Экс-министр обороны Украины получил "леща" от СК РФ за призывы к терактам в России

По данным следствия, (...) в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании «Студия 1+1» Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов.

Пресс-служба СК РФ сообщает о том, что ведомство заочно предъявило обвинение бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко. Обвинения связаны с публичными высказываниями экс-министра по поводу необходимости совершать диверсионные действия в отношении Российской Федерации. Речь идёт о призывах г-на Гриценко осуществлять теракты в Москве и Таганроге, а также террористические акты в отношении пассажиров железнодорожного транспорта.Из материала пресс-службы Следкома:Призывы к осуществлению терактов в российских городах Гриценко озвучил в эфире одного из крупнейших телеканалов страны - «112 Украина».В отношении Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).Обращает на себя внимание следующий факт: Анатолий Гриценко фактически включился в президентскую гонку. При этом его рейтинги в последнее время таковы, что по ним он обходит действующего президента Украины Порошенко. Если рассмотреть гипотетическую ситуацию с победой Гриценко на выборах 2019 года и с заочным его осуждением в РФ, то будет интересно понаблюдать за тем, как с этим «президентом» могут выстраиваться отношения.Справочно: Гриценко находился в должности главы Минобороны Украины с 2005 по 2007 годы во время президентства Виктора Ющенко. Был депутатом ВРУ 6-го и 7-го созывов.