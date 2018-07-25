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Индия закупит дополнительную партию вертолетов Ми-17В-5
Минобороны Индии завершает переговоры с Россией о приобретении 48 вертолетов Ми-17В-5, сообщает ЦАМТО.
Согласно информации, 38 машин из этой партии будут переданы ВВС, остальные – министерству внутренних дел. Предполагаемая стоимость сделки – $1,1 млрд.
Подписание твердого контракта ожидается в октябре текущего года в ходе визита в Индию Владимира Путина.
Новые военно-транспортные Ми-17В-5 дополнят парк из 151 вертолета, которые Индия приобрела ранее. Из них 139 единиц были закуплены в вооруженной версии (для ВВС) и 12 единиц без оружия (для МВД).
Первые Ми-17-1В начали поступать в Индию в 1990-х годах (всего 90 единиц). Они заменили устаревшие Ми-8 – последние из них списаны в конце прошлого года после 45 лет службы.
В 2008 году Минобороны Индии приобрело еще 80 вертолетов Ми-17В-5. Их поставки были завершены в 2016 году.
По данным ресурса, Ми-17В-5 в основном используются для поддержки армейских частей, развернутых вдоль гималайской границы с Пакистаном и Индией, в ходе операций против незаконных вооруженных формирований, а также для гуманитарных миссий.
Приобретение 48 машин было одобрено индийским правительством еще в 2015 году. Однако в связи с традиционными для Индии затяжными переговорами о стоимости заключение межправительственного соглашения неоднократно откладывалось.
Согласно информации, 38 машин из этой партии будут переданы ВВС, остальные – министерству внутренних дел. Предполагаемая стоимость сделки – $1,1 млрд.
Подписание твердого контракта ожидается в октябре текущего года в ходе визита в Индию Владимира Путина.
Новые военно-транспортные Ми-17В-5 дополнят парк из 151 вертолета, которые Индия приобрела ранее. Из них 139 единиц были закуплены в вооруженной версии (для ВВС) и 12 единиц без оружия (для МВД).
Первые Ми-17-1В начали поступать в Индию в 1990-х годах (всего 90 единиц). Они заменили устаревшие Ми-8 – последние из них списаны в конце прошлого года после 45 лет службы.
В 2008 году Минобороны Индии приобрело еще 80 вертолетов Ми-17В-5. Их поставки были завершены в 2016 году.
По данным ресурса, Ми-17В-5 в основном используются для поддержки армейских частей, развернутых вдоль гималайской границы с Пакистаном и Индией, в ходе операций против незаконных вооруженных формирований, а также для гуманитарных миссий.
Приобретение 48 машин было одобрено индийским правительством еще в 2015 году. Однако в связи с традиционными для Индии затяжными переговорами о стоимости заключение межправительственного соглашения неоднократно откладывалось.
Использованы фотографии: Владимир Воробьев/www.airforce.ru
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