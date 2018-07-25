Принципиальность Израиля. К месту гибели полковника в Кунейтре пробивается САА

В ближневосточных СМИ появляются подробности происшествия с сирийским военным самолётом в районе Голанских высот. Напомним, что накануне системы ПВО Израиля, как заявляет командование ЦАХАЛа, зафиксировали факт пересечения израильских воздушных границ сирийским средством боевой авиации. Самолёт, по этим сообщениям, вошёл в воздушное пространство Израиля на глубину до 2 км, после чего по нему был нанесён удар двумя ракетами ЗРК «Patriot».В штабе сирийских войск потерю самолёта подтверждают, отмечая, что речь идёт о самолёте Су-22М4. Это экспортный вариант самолёта Су-17М4, который производился в СССР в 1984-1990 годах. Су-22М4 – самолёт, который пилотируется одним лётчиком. Поэтому изначальные сообщения СМИ о «неизвестной судьбе второго лётчика» можно прокомментировать тем, что никакого «второго лётчика» и не было в силу конструкции боевого самолёта.Однако некоторые ливанские источники утверждают, что израильтяне сбили бомбардировщик Су-24 ВВС Сирии.При этом все источники сходятся в данных о том, что самолёт взлетал для выполнения боевой задачи с аэродрома T-4, который ранее неоднократно подвергался ракетным атакам со стороны вооружённых сил зарубежных государств.Подтверждены данные о погибшем пилоте, тело которого попало в руки к террористам всего в нескольких километрах от разделительной линии с Израилем на Голанских высотах. Это полковник ВВС Сирии Умран Маре (Омран Мари) из Тартуса. Полковник Маре считался в ВВС Сирии одним из самых опытных и умелых лётчиков, за плечами которого многочисленные успешные боевые вылеты.Сирийское командование отмечает, что пилот выполнял задачу по нанесению ударов по позициям террористов так называемого «Исламского государства» (*запрещено в РФ) в северо-западном коридоре бассейна реки Ярмук. Добавлено, что самолёт мог при осуществлении маневра на несколько секунд войти в воздушное пространство над той частью Голан, которую официальный Дамаск называет оккупированной Израилем территорией. При этом не комментируются заявления ЦАХАЛ о том, что пилот якобы не реагировал на сигналы израильской стороны о вхождении в израильское воздушное пространство.Карта военной ситуации в районе провинций Дараа и Кунейтра на юге Сирийской Арабской Республики - ниже.Самолёт упал в районе населённого пункта Сайда, который на данный момент контролируется террористами ИГИЛ*. К этому месту пытаются пробиться штурмовые отряды САА.Отмечено, что при выполнении боевой задачи самолёт не угрожал безопасности Израиля. Но в Израиле решили проявить принципиальность, что уже оценили боевики на юге Сирии, выразившие восторг по поводу точного удара ракетами ЗРК по сирийскому военному самолёту.