12:26 25 июля
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Что делал с танками своей бригады украинский солдат-контрактник

Службы безопасности Украины публикует материал, в котором говорится о задержании очередного военнослужащего, который занимался хищениями комплектующих к военной технике с целью последующей их продажи. Задержание проведено в в/ч, дислоцированной в Козелецком районе Черниговской области, где водитель-электрик (формулировка СБУ) снимал с танков динамическую защиту и похищал боеприпасы.

Что делал с танками своей бригады украинский солдат-контрактник


Звание военнослужащего – старший солдат (украинский аналог звания ефрейтор). Он проходил службу по контракту.


Из сообщения пресс-службы ведомства:
24 июля 2018 военнослужащий, находясь по месту своего жительства, реализовал гражданину Украины семь элементов динамической защиты танков и четыре пачки патронов калибра 7,62 мм, по 20 шт. в каждой пачке, за что намеревался получить денежные средства в сумме 3,5 тыс. гривен (около 8,3 тыс. рублей).


Военнослужащий задержан, реализованные им боеприпасы и комплектующие, по сообщению пресс-службы СБУ, изъяты.

Это уже третье задержание по схожим эпизодам. Ранее завершено расследования по делу военнослужащего 1-й отдельной танковой бригады, который похитил 32 модуля динамической защиты «Нож» и продал их за 11 тыс. грн. Суд в качестве наказания назначил военнослужащему двухлетний срок пребывания в дисциплинарной воинской части. Также на Украине был задержан военнослужащий, который снимал платы с зенитных ракетных комплексов для их последующей реализации. О том, кем являются те лица, которые у украинских солдат этот специфический товар покупали, не сообщается.

Использованы фотографии: Русская весна
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Комментарии 17

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  1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 11:14
    Борьба с"коррупцией" во всей красе.....
    HAM
    1. Тралл Сегодня, 11:15
      Звание военнослужащего – старший солдат (украинский аналог звания ефрейтор)

      Даже название декоммунизировали, а суть осталась smile
      Тралл
    2. Чёрный Сегодня, 11:16
      Правильно...генералам укровермахта конкуренты не нужны laughing
      Чёрный
  2. MPN (Павел) Сегодня, 11:14
    Спрос на ДЗ , заставил шевелить мозгами ДЗ "Нож" оснащена кумулятивными зарядами, как их применить? Если только сейфы в банке вскрывать?
    MPN
    1. роман66 (роман) Сегодня, 11:17
      да рыбу же глушить!
      роман66
      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:32
        Все черное море что ли?, за эти деньги можно и в магазине купить...
        Кумулятивным зарядом, на большую видать рыбу собрались... recourse
        MPN
  3. A.B. (Алексей) Сегодня, 11:15
    Всё как всегда. Украл на копейки - посадят. Спёр миллионы - ты уважаемый человек, можно и в депутаты, и во власть пустить.
    A.B.
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 11:17
    Коммерческие диверсанты, которые гривнами борются с режимом Порошенко. Ну а шо? Сами же разжигают мелкобуржуазные настроения в народе. Получите, распишитесь. laughing laughing
    Altona
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:18
    Вот удивили. Воровали, воруют и будут воровать. Есть на кого ориентироваться - вся власть и генералитет на Украине коррупционеры и воры. Каждый имеет то, что охраняет (производит), распределяет или к чему имеет доступ.
    rotmistr60
  6. TarasVE (Владимир) Сегодня, 11:20
    Сообщения укропской армии вточ как из Российской в 90х. Слава Богу мы это пережили.
    TarasVE
  7. алексеев (алексей) Сегодня, 11:26
    "... публикует материал, в котором говорится о задержании очередного военнослужащего, который занимался хищениями комплектующих к военной технике"
    Это радует, что такие в/сл имеют место быть в ВСУ. Их бы побольше там иметь... wink
    Но, кстати сказать, в СА танки, зачастую, стояли на хранении без снаряженной ДЗ именно по причине опасений командования о возможных хищениях взрывчатого вещества.
    Уровень порядка и дисциплины, организации службы был не высок, а многие в/сл ничуть не лучше этого вояка.
    Вывод ясен без картин: при укомплектовании частей разного рода ........ не поможет никакое техническое совершенство техники и вооружения.
    Это проблема и в ВСУ, и, к сожалению, у нас. Ещё не сложился подход к воинской службе как к жизненному выбору человека от КМБ до достойной пенсии в запасе.
    Не все, конечно, но многие "контрабасы", да и прапорщики с отдельными офицерами, рассматривают воинскую службу как вид заработка в мирное время, а про войну предпочитают не думать. Дескать, служу пока служится, а будут посылать на малую войну, особенно если в окопы, а не в тыл или штаб, уволюсь, ну, а если серьёзный конфликт, то тут всех призовут и будет не обидно.
    алексеев
    1. alexmach (Александр) Сегодня, 12:05
      Но, кстати сказать, в СА танки, зачастую, стояли на хранении без снаряженной ДЗ именно по причине опасений командования о возможных хищениях взрывчатого вещества.

      А разве их вообще можно хранить со снаряженной ДЗ? Взрывчатое вещество со временем не портиться? Это не опасно?
      alexmach
  8. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:32
    с целью последующей их продажи

    Бизнес, ничего личного wink
    pvv113
  9. LeeDer (Дмитрий) Сегодня, 11:38
    Цитата: MPN
    Спрос на ДЗ , заставил шевелить мозгами ДЗ "Нож" оснащена кумулятивными зарядами, как их применить? Если только сейфы в банке вскрывать?

    Может ополченцы озадачились?
    LeeDer
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 12:23
      Цитата: LeeDer

      Может ополченцы озадачились?

      А кому ещё нужны запчасти советского наследия? Не думаю, что на него вышли иностранные армии, в которых есть наши танки. :)
      Avis-bis
  10. Canecat (Canecat) Сегодня, 11:51
    Это еще туда разного рода скупщики не пожаловали, а так бы продавалось бы все... при чем, вместе с экипажами. )))
    Canecat
  11. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 12:08
    Судя по тому, что бойца задержали, закупку выполняли СБУ-шные провокаторы, поэтому выбор уворованного значения не имеет - сказали спереть ДЗ, он её и утащил, теперь будут рассказывать про агентов ДНР.
    kakvastam
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