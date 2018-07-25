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WSJ: Не воспринимайте Путина всерьёз, его Россия слишком бедна и слаба
В американской газете The Wall Street Journal на днях появилась достаточно обширная статья обозревателя Уолтера Расселла Мида, в которой говорится о роли Владимира Путина в мировом сообществе и о тех реальных силах, которые выстраивают отношения в мире.
Несмотря на то, что имя российского президента сегодня звучит достаточно часто, и его можно считать "прекрасным тактиком на внешнеполитической арене", внутренняя политика Путина и его команды "не может справиться с отсталостью страны и коррупцией, высокой смертностью населения", - пишет Мид. По мнению обозревателя, Россия на сегодняшний день является только тенью Советского Союза, она не способна превзойти Североатлантический альянс и уж точно не в состоянии добиться распада Европейского союза.
В своей статье Мид также отмечает, что проблемы в Европе возникли из-за её слабости, а не из-за силы Российской Федерации. В частности, обозреватель обвиняет Францию в том, что она способствовала небывалому экономическому росту ФРГ, внеся «яблоко раздора» между южной Европой, погрязшей в долгах, и северной Европой, предоставляющей кредиты. Раскритиковал Мид и европейскую миграционную политику, отмечая её гуманитарную и политическую катастрофичность.
Мид уверен, что за счёт слабой Европы самоутверждаются авторитарные лидеры в странах, которые находятся на европейских окраинах, имея в виду президента России Путина и турецкого президента Реджепа Эрдогана.
"Именно слабость Европы дала возможность Владимиру Путину оказывать влияние на другие страны Евросоюза, поддерживая там популистские партии". В частности, автор статьи приводит пример укрепления взаимоотношений с главой венгерского правительства Виктором Орбаном.
Россия, как утверждает американский журналист, «слишком слаба, слишком бедна, слишком реакционна и слишком далека» для формирования европейской политики. Важнейшую роль на сегодняшний день в трансатлантическом мире играют такие столицы как Вашингтон и Берлин. В связи с этим, для обеспечения процветания и безопасности Соединённых Штатов, Дональд Трамп, должен вести переговоры не с Путиным, а с Берлином, - подытожил Мид.
Несмотря на то, что имя российского президента сегодня звучит достаточно часто, и его можно считать "прекрасным тактиком на внешнеполитической арене", внутренняя политика Путина и его команды "не может справиться с отсталостью страны и коррупцией, высокой смертностью населения", - пишет Мид. По мнению обозревателя, Россия на сегодняшний день является только тенью Советского Союза, она не способна превзойти Североатлантический альянс и уж точно не в состоянии добиться распада Европейского союза.
В своей статье Мид также отмечает, что проблемы в Европе возникли из-за её слабости, а не из-за силы Российской Федерации. В частности, обозреватель обвиняет Францию в том, что она способствовала небывалому экономическому росту ФРГ, внеся «яблоко раздора» между южной Европой, погрязшей в долгах, и северной Европой, предоставляющей кредиты. Раскритиковал Мид и европейскую миграционную политику, отмечая её гуманитарную и политическую катастрофичность.
Мид уверен, что за счёт слабой Европы самоутверждаются авторитарные лидеры в странах, которые находятся на европейских окраинах, имея в виду президента России Путина и турецкого президента Реджепа Эрдогана.
"Именно слабость Европы дала возможность Владимиру Путину оказывать влияние на другие страны Евросоюза, поддерживая там популистские партии". В частности, автор статьи приводит пример укрепления взаимоотношений с главой венгерского правительства Виктором Орбаном.
Россия, как утверждает американский журналист, «слишком слаба, слишком бедна, слишком реакционна и слишком далека» для формирования европейской политики. Важнейшую роль на сегодняшний день в трансатлантическом мире играют такие столицы как Вашингтон и Берлин. В связи с этим, для обеспечения процветания и безопасности Соединённых Штатов, Дональд Трамп, должен вести переговоры не с Путиным, а с Берлином, - подытожил Мид.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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