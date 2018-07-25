12:24 25 июля
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Индия закупит дополнительную партию вертолетов Ми-17В-5

Минобороны Индии завершает переговоры с Россией о приобретении 48 вертолетов Ми-17В-5, сообщает ЦАМТО.



Согласно информации, 38 машин из этой партии будут переданы ВВС, остальные – министерству внутренних дел. Предполагаемая стоимость сделки – $1,1 млрд.


Подписание твердого контракта ожидается в октябре текущего года в ходе визита в Индию Владимира Путина.

Новые военно-транспортные Ми-17В-5 дополнят парк из 151 вертолета, которые Индия приобрела ранее. Из них 139 единиц были закуплены в вооруженной версии (для ВВС) и 12 единиц без оружия (для МВД).

Первые Ми-17-1В начали поступать в Индию в 1990-х годах (всего 90 единиц). Они заменили устаревшие Ми-8 – последние из них списаны в конце прошлого года после 45 лет службы.

В 2008 году Минобороны Индии приобрело еще 80 вертолетов Ми-17В-5. Их поставки были завершены в 2016 году.

По данным ресурса, Ми-17В-5 в основном используются для поддержки армейских частей, развернутых вдоль гималайской границы с Пакистаном и Индией, в ходе операций против незаконных вооруженных формирований, а также для гуманитарных миссий.

Приобретение 48 машин было одобрено индийским правительством еще в 2015 году. Однако в связи с традиционными для Индии затяжными переговорами о стоимости заключение межправительственного соглашения неоднократно откладывалось.

Использованы фотографии: Владимир Воробьев/www.airforce.ru
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Комментарии 30

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  1. Тралл Сегодня, 09:54
    Неужели вечносомневающихся в российской технике индейцев все устраивает на этот раз? smile
    Тралл
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:58
      Не надо торопиться с выводами : до октября ещё всё могут перевернуть с ног на голову . Это же Индия ... yes
      bouncyhunter
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:08
        Это точно - непредсказуемость в Индии чуть ли не национальная черта.
        pvv113
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:13
          Тут даже не непредсказуемость , а чрезмерная привередливость с целью выбивания дополнительных бонусов и преференций .
          bouncyhunter
          1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:14
            Про женщину бы сказали - капризная и привередливая
            pvv113
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:17
              Индия как раз женскаго роду ... wink
              bouncyhunter
              1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:19
                Цитата: bouncyhunter
                Индия как раз женскаго роду ... wink

                Вот и я о том lol
                pvv113
        2. майор147 Сегодня, 10:20
          Цитата: pvv113
          Это точно - непредсказуемость в Индии чуть ли не национальная черта.

          Как говорится, если в первом акте на сцене висит ружьё, то в конце все обязательно станцуют!
          майор147
          1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:33
            Так это же - классика!
            pvv113
    2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:01
      Цитата: Тралл
      индейцев

      Стесняюсь поправить - индийцев
      pvv113
      1. Тралл Сегодня, 10:05
        Цитата: pvv113
        Стесняюсь поправить - индийцев

        smile
        Тралл
        1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:06
          Согласен, аргумент весомый wink
          pvv113
          1. роман66 (роман) Сегодня, 10:11
            неизвестно, как бы себя еще индейцы повели...
            роман66
            1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:13
              Роман, hi ! Думаю, до тропы войны бы не дошло wink
              pvv113
              1. роман66 (роман) Сегодня, 10:14
                Владимир hi проклятые янки лишили нас возможности узнать это... request
                роман66
                1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:18
                  Согласен, они много чего еще сделали, за что их надлежало бы проучить.
                  Мне с первого курса училища прививали к ним "любовь"
                  pvv113
                  1. роман66 (роман) Сегодня, 10:19
                    т.е. если где-то в тихом уголке попадется тебе 100% американец....
                    роман66
                    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:22
                      Цитата: роман66
                      если где-то в тихом уголке попадется тебе 100% американец....

                      Рома hi А это уже провокацией попахивает ... lol
                      bouncyhunter
                      1. роман66 (роман) Сегодня, 10:24
                        нет , ну а чего он здесь так нагло ходит...
                        роман66
                    2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:35
                      Тем более, что в тихом уголке
                      pvv113
      2. MPN (Павел) Сегодня, 10:38
        Цитата: pvv113
        Цитата: Тралл
        индейцев

        Стесняюсь поправить - индийцев

        Смотря кого имеете ввиду, если все национальности проживающие на территории Индии, то да, а если коренную нацию, то индусы... Ну как то так не в даваясь в подробности... hi
        MPN
        1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:50
          Полностью согласен, в данном случае идет разговор о всей Индии, следовательно - индийцы
          pvv113
          1. Тралл Сегодня, 11:12
            Я как же индийки? Или и до Индии добралась толерастия и теперь у них нет полов, а мужские, женские и "средние" партии танца стали одинаковыми?
            Руки прочь от полуострова Индостан, европейские ценности! smile
            Тралл
            1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:30
              Главное, чтобы с индейками и индюками не путали laughing
              pvv113
            2. MPN (Павел) Сегодня, 12:23
              Индианки или индуски..., там вообще то любовь это божественное и по сути мало чего запрещено...
              MPN
        2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 12:13
          Цитата: MPN

          коренную нацию, то индусы...


          ИНДУСЫ — (индуисты) приверженцы религии индуизма.

          Большой Энциклопедический словарь


          А коренных наций там — до фига.
          Avis-bis
  2. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 09:55
    На слонах-то дальние заставы не обеспечишь!.. bully
    marlin1203
  3. san4es Сегодня, 09:58
    Ми-17В-5 в основном используются для поддержки армейских частей
    san4es
  4. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:15
    Неплохо, Россия продала 48 вертолетов за 1,1 млрд. долларов... Лишняя денежка нашему ВПК пойдет на пользу как и всей экономике России...
    Ratmir_Ryazan
  5. bmv04636 (Баженов Максим Валерьевич ) Сегодня, 12:23
    Этой сделки КВЗ ждет уже очень долго, из-за ее переноса завод работает четыре дня. Надо срочно возрождать Ми-14 который меченый пустил под нож и загрузка предприятию будет
    bmv04636
Картина дня