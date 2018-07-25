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МО РФ создаст единую систему РХБ мониторинга
В текущем году Минобороны РФ приступит к разработке системы мониторинга радиационной, химической и биологической (РХБ) обстановки, сообщают Известия.
Новая система позволит отслеживать происшествия по всей стране. В случае опасности военные тут же передадут информацию о вредных выбросах (заражении местности) другим ведомствам и гражданским администрациям.
Собираемая информация будет в первую очередь попадать в командный пункт войск РХБЗ. Разведку на местности будут осуществлять химические машины нового поколения. В войска уже поступили комплексы РХМ-8 и РХМ-9, оснащенные новейшими датчиками выявления зараженных участков, а также новейшими системами связи.
Комплекс РХМ-9 смонтирован на базе бронемашины «Тайфун». В его составе дозиметры, газоанализаторы и полноценный газовый хроматограф, заменяющий лабораторию и позволяющий на месте провести анализ воздуха.
Машина также оснащена легким беспилотником с необходимым комплектом датчиков для выявления очагов заражения.
По словам военного эксперта Олега Желтоножко, техногенные аварии и применения оружия массового поражения, как правило, затрагивают большие территории, поэтому жизненно важно собрать весь массив информации в едином центре и быстро принять решение о способах ликвидации последствий.
Централизация в подобных случаях необходима, так как гарантированно придется задействовать все силы, как военные, так и гражданские.
Новая система позволит отслеживать происшествия по всей стране. В случае опасности военные тут же передадут информацию о вредных выбросах (заражении местности) другим ведомствам и гражданским администрациям.
Собираемая информация будет в первую очередь попадать в командный пункт войск РХБЗ. Разведку на местности будут осуществлять химические машины нового поколения. В войска уже поступили комплексы РХМ-8 и РХМ-9, оснащенные новейшими датчиками выявления зараженных участков, а также новейшими системами связи.
Комплекс РХМ-9 смонтирован на базе бронемашины «Тайфун». В его составе дозиметры, газоанализаторы и полноценный газовый хроматограф, заменяющий лабораторию и позволяющий на месте провести анализ воздуха.
Машина также оснащена легким беспилотником с необходимым комплектом датчиков для выявления очагов заражения.
По словам военного эксперта Олега Желтоножко, техногенные аварии и применения оружия массового поражения, как правило, затрагивают большие территории, поэтому жизненно важно собрать весь массив информации в едином центре и быстро принять решение о способах ликвидации последствий.
Централизация в подобных случаях необходима, так как гарантированно придется задействовать все силы, как военные, так и гражданские.
Использованы фотографии: wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin
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