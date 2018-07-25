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В РФ разрабатывается новое поколение автомобилей «Тигр»
Специалисты Военно-промышленной компании (ВПК) завершают работы по глубокой модернизации бронеавтомобиля «Тигр», передает ТАСС.
Машину нового поколения, способную выдержать подрыв под днищем 2 кг тротила, планируется представить в текущем году.
В компании уточнили, что модернизация «Тигра» ведется в направлениях повышения противоминной стойкости, баллистической стойкости (до 6а класса по ГОСТ) и повышения грузоподъемности (до 2 тонн).
Представитель ВПК напомнил, что предыдущая версия «Тигра-М» обеспечивает защиту от взрыва под днищем 0,6 кг в тротиловом эквиваленте. То есть противоминная стойкость нового автомобиля возрастет более чем в 3 раза. А повышенная грузоподъемность позволит установить на машину более тяжелое вооружение.
Он отметил, что работы по глубокой модернизации автомобиля проводятся в соответствии с графиком, обновленный «Тигр» будет представлен до конца года.
Баллистическая стойкость 6а по ГОСТ подразумевает защиту экипажа от бронебойно-зажигательных пуль СВД со специальным сердечником с расстояния 10 метров.
Автомобили «Тигр» прошли «обкатку» в Сирии. Они используются подразделениями спецназа и военной полиции. Практика показала, что серьезную угрозу для этих машин представляют засады снайперов и самодельные фугасы, закладываемые террористами на пути следования военнослужащих.
Машину нового поколения, способную выдержать подрыв под днищем 2 кг тротила, планируется представить в текущем году.
В компании уточнили, что модернизация «Тигра» ведется в направлениях повышения противоминной стойкости, баллистической стойкости (до 6а класса по ГОСТ) и повышения грузоподъемности (до 2 тонн).
Представитель ВПК напомнил, что предыдущая версия «Тигра-М» обеспечивает защиту от взрыва под днищем 0,6 кг в тротиловом эквиваленте. То есть противоминная стойкость нового автомобиля возрастет более чем в 3 раза. А повышенная грузоподъемность позволит установить на машину более тяжелое вооружение.
Он отметил, что работы по глубокой модернизации автомобиля проводятся в соответствии с графиком, обновленный «Тигр» будет представлен до конца года.
Баллистическая стойкость 6а по ГОСТ подразумевает защиту экипажа от бронебойно-зажигательных пуль СВД со специальным сердечником с расстояния 10 метров.
Автомобили «Тигр» прошли «обкатку» в Сирии. Они используются подразделениями спецназа и военной полиции. Практика показала, что серьезную угрозу для этих машин представляют засады снайперов и самодельные фугасы, закладываемые террористами на пути следования военнослужащих.
Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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