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В ожидании модернизации Байконура под "Союз-5". Получится ли кооперация с Украиной?

РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает о планах по модернизации космодрома Байконур. Об этих планах в отрасли говорят давно, и сроки постоянно называются разные. На этот раз в сообщении источника информационного агентства говорится о том, что модернизация стартового комплекса на Байконуре начнётся «не позднее 2020 года».

Что под модернизацией в данном случае понимается? Процесс планируется свести к подготовке стартового стола для новой российской ракеты «Союз-5». Это восстановление подвижной фермы для посадки экипажа в космический корабль, а также восстановление оборудования по аварийному спасению космонавтов. Работы предполагается проводить на стартовом комплексе от РН «Зенит». Астана собирается проинвестировать проект на сумму в 314 млн долларов.

В ожидании модернизации Байконура под "Союз-5". Получится ли кооперация с Украиной?



Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Твиттере сделал запись о начале работ над ракетой-носителем среднего класса производственным объединением в составе «Энергия», «Прогресс» и «Энергомаш». Тогда же Рогозин сообщил, что следующим шагом в работе станет создание сверхтяжёлой ракеты-носителя, которую можно будет использовать, например, для обслуживания окололунной орбитальной миссии или полётов на Марс.

Источник РИА Новости сообщает, что «Союз-5» планируется отправить в первый полёт в 2022 году, а до этого срока «можно использовать» «Зениты».

Из материала:
Для этого необходимо, чтобы оператор пусков (компания S7 Space) смогла заключить контракты на поставку российских комплектующих на украинские ракеты «Зенит».


Как известно, с кооперацией между РФ и Украиной в области ракетостроения все последние годы наблюдаются немалые проблемы, что оказывает негативное влияние и на ракетно-космические программы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. vit357 Сегодня, 08:51
    Смешная статья)"кооперация" и "украина" - это антиподы)Смех творогам ей богу)
    vit357
    1. Тралл Сегодня, 08:55
      Для этого необходимо, чтобы оператор пусков (компания S7 Space) смогла заключить контракты на поставку российских комплектующих на украинские ракеты «Зенит».

      А нет ли тут личной заинтересованности новоиспеченных владельцев "Морского старта"? Плавучая платформа, вроде как, тоже под "Зениты" заточена...
      Тралл
      1. vit357 Сегодня, 08:58
        Вполне возможно,но кооперация с украиной - чрезвычайная глупость,там только одни правосеки способны погубить любой перспективный проект,конечно же не бесплатно)да и сколько можно оглядываться на окраину?)
        vit357
  2. BAI Сегодня, 08:55
    до этого срока «можно использовать» «Зениты».

    Из материала:
    Для этого необходимо, чтобы оператор пусков (компания S7 Space) смогла заключить контракты на поставку российских комплектующих на украинские ракеты «Зенит».

    А можно и не использовать. И необходимость заключения контрактов отпадет. Что скорее всего и произойдет.
    BAI
  3. Антарес (Антарес) Сегодня, 08:58
    S7 Group стала 17.04.2018 полновластным хозяином комплекса Морской старт.
    А тут еще и посредник между Украиной и РФ(специалисты двух стран следили за запуском ангольского спутника Зенитом)
    Устраняют политические проволочки.
    Антарес
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