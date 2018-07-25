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Чистка в ракетно-космической отрасли: уголовное дело против главы НПО им.Лавочкина
Средства массовой информации со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора НПО им.Лавочкина. Речь идёт о Сергее Лемешевском, который, как заявлено, ранее подал заявление об увольнении с должности (со 2 августа текущего года – после выхода из отпуска).
По последним данным, Лемешевского подозревают в совершении мошенничества в особо крупных размерах.
Это дело возбуждено в пакете дел, которые рассматриваются в структурных подразделениях Роскосмоса, включая ЦНИИМаш.
Подробностей о характере уголовного дела не приводится.
Для справки: Сергей Лемешевский занимает пост главы НПО им.Лавочкина с 2015 года. В 2016 году получил мандат депутата Мособлдумы. Является кандидатом экономических наук, имеет высокую госнаграду – орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.
На данный момент обязанности главы научно-производственного объединения исполняет замгендиректор Харун Карчаев.
НПО им. Лавочкина является ведущим предприятием ракетно-космической промышленности и проводит полный комплекс работ по проектированию и изготовлению соответствующей техники, осуществляет деятельность испытательного характера. Участвует в реализации Федеральной космической программы страны.
По последним данным, Лемешевского подозревают в совершении мошенничества в особо крупных размерах.
Это дело возбуждено в пакете дел, которые рассматриваются в структурных подразделениях Роскосмоса, включая ЦНИИМаш.
Подробностей о характере уголовного дела не приводится.
Для справки: Сергей Лемешевский занимает пост главы НПО им.Лавочкина с 2015 года. В 2016 году получил мандат депутата Мособлдумы. Является кандидатом экономических наук, имеет высокую госнаграду – орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.
На данный момент обязанности главы научно-производственного объединения исполняет замгендиректор Харун Карчаев.
НПО им. Лавочкина является ведущим предприятием ракетно-космической промышленности и проводит полный комплекс работ по проектированию и изготовлению соответствующей техники, осуществляет деятельность испытательного характера. Участвует в реализации Федеральной космической программы страны.
Использованы фотографии: Златоустовский машиностроительный завод
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