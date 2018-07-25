12:25 25 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

МО РФ создаст единую систему РХБ мониторинга

В текущем году Минобороны РФ приступит к разработке системы мониторинга радиационной, химической и биологической (РХБ) обстановки, сообщают Известия.



Новая система позволит отслеживать происшествия по всей стране. В случае опасности военные тут же передадут информацию о вредных выбросах (заражении местности) другим ведомствам и гражданским администрациям.


Собираемая информация будет в первую очередь попадать в командный пункт войск РХБЗ. Разведку на местности будут осуществлять химические машины нового поколения. В войска уже поступили комплексы РХМ-8 и РХМ-9, оснащенные новейшими датчиками выявления зараженных участков, а также новейшими системами связи.

Комплекс РХМ-9 смонтирован на базе бронемашины «Тайфун». В его составе дозиметры, газоанализаторы и полноценный газовый хроматограф, заменяющий лабораторию и позволяющий на месте провести анализ воздуха.

Машина также оснащена легким беспилотником с необходимым комплектом датчиков для выявления очагов заражения.

По словам военного эксперта Олега Желтоножко, техногенные аварии и применения оружия массового поражения, как правило, затрагивают большие территории, поэтому жизненно важно собрать весь массив информации в едином центре и быстро принять решение о способах ликвидации последствий.

Централизация в подобных случаях необходима, так как гарантированно придется задействовать все силы, как военные, так и гражданские.

Использованы фотографии: wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin
3

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 11:55
    Демонстрируемые средства более направленны на полевые действия, сегодня всё переносится в среду разросшихся городов и мегаполисов,. тут в первую очередь нужно иметь подвижные средства и обнаружения, и борьбы с РХБ угрозами...
    Vladimir 5
    1. barclay (Андрей) Сегодня, 12:22
      РХМ-8 на базе "Тигра". Чем Вам не подвижное средство для городских условий?
      По большому счету, в случае ЧП с химоружием или техногенной катастрофы любой населенный пункт превращается в полевые условия.
      Если иметь в виду именно габариты техники, то бронеавтомобиль "Тигр" вполне вписывается и в городскую среду, и в полевые условия. Ну, и "Тайфунам" место найдется в этой системе. Лишь бы эта система была эффективной и продуманной.
      barclay
  2. Sadko88 (Старший) Сегодня, 12:10
    Цитата: Vladimir 5
    Демонстрируемые средства более направленны на полевые действия, сегодня всё переносится в среду разросшихся городов и мегаполисов,. тут в первую очередь нужно иметь подвижные средства и обнаружения, и борьбы с РХБ угрозами...

    Я бы добавил что само население городов должно озаботиться тревожными чемоданами и портативными средствами эвакуации. Гражданская оборона сейчас у нас никакая. Учения не проводятся. При ложном срабатывании сирены в подъезде многоквартирного дома я увидел всего одну семью грамотно эвакуировавшимися. Беспечность самих граждан зашкаливает...
    Sadko88
Картина дня