушное пространство над той частью Голан, которую официальный Дамаск называет оккупированной Израилем территорией. При этом не комментируются заявления ЦАХАЛ о том, что пилот якобы не реагировал на сигналы израильской стороны о вхождении в израильское воздушное пространство.

Карта военной ситуации в районе провинций Дараа и Кунейтра на юге Сирийской Арабской Республики - ниже.



Самолёт упал в районе населённого пункта Сайда, который на данный момент контролируется террористами ИГИЛ*. К этому месту пытаются пробиться штурмовые отряды САА.

Отмечено, что при выполнении боевой задачи самолёт не угрожал безопасности Израиля. Но в Израиле решили проявить принципиальность, что уже оценили боевики на юге Сирии, выразившие восторг по поводу точного удара ракетами ЗРК по сирийскому военному самолёту.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 19

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  1. Чёрный Сегодня, 08:22
    Об Израиле , один из членов нато уже давно высказался -"это террористическое государство"

    "Израиль является самой сионистской, фашистской и расистской страной". .... "дух Гитлера возродился среди некоторых израильских официальных лиц".
    ( С горячим приветом член нато Эрдоган)
    Чёрный
    1. Тралл Сегодня, 08:35
      Израиль в очередной раз доказал, что живет по арабской мудрости:
      - Враг моего врага — мой друг.
      Тралл
    2. dolfi1 (Dolfina) Сегодня, 08:37
      Послушаем, что скажет (а главное сделает) этот член НАТО, когда дело дойдет до Идлиба. Пока этот " член" годами наживался на сирийской нефти, превратил Турцию в проходной двор для джихадистов, захватил часть Сирии, а пару дней назад начал завозить в Идлиб бетонные ограждения для забора ( интересно от кого он собирается отгородить Идлиб?). А потом посмотрим, как Эрдоган уберется из Сирии и когда.
      Особенно " иронично" выглядят высказывания Эрдогана, после того он , как он сбил русский самолет.
      dolfi1
      1. Чёрный Сегодня, 08:41
        Цитата: dolfi1
        Послушаем, что скажет (а главное сделает) этот член НАТО, когда дело дойдет до Идлиба. Пока этот " член" годами наживался на сирийской нефти, превратил Турцию в проходной двор для джихадистов, захватил часть Сирии, а пару дней назад начал завозить в Идлиб бетонные ограждения для забора ( интересно от кого он собирается отгородить Идлиб?). А потом посмотрим, как Эрдоган уберется из Сирии и когда.
        Особенно " иронично" выглядят высказывания Эрдогана, после того он , как он сбил русский самолет.

        Да на БВ Израиль и Турция - два сапога пара....натянутых на американские ноги...друг друга стоят...
        Чёрный
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:47
          Привет ! hi
          Цитата: Чёрный
          Израиль и Турция - два сапога пара....натянутых

          Вот так лучше и правдоподобнее .
          bouncyhunter
    3. ученый Сегодня, 08:43
      Цитата: Чёрный
      то террористическое государство

      не зря говорят, что самые жестокие рабовладельцы получаются из бывших рабов. Поэтому США и Израиль так измываются над другими народами находясь в иллюзии вседозволенности.
      ученый
      1. Чёрный Сегодня, 08:45
        Цитата: ученый
        не зря говорят, что самые жестокие рабовладельцы получаются из бывших рабов

        это да....".раб мечтает не о свободе а о своих рабах" ( Цицерон)
        Чёрный
    4. Вендиго (Андрей) Сегодня, 08:52
      Цитата: Чёрный
      Об Израиле , один из членов нато уже давно высказался -"это террористическое государство"

      Я вас наверное сильно разочарую.... но террористическое государство это как раз таки ваша ненаглядная Сирии, и Иран само собой тоже. Все союзники России по коалиции - государства поддерживающие терроризм не только за рубежом, но и в своих странах. hi
      Вендиго
      1. Moskovit (Алексей) Сегодня, 08:58
        Вы уже продолжайте и дальше, и Россия тоже террористическое государство. Скрипаль, английские наркоманы, Дональд Трамп - список можно продолжать бесконечно. Мирные и беззащитные игиловцы...
        Moskovit
  2. shura7782 (Александр) Сегодня, 08:27
    Полковник не молодой. Война изматывает и оставляет свой отпечаток на лице.
    Земля ему пухом!
    shura7782
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 08:36
    Шестиконечный терроризм на сирийской земле продолжает идти по накатанной колее.
    Egorovich
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:45
      Саша , привет ! hi
      Цитата: Egorovich
      по накатанной колее

      Строго придерживаются линии своего ЦК - даёт знать о себе советское происхождение многих .
      bouncyhunter
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 08:53
        Паша, доброго утра! Советский союз басмачей уничтожал, а "избранные" бармалеям вместо папы и мамы. yes
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:58
          Цитата: Egorovich
          "избранные" бармалеям вместо папы и мамы.

          Почему "вместо" ? Методы одни и те же - наследственность налицо ...
          bouncyhunter
  4. cniza (Виктор) Сегодня, 08:37
    Отмечено, что при выполнении боевой задачи самолёт не угрожал безопасности Израиля. Но в Израиле решили проявить принципиальность, что уже оценили боевики на юге Сирии, выразившие восторг по поводу точного удара ракетами ЗРК по сирийскому военному самолёту.


    Кто то хочет увеличить напряженность и так в перегретом регионе.
    cniza
  5. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 08:38
    Рано или поздно, когда мировой гегемон перестанет оказывать финансовую и военную поддержку - Израиль примет ответ всех, кого он за все свое время существования обидел/разбомбил/уничтожил, захватил территории и т.д.
    Недаром у многих народов бытует пословица "Аукнутся кошке мышкины слезки", не на пустом месте родилась.
    Корсар0304
  6. новичок (garik) Сегодня, 08:43
    да какая принципиальность? беспредел и упоение от безнаказанности. это просто, тупо убийство.
    новичок
  7. nikvic46 (Николай Малюгин) Сегодня, 08:55
    Быстрые решения никогда не приводят к хорошему результату.А вопрос о Голанских высотах не такая простая задача,
    как кажется.Вопрос.Почему ООН не принуждает Израиль к возврату этих высот Сирии? Я думаю решение этой задачи
    в пользу Сирии себе дороже.Эта организация учитывает влияние Израиля на мировую общественность.Такой тактике
    придерживалось и руководство СССР. Если разложить по полочкам действия Израиля и действия СССР, мы увидим
    крайне осторожную политику СССР в отношение к Израилю.
    nikvic46
  8. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 08:59
    Отмечено, что при выполнении боевой задачи самолёт не угрожал безопасности Израиля. Но в Израиле решили проявить принципиальность

    Боевой самолет страны находящейся с нами в состоянии войны пересек "линию фронта" и не угрожал нашей безопасности? Жесть.

    Израиль всегда проявляет принципиальность когда речь заходит о нашей безопасности. Учитесь.
    профессор
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