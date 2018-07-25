12:26 25 июля
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В США проводят модернизацию «Черного ястреба»

В США приступили к модернизации вертолета «Черный ястреб» (Black Hawk), который будет обновлен до версии UH-60V, сообщает Fox News.



Конструкторы намерены оснастить машину «футуристической кабиной» с новой цифровой авионикой.


По словам инженеров, пилоты в новой кабине получат «сверхвысокие возможности» управления мощным боевым вертолетом.

Модернизации подвергнут вертолеты версии UH-60L, которые после доработки получат обозначение UH-60V.

Согласно информации, пилоты за счет модернизации приобретут более широкие возможности управления и, как следствие, преимущество в бою. В частности, значительно расширится их ситуационная осведомленность, что немаловажно для безопасности полетов.

Работы над новой футуристической цифровой кабиной ведутся несколько лет. Первый модернизированный Black Hawk был испытан еще в начале прошлого года.

По данным телеканала, обновленные кабины должны получить, в том числе цифровую карту, 4 многофункциональных электронных дисплея и грозоотметчик (аппаратура для регистрации гроз). Кабина будет также оснащена навигационной системой GPS/inertial (EGI), четырехосевым полнофункциональным полетным директором (пилотажным прибором) и системой передачи военной информации JVMF.

Первые модернизированные машины должны поступить в войска в 2019 году.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 17

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:30
    В США приступили к модернизации вертолета «Черный ястреб» (Black Hawk), который будет обновлен до версии UH-60V

    Это личное дело матрасов : хотят модернизировать - пусть модернизируют , тем более что винтокрыл не самый плохой . Другое дело что не озвучена стоимость модернизации , а это наводит на определённые мысли ...
    bouncyhunter
    1. MPN (Павел) Сегодня, 09:37
      пилоты в новой кабине получат «сверхвысокие возможности» управления мощным боевым вертолетом.
      Как то не совсем понял, они типа законы аэродинамики и динамики полета отменят и он резко управляться по другому начнет?
      MPN
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:39
        Да нет , Паш , надеются на новую электронную начинку .
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 09:44
          Да толку то, что? Управление и обеспечение информацией это разные вещи. Автопилот у него и раньше был. Улучьшить управление вертолетом можно только одним способом, повышением мастерства летчика, а аэродинамика и возможности его пилотирования заложены при конструировании. Ну можно увеличить мощность двигателя, изменить несущий винт, но поставив дополнительный экран с отметкой грозы ...., да хоть гамак повесь, он как имел вертикальную скорость набора или высоту висения и т.д. так они и остались, Парой доп экранов не заставишь его петли вить
          MPN
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:48
            Так ты это не мне , а матрасам скажи . lol Я ведь не зря в первом комментарии написал :
            Цитата: bouncyhunter
            не озвучена стоимость модернизации , а это наводит на определённые мысли ...

            Сам понимаешь какого рода мысли . wink
            bouncyhunter
            1. MPN (Павел) Сегодня, 09:53
              Цитата: bouncyhunter
              Сам понимаешь какого рода мысли

              Понял wink Моя душа возмутилась данным пиаром заслуженного в общем то аппарата, Сам пойми без смены подвески управляемость на машине не повысишь, хоть увтыкай всю кабину термолазерными , гиперпространственными указателями шерховатости поверхности луны... laughing
              MPN
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:55
                Цитата: MPN
                хоть увтыкай всю кабину термолазерными , гиперпространственными указателями шерховатости поверхности луны...

                Ты , часом , в комиссии по освоению средств не председательствуешь ? lol
                bouncyhunter
                1. MPN (Павел) Сегодня, 09:56
                  Цитата: bouncyhunter
                  Ты , часом , в комиссии по освоению средств не председательствуешь ?
                  Не Паш не оценили... sad
                  MPN
                  1. роман66 (роман) Сегодня, 10:04
                    здоровеньки! в теории автоматического управления это называется ППДСИМ - предельная поверхность динамических состояний исполнительного механизма. и как не управляй - энергетику не обманешь...
                    роман66
  2. san4es Сегодня, 09:32
    ...будет обновлен до версии UH-60V

    Ранее сообщалось, что Армия США намерена провести модернизацию примерно 700-900 вертолетов UH-60L в вариант UH-60V.
    san4es
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:36
    А от выстрела из простого гранатомета (РПГ-7) с крыши кабину оснастят?
    rotmistr60
    1. Опасный Сегодня, 09:45
      сколько можно уже этот РПГ-7 во все щели совать?? То про абрамсы, теперь и про вертушки. Причем здесь защита от РПГ-7?? У нас что, все Ка-52 и Ми-24 от РПГ-7 может защиту имеют или от М136??
      Опасный
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:50
        А, что часто суют? Не наблюдал, а вот факты из столь недалекой истории ВС Сша почему-то вспоминаются. Судя по всему вы так вдохновились "футуристической" кабиной, что вас обидел мой комментарий.
        rotmistr60
        1. роман66 (роман) Сегодня, 10:05
          не надо оснащать - там винт крутится он гранату на куски и порубает
          роман66
        2. Опасный Сегодня, 10:25
          мне класть с высокой колокольни на их вертолет, и на кабину. А вот шапкозакидательские комментарии, типа один хр*н мы их из РПГ-7 все перестреляем порядком надоели
          Опасный
          1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:28
            шапкозакидательские комментарии, типа один хр*н мы их из РПГ-7
            Трудно общаться с тем кто не понял смысла комментария. request Специально для вас - Сомали 1993 г.
            rotmistr60
  4. Джек О’Нилл (Юрий) Сегодня, 12:21
    Очень красивый вертолет, всегда мне нравился.)
    Джек О’Нилл
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