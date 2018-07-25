12:26 25 июля
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WSJ: Не воспринимайте Путина всерьёз, его Россия слишком бедна и слаба

В американской газете The Wall Street Journal на днях появилась достаточно обширная статья обозревателя Уолтера Расселла Мида, в которой говорится о роли Владимира Путина в мировом сообществе и о тех реальных силах, которые выстраивают отношения в мире.

WSJ: Не воспринимайте Путина всерьёз, его Россия слишком бедна и слаба


Несмотря на то, что имя российского президента сегодня звучит достаточно часто, и его можно считать "прекрасным тактиком на внешнеполитической арене", внутренняя политика Путина и его команды "не может справиться с отсталостью страны и коррупцией, высокой смертностью населения", - пишет Мид. По мнению обозревателя, Россия на сегодняшний день является только тенью Советского Союза, она не способна превзойти Североатлантический альянс и уж точно не в состоянии добиться распада Европейского союза.


В своей статье Мид также отмечает, что проблемы в Европе возникли из-за её слабости, а не из-за силы Российской Федерации. В частности, обозреватель обвиняет Францию в том, что она способствовала небывалому экономическому росту ФРГ, внеся «яблоко раздора» между южной Европой, погрязшей в долгах, и северной Европой, предоставляющей кредиты. Раскритиковал Мид и европейскую миграционную политику, отмечая её гуманитарную и политическую катастрофичность.

Мид уверен, что за счёт слабой Европы самоутверждаются авторитарные лидеры в странах, которые находятся на европейских окраинах, имея в виду президента России Путина и турецкого президента Реджепа Эрдогана.

"Именно слабость Европы дала возможность Владимиру Путину оказывать влияние на другие страны Евросоюза, поддерживая там популистские партии". В частности, автор статьи приводит пример укрепления взаимоотношений с главой венгерского правительства Виктором Орбаном.

Россия, как утверждает американский журналист, «слишком слаба, слишком бедна, слишком реакционна и слишком далека» для формирования европейской политики. Важнейшую роль на сегодняшний день в трансатлантическом мире играют такие столицы как Вашингтон и Берлин. В связи с этим, для обеспечения процветания и безопасности Соединённых Штатов, Дональд Трамп, должен вести переговоры не с Путиным, а с Берлином, - подытожил Мид.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 93

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  1. Венд (Анатолий) Сегодня, 09:49
    Вот так и думайте дальше. laughingДля нас же лучше.
    Венд
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:53
      hi Аутотренинг и самоуспокоение в одном флаконе . yes
      bouncyhunter
      1. Logall (Александр) Сегодня, 09:57
        Цитата: bouncyhunter
        hi Аутотренинг и самоуспокоение в одном флаконе . yes

        Паша, а ведь здесь и дельное тоже написано
        имя российского президента сегодня звучит достаточно часто, и его можно считать "прекрасным тактиком на внешнеполитической арене", внутренняя политика Путина и его команды "не может справиться с отсталостью страны и коррупцией, высокой смертностью населения"
        Я бы ещё добавил про обнищание граждан путём обогащения "элит".
        Ис этим не поспоришь. Его команда оторвана от жизни в стране. Даже не интересуются как живётся за МКАДом!
        Logall
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:01
          Саша hi Я не берусь судить отдельные утверждения статьи этого Мида . Я высказал своё мнение о статье в целом .
          bouncyhunter
          1. Logall (Александр) Сегодня, 10:04
            Да все его (Путина) достижения, как и страна, рухнут в одночасье, если народ на бунт решится! А Путин и ко народ к этому подталкивают...
            «Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный» (Из повести (гл. 13) «Капитанская дочка» (1836))
            И можно хихикать, и гордиться Великой Отчизной... Но мы уже СССР прохихикали!
            Logall
            1. Комментарий был удален.
            2. консерватор (Александр) Сегодня, 10:42
              Да все его (Путина) достижения, как и страна, рухнут в одночасье, если народ на бунт решится! А Путин и ко народ к этому подталкивают...


              подталкивают к этому посты клоунов на форуме ВО. А Путин он работает, пока комментаторы пишут свою писанину =]

              Скоро я буду цитировать великих персонажей этого форума - чтоб смеяться тут. Нужен раздел "юмор" для цитирования альтернативно одаренных.

              Буду вытаскивать стыд слабоумия наружу, разбирая посты местных экономистов и маршалов

              Ждём моего отпуска - с набережной давить кнопки и делать посты о силе мысли форумчан как то сподручнее, по вечерам

              Но мы уже СССР прохихикали!


              его прохихикали клоуны, которые считали что им мало дали и что партия разворовала миллиарды народа.

              сейчас, кстати, ситуация один в один. Вместо КПСС на плакатах о воровстве, можно писать Единая Россия - ты даже написал об этом в своем посте, намекая на бунт и последующий коллапс всего

              Но самое забавное, что ты понимая это и понимая что страну ждёт лишь ад после бунта - продолжаешь фантазировать на тему народовластия и о смене правительства путём бунта

              Кстати обличителям власти надо писать посты, одев на голову кастрюли - так будет атмосфернее и мощнее

              консерватор
              1. Алексей Зоммер (Алексей Зоммер) Сегодня, 11:54
                drinks good hi
                Согласен с Вами на 100%
                Это есть люди, которым всегда мало.
                При КПСС было мало джинсов и колбасы, при Путине мало денег.
                Деньги, это производная от времени и любителям рассказать на ВО, что им, или народу не хватает денег можно посоветовать не тратить тут время на прорыв в маршалы за 1 год (Это как?), а пойти и реально поработать.
                Алексей Зоммер
                1. консерватор (Александр) Сегодня, 11:56
                  а пойти и реально поработать.


                  все мы сейчас на работе, пишем посты и считаем что нам мало платят wassat

                  даёшь всем по 2500 эвро
                  консерватор
                2. Logall (Александр) Сегодня, 12:14
                  Цитата: Алексей Зоммер
                  не тратить тут время на прорыв в маршалы за 1 год (Это как?), а пойти и реально поработать.

                  Завидно что-ли? А попробуй правила соблюдать, да ники не менять...
                  Я ни разу не жаловался на свою зарплату! Я хорошо зарабатываю. Но не дома... А хочу жить и работать дома! А дома зарплат нет, да и с работой напряги. Ведь о России думают господа "Пронин и Мамонов"....
                  Logall
        2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 10:05
          главное хрен кто из матрасов подумает о том что Россия сейчас реально не соперник США , то как она может представлять угрозу всему миру если у нас сил банально меньше ?
          просто экспл
          1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 11:34
            Цитата: просто экспл
            главное хрен кто из матрасов подумает о том что Россия сейчас реально не соперник США , то как она может представлять угрозу всему миру если у нас сил банально меньше ?

            А оно им надо? Думать, это вообще не является коньком для американской нации, впрочем как и для большинства европейской. Есть группа лиц, которая думает за них за всех и умело выколачивает из них деньги используя Россию в качестве мирового пугала. Для этой группы плохо то, что Россия сильна в военном плане и с этим надо что то делать, а Китай силён в плане экономическом, что тоже вызывает у них беспокойство. Союз РФ и КНР станет для них круглосуточной и долгосрочной головной болью, которая лишь усилится если Европа качнётся в сторону этого союза. Поэтому они начинают кошмарить Европу, раздувают торговую войну с Китаем и делают реверансы в сторону России в плане "потрещать о делах скорбных" с глазу на глаз не понимая одной вещи, их диктатура утомила всех и в мире наметились тенденции по выходу из под их контроля. Мир меняется.
            Ныробский
        3. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:06
          Про влияние Берлина он конечно загнул, или просто не стал обижать, а про Китай как то скромно умолчал)) А иак сплошная манипуляция, в одном месте чуть принизить, в другом прибавить и получаем совсем другую картину. А так, мы и сами свои проблемы знаем и не скрываем их.
          maxim947
          1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 11:41
            Согласен с автором, что не представляет угрозы. Вот кому реально следует бояться путина и его банды, так это гражданам России.
            Гаргантюа
        4. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:12
          Цитата: Logall
          .....Даже не интересуются как живётся за МКАДом!

          К вопросу - за МКАДом :
          Съездил к родственникам в небольшой городок и что обнаружил:
          Построена новая школа, ФОК с бассейном и хоккейной площадкой, заново положены дороги с заменой люков(за подлицо) все центральные улицы и даже там где отродясь не было асфальта, Построена новая больница (очень качественно по словам тещи) со всеми аппаратами и врачами(вроде как Центр по сосудам, сердцу) . Идет реконструкция парковых территорий - делают очень культурно с детскими, спортивными площадками, велодорожками... тротуары выкладывают камнем, плиткой. Перестроен рынок, теперь он крытый, с большим количеством парковочных мест. Ну про магазины не буду - все как в большом городе. Предприятия работают. Те, что были разграблены - странное дело - цеха восстановлены и в них что то производят... - вид очень презентабельный - местные сказали это частники всё .. Ах да, свалка была за городом - я это место не узнал!! Говорят её закрыли, как свалку, теперь там занимаются переработкой... - не поверите - газон зеленый, цветочки, забор приличный, ..
          Я, если честно, не ожидал от провинциального городка такого..
          Минусы то же были..
          НасРать
          1. Logall (Александр) Сегодня, 10:31
            Я не буду про провинциальные городки, скажу по промышленный:
            Город Невинномысск в Ставрополье - второй город по населению в крае, первый по отчислению в бюджет, средняя заработная плата рабочих мужчин - 22-24т.р., у женщин - 17-19т.р. Город с бассейном, со спорткомплексами и прочими благами, да только сильно на эту зарплату не разгуляться!
            Logall
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:40
              Цитата: Logall
              Я не буду про провинциальные городки, скажу по промышленный:
              Город Невинномысск в Ставрополье - второй город по населению в крае, первый по отчислению в бюджет, средняя заработная плата рабочих мужчин - 22-24т.р., у женщин - 17-19т.р. Город с бассейном, со спорткомплексами и прочими благами, да только сильно на эту зарплату не разгуляться!

              Берите вторую работу! Так весь мир живет! А кое где в мире и спят на работе, дабы не ездить на транспорте и не тратится! А Вы как хотели? Ленятся нищеброды..и плачут потом, что бедные...

              НасРать
              1. Logall (Александр) Сегодня, 10:56
                Цитата: НасРать
                Берите вторую работу! Так весь мир живет!

                Не несите ерунды! Я в Подмосковье получаю почти в три раза больше, а цены в магазинах одинаковые...
                Logall
                1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:59
                  Цитата: Logall
                  Цитата: НасРать
                  Берите вторую работу! Так весь мир живет!

                  Не несите ерунды! Я в Подмосковье получаю почти в три раза больше, а цены в магазинах одинаковые...

                  И в пригородах Шанхая получают больше, а цены в магазинах те же... fool
                  Хватит сидеть на попе ровно - пора слезть с пятой точки!
                  НасРать
                  1. Logall (Александр) Сегодня, 11:07
                    Я про то, что одинаковый труд должен оплачиваться одинаково! Затраты одни и те же, а значит, что работодатель в регионах наваривается на рабочих... И это никак не регулируется государством! Идёт отток специалистов из провинции. У нас была бригада в Невинномысске, так там из нас никого осталось - всё уехали.
                    Logall
                    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:10
                      Цитата: Logall
                      Я про то, что одинаковый труд должен оплачиваться одинаково! .

                      Этого не будет, как бы не стремились ... по многим причинам.
                      К примеру многие в Москве работают(живут на съемной квартире) - получают много, но стоимость съемного жилья нивелирует этот заработок (и/или условия жизни, если жить в общаге всей бригадой - утрировано).
                      Кто то на заработках на северах(вахта) - ущемляются условия жизни..за это доплачивают, иначе ни кто не поедет...
                      НасРать
                      1. Logall (Александр) Сегодня, 11:49
                        Цитата: НасРать
                        Кто то на заработках на северах(вахта) - ущемляются условия жизни..за это доплачивают, иначе ни кто не поедет...

                        У меня остались братья на Колыме: мой племянник той же специальности, что и я, так он получает также, как и я. С восьмью надбавками и северным коэффициентом!
                        Кстати, в Электростале (Подмосковье, где я и живу) стоимость съёмной двухкомнатной квартиры - 15т.р., а в Невинномысске - 10т.р.! Стоимость двухкомнатной квартиры разницей в 300-400 тысяч...
                        Logall
                    2. Алексей Зоммер (Алексей Зоммер) Сегодня, 12:06
                      Я про то, что одинаковый труд должен оплачиваться одинаково! Затраты одни и те же, а значит, что работодатель в регионах наваривается на рабочих...

                      Убогая логика любителя лежать на печи и считать деньги в чужом кармане.
                      Алексей Зоммер
                  2. uskrabut (Николай) Сегодня, 11:45
                    Цитата: НасРать
                    Хватит сидеть на попе ровно - пора слезть с пятой точки!

                    Очень похоже на медведевское про учителей. Вы, сударь, часом не из его команды? С вашими предложениями о личных потребностях надо забыть, об отдыхе забыть, о здоровье забыть, о том, что я человек - забыть. А не слишком большая цена? Правильней законодательно запретить разрыв уровней зарплат по регионам, потому что люди и в регионах люди.
                    uskrabut
                    1. Алексей Зоммер (Алексей Зоммер) Сегодня, 12:11
                      Труд сделал из обезьяны человека. Трудитесь и будет Вам достойное вознаграждение.
                      Алексей Зоммер
                2. Алексей Зоммер (Алексей Зоммер) Сегодня, 12:04
                  Цены реально разные, не несите ерунды.
                  Жил 3 года в Ставрополе, сейчас живу в Видном.
                  Продукты в Видном дороже, качество продуктов хуже..Приехал сюда не потому, что тут лучше, а по долгу службы (вообще ни Москву ни москвичей не люблю)
                  А насчет второй работы почему ерунда? Я так и не понял.
                  Алексей Зоммер
              2. dnestr74 (Алексей) Сегодня, 11:28
                А че не третью и четвертую? Ты на сколько работаешь работах?
                dnestr74
                1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:35
                  Цитата: dnestr74
                  А че не третью и четвертую? Ты на сколько работаешь работах?

                  На одной...мне хватает. А в свое время, работал практически без выходных и без отпуска, частенько бывало и до 24-00( с 7-00) - зато теперь совершенно другое дело..

                  Кстати, товарищ у меня был, вместе начинали... он сказал - нахрена мне здоровье напрягать и отошел от наших совместных дел... прошли четыре года и он захотел вернутся ...это уже когда все механизмы завертелись... послал я его подальше!
                  НасРать
                  1. артефакт (Андрей) Сегодня, 11:57
                    Цитата: НасРать
                    Цитата: dnestr74
                    А че не третью и четвертую? Ты на сколько работаешь работах?

                    На одной...мне хватает. А в свое время, работал практически без выходных и без отпуска, частенько бывало и до 24-00( с 7-00) - зато теперь совершенно другое дело..

                    Кстати, товарищ у меня был, вместе начинали... он сказал - нахрена мне здоровье напрягать и отошел от наших совместных дел... прошли четыре года и он захотел вернутся ...это уже когда все механизмы завертелись... послал я его подальше!

                    водителю, тоже вторую работу брать или с 7 00 до 24 00 не отлынивать..
                    артефакт
                    1. Алексей Зоммер (Алексей Зоммер) Сегодня, 12:15
                      А сколько водила нынче зарабатывает?
                      Я бедных если не пьют еще не видел.
                      Алексей Зоммер
                  2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:12
                    Это значит народ виноват, что плохо живет, гениально. Мало получаешь - работай на трех работах. Болеешь - лечись травами. Поднимут пенсионный возраст - живи до ста лет. Подняли цены на все, налоги - устраивайся на четвертую работу.
                    А может уже пора снять ружье со стены, создавать отряды народной самообороны в каждом селе, в каждом районе города и повторить подвиг Минина и Пожарского?
                    Гаргантюа
                2. Алексей Зоммер (Алексей Зоммер) Сегодня, 12:14
                  А че не третью и четвертую? Ты на сколько работаешь работах?

                  Вы вот здесь работаете бесплатно! Вы это понимаете?
                  Вы пишите комментарии, а собственник сайта получает деньги за рекламу.
                  Что Вы у него ренту не по просите?
                  Алексей Зоммер
            2. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 10:42
              Цитата: Logall
              Я не буду про провинциальные городки, скажу по промышленный:
              Город Невинномысск в Ставрополье - второй город по населению в крае, первый по отчислению в бюджет, средняя заработная плата рабочих мужчин - 22-24т.р., у женщин - 17-19т.р. Город с бассейном, со спорткомплексами и прочими благами, да только сильно на эту зарплату не разгуляться!

              Средняя зарплата откуда взята? Из официальных источников? Там только по белой считают, в Москве тоже около 50 000 нарисовали, а реально меньше 100 практически ни у кого нет, разве что у развозчиков пиццы, и то не факт.
              YarSer88
              1. Logall (Александр) Сегодня, 10:52
                Цитата: YarSer88
                Средняя зарплата откуда взята?

                https://nevinnomyssk.trud.com/salary/2812.html#ch
                art-avgSalaryByYear

                И здесь показана вообще средняя! Т.е. и начальство, и чиновники... Все!
                Logall
                1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 11:17
                  Я про это и говорю, официальные данные, 20 платим, 40 в уме (конверте), так и получается, что вся страна за чертой бедности, а реально на дорогах от машин 3 млн.+ не протолкнуться.
                  YarSer88
                  1. dnestr74 (Алексей) Сегодня, 11:32
                    Отьедте чуть подальше, авто в среднем все по 10 лет
                    dnestr74
                    1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 11:34
                      Регулярно езжу Москва-Иваново и Москва-Чебоксары, моя Октавия на фоне остального транспортного потока выглядит Жигулями, особенно в Чебоксарах.
                      YarSer88
                  2. Logall (Александр) Сегодня, 12:25
                    Я про то, что если оставить в этой статистике только рабочие специальности, то она станет в два раза ниже!
                    Я жил в этом городе, до сих пор посещаю его... И знаю сколько там получают!
                    Цитата: YarSer88
                    Я про это и говорю, официальные данные, 20 платим, 40 в уме (конверте), так и получается, что вся страна за чертой бедности, а реально на дорогах от машин 3 млн.+ не протолкнуться.
                    Logall
              2. Гнусный скептик (Тимур) Сегодня, 10:54
                а реально меньше 100 практически ни у кого нет, разве что у развозчиков пиццы, и то не факт.

                это не соответствует действительности.
                Гнусный скептик
                1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 11:16
                  Не соответствует официальным данным, это да. А действительности - есть подтверждение?
                  YarSer88
                  1. Гнусный скептик (Тимур) Сегодня, 11:25
                    Я не понимаю, какое вам надо подтверждение? Вот как оно выглядеть должно? На бумажке за подписью президента? Или как?
                    Судя по вопросу, просто моему опыту вы не верите.
                    И, если уж на то пошло, как вы подтвердите
                    а реально меньше 100 практически ни у кого нет, разве что у развозчиков пиццы, и то не факт.
                    ?
                    Гнусный скептик
                    1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 11:31
                      Я тоже могу в качестве подтверждения только свой опыт указать:
                      2009 год, начало трудовой деятельности, компания 1с БиТ, начинал методистом с з/п 15 т.р. + премия за закрытые часы, в 2010 назначили рук. проектов з.п. 50 т.р. + % от проектов, в среднем 100-120
                      2011 год, ушел в компанию (не буду называть, чтобы не скомпрометировать), з/п 150 в месяц + % от маржи
                      2014-2016 год, таксовал, сначала неофициально, потом через Убер, средний заработок 8-10 т.р. в день, работал дней 10-12 в месяц, ибо напряжно круглые сутки рулить, отдыхать надо.
                      Сейчас свой магазин, плюс шабашки, всего 7 сотрудников (все неофициальные), меньше 100 получают курьеры и кладовщик.

                      У институтских друзей картина не хуже, у одного уже домик на Рублёво-Успенском.
                      Такое доказательство сойдёт?
                      YarSer88
                      1. ПалБор (Павел) Сегодня, 11:54
                        Цитата: YarSer88
                        Я тоже могу в качестве подтверждения только свой опыт указать:
                        2009 год, начало трудовой деятельности, компания 1с БиТ, начинал методистом с з/п 15 т.р. + премия за закрытые часы, в 2010 назначили рук. проектов з.п. 50 т.р. + % от проектов, в среднем 100-120
                        2011 год, ушел в компанию (не буду называть, чтобы не скомпрометировать), з/п 150 в месяц + % от маржи
                        2014-2016 год, таксовал, сначала неофициально, потом через Убер, средний заработок 8-10 т.р. в день, работал дней 10-12 в месяц, ибо напряжно круглые сутки рулить, отдыхать надо.
                        Сейчас свой магазин, плюс шабашки, всего 7 сотрудников (все неофициальные), меньше 100 получают курьеры и кладовщик.

                        У институтских друзей картина не хуже, у одного уже домик на Рублёво-Успенском.
                        Такое доказательство сойдёт?

                        Обалдеть. Только у учителей высшей категории в гос. школах зарплата 22-25 тыс.: 5-6 уроков в день, надомники, подготовка к урокам... Писанины в виде планов, отчётов, журналов, самоподготовки столько, млин, лучше и не вспоминать. Подготовка учеников к конкурсам и олимпиадам, подтягивание к ГИА (ЕГЭшников,слава Богу нет) и т. д. и т. п. Вторую-третью работу брать? Итак в школе, в среднем, с 8 до 17-18. В лучшем случае пара индивидуальщиков, - ну ещё пять тыс.
                        Только не надо говорить: бросай, кто ваших детей и внуков учить будет? Пофигисты, которые за такие деньги на уроках только присутствовать будут? 100 тыс. курьер у него получает. Ну-ну.
                        ПалБор
              3. Алексей Зоммер (Алексей Зоммер) Сегодня, 12:17
                Средняя зарплата откуда взята? Из официальных источников?

                Вы правильно все сказали. Вот правильно!!!!
                Я работал в Ставе 3 года, офицал у секретаря 20 000, реально меньше 40 000 нормальный человек не будет работать.
                Как уже надоенли эти "Попы Гопоны" наших дней...
                Просто !!!
                Алексей Зоммер
          2. Комментарий был удален.
          3. Гнусный скептик (Тимур) Сегодня, 10:56
            Я, если честно, не ожидал от провинциального городка такого..

            Назовите, пожалуйста, этот населенный пункт. Заранее спасибо
            Гнусный скептик
        5. MPN (Павел) Сегодня, 10:22
          hi Александр.
          Цитата: Logall
          И с этим не поспоришь

          Не поспоришь. sad
          MPN
      2. Pivot (Василий) Сегодня, 09:58
        Скорее Самоудовлетворение
        Pivot
      3. Zubr Сегодня, 11:05
        hi
        Гитлеровская Германия в своё время тоже так думала.. smile Пускай потешутся иллюзиями.
        Zubr
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:12
          hi
          Цитата: Zubr
          Гитлеровская Германия в своё время тоже так думала..

          Хороший пример , последствия тоже весьма показательны . good
          Цитата: Zubr
          Пускай потешутся иллюзиями.

          Чем , собственно , и занимаются .
          bouncyhunter
    2. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 09:53
      С такими аналитиками и других союзников нам не надо laughing
      marlin1203
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:36
        Бывает, толковый, приличный градоначальник, например, МОЖЕТ сделать для жителей, города много полезного, нужного ...... деньги и правда выделяются.
        Беда в том, что толковых не так много.
        Даж толковых, порядочных, система может сломать, сожрать и заставить служить не народу!
        Таково есть и слишком часто!
        А теперь самое паршивое - у нас сложилась ПРЕСТУПНАЯ СИСТЕМА настроенная на обогащение отдельных лиц в ущерб всему остальному. Страшно то, что эта система укоренилась очень высоко!!! Сколь высоко, решаем сами!
        Даж если самая верхушка не затронута\замазана пороками такой системы (есть сомнения), они есть руководящие, контролирующие в стране всё и вся, КАК ОНИ ТАКОЕ ДОПУСТИЛИ???
        Закономерный вопрос - Зачем нам такое руководство, хотя вернее будет, зачем нам такая власть???
        rocket757
        1. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 10:47
          Текущая система - это бывшие "братки" из 90, в нулевых они все в правительство переместились, какой вы от них работы ждёте? Они и помощников/замов себе соответствующих набрали, естественно. Сделать с этим вряд ли что можно, они уже застолбили за собой административный ресурс, теперь это самоподдерживающаяся система. Сломается она сама, когда будут приходить "сынки", которые кроме как просаживать деньги ничего не умеют, хватка не та будет, их отодвинут, а вот лучше придут, или же хуже - вопрос открытый.
          YarSer88
        2. консерватор (Александр) Сегодня, 10:56
          Закономерный вопрос - Зачем нам такое руководство, хотя вернее будет, зачем нам такая власть???


          гул прошелся по кастрюле и отдался в уши. Надо поправить подвязки - а то ручка кастрюли съехала и не как кокарда - не посередине

          Доколе это терпеть? Я считаю тебе пора брать в руки вилы. Или ракетой пвошной с аватара - да прямо по Кремлю!
          консерватор
    3. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 10:24
      Вообще-то у РФ ВВП по ППС 4,1 трлн.$ - 6-й в мире, выше чем у Британии, Франции и Италии плюс ЗВР 470 млрд.$ и золота около 2000 тонн. А так, потенциально Россия - самая богатая страна планеты:
      P.S. Слова Леонида Ивашова:
      "Помню 1999 год и встречу с только что ушедшим с поста Министра обороны США Уильямом Перри. Я его упрекнул: «Вы не рационалисты, хотя вас так называют. Россия сегодня слаба. А вы движете НАТО к нашим границам, запускаете программу высокоточного оружия. Что это означает? Ведь вы понимаете, что Россия сейчас вам не соперник». И он вдруг сказал такую фразу: «Я не считаю себя лучшим знатоком советской истории, просто всю жизнь этим занимаюсь, но и у меня есть чёрные дыры. Мне непонятен период с 1921-го по 1941 год. Ваша страна совершила такой рывок, как ни один народ в истории человечества». ВОТ ЧЕГО ОНИ БОЯТСЯ".
      Сармат Саныч
    4. майор147 Сегодня, 10:52
      Цитата: Венд
      Вот так и думайте дальше. laughingДля нас же лучше.


      «Россия - карлик, я поставлю её на колени.» Карл 12-й, XVIII век.
      Швеция навсегда лишилась статуса великой державы.

      «Я покорю отсталую Россию.» Фридрих, середина XVIII века.
      В 1759 году русская армия вошла в Берлин.

      «Россия - колосс на глиняных ногах.» Наполеон, XIX век.
      В 1814 году русская армия взяла Париж.

      «Я завоюю СССР к концу года.» Гитлер, XX век.
      В 1945 году покончил с собой, когда советская армия вошла в Берлин.

      Ни чему история не учит дураков!
      майор147
    5. den3080 Сегодня, 11:06
      да-да. Один чернокожий с большими ушами уже как-то разорвал экономику «региональной державы» (России) в клочья. Причём совсем недавно.
      den3080
  2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:54
    авторитарные лидеры в странах, которые находятся на европейских окраинах

    Вообще-то, это Европа на окраине России
    pvv113
    1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 09:58
      Это все называется принципом относительности Галилея. Что берешь за точку отсчета, то и будет неподвижным относительно всего остального. Кто отсчитывает от Европы кто то от России
      Vladimirovich_4
  3. shura7782 (Александр) Сегодня, 09:57
    переговоры не с Путиным, а с Берлином,
    И так уже напереговаривался.
    Ещё один флаг ему в руки
    shura7782
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:59
    обозревателя Уолтера Расселла Мида
    Самоуспокоение от постоянной нервозности и стресса на почве противодействия России. Выступил в роли психотерапевта для американского населения, а главное политиков, у которых при слове Россия спазмы желудка начинаются.
    rotmistr60
  5. asiat_61 (игорь) Сегодня, 10:00
    обеспечения процветания и безопасности Соединённых Штатов, Дональд Трамп, должен вести переговоры не с Путиным, а с Берлином, - подытожил Мид......С вассалами вообще-то не договариваются, им указывают , что и происходит.
    asiat_61
  6. Nychego (Валерий) Сегодня, 10:07
    Любого карлика нужно воспринимать всерьёз, пока у него в кармане граната и он готов её применить. negative
    Nychego
  7. 1536 (Евгений) Сегодня, 10:08
    Запахло бушизмом? К дождю? Немец немцу глаз не выколет. Кстати, сегодняшний президент Америки по отцовской линии немецкий иммигрант, приехал в Штаты в 1885 году. А чего зря время терять, избрать в Германии "настоящего канцлера", годок повооружаться и снова двинуть в Россию войска, потому что "слабая она, народ дикий и вымирает, территория большая пропадает", а немцам вечно не хватает жизненного пространства. Так что, эта статейка лишнее подтверждение того, что и в США, и в Германии здорово проросли зерна неофашизма, более того, уже нива колосится во всю, скоро должно что-то созреть. И кто-то еще будет говорить, что "демократия" не мешает придти к власти новым национал-социалистам в вышеназванных странах? Это дело времени, а сейчас переходный этап, некая новая "Веймарская республика".
    1536
  8. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:09
    Каждый день вижу "новых" людей.

    Новых!!!

    Мамашки с колясками. Тандемами. Парами гуляют. Две мамы, два тандема. ЧЕТЫРЕ ребёнка.

    Вот и соседи двойняшек заделали.

    А вот катафалков столько не вижу.

    Во дворе катафалк последний раз был по зиме ещё.

    Мид? Сколько бездомных в сша?
    Ванёк
    1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 10:24
      Это вам не как в этих загнивающих странах Тут вы катафалков столько не увидите, да и вообще у нас мамашки каждый день с катафалками не гуляют.
      Vladimirovich_4
  9. astepanov (Алексей) Сегодня, 10:14
    "Россия, как утверждает американский журналист, «слишком слаба, слишком бедна, слишком реакционна" - и в этом он прав. Темпы экономического роста у нас ниже, чем среднемировые, и это означает, что отставание в экономике будет увеличиваться. Попытки строить будущее на обкрадывании пенсионеров ни к чему не приведут: сэкономленное по обыкновению вывезут за рубеж и распилят. Деятели вроде Рогозина, Медведева и иже с ними не имеют личной заинтересованности в процветании России - они выдвиженцы воровской ельцынской поры. Ну, а короля делает свита.
    astepanov
  10. Приговор (Владимир) Сегодня, 10:16
    Это хорошо, что они такими статьями себя утешают. Недооценка врага - самый короткий путь к поражению.
    Приговор
  11. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 10:18
    В чем то они правы...
    Zaurbek
  12. мерцание (Николай) Сегодня, 10:21
    Бензоколонка с разорванной в клочья экономикой - вот так и живем, и в космос как то летаем, и ракеты с гиперзвуковой скоростью как то создаем ... мда
    мерцание
  13. lopvlad (rr) Сегодня, 10:24
    внутренняя политика Путина и его команды "не может справиться с отсталостью страны и коррупцией, высокой смертностью населения", - пишет Мид. По мнению обозревателя, Россия на сегодняшний день является только тенью Советского Союза


    как не горько признавать но в этом они правы.Кстати Минфин сегодня толкнул идею обязательной установки в каждый автомобиль следящих за водителем устройств (манере вождения,скоростном режиме,периодичности использования и т.д) для того чтобы на основании полученных данных рассчитывать стоимость полиса Осаго для каждого индивидуально.
    Всё больше затягивают удавку раба на шее простых граждан.
    lopvlad
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:34
      Цитата: lopvlad


      Кстати Минфин сегодня толкнул идею обязательной установки в каждый автомобиль следящих за водителем устройств (манере вождения,скоростном режиме,периодичности использования и т.д) для того чтобы на основании полученных данных рассчитывать стоимость полиса Осаго для каждого индивидуально.
      Всё больше затягивают удавку раба на шее простых граждан.

      Меньше дураков на дороге будет... боятся только рубля, смерти не боятся! - особенно это верно стало, когда дороги сделали хорошими.
      Как приезжают в Европу - соблюдают все правила - потому как бояться гигантских штрафов тамошних..
      19 тыс. в стране погибло за 2017год!!! 215 тыс. раненых!!!
      НасРать
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 11:01
        19 тыс. в стране погибло за 2017год!!! 215 тыс. раненых!!!


        как война

        Всё больше затягивают удавку раба на шее простых граждан


        ужас какой. заставляют еще ПДД соблюдать. Какие то налоги на автотранспорт платить, бензин покупать о_О доколе это терпеть?

        Удавка режет уже кожу. Еще чуть чуть и оковы рабства станут непосильны.

        Мочи слезы лить уже нет у народа. И только форум ВО даёт им эту возможность
        консерватор
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:03
          заметьте 215 тыс раненых - а сколько из них остаются инвалидами, которые должны получать пенсию?! И что это государство озаботилось этим вопросом(сарказм)???
          НасРать
          1. консерватор (Александр) Сегодня, 11:05
            пожелаем им скорейшего выздоровления. Но конечно надо улучшать инфраструктуру дорожную и делать больше разделителей. Вообще надо отходить от дорог без разделителей. Отбойник он необходим. И освещения, да побольше.

            консерватор
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:07
              Это точно, пора заняться дорожной "войной" по серьезному... Расширить дороги и разделить потоки, где есть возможность осветить(межгород)...
              НасРать
  14. Безликий (Безликий) Сегодня, 10:30
    Американский журналист - В.В.Путину:
    "У нас на Западе многие думают, что россия сильно играет слабыми картами."
    В.В.Путин:
    "Если мы сильно играем слабыми картами, то они вообще играть не умеют."

    Коротко: очередная американская ерунда. Хороший знак. Если б они писали, что у нас все хорошо, идем мы верным курсом - был бы повод для беспокойства.
    Безликий
  15. silver169 (Юрий Геннадьевич) Сегодня, 10:32
    По видимому американский обозреватель совершенно прав. К сожалению деградация России налицо. На днях посмотрел российский сериал "Салам Масква". Если все в России действительно так, хотя бы частично, как показано в этом уебищном сериале - я не вижу будущего у этой страны.((
    silver169
    1. Nychego (Валерий) Сегодня, 10:36
      Цитата: silver169
      посмотрел российский сериал "Салам Масква"

      Это, наверное, как о жизни Лондона судить по ситкому "Блек букс". ))
      Nychego
  16. TochkaY (Сергей) Сегодня, 10:34
    Нынешняя Россия однозначно сильнее Советского Союза.
    TochkaY
    1. Nychego (Валерий) Сегодня, 10:40
      Цитата: TochkaY
      Нынешняя Россия однозначно сильнее Советского Союза.

      В какой сфере? Жевательной резинки, несомненно, больше выпускается не её территории, а вот готовность трудиться на благо своей страны у россиян едва ли хоть на одну десятую такова, как у советских граждан.
      Nychego
  17. лысова (владимир) Сегодня, 10:37
    Ох и не далёкий же этот Мид. Вообще то это не Путина Россия, как бы не смешно звучало - народа в ней проживающего, а он временный. На счёт ЕС - так Россия ещё палец об палец не ударила для развала ЕС. ЕС - планомерно себя уничтожает ( отвык думать сам ), при помощи штатов.
    лысова
  18. rpuropuu (Greogory) Сегодня, 10:45
    Дональд Трамп, должен вести переговоры не с Путиным, а с Берлином, - подытожил Мид.
    Кинуть Меркель еще одну горсть конфет? belay good
    rpuropuu
  19. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 10:51
    Попёр против официальной пропаганды, смело. Понятно, что Россия не тот игрок, который может во всем мире создавать проблемы, но под это так удобно пилить деньги и развивать оборонку, разве можно такой жупел вот так просто слить? В общем, статья из разряда "все врут один я всё знаю", и в ней одни штампы, очевидные, меняют на другие, под прикрытием полуправды. Далее чем набор аудитории с последующей монетизацией не пойдёт, кому надо, те и так знают реальную расстановку сил, а тем, кому "телевидение никогда не врёт" просто подменят одну информационную жвачку на другую, от них всё равно ничего не зависит
    YarSer88
  20. Alex66 (Александр) Сегодня, 11:02
    Россия на сегодняшний день является только тенью Советского Союза,
    Не смогли победить СССР, но смогли внушить его руководству ложные ценности, руководствуясь ими элита страны развалила страну вопреки желанию народа. Устав ждать всеобщего счастья кучка жуликов стала строить раек для себя покупать самолеты, яхты, дворцы, пытаться влезть в общество европейцев. страна разделилась, стала разрозненной. Ради обогащения сдавали в металлолом заводы, резали ракеты за похлопывание по плечу. А сейчас что элита вразумилась, начала работать на благо страны, да нет пока не видно, видно что им не хватает денег и они ищут способы как их с нас содрать и оправдать грабеж. Да страна слаба и разделена надежда как всегда на помощь свыше.
    Alex66
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 11:11
      руководствуясь ими элита страны развалила страну вопреки желанию народа.


      да бросьте. народ на кухнях сидел, ворчал - а как движуха пошла - ничего не сделал. А местами даже помог. Потом все опомнились конечно - провели референдум - но до этого - миллионная толпа легализовала слом строя в глазах всего мира и населения страны.

      Ради обогащения сдавали в металлолом заводы, резали ракеты за похлопывание по плечу.


      Всегда есть глупый человек, который поможет врагу в его планах. А планы были основательные - начиная от станкостроения заканчивая СХ

      Да страна слаба и разделена надежда как всегда на помощь свыше.


      разделена страна была в 91. Сейчас Центр силён, как никогда =] Как пример, ситуация в Дагестане, куда Центр зашел - и нагнул местных царьков и до сих пор самолетами этапируют в Москву. В 1998 году об этом и подумать было нельзя - слишком свежа была рана 1995 года и страна была слишком слабая.

      Сейчас те, кто блажет о разделении страны и создании своего минигосударства - забиты под шконки и по ним проводят КТО каждый день на Кавказе.
      консерватор
  21. bobba94 (владимир) Сегодня, 11:24
    "Россия - бледная тень СССР". А что, есть в этой фразе сермяжная правда. В СССР было просто, собирались старцы - члены Политбюро, принимали решения где, когда и чем вдарить по проклятым империалистам и претворяли, так сказать, в жизнь. Сейчас все по другому, сначала думают, потом принимают решения и только потом делают.
    bobba94
  22. Revival (Сергей) Сегодня, 11:28
    Да все верно, конечно...
    Берите вторую работу… а лучше пятую...
    Весь мир так живёт... А может тогда вообще в пример поставить Освенцим по оплате труда и говорить: ну хорошо хоть не убили все так живут
    Revival
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 11:34
      Да все верно, конечно...
      Берите вторую работу… а лучше пятую...


      можете не брать. Никто же не заставляет. Пройдите курсы повышения квалификации - и будете на одной получать больше. Или можно сменить работу на более высокооплачиваемую.

      Весь мир так живёт...


      Думаю в омерике вы бы жили не лучше - цэ как факт.
      консерватор
      1. uskrabut (Николай) Сегодня, 11:58
        Цитата: консерватор
        Пройдите курсы повышения квалификации - и будете на одной получать больше. Или можно сменить работу на более высокооплачиваемую.

        "Кто в цари последний? Никого? Тогда я первый!" Сказочный дол..., пардон, просто сказочный. "Если им не хватает хлеба, пусть едят пирожные".
        uskrabut
  23. Revival (Сергей) Сегодня, 11:32
    Насчёт того, что в Москве меньше 100000 за вообще нет, надеюсь это не серьезно.
    Прям град на холме...
    Ещё как есть и много где
    Revival
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 11:35
      парень погорячился, да.
      консерватор
  24. Оператор (Андрей) Сегодня, 11:45
    Экономики ФРГ и РФ сопоставимы, немецкий военный потенциал на порядки меньше российского, но переговоры Трамп должен вести с Меркель laughing
    Оператор
  25. lirik (Lev) Сегодня, 11:57
    А ведь знают гады, в какие болевые точки бить! Умеют работать наши заклятые друзья))))
    lirik
  26. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 12:07
    ПалБор,
    Цитата: ПалБор
    Только у учителей высшей категории в гос. школах зарплата 22-25 тыс. 5-6 уроков в день, надомники, подготовка к урокам...

    Ну тут вопрос к государству. Школы - бюджетные учреждения. Я бы учителям платил исходя из результатов их работы, чтобы вилка была побольше. Но у нас равноправие (читай уравниловка), все получают примерно поровну. Отсюда и пофигизм многих учителей, зачем "попу рвать", если все равно 25 тыс.? Выход один - коммерческие школы. Бизнесу вообще наше образование уже порядком осточертело, когда краснодипломные экономисты не могут себестоимость посчитать, да и НДС вычислить, уже поговаривают об открытии подведомственных центров обучения, которые будут готовить специалистов нужного уровня и профиля для работы в открывшей центр компании. Там и зарплаты будут соответствующие. Гос. обучение отмирает, это факт, оно было создано при государственной собственности на средства производства, сейчас это архаизм. Государству лучше финансировать создание частных образовательных учреждений, путем оплаты обучения для тех, кто хочет бесплатно учиться, как бюджетные места в институтах. Хочешь продвинутую программу - плати, не хочешь - учись по базовой (аналогичной текущей в школах), но бесплатно. А в нынешнем состоянии эта система нежизнеспособна. И она не даёт того результата, который должна давать, так что хуже уже не будет. Сейчас она работает по принципу "мы вас не учим, вы нам не платите". Нудная, однообразная методика обучения, окуклившаяся годах в 80-х и потерявшая всякую обратную связь с обществом. В результате - разгул мракобесия (я не про религию, а про всякие секты, гадалок, таро и прочей йоги), абсолютной финансовой безграмотности, а так же несчастных случаев по причине не знания банальной физики из школьной программы.
    YarSer88
  27. AID.S Сегодня, 12:09
    В оценке нас я согласен. Мы бедны и слабы. Для мирового господства. Только мы о нём и не мечтаем. Но и подчиняться ему не хотим. И молча стоять в стороне и махать гривой, когда обкладывают нас - тоже. Не трогайте нас, уважайте нас и наши интересы - и будет вам счастье.
    AID.S
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