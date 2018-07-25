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В США проводят модернизацию «Черного ястреба»
В США приступили к модернизации вертолета «Черный ястреб» (Black Hawk), который будет обновлен до версии UH-60V, сообщает Fox News.
Конструкторы намерены оснастить машину «футуристической кабиной» с новой цифровой авионикой.
По словам инженеров, пилоты в новой кабине получат «сверхвысокие возможности» управления мощным боевым вертолетом.
Модернизации подвергнут вертолеты версии UH-60L, которые после доработки получат обозначение UH-60V.
Согласно информации, пилоты за счет модернизации приобретут более широкие возможности управления и, как следствие, преимущество в бою. В частности, значительно расширится их ситуационная осведомленность, что немаловажно для безопасности полетов.
Работы над новой футуристической цифровой кабиной ведутся несколько лет. Первый модернизированный Black Hawk был испытан еще в начале прошлого года.
По данным телеканала, обновленные кабины должны получить, в том числе цифровую карту, 4 многофункциональных электронных дисплея и грозоотметчик (аппаратура для регистрации гроз). Кабина будет также оснащена навигационной системой GPS/inertial (EGI), четырехосевым полнофункциональным полетным директором (пилотажным прибором) и системой передачи военной информации JVMF.
Первые модернизированные машины должны поступить в войска в 2019 году.
Конструкторы намерены оснастить машину «футуристической кабиной» с новой цифровой авионикой.
По словам инженеров, пилоты в новой кабине получат «сверхвысокие возможности» управления мощным боевым вертолетом.
Модернизации подвергнут вертолеты версии UH-60L, которые после доработки получат обозначение UH-60V.
Согласно информации, пилоты за счет модернизации приобретут более широкие возможности управления и, как следствие, преимущество в бою. В частности, значительно расширится их ситуационная осведомленность, что немаловажно для безопасности полетов.
Работы над новой футуристической цифровой кабиной ведутся несколько лет. Первый модернизированный Black Hawk был испытан еще в начале прошлого года.
По данным телеканала, обновленные кабины должны получить, в том числе цифровую карту, 4 многофункциональных электронных дисплея и грозоотметчик (аппаратура для регистрации гроз). Кабина будет также оснащена навигационной системой GPS/inertial (EGI), четырехосевым полнофункциональным полетным директором (пилотажным прибором) и системой передачи военной информации JVMF.
Первые модернизированные машины должны поступить в войска в 2019 году.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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