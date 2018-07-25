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В ожидании модернизации Байконура под "Союз-5". Получится ли кооперация с Украиной?
РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает о планах по модернизации космодрома Байконур. Об этих планах в отрасли говорят давно, и сроки постоянно называются разные. На этот раз в сообщении источника информационного агентства говорится о том, что модернизация стартового комплекса на Байконуре начнётся «не позднее 2020 года».
Что под модернизацией в данном случае понимается? Процесс планируется свести к подготовке стартового стола для новой российской ракеты «Союз-5». Это восстановление подвижной фермы для посадки экипажа в космический корабль, а также восстановление оборудования по аварийному спасению космонавтов. Работы предполагается проводить на стартовом комплексе от РН «Зенит». Астана собирается проинвестировать проект на сумму в 314 млн долларов.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Твиттере сделал запись о начале работ над ракетой-носителем среднего класса производственным объединением в составе «Энергия», «Прогресс» и «Энергомаш». Тогда же Рогозин сообщил, что следующим шагом в работе станет создание сверхтяжёлой ракеты-носителя, которую можно будет использовать, например, для обслуживания окололунной орбитальной миссии или полётов на Марс.
Источник РИА Новости сообщает, что «Союз-5» планируется отправить в первый полёт в 2022 году, а до этого срока «можно использовать» «Зениты».
Из материала:
Как известно, с кооперацией между РФ и Украиной в области ракетостроения все последние годы наблюдаются немалые проблемы, что оказывает негативное влияние и на ракетно-космические программы.
Что под модернизацией в данном случае понимается? Процесс планируется свести к подготовке стартового стола для новой российской ракеты «Союз-5». Это восстановление подвижной фермы для посадки экипажа в космический корабль, а также восстановление оборудования по аварийному спасению космонавтов. Работы предполагается проводить на стартовом комплексе от РН «Зенит». Астана собирается проинвестировать проект на сумму в 314 млн долларов.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Твиттере сделал запись о начале работ над ракетой-носителем среднего класса производственным объединением в составе «Энергия», «Прогресс» и «Энергомаш». Тогда же Рогозин сообщил, что следующим шагом в работе станет создание сверхтяжёлой ракеты-носителя, которую можно будет использовать, например, для обслуживания окололунной орбитальной миссии или полётов на Марс.
Источник РИА Новости сообщает, что «Союз-5» планируется отправить в первый полёт в 2022 году, а до этого срока «можно использовать» «Зениты».
Из материала:
Для этого необходимо, чтобы оператор пусков (компания S7 Space) смогла заключить контракты на поставку российских комплектующих на украинские ракеты «Зенит».
Как известно, с кооперацией между РФ и Украиной в области ракетостроения все последние годы наблюдаются немалые проблемы, что оказывает негативное влияние и на ракетно-космические программы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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