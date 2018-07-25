12:23 25 июля
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В РФ разрабатывается новое поколение автомобилей «Тигр»

Специалисты Военно-промышленной компании (ВПК) завершают работы по глубокой модернизации бронеавтомобиля «Тигр», передает ТАСС.



Машину нового поколения, способную выдержать подрыв под днищем 2 кг тротила, планируется представить в текущем году.


В компании уточнили, что модернизация «Тигра» ведется в направлениях повышения противоминной стойкости, баллистической стойкости (до 6а класса по ГОСТ) и повышения грузоподъемности (до 2 тонн).

Представитель ВПК напомнил, что предыдущая версия «Тигра-М» обеспечивает защиту от взрыва под днищем 0,6 кг в тротиловом эквиваленте. То есть противоминная стойкость нового автомобиля возрастет более чем в 3 раза. А повышенная грузоподъемность позволит установить на машину более тяжелое вооружение.

Он отметил, что работы по глубокой модернизации автомобиля проводятся в соответствии с графиком, обновленный «Тигр» будет представлен до конца года.

Баллистическая стойкость 6а по ГОСТ подразумевает защиту экипажа от бронебойно-зажигательных пуль СВД со специальным сердечником с расстояния 10 метров.

Автомобили «Тигр» прошли «обкатку» в Сирии. Они используются подразделениями спецназа и военной полиции. Практика показала, что серьезную угрозу для этих машин представляют засады снайперов и самодельные фугасы, закладываемые террористами на пути следования военнослужащих.

Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:34
    Автомобили «Тигр» прошли «обкатку» в Сирии.

    И как результат - модернизация с учётом выявленных недостатков , всё правильно .
    bouncyhunter
    1. роман66 (роман) Сегодня, 11:18
      еще бы название поменять, тигр как-то не то, навевает...
      роман66
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:19
        Ром , это ты про Германию - родину тигров ? wassat
        bouncyhunter
        1. роман66 (роман) Сегодня, 11:24
          про нее . болезную...тигр плохо кончают
          роман66
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:26
            Тигр тигру - рознь . bully
            bouncyhunter
  2. Genry (Genry) Сегодня, 10:40
    Защита класса 6А по ГОСТ ???
    В текущем ГОСТе такого нет.
    Современные идут Бр5 (7,6мм СВД) Бр6 (12,7 мм). Так о чем нам хотел сказать автор?
    Genry
    1. MPN (Павел) Сегодня, 10:48
      Цитата: Genry
      Защита класса 6А по ГОСТ ???
      В текущем ГОСТе такого нет.
      Современные идут Бр5 (7,6мм СВД) Бр6 (12,7 мм). Так о чем нам хотел сказать автор?

      Наверное о том , что защиту повысили по
      Бронеавтомобиль - классификация уровня защиты.
      Соответствие уровней защиты по ГОСТ Р 50963-96 и EN DIN 1063/1522/1523
      (Прим. СНТУ-стальной нетермоупроченный, СТУ-стальной термоупроченный).....
      .....Класс 6а, Винтовка СВД, 7,62-мм патрон 7-Б3-3 с пулей Б3-32, сердечник специальный, масса 10,4 г, скорость 800-835 м/с, дистанция 5-10 м.
      MPN
      1. Genry (Genry) Сегодня, 11:00
        Цитата: MPN
        Соответствие уровней защиты по ГОСТ Р 50963-96....
        ....Класс 6а, Винтовка СВД, 7,62-мм патрон 7-Б3-3 с пулей Б3-32, сердечник специальный, масса 10,4 г, скорость 800-835 м/с, дистанция 5-10 м.

        Класса 6а в новой редакции нет...
        http://docs.cntd.ru/document/1200028018
        (смотреть до последнего изменения в конце)
        Genry
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:05
          Цитата: Genry
          Класса 6а в новой редакции нет...

          Там еще один ГОСТ 2008 г вплетпется, он входит в основу с приложением 4 подразумевает бронестойкость стекла. и в нем 6а, что имели в виду авторы не знаю, но везде в официальных презентациях на этот автомобиль стоит класс защиты 6а... request
          MPN
          1. Genry (Genry) Сегодня, 11:13
            Цитата: MPN
            но везде в официальных презентациях на этот автомобиль стоит класс защиты 6а...

            Это показывает о "современности" персонала...
            Genry
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:49
      hi
      Цитата: Genry
      Так о чем нам хотел сказать автор?

      Основным документом , определяющим уровень и класс защиты бронеавтомобиля , является ГОСТ Р 50963-96 , в нём читаем :
      6-й класс:
      Винтовка СВД, 7,62-мм патрон СТ-М2, сердечник СТУ, масса 9,6 г, скорость 820-840 м/с, дистанция 5-10 метров.

      Требования для класса 6А ещё более жесткие:
      Винтовка СВД, 7,62-мм патрон 7-Б3-3 с пулей Б3-32, сердечник специальный, масса 10,4 г, скорость 800-835 м/с, дистанция 5-10 метров.

      Подробнее по классам вот здесь : https://topwar.ru/101561-bronirovannye-avtomobili
      -i-standarty-bronirovaniya.html
      bouncyhunter
      1. Genry (Genry) Сегодня, 11:05
        Цитата: bouncyhunter
        Подробнее по классам вот здесь : https://topwar.ru/101561-bronirovannye-avtomobili
        -i-standarty-bronirovaniya.html

        С каких пор беллетристика стала стандартом ??? Для тиражирования ошибок и мифов ?
        Genry
  3. лысова (владимир) Сегодня, 11:10
    Плюс 2 т. дополнительного вооружения, это огромный плюс, к дополнительной защите.
    лысова
  4. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:12
    Естественно Тигр должн иметь серьезную защиту против мин, держать крупнокалиберную пулю 12,7 мм, и иметь возможность для крепления вот такой простой, легкой, но эффективную защиты от кумулятивных боеприпасов -
    Ratmir_Ryazan
    1. Genry (Genry) Сегодня, 11:17
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Тигр должн иметь серьезную защиту против мин,

      Какого калибра и на каком рассотянии?
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      держать крупнокалиберную пулю 12,7 мм

      Это очень тяжёлая защита. На 4х колёсах шины не лопнут?
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      иметь возможность для крепления вот такой простой, легкой, но эффективную защиты от кумулятивных боеприпасов -

      Решётка ??? Легкая? Эффективная?
      Очередной миф размножаете?
      Genry
      1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:02
        У нас вертолеты летают с броней от пуль 12,7 мм, а почему на колесной бронетехнике должны лопнуть колеса?

        Пулю 12,7 мм этот Тигр должен держать с расстояния на котором чаще всего или вероятно он будет обстреливаться из такого оружия, и это явно не 10 и не 100 метров... Что-то от 300-500 метров думаю будет достаточно...

        Защита от мин, по крайней мере под колесом должна обеспечивать выживаемость экипажа при наезде на современную противотанковую мину... Да пусть машина не будет подлежать восстановлению, но боевое отделение должно быть укреплено так, чтобы там люди остались живы...

        На счет вот этой сетки - вы неправы, ее отличие от кумулятивной решетки из пластин в том, что кумулятивный боеприпас не проскальзывает между пластинами и не инициируется ими, а рвется кусками металла закрепленного в этой сетке из металлического тросса разрушая кумулятивную воронку точно также как при атаке такой ракеты системой КАЗ... Только это все гораздо дешевле и проще...

        Читал про использование такой сетки войсками США, при поражении джипа 3 ракетами все они просто взорвались снаружи бронетехники, но не смогли создать кумулятивную струю и ни одна из них не пробила брони американских джипов...

        Вам как еще один аргумент в пользу эффективности такой сетки - это то, что ее все больше и больше внедряют в использовании и в армии США и в армиях других стран НАТО...

        Тоже самое я видел на башне нового нашего Т-90М,



        Или что у нас инженеры и ученые при защите новых танков тоже в мифы все верят?!

        Но там она просто весит, а смысл ее в том, что она должна быть натянута на раму... Для каждого джипа ставить КАЗ нашим генералам видать очень дорого, его и на танках наших нет, а вот такая сетка сможет спасти в случае атаки по Тигру и из РПГ и из ПТРК...

        Предполагаю, что такая противокумулятивная сетка может вообще сильно снизить значение кумулятивных боеприпасов в бою...

        США ее уже внедряют в войска, а нам видать нужны опять реки крови, чтобы поставить дополнительно какую-то дешевую, но при этом эффективную систему защиты... Все опять также как было с ДЗ "Контакт" пока не пожгли кучу танков в Грозном, про нее и не вспоминали...
        Ratmir_Ryazan
      2. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 12:05
        Решётка ??? Легкая? Эффективная?
        Очередной миф размножаете?

        Тогда зачем американцы её на всю технику лепят? Тупые?
        Чича сквад
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 11:14
    Я думал рестайлинг сделают, а они днище укрепляют. Впрочем, это моя вкусовщина.
    Altona
  6. болот Сегодня, 11:33
    2 кг в тротиле,не маловато ли,просто представить обычные противотанковые мины там от 4-10 кг ВВ.Да и обычные быстро устанавливаемые закладки ,в основном снаряды идут 122мм-155мм.Там ВВ по более.
    болот
  7. ivagulin Сегодня, 11:41
    вот хотелось бы узнать мнение о соотношении цена и эффективность тигра и например бтр - 90,
    ivagulin
    1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 12:08
      бтр - 90

      А что у нас в армии есть бтр-90?
      вот хотелось бы узнать мнение о соотношении цена и эффективность тигра

      Так как Тигр пришёл на замену Уазу, то довольно хорошее соотношение цена-эффективность
      Чича сквад
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