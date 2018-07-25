Что делал с танками своей бригады украинский солдат-контрактник

24 июля 2018 военнослужащий, находясь по месту своего жительства, реализовал гражданину Украины семь элементов динамической защиты танков и четыре пачки патронов калибра 7,62 мм, по 20 шт. в каждой пачке, за что намеревался получить денежные средства в сумме 3,5 тыс. гривен (около 8,3 тыс. рублей).

Службы безопасности Украины публикует материал, в котором говорится о задержании очередного военнослужащего, который занимался хищениями комплектующих к военной технике с целью последующей их продажи. Задержание проведено в в/ч, дислоцированной в Козелецком районе Черниговской области, где водитель-электрик (формулировка СБУ) снимал с танков динамическую защиту и похищал боеприпасы.Звание военнослужащего – старший солдат (украинский аналог звания ефрейтор). Он проходил службу по контракту.Из сообщения пресс-службы ведомства:Военнослужащий задержан, реализованные им боеприпасы и комплектующие, по сообщению пресс-службы СБУ, изъяты.Это уже третье задержание по схожим эпизодам. Ранее завершено расследования по делу военнослужащего 1-й отдельной танковой бригады, который похитил 32 модуля динамической защиты «Нож» и продал их за 11 тыс. грн. Суд в качестве наказания назначил военнослужащему двухлетний срок пребывания в дисциплинарной воинской части. Также на Украине был задержан военнослужащий, который снимал платы с зенитных ракетных комплексов для их последующей реализации. О том, кем являются те лица, которые у украинских солдат этот специфический товар покупали, не сообщается.