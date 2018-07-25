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В США назвали российский миноносец самым мощным кораблем в мире
Создаваемый в России миноносец лидер (проект 23560) получит самое мощное вооружение в мире и по своим характеристикам превзойдет практически все военные корабли, пишет Military Watch.
По данным ресурса, «Лидер» планируют оснастить кроме прочего улучшенными версиями зенитных ракет системы С-500 и комплексами «Редут».
Автор уверен, что указанное оружие станет решающим в устранении угроз в море и обеспечит успех авианосных корабельных групп.
Кроме того, корабль могут вооружить ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми «Цирконами». Не исключена также установка на борту морской версии комплекса «Кинжал».
«Лидеры» станут носителями до 200 вертикальных пусковых установок для различных типов ракет, включая противовоздушные, противокорабельные и подводные, пишет издание.
По мнению автора, всё перечисленное вооружение делает эсминец очень перспективной разработкой, которая даст Российской Федерации статус крупной морской державы.
Сообщается также, что предположительная длина корабля составит 200 м, ширина – 20 м. Водоизмещение – около 17,5 тыс. тонн, скорость – до 30 узлов. Строительство должно начаться в 2020 году.
По данным ресурса, «Лидер» планируют оснастить кроме прочего улучшенными версиями зенитных ракет системы С-500 и комплексами «Редут».
Автор уверен, что указанное оружие станет решающим в устранении угроз в море и обеспечит успех авианосных корабельных групп.
Кроме того, корабль могут вооружить ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми «Цирконами». Не исключена также установка на борту морской версии комплекса «Кинжал».
«Лидеры» станут носителями до 200 вертикальных пусковых установок для различных типов ракет, включая противовоздушные, противокорабельные и подводные, пишет издание.
По мнению автора, всё перечисленное вооружение делает эсминец очень перспективной разработкой, которая даст Российской Федерации статус крупной морской державы.
Сообщается также, что предположительная длина корабля составит 200 м, ширина – 20 м. Водоизмещение – около 17,5 тыс. тонн, скорость – до 30 узлов. Строительство должно начаться в 2020 году.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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