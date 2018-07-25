12:26 25 июля
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В США назвали российский миноносец самым мощным кораблем в мире

Создаваемый в России миноносец лидер (проект 23560) получит самое мощное вооружение в мире и по своим характеристикам превзойдет практически все военные корабли, пишет Military Watch.



По данным ресурса, «Лидер» планируют оснастить кроме прочего улучшенными версиями зенитных ракет системы С-500 и комплексами «Редут».


Автор уверен, что указанное оружие станет решающим в устранении угроз в море и обеспечит успех авианосных корабельных групп.

Кроме того, корабль могут вооружить ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми «Цирконами». Не исключена также установка на борту морской версии комплекса «Кинжал».

«Лидеры» станут носителями до 200 вертикальных пусковых установок для различных типов ракет, включая противовоздушные, противокорабельные и подводные, пишет издание.

По мнению автора, всё перечисленное вооружение делает эсминец очень перспективной разработкой, которая даст Российской Федерации статус крупной морской державы.

Сообщается также, что предположительная длина корабля составит 200 м, ширина – 20 м. Водоизмещение – около 17,5 тыс. тонн, скорость – до 30 узлов. Строительство должно начаться в 2020 году.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 48

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  1. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 11:13
    В США назвали российский миноносец самым мощным кораблем в мире
    жаль что его нет на самом деле, только планы на далёкое будущее, а так да, солидный корабль
    _Ugene_
    1. barclay (Андрей) Сегодня, 11:18
      Автор уверен, что указанное оружие станет решающим в устранении угроз в море и обеспечит успех авианосных корабельных групп.
      Стесняюсь спросить, ЧЬИХ авианосных групп? У нас намечаются авианосные группы?
      Интересные фантазии...
      barclay
      1. Например Сегодня, 11:28
        У меня сын придумал куда более грозное оружие. Правда рисовать пока толком не умеет, не говоря о чертежах. wink
        Но! Трепещи враг и сдавайся! laughing
        Например
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 11:37
          Это да, наши макеты - самые страшные макеты в мире. При нынешних правителях только неимеющимианалоговвмире макетами и можем пугать.
          Гаргантюа
          1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 12:01
            Если у бабушки есть яйца - это уже дедушка, а если у 200-метрового миноносца есть 200 belay вертикальных ракетных установок, fellow то это уже ракетный крейсер. hi
            Проксима
        2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 11:51
          Всыпать ремня в воспитательных целях бы не помешало, а то вырастет совершеннейшим либералом wassat Морская же разновидность Кинжала и есть Циркон, по мнению неких инсайдеров. Верней морская версия Искандера, ибо Кинжал его авиационное воплощение. По Лидеру - его эскизный проект утвержден и его строительство вошло в Программу вооружения. Поэтому лупить и еще раз лупить. wassat wassat
          хрыч
          1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 12:02
            Цитата: хрыч
            По Лидеру - его эскизный проект утвержден и его строительство вошло в Программу вооружения.
            Ну раз эскизный проект утвержден - то трепещи враг laughing А программа вооружения какая имеется в виду - до кого года, 2050-го? feel
            Стирбьорн
          2. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 12:08
            Когда враг хвалит, значит неправильные действия, выгодные потенциальному врагу... Вот 200 пусковых на одном с 17т.тонн, лучше распределить на 10 кораблей по 1500 т. полного водоизмещения, со всем набором вооружения,- это уже эскадра и сила...При несравнимых цена и эффективность...
            Vladimir 5
      2. gukoyan (Igor) Сегодня, 11:30
        "...ЧЬИХ..."
        А вдруг на экспорт в Китай пойдёт, там есть что прикрывать...
        gukoyan
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:18
      Military Watch.

      А я-то ожидал что это NI нас опять порадовал экспертным мнением ... Оказывается , не только в NI умеют делить шкуру не убитого медведя .
      bouncyhunter
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:56
      Я бы добавил.Самый мощный миноносец-модель.Под стеклом.
      Цитата: _Ugene_
      В США назвали российский миноносец самым мощным кораблем в мире
      жаль что его нет на самом деле, только планы на далёкое будущее, а так да, солидный корабль
      210окв
      1. артефакт (Андрей) Сегодня, 12:07
        лет 10 - 15 назад тоже говорили: - да, какой там гиперзвук, когда это ещё будет и наши "макеты под стеклом" самые-самые.
        артефакт
  2. gukoyan (Igor) Сегодня, 11:15
    ...ещё не реализован в металле, а уже считается самым-самым... Урапатриотская новость прям...
    Денег же нет у государства, на какие шиши его будут строить?
    Утопия прям... И так много не реализованных проектов.
    gukoyan
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:22
      Урапатриотская новость прям...
      А причем тут это если об этом пишет Military Watch? Или американцы стали российскими урапатриотами?
      rotmistr60
      1. gukoyan (Igor) Сегодня, 11:26
        Я к тому что в прессе много фейка...
        Можно же много чего написать, бумага стерпит... Скажет, Трамп очень доволен остался, после поездки на Лада Гранта)))
        Чем не новость...
        А с учётом того что сейчас пытаются привить патриотизм можно много чего лесного накалякать... Вот показывают 70 стариков которые рвутся работать...
        gukoyan
        1. артефакт (Андрей) Сегодня, 12:12
          Цитата: gukoyan
          Я к тому что в прессе много фейка...
          Можно же много чего написать, бумага стерпит... Скажет, Трамп очень доволен остался, после поездки на Лада Гранта)))
          Чем не новость...
          А с учётом того что сейчас пытаются привить патриотизм можно много чего лесного накалякать... Вот показывают 70 стариков которые рвутся работать...

          а вам патриотизм нужно прививать!? это вроде нормальное состояние человека если он не либерал конечно. по поводу лада-гранта, вы бы ещё ваз 21 03 вспомнили....
          артефакт
    2. MPN (Павел) Сегодня, 11:28
      Цитата: gukoyan
      Урапатриотская новость прям...
      А внимательно читать ни как?
      пишет Military Watch.
      А заголовок внимательно , крупными буквами, ни как?
      В США назвали российский миноносец самым мощным кораблем в мире
      А на сайт по ссылке зайти? Ни как? http://militarywatchmagazine.com/
      MPN
      1. shahor (николай) Сегодня, 12:11
        Вообще-то в статье обсуждается Шквал- при чем здесь Лидер?
        shahor
        1. MPN (Павел) Сегодня, 12:16
          Цитата: shahor
          Вообще-то в статье обсуждается Шквал- при чем здесь Лидер?

          Прочитайте статью и сравните по предложениям. У нас название "шквал " закреплено за торпедой. возможно это их название. т.к. в металле нет его, официальный шифр не присваивали, в своей литературе так обозначают... Но статья от туда именно..., почти один в один.
          MPN
  3. TarasVE (Владимир) Сегодня, 11:16
    Бойся супостат! Главное чтобы вообще начали постройку.
    TarasVE
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 11:17
      Было бы чего бояться, макета?))
      gukoyan
    2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 11:23
      Цитата: TarasVE
      Главное чтобы вообще начали постройку

      what Дай Бог чтоб не начали!!!
      Serg65
      1. роман66 (роман) Сегодня, 11:29
        почему же, такой набор вооружения, трансклюкатор даже ставят.
        роман66
        1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 11:37
          hi Привет летун!
          Рома, это как "Орланы" , крейсер мощный и большой только не кому не нужен, потому как никто не знает что с ними делать! ВМФ нужен эсминец-рабочая лошадка а не музейный экспонат в 2-3 экземплярах!
          Serg65
    3. артефакт (Андрей) Сегодня, 12:23
      Цитата: TarasVE
      Бойся супостат! Главное чтобы вообще начали постройку.

      не не построят и даже не начнут, к стати как и предсказывала ОБЧЕСТВЕННОСТЬ мост через Керченский пролив так и не построили, и олимпиаду с чемпионатом не провели патамушта деньги все украли и Путину дачу на них построили, прям из золота которое сейчас активно скупает Росся фундамент отлили, а стены чистый изумруд.....
      артефакт
  4. Radikal Сегодня, 11:17
    Если судить по макету на фото, то соотношение надводной и подводной части корабля не равное, что вызывает вопрос о его остойчивости... . sad
    Radikal
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 11:19
      Согласен, хорошего киля ему не хватает...
      gukoyan
    2. barclay (Андрей) Сегодня, 11:20
      Макет - он и есть макет.
      barclay
    3. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 11:37
      Цитата: Radikal
      Если судить по макету на фото, то соотношение надводной и подводной части корабля не равное, что вызывает вопрос о его остойчивости... . sad

      Уверен, что проектировщики все просчитали, но согласен, внешне эта мачта очень смущает... скорее всего она не тяжёлая и сделана из композитов, но парусность наверное, как у Крузенштерна...
      WATCH_OFFICER
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 11:19
    Уже пенопластовых макетов стали бояться. Куда катится этот мир?
    Altona
  6. Blue Fox Сегодня, 11:20
    Military Watch случайно не собственность Кличко? «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать» (с)
    Blue Fox
  7. Умник (Вася) Сегодня, 11:25
    Не узнаю я во. Раньше ура патриоты одни сидели, а сейчас скептики ?
    Умник
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 11:28
      Времена нынче тяжёлые настали батюшка)))
      Народ скоро до ручки доведут...
      gukoyan
  8. kefan (kefan) Сегодня, 11:28
    Пока это все мечты, к сожалению.
    kefan
  9. donavi49 Сегодня, 11:28
    Самое интересное Крыловский макетный кружок - который и слепил эту модельку, к перспективному эсминцу имеет отношение только как подрядчик, и то бассейной составляющей.

    Это как с Лавиной - Крыловцы слепили, а в итоге все контракты ушли Невскому ПКБ, а Крыловский центр там только бассейном участвует wink .
    donavi49
  10. ShM05 (T-50) Сегодня, 11:30
    Они над нами прикалываются? )
    ShM05
  11. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 11:33
    Вон оно как вышло то. А вы представляете что будет если его ещё и построить?
    Vladimirovich_4
  12. Kotofeich (Александр) Сегодня, 11:33
    Был такой журнал "Искатель", печатал научную фантастику. Military Watch продолжает его дело.
    Kotofeich
  13. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 11:35
    нам бы таких штук 10 вообще бы все заткнулись
    top_war_shit
  14. Костадинов (Костадинов) Сегодня, 11:44
    Что мешает так вооружить гражданское судно подходящего водоизмещения?
    Костадинов
  15. WildFox72 (Сергей) Сегодня, 11:47
    А еще мы картонных арматуры 100000 штук склеил и Су-57 50000. Трепет перед их мощью, американская вражина!
    WildFox72
  16. Sadko88 (Старший) Сегодня, 11:50
    нам нужны такие корабли на море... smile
    Sadko88
  17. Безликий (Безликий) Сегодня, 11:51
    Это уже целый крейсер, а не эсминец. Построили бы мы его уже скорей...
    Безликий
  18. g1v2 (Виталий) Сегодня, 12:02
    Корабль , который еще и не начинал строиться ? Я бы понял если бы речь шла об Орлане. Хоть о Пете, хоть о Нахимове. Те действительно сейчас самые мощные . Но Лидер даже еще и не начинали строить. belay
    В общем журналисты верны себе.
    g1v2
  19. san4es Сегодня, 12:03
    Планы ВМФ пересматривают строительство серии из 8 кораблей типа «Лидер». Их появление должно быть увязано со строительством первого атомного авианосца «Шторм» и больших десантных вертолетоносцев типа «Лавина»/«Прибой». Это корабли дальней морской зоны, которым необходимо надежное охранение. При этом эсминец сможет действовать самостоятельно. Арсенала его ударных средств достаточно для выполнения одиночных миссий.
    https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201708291101
    -e4g6.htm
    san4es
    1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 12:15
      Цитата: san4es
      Планы ВМФ пересматривают строительство серии из 8 кораблей типа «Лидер»

      Саша, как моряк моряку, а зачем нам этот Лидер???
      Serg65
  20. Romka47 (Роман) Сегодня, 12:12
    Это американцы считаю его слабее гарольда??
    Romka47
  21. Apollo (Алех) Сегодня, 12:16
    США явно поторопились оценивать несуществующие в натуре достижения. Следует помнить, что это виртуальность. Мало того, ужасающе низкие темпы строительства не добавляют оптимизма что такие корабли вообще появятся в российском ВМФ в обозримой перспективе. Если у нас фрегаты строят по 12 лет, то на эсминец, 2-х президентских сроков уж точно не хватит. Это скорее очередная утопия..
    Apollo
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