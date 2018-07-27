Новые системы для сил специальных операций
Среди недавно разработанных образцов стрелкового вооружения особо выделяется штурмовая винтовка Sig Sauer MCX SBR с укороченным стволом, принятая на вооружение нескольких подразделений морского спецназа. SIG MCX может конвертироваться между калибрами 5,56×45 мм, .300 AAC Blackout и 7,62×39 мм. При этом для первых двух используется стандартный 5,56-мм магазин STANAG, а для третьего – специально разработанный STANAG-совместимый магазин
Довольно сложно назвать категорию снаряжения, которая не была бы востребована специальными силами, поскольку эти подразделения, как правило, хотят получать то, что им необходимо, при этом закупки зачастую связаны с их нешаблонными требованиями.
Мобильность, средства связи, огневая мощь, защита, сбор информации, и это только несколько из многих направлений, которые интересуют подразделения Сил специальных операций (ССО), чей список закупаемого имущества почти бесконечен. Общий тренд состоит в том, что новые технологии и снаряжение первыми попадают в руки ССО, но когда ССО получают что-то лучшее, то некоторые из них зачастую передаются в обычные вооруженные силы. Эта статья не претендует на описание всех новейших разработок, а нацелена лишь на описание тех новейших систем, которые могут стать частью снаряжения ССО в ближайшем будущем.
Огневое могущество
Операции прямого действия остаются одним из основных направлений деятельности ССО и поэтому стрелковое оружие и боеприпасы к нему являются ключевым компонентом их снаряжения. Несмотря на то, что дискуссии по новым калибрам и новым типам боеприпасов, проходившие главным образом в США, подчас были достаточно оживленными, немногое было воплощено в реальность, хотя некоторые системы и были поставлены в подразделения ССО, в основном для испытаний. Патрон .300 Blackout разработки компании Advanced Armament Corporation возможно является тем патроном, который привлекает к себе особое внимание сообщества ССО.
Многие компании разработали свои системы вооружения в этом новом калибре. Среди них наибольшего успеха достигла, по всей видимости, штурмовая винтовка Sig Saner MCX, которая была принята на вооружение нидерландским морским спецназом, берлинской полицией и совсем недавно итальянским спецназом ВМС. В феврале 2018 года командование специальных операций США заказало 10 комплектов конвертации Sig Sauer MCX Personal Defense Weapon (PDW) для переделки карабина M4A1 в PDW (индивидуальное оружие самообороны — используемый в западных странах термин, обозначающий лёгкое и компактное оружие, предназначенное для вооружения военнослужащих так называемой «второй линии» [экипажей боевых машин, расчётов артиллерийских орудий и других]). По имеющейся информации, эти 10 комплектов были заказаны для оценочных испытаний и поставлены в установленные сроки.
Сохраняется проблема, связанная с эффективностью патрона 5,56x45 мм, которую многие считают недостаточной, призывая вернуться к калибру 7,62x51 мм, обеспечивающий большую дальность действительного огня и большую энергию. Разрабатываемые в настоящее время новые патроны этих калибров обеспечивают большую дальность и пробивную способность, что очень важно, учитывая широкое распространение бронежилетов, в том числе среди повстанцев и боевиков. ССО, как правило, первыми получают и испытывают эти новые патроны. Что касается легких систем вооружения, то за последнее время многие подразделения ССО в Европе выбрали для себя новое стрелковое оружие, однако в подавляющем большинстве случаев выбор был сделан в пользу традиционных решений.
Совершенствование 5,56-мм боеприпасов стало целью многих компаний. На фото бронебойный патрон 5,56 APM израильской компании IMI Systems
В феврале 2018 года израильская компания IMI Systems объявила о разработке нового боеприпаса 5,56x45 мм, в котором «сочетаются преимущества патронов калибров 5,56 мм и 7,62 мм». При разработке был учтен опыт, полученный заказчиками компании IMI Systems, в основном, конечно же, израильских вооруженных сил, которые, по данным компании, уже тестируют патрон и не секрет какие подразделения получили его первыми. Новый 5,56-мм патрон под обозначением APM (Armour Piercing Match) имеет большую точность и пробивную способность по сравнению со стандартным 5,56-мм патроном. Кроме того, испытания подтвердили, что новый боеприпас имеет лучшую на 30% точность по сравнению со стандартными 7,62-мм патронами на дистанциях до 550 метров и лучшую пробивную способность на дистанции 800 метров. При стрельбе по стальной пластине стандарта НАТО толщиной 3,4 мм с этой дистанции пуля APM достигла 100% пробиваемости. Новый 5,56-мм патрон APM относится к типу FMJ-BT APHC (Full Metal Jacket-Boat Tail, Armour Piercing Hard Core – оболочечная пуля с суживающейся хвостовой частью, бронебойная с упрочненным сердечником), патрон весит 73 грамма, а гильза — 12,9 грамма.
Среди многочисленных компаний, разрабатывающих новые и более эффективные 5,56-мм патроны, мы видим швейцарскую RUAG Ammotec, которая предлагает свой патрон 5,56х45 LF HC SX
Компания BAE Systems завершила разработку нового патрона 7,62 мм HP (High Performance), который прошел весь квалификационный процесс в соответствии со стандартами НАТО. По сравнению со стандартным 7,62-мм патроном, у которого пуля весит 144 грана (гран — 0,062 г), патрон HP имеет пулю весом 155 гран. Еще одно отличие состоит в том, что у новой пули наконечник из закаленной стали, а задняя часть из свинца, стандартный же патрон имеет полностью свинцовую пулю; что касается заряда, то однокомпонентный состав уступил место двухкомпонентному. Пробиваемость стального листа толщиной 3,5 мм увеличилась с 600 до 1000 метров, 8-мм листа с 250 до 450 метров и 5-мм листа из катаной броневой стали с 100 до почти 350 метров. Взяв за основу опыт разработки патрона более крупного калибра, компания BAE Systems разработала также новый 5,56-мм патрон EP (Enhanced Performance – улучшенные характеристики). В этом случае пуля со стальным наконечником и свинцовым сердечником была заменена пулей с сердечником из нетоксичной закаленной стали, при этом масса пули осталась прежней 62 грана (как у пули патрона SS109). Ее характеристики повысились не так значительно, поскольку оригинальный патрон 5,56 мм уже имел двухкомпонентный заряд и стальной наконечник. Однако пробивные способности увеличились с 600 до 850 метров для 3,5-мм листа, с 250 до 350 метров для 8-мм листа и с 100 до 250 метров для 5-мм листа из броневой стали.
Другие компании также разработали решения подобного рода. Швейцарская RUAG Ammotec предложила свой 5,56-мм патрон LF HC+SX, тогда как британская Stiletto Systems разработала бронебойные патроны российского и натовского калибров, все на базе сердечника из карбида вольфрама. Ее патроны прошли комплексные испытания в независимых стрелковых центрах, показав значительные пробивные характеристики. Компания объявила о том, что украинские спецподразделения, действующие в Донбасе, используют ее патроны, хотя информации о калибрах не представила.
Что касается вооружения, то подразделения ССО нескольких западных стран выбрали новые штурмовые винтовки, в основном калибра 5,56x45 мм. Винтовка HK416 компании Heckler & Koch стала одним из бестселлеров. Последняя новость в этой связи пришла в феврале 208 года из Нидерландов, чьи спецподразделения уже имеют на вооружении оригинальный вариант винтовки. По новому контракту они вскоре начнут получать вариант A5, который отличается улучшенным газорегулятором для использования с глушителем, доработанной обоерукой нижней ствольной коробкой, а также многочисленными техническими усовершенствованиями для максимального повышения безопасности, надежности, совместимости боеприпасов и увеличения срока службы.
Осенью 2017 года Германия объявила о выборе винтовки HK416 в варианте A7 для своих наземных и морских подразделений специального назначения KSK (Kommando Spezialkrafte) и KSM (Kommando Spezialkrafte Marine); винтовка под новым обозначением G95 и заменит стоящую на вооружении винтовку G36K. Вариант A7 представляет собой дальнейшее развитие HK416. Основные нововведения здесь следующие: облегченная ствольная накладка с модульными интерфейсами Hkey, нарезка на дульной части ствола, позволившая упростить установку глушителя, покрытие Cerakote для повышения сопротивления истиранию и коррозии и, наконец, предохранитель с углами 45° между предохранением и одиночным огнем и между одиночным и автоматическим огнем. Винтовка массой 3,7 кг будет поставляться со стволом длиной 14,5" (368 мм). Контракт заключен на поставку 1745 винтовок HK416A7, включая аксессуары; первые поставки намечены на начало 2019 года.
Турецкая Kale group готова начать поставки своей винтовки KCR-556 калибра 5,56x45 мм специальным силам своей страны; контрактом предусматривается поставка «пятизначного» количества, то есть более 10000 штук. Впрочем, спецподразделениями дело не ограничится, так как винтовка должна быть принята на вооружение президентской охраны, охраны высоких военных чинов, а также турецкой жандармерии, ответственной за поддержание общественного порядка в случаях, не входящих в юрисдикцию полицейских сил. По имеющейся информации, спецподразделения приняли на вооружение вариант со стволом длиной 7,5 дюймов, известный под обозначением KCR-556 S-I. Эту же модель должны были получить службы охраны, но в гораздо меньших количествах. Также жандармерия должна приобрести этот вариант, но только для части своих военнослужащих; порядка 6000 таких винтовок было заказано, в то время как остальные 15000 должен быть в варианте со стволом длиной 11 дюймов. Турецкие ССО также заинтересованы в 12,7-мм снайперской винтовке KSR, которая будет доступна в конце 2018 года, и пулемете MG-556 калибра 5,56 мм, который будет готов к поставкам в начале 2019 года.
С целью удовлетворения требований некоторых заказчиков, в том числе ССО, компания IWI разработала Tavor 7, которая сохранила внешний облик Тavor, но фактически является совершенно новым оружием
Одна из немногих новостей в сфере стрелкового оружия большего калибра касается винтовки Tavor 7 калибра 7,62x51 мм. Ее разработала компания Israel Weapons Industries (часть SK Group, специализирующаяся на стрелковом оружии). По всей видимости, новая модель была разработана по просьбе потенциальных заказчиков, в том числе и ССО. По сравнению с 5,56-мм винтовкой Tavor, Tavor 7 представляет собой фактически новое оружие, так как его поворотный затвор был полностью переделан. Ствол запирается поворотом затвора на 8 боевых упоров в отличие от трех упоров у винтовки меньшего калибра. Полностью симметричные окно выброса и рукоятка заряжания позволяют выполнять неполную разборку в полевых условиях с помощью лишь одного патрона. Газовый регулятор имеет четыре положения: 1 для стандартных условий, 2 для сложных условий, например, песок, грязь и т.д., 3 при работе с глушителем и 4, при котором газы не могут задействовать затворный механизм. Последний режим выбирается, когда Tavor 7 используется в качестве снайперской винтовки, как правило, со стволом длинной 20 дюймов (508 мм). В стандартной конфигурации винтовка Tavor 7 массой 4,1 кг без магазина имеет длину 723 мм и холоднокованый свободно плавающий ствол длиной 17 дюймов (432 мм). С более длинным стволом ее длина не превышает 800 мм. Поставки винтовки Tavor 7 запланированы на 2018 год.
Французский стартап Diodon разработал семейство плавающих надувных БЛА, которые могут переноситься в небольшом ранце и взлетать и садиться на воду. На фото младшая модель SP20
Разведывательные и ударные дроны
Хотя дроны являются серьезной головной болью для специальных подразделений, старающихся незаметно приблизиться к своим целям, они могут быть хорошими помощниками во многих операциях.
Количество малоразмерных дронов, которые могли бы использовать ССО, близко к бесконечности. Впрочем, двое французских студентов, создавшие стартап Diodon Drone Technologies, разработали одно необычное решение — надувной дрон вертикального взлета и посадки. Конструктивно он строится вокруг центрального водонепроницаемого корпуса, вмещающего электронику и аккумулятор; к нему прикреплены расходящиеся звездообразно надувные лучи; таким образом, при перевозке дрон достаточно небольшой. Размеры наименьшей модели SP20 составляют 200x200x120 мм. Аппарат, переносимый в заплечном ранце, надувается с помощью небольшого компрессора, его размеры увеличиваются до 600x600x120 мм, после чего он готов к полету. Благодаря тому, что вся электроника размещается в водонепроницаемом корпусе, а также надувным лучам, дрон SP20 полностью плавающий, чем, несомненно, могут заинтересоваться многие подразделения ССО. Этот квадрокоптер имеет продолжительность полета 20 минут, дальность полета 2 км и может нести полезную нагрузку 200 грамм. Более крупная модель SP40 с шестью винтами может нести 400 грамм полезной нагрузки, как правило, сенсорную станцию, имеет продолжительность полета 30 минут и дальность полета 3 км. Наземная станция управления с максимальной дальностью действия 10 км представляет собой планшет с сенсорным экраном и джойстиками, который может использоваться со всеми дронами Diodon; по шифрованному канал связи передается видеоизображение, данные о местоположении и другая актуальная информация.
Польская компания WB Electronics разработала барражирующий боеприпас Warmate, который может нести боевую часть массой один килограмм. Этот ударный комплекс был принят на вооружение специальных подразделений польской армии
В последнее время некоторые ССО стали активно закупать барражирующие боеприпасы, которые, по сути, представляют собой дроны, оснащающиеся различными боевыми частями в зависимости от типа цели. Польская организация снабжения ССО Jednostka Wojskowa Nil, отвечающая за сбор информации и оперативное управление, а также за закупку электроники и вооружения, получает первую партию 1000 барражирующих боеприпасов Warmate производства компании WB Electronics. Этот барражирующий боеприпас самолетного типа с электродвигателем имеет длину 1,1 метра, размах крыльев 1,4 метра и взлетный вес 4 кг, одну четверть которого весит боеголовка, установленная в носу. Боевая часть доступна в двух вариантах: кумулятивный заряд GK-1, гарантирующий пробивание 120-мм катаной гомогенной брони, и осколочно-фугасный GQ-1 с префрагментированным корпусом, содержащем 300 грамм взрывчатого вещества, что обеспечивает радиус поражения 10 метров. Независимо от варианта устанавливается стабилизированный оптронный/инфракрасный модуль GS9, осуществляющий обнаружение, распознавание и идентификацию целей. Одноразовая система Warmate, запускаемая с помощью пневматической катапульты, имеет радиус действия 10 км и продолжительность полета 30 минут. Скорость летательного аппарата достигает 150 км/ч, а рабочая высота варьируется от 30 до 200 метров над уровнем земли. Размеры и масса аппарат позволяют при необходимости переносить его в заплечном рюкзаке, что несомненно подходит для ССО. Боеприпас Warmate заказали четыре страны: конечно же это разработчик — Польша, второй покупатель — Украина, а еще две страны разработчиком не называются.
Турецкая компания STM разработала два барражирующих боеприпаса: самолетного типа Alpagu (вверху) и вертолетного типа Kargu (внизу). Оба аппарата недавно были закуплены турецкими ССО
Турецкие ССО закупили барражирующие боеприпасы у местной компании Savunma Teknolojtleri Muhendislik ve Ticaret (STM), которая разработала две таких системы, самолетного типа Alpagu и вертолетного типа Kargu. После подготовки Alpagu готов к взлету через 45 секунд и запускается посредством пневматического устройства из трубы квадратного сечения. Взлетная масса составляет 3,7 кг, размах крыльев 1,23 метра, а длина 650 мм. После запуска его основные крылья и хвостовое оперение развертываются, запускается электродвигатель, который вращает толкающий винт. Его крейсерская скорость составляет 58 км/ч, а максимальная скорость 80 км/ч. Alpagu может достичь максимальной рабочей высоты 400 метров, однако оптимальная высота заявлена в 150 метров. Аппарат оборудован дневными и ночными сенсорами; оператор же контролирует аппарат с помощью наземной станции управления. При ее создании был использован опыт компании STM в сферах "глубокого обучения" и "больших данных", ставший основой разработки алгоритмов искусственного интеллекта и обработки изображения, которые позволяют боеприпасу Alpagu ориентироваться по данным бортовых сенсоров и обнаруживать и классифицировать неподвижные и подвижные цели, например, транспортные средства или людей. При положительной идентификации цели боеприпас Alpagu пикирует со скоростью 130 км/ч, таким образом, добавляя к энергии взрыва свою кинетическую энергию. В качестве боевой части служит доработанная ручная граната массой 500-600 грамм производства компании MKEK, однако STМ готова интегрировать и другую полезную нагрузку. Квадрокоптер Kargu с взлетной массой 6,285 кг оборудован в носовой части стабилизированной по двум осям оптронной станцией с оптическим увеличением x30. Благодаря такому увеличению рабочая высота аппарата достигает 500 метров. Дальность и продолжительность полета такие же как у Alpagu, это касается и полезной нагрузки. Максимальная скорость полета составляет 72 км/ч, при пикировании скорость атаки достигает 120 км/ч. Одна наземная станция может управлять одновременно двумя барражирующими боеприпасами.
Италия приобрела небольшое количество бронеавтомобилей GMV 1.1 Flyer 72. На фото итальянский спецназовец во время прохождения курса боевой подготовки в США
Мобильность
Мобильность для ССО остается ключевым вопросом во всех сценариях — в воздухе, на море и на земле. Последний является одним из самых важных, поскольку большая часть операций завершается на суше, несмотря на то, что зачастую начинается в воздухе. Легкие мобильные транспортные средства являются основой многих специальных операций. Не является исключением и самое большое сообщество ССО в мире — американское командование силами специальных операций, — которое выбрало для своей программы GMV 1.1 автомобиль Flyer 72 производства компании General Dynamics — Ordnance and Tactical Systems. Как зачастую случается, эта машина, изначально разработанная для ССО, в настоящее время закупается также для армии, сперва для оснащения бригадных боевых групп, позднее будут закуплены дополнительные машины для легких и десантных бригад. В настоящее время единственным зарубежным заказчиком является Италия, заказавшая 9 машин и еще 18 в качестве опциона. В марте 2018 года перед поставками этих новых ударных бронеавтомобилей итальянский девятый парашютно-штурмовой полк «Кол Мошин» прошел обучение в США.
Французский спецназ заказал 243 автомобиля VLFS у компании Renault Trucks Defence. Полезная грузоподъемность составляет 1,2 тонны, максимальная скорость 120 км/ч, запас хода 600 км
Осенью 2014 года компания Polaris представила свой новый сверхлегкий боевой автомобиль Dagor (Deployable Advanced Ground Off-Road), который в настоящее время эксплуатируется командованием ССО и в 82-й воздушно-десантной дивизии, а также рядом зарубежных операторов, главным образом из Европы, Ближнего Востока и Северной Америки. В марте 2018 года Polaris объявила о новом варианте машины Dagor A1. Полная масса увеличилась с 3515 до 3856 кг, а грузоподъемность с 1474 до 1814 кг. Нет информации по размерам машины; впрочем, новый вариант по-прежнему может транспортироваться в кабине вертолета CH-47 (два автомобиля) и в вертолете CH-53 (один автомобиль), а также на подвесе этих же вертолетов плюс на подвесе вертолета UH-60. Внедорожная проходимость была улучшена за счет увеличения клиренса и установки новых амортизаторов; автомобиль A1 можно сбрасывать на парашюте также как и оригинальный вариант Dagor. Кроме того, конфигурация A1 включает встроенный в приборную панель экран управления энергоснабжением, расширенные варианты освещения, интегрированную прокладку кабелей, новые функциональные компоненты и доработки направленные на увеличение срока службы платформы. В январе 2018 года канадские ССО начали получать первые автомобили из 62 заказанных сверхлегких боевых машин Ultra-Light Combat Vehicle. Фактически это машины в варианте A1, доработанные под канадские требования.
Что касается Европы, то среди последних разработок мы видим французский VLFS (Vehicule Leger Forces Speciales – легкий автомобиль для специальных сил) компании Renault Trucks Defence, чей прототип был представлен на выставке SOFINS 2017. В автомобиле VLFS 4x4 полной массой 4,2 тонны и грузоподъемностью 1,2 тонны установлен турбированный дизельный двигатель Iveco мощностью 200 л.с., соединенный с пятиступенчатой автоматической трансмиссией. Шасси этого автомобиля базируется на трубчатой конструкции, он имеет длину 4,357 метра, ширину 2,2 метра и высоту 2,04 метра, колесная база составляет 3 метра, а дорожный просвет 0,32 метра. Подвеска автомобиля VLFS зависимая — неразрезные мосты с пружинами/демпферами плюс пневматические колеса 275/80 R20. Машина развивает скорость 120 км/ч на плоских поверхностях, максимальный запас хода составляет более 600 км; она может преодолевать склон 60%, боковой уклон 30%, траншею 0,5 метра, вертикальное препятствие 0,35 метра и водную преграду глубиной до 0,5 метра. Автомобиль может перевозиться внутри самолетов A400M и C-130J. К опциональному оборудованию относится противоминная и противопульная защита, система централизованного регулирования давления в шинах, боестойкие колеса, лебедка, переднее защитное ограждение и проволочный резак. В общей сложности контрактом предусматривается поставка 243 серийных машин, намеченная на 2019 год.
Представленный в апреле 2018 года сверхлегкий защищенный автомобиль с удельной мощностью 50 л.с./т предназначен для ССО и специальных групп внутренней безопасности
На выставке DSA 2019 две малазийские компании представили свои предложения для тендера ССО, который вскоре должны начать малазийская армия и компании Kernbara Suci и Cendana Auto. Weststar предложила машину на базе шасси Toyota, в то время как компания Nimr из ОАЭ продвигает для участия в этом тендере свой бронеавтомобиль Nimr RIV, возможно совместно с местной компанией.
В апреле израильская компания Plasan объявила о новейшем дополнении к своему портфолио транспортных средств — сверхлегком трехместном автомобиле Yagu. При сухой массе 1480 кг и полезной грузоподъемности 350 кг двигатель мощностью 95 л.с. обеспечивает удельную мощность 53 л.с./т. Автомобиль базируется на шасси Arctic Cat Wildcat 4 1000 с передними двойными А-образным рычагами подвески и задними продольными рычагами, что гарантирует хорошую внедорожную маневренность. Автомобиль Yagu очень компактен, имеет ширину всего 162 см, два сиденья установлены впереди и одно сзади по центру; он может перевозиться в транспортных самолетах типа C-130 Hercules. Всеракурсная защита соответствует уровню B6+ (STANAG 4569 уровень 2, пули калибра 5,56 и 7,62 мм). Автомобиль может оснащаться легким модулем вооружения.
Французская компания CILAS недавно представила свой легкий лазерный целеуказатель DHY 208, позволяющий передовым авиационным наводчикам маркировать объект для дальнейшей передачи на авиационный бортовой целеуказатель
Оптоэлектроника
Одно из последних решений в этой области представила французская компания CILAS, хорошо известная своим семейством наземных лазерных целеуказателей DHY 307. Для наведения управляемой авиабомбы необходимо, по меньшей мере, 70 мДж энергии, а целеуказатели компании обеспечивают более 80 мДж, чего с избытком хватает для генерации необходимой лазерной мощности. Масса стандартного целеуказателя с аккумулятором редко бывает меньше 6 кг. Впрочем, сегодня большинство летательных аппаратов несут на борту свой собственный указатель, поэтому от авиационных корректировщиков зачастую требуется точно указать цель для целеуказателя. Для этого достаточно 30 мДж, что позволяет значительно снизить массу устройств. В ответ на потребности французских ССО компания CILAS разработала сверхкомпактный лазерный целеуказатель DHY 208, который весит менее 2 кг с аккумулятором и кнопкой вызова огня. Оптический канал идентификации имеет увеличение x7; прибор соответствует требованиям стандарта STANAG 3733 и отличается лазерным указателем мощностью 750 мВт. DHY 208 может использоваться в качестве лазерного дальномера на дистанциях до 4 км, а опционально может оборудоваться GPS и цифровым компасом. При маркировке цели передовым авиационным наводчиком с помощью этой системы лазерный луч захватывается устройством сопровождения бортового целеуказателя, что исключает любые ошибки наведения. Компания CILAS начала производство DHY 208, но пока не поставляет его.
Связь
В марте 2018 года компания Harris объявила о начале выпуска ручной радиостанции AN/PRC-163, также известной как «армейская радиостанция» Она обеспечивает одновременную работу двух каналов, позволяя поддерживать контакт с нижними и верхними эшелонами. Один канал может работать в УВЧ-диапазоне (225-450 МГц) и диапазонах L/S (1,3-2,6 ГГц), тогда как второй может работать в УВЧ- и УКВ-диапазонах (225-512 МГц), системе спутниковой связи MUOS (Mobile User Objective System), УВЧ-диапазоне спутниковой связи и может использоваться в качестве устройства предупреждения при обнаружении радиочастотного трафика в диапазоне 30-2600 МГц. Программируемая радиостанция поддерживает несколько разных протоколов связи, узко- и широкополосную передачу, передачу шифрованных речевых сообщений и данных.
Выходная мощность варьируется от 250 мВт до 5 Вт в режиме ОВЧ/УВЧ и 10 Вт в режиме спутниковой связи. Радиостанция выдерживает погружение на глубину до 20 метров, имеет массу 1,13 кг с аккумулятором, чей срок службы оценивается в 6-7 часов при одновременной работе обеих каналов. При разработке AN/PRC-163 использован опыт, полученный компанией Harris с радиостанцией STC, разработанной в соответствии со строгими требованиями американского командования ССО. В компании надеются, что новая радиостанция будет популярна и у ССО других стран.
Турецкая компания Aselsan разработала систему Meerkat с целью обеспечения спецподразделений базовым средством радиоэлектронной борьбы
Ситуационная осведомленность является мультиспектральным бизнесом, а радиочастотный спектр зачастую подтверждает то, что обнаружили другие сенсоры. С целью обеспечения спецподразделений базовыми средствами радиоэлектронной борьбы две компании недавно выпустили компактные изделия, предупреждающие о передаче сигналов. Турецкая компания Aselsan разработала систему мониторинга спектра Meerkat, которая работает в диапазоне 20-6000 МГц и управляется устройствами, работающими на ОС Android. В небольшое по размерам устройство, размерами 65x100x22 мм и весом 500 грамм без аккумулятора, встроена система GPS; оно также может оснащаться скрытыми/закамуфлированными антеннами. Датская компания MyDefence предлагет свою систему Wingman 101, способную принимать сигналы в диапазоне 70-6000 МГц и выдавать оператору звуковое, вибрационное или визуальное предупреждение. В обе системы могут встраиваться алгоритмы, способные обнаруживать и классифицировать радиочастотный обмен между БЛА.
По материалам сайтов:
www.nationaldefensemagazine.org
www.sigsauer.com
www.imisystems.com
www.ruag.com
www.baesystems.com
www.heckler-koch.com
www.kale.com.tr
iwi.net
diodon-drone.com
www.wbgroup.pl
www.stm.com.tr
www.difesa.it
military.polaris.com
www.army-technology.com
www.arquus-defense.com
www.plasan.com
www.harris.com
www.aselsan.com.tr
www.cilas.com
www.milinfo.org
gundigest.com
pinterest.com
www.wikipedia.org
Автор: Николай Антонов
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