12:23 25 июля
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Экс-министр обороны Украины получил "леща" от СК РФ за призывы к терактам в России

Пресс-служба СК РФ сообщает о том, что ведомство заочно предъявило обвинение бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко. Обвинения связаны с публичными высказываниями экс-министра по поводу необходимости совершать диверсионные действия в отношении Российской Федерации. Речь идёт о призывах г-на Гриценко осуществлять теракты в Москве и Таганроге, а также террористические акты в отношении пассажиров железнодорожного транспорта.

Из материала пресс-службы Следкома:
По данным следствия, (...) в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании «Студия 1+1» Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов.


Экс-министр обороны Украины получил "леща" от СК РФ за призывы к терактам в России



Призывы к осуществлению терактов в российских городах Гриценко озвучил в эфире одного из крупнейших телеканалов страны - «112 Украина».

В отношении Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Обращает на себя внимание следующий факт: Анатолий Гриценко фактически включился в президентскую гонку. При этом его рейтинги в последнее время таковы, что по ним он обходит действующего президента Украины Порошенко. Если рассмотреть гипотетическую ситуацию с победой Гриценко на выборах 2019 года и с заочным его осуждением в РФ, то будет интересно понаблюдать за тем, как с этим «президентом» могут выстраиваться отношения.

Справочно: Гриценко находился в должности главы Минобороны Украины с 2005 по 2007 годы во время президентства Виктора Ющенко. Был депутатом ВРУ 6-го и 7-го созывов.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003313481489
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Комментарии 23

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  1. BAI Сегодня, 10:29
    Если рассмотреть гипотетическую ситуацию с победой Гриценко на выборах 2019 года и с заочным его осуждением в РФ, то будет интересно понаблюдать за тем, как с этим «президентом» могут выстраиваться отношения.

    Да сразу забудут все и никаких претензий.
    BAI
    1. Чёрный Сегодня, 10:35
      Вот когда таким гриценкам не виртуальных лещей раздавать будут, а арестовывать и доставлять в РФ для следствия и суда, думаю их (гриценок) резко поубавится.
      Чёрный
      1. MPN (Павел) Сегодня, 10:42
        Цитата: Чёрный
        Вот когда таким гриценкам не виртуальных лещей раздавать будут, а арестовывать и доставлять в РФ для следствия и суда, думаю их (гриценок) резко поубавится.

        Ну все понятно, вот не понял какой ему срок то грозит? Он испугался наверное, сейчас УК Российский перечитавает... sad
        MPN
        1. Чёрный Сегодня, 10:50
          Цитата: MPN
          Ну все понятно, вот не понял какой ему срок то грозит?

          ну максимум до 7-ми...но наш суд в таких случаях такой гуманный, что может и штрафом отделаться.
          Чёрный
          1. MPN (Павел) Сегодня, 11:01
            Цитата: Чёрный
            что может и штрафом отделаться.

            Это да... sad
            MPN
          2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:54
            Во времена СССР такие недоумки не спрятались даже в Антарктиде...А сейчас вполне свободно ходят по соседней территории.
            210окв
      2. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:04
        Цитата: Чёрный
        Вот когда таким гриценкам не виртуальных лещей раздавать будут, а арестовывать и доставлять в РФ для следствия и суда, думаю их (гриценок) резко поубавится.

        Особенно если это делать быстро, а то свое заявление он сделал в 2014 году, а сейчас уже 2018.
        svp67
    2. майор147 Сегодня, 10:56
      Цитата: BAI
      Если рассмотреть гипотетическую ситуацию с победой Гриценко на выборах 2019 года и с заочным его осуждением в РФ, то будет интересно понаблюдать за тем, как с этим «президентом» могут выстраиваться отношения.

      Да сразу забудут все и никаких претензий.

      Это вряд ли.
      майор147
  2. Zubr Сегодня, 10:32
    Больной человек, что с него взять. Эх была бы возможность Азарова включить в президентскую гонку, команду подобрать с ЛДНР. И смута прекратилась бы и отношения наладились бы с Россией.
    Zubr
    1. Опасный Сегодня, 10:47
      Хоть Азаров, хоть кто другой из них заботятся только о личном кармане, им до Украины пофик, а тем более до российско-украинских отношений
      Опасный
      1. Zubr Сегодня, 11:00
        Может быть, но смотря на отмороженность кандидата и то чем дышит верхушка Украины, Азаров по сравнению с ними агнец небесный. Да и вспомните из-за чего начался майдан, Азаров чётко экономически обосновал не целесообразность вхождения в ЕС. А с вашей точкой зрения можно сразу на кладбище идти.
        Zubr
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:32
    С юридической стороны конечно возбуждать дело необходимо. А с человеческой - сводить на ноль давно пора самых одиозных и причастных к военным преступлениям личностей.
    rotmistr60
    1. роман66 (роман) Сегодня, 10:36
      но мягонько так и чтобы
      роман66
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:37
      Гена , привет ! hi
      Цитата: rotmistr60
      А с человеческой - сводить на ноль давно пора самых одиозных и причастных к военным преступлениям личностей.

      Пока этого не будет - так и будут в 404-ой ляпать языком в сторону России и (что хуже) творить беспредел , который ты обозначил как "военные преступления" .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:51
        Привет, Паша! hi Рано или поздно, но ставить точку придется. Надеюсь на сознательных украинцев или в крайнем случае на внутренние разборки. Другое не упоминаю, чтобы не обвинили в призывах к ...
        rotmistr60
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:53
          Цитата: rotmistr60
          Другое не упоминаю, чтобы не обвинили в призывах к ...

          Дальше не продолжай , понятно . wink Предполагаю возможность всех трёх вариантов в комплексе .
          bouncyhunter
    3. Ванёк (Иван) Сегодня, 10:42
      Цитата: rotmistr60
      А с человеческой - сводить на ноль


      Вы имеете ввиду, того их, да?

      - Нет бабки! Бритвой по горлу и в колодец. Иди посмотри.
      Ванёк
    4. Опасный Сегодня, 10:45
      особо никто у нас этим не занимается. Не так давно статья здесь была, как разыскиваемый бандеровец спокойненько по Питеру гулял
      Опасный
      1. майор147 Сегодня, 10:59
        Цитата: Опасный
        особо никто у нас этим не занимается. Не так давно статья здесь была, как разыскиваемый бандеровец спокойненько по Питеру гулял

        Да по тому что бандерва считает что вселенная крутится вокруг них, а тут, по большому счёту всем на них плевать. Так, для развлечения следят на их "ужимками и прыжками".
        майор147
  4. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 10:40
    Ну,и что-гриценке холодно станет или жарко!?Слова делами надо крепить....хотя бы для примера,как америкосы...
    HAM
  5. Imobile (Игорь) Сегодня, 10:40
    То есть СК скатился до раздавания лещей?
    Imobile
  6. лысова (владимир) Сегодня, 10:59
    Своего конкретно " Леща ", он ещё не получил, дело времени.
    лысова
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 11:05
    Для разжигания вражды между нами такие высказывания в самый раз. Власовская российская власть получает подтверждение образа врага. Бандеровская украинская власть получает новую порцию колониального патриотизма. Все довольны, народ разделен и стравлен. Князьки остались при своих оккупационных волостях, которым законы диктует МВФ и Всемирный Банк. При этом силовые чиновники с обеих сторон составляют чёрные списки, предписания, перечень для Гааги, и прочую чепуху как имитацию "законности".
    P.S. Офшорный царь всея Руси всё равно же признает шановного пана гауляйтера Украины, так что все нормально.
    Altona
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