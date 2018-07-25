15:39 25 июля
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Чистка в ракетно-космической отрасли: уголовное дело против главы НПО им.Лавочкина

Средства массовой информации со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора НПО им.Лавочкина. Речь идёт о Сергее Лемешевском, который, как заявлено, ранее подал заявление об увольнении с должности (со 2 августа текущего года – после выхода из отпуска).

Чистка в ракетно-космической отрасли: уголовное дело против главы НПО им.Лавочкина


По последним данным, Лемешевского подозревают в совершении мошенничества в особо крупных размерах.


Это дело возбуждено в пакете дел, которые рассматриваются в структурных подразделениях Роскосмоса, включая ЦНИИМаш.

Подробностей о характере уголовного дела не приводится.

Для справки: Сергей Лемешевский занимает пост главы НПО им.Лавочкина с 2015 года. В 2016 году получил мандат депутата Мособлдумы. Является кандидатом экономических наук, имеет высокую госнаграду – орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

На данный момент обязанности главы научно-производственного объединения исполняет замгендиректор Харун Карчаев.

НПО им. Лавочкина является ведущим предприятием ракетно-космической промышленности и проводит полный комплекс работ по проектированию и изготовлению соответствующей техники, осуществляет деятельность испытательного характера. Участвует в реализации Федеральной космической программы страны.

Использованы фотографии: Златоустовский машиностроительный завод
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Комментарии 52

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  1. barclay (Андрей) Сегодня, 12:44
    Да, видимо, чрезвычайно трудно проходить испытания властью и денежными потоками.
    barclay
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:50
      Данный менеджер в 1998 году прошёл курс обучения в Кембридж-колледже (США), в 2003 году стажировался в Международном центре по обмену знаниями в Канаде.
      Аристарх Людвигович
      1. SSR (Roman) Сегодня, 13:14
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Данный менеджер в 1998 году прошёл курс обучения в Кембридж-колледже (США),

        Плюс он дохтур экономических наук.
        Так что он и в шаражке не нужен.
        Абсолютно бесполезный человек.
        SSR
        1. Scoun (Roman) Сегодня, 13:17
          Цитата: SSR
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Данный менеджер в 1998 году прошёл курс обучения в Кембридж-колледже (США),

          Плюс он дохтур экономических наук.
          Так что он и в шаражке не нужен.
          Абсолютно бесполезный человек.

          Научился деньги выводить, шулер либо вообще предатель.
          Следствие покажет.
          Scoun
        2. barclay (Андрей) Сегодня, 13:31
          Цитата: SSR
          Так что он и в шаражке не нужен.
          Абсолютно бесполезный человек.

          А как же эффективно бабки тырить без дохтурской квалификации экономических наук?
          Вон у руля МО в свое время поставили экономиста-табуреточника. Результат известен.
          Не должны быть экономисты руководителями. Они могут быть замами руководителей (при необходимости), и под жестким присмотром.
          barclay
        3. sgazeev (Александр) Сегодня, 14:01
          Цитата: SSR
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Данный менеджер в 1998 году прошёл курс обучения в Кембридж-колледже (США),

          Плюс он дохтур экономических наук.
          Так что он и в шаражке не нужен.
          Абсолютно бесполезный человек.

          Надо было бы турнуть и журналиста с батутом,а то будет большая беда. hi
          sgazeev
      2. cariperpaint Сегодня, 13:42
        Это мало о чем говорит. В этих заведениях много нормальныэ людей образование повышали.
        cariperpaint
      3. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 13:44
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Данный менеджер в 1998 году прошёл курс обучения в Кембридж-колледже (США), в 2003 году стажировался в Международном центре по обмену знаниями в Канаде.

        Это очень плохие детали биографии для генерального директора НПО им.Лавочкина. Руководителям ракетно-космической отрасли России негоже обмениваться знаниями в Канаде и прочих Америках. Теперь придётся усаживать его на прикрученный к полу табурет и спрашивать, какие именно знания он передал западным коллегам.
        Николай Фёдоров
        1. AwaZ (Walery) Сегодня, 14:58
          к сожалению , других то кадров нет. Ну может быть есть единичные мужики, которые тянут еще остатки отрасли этой или какой то другой, но во главе везде стоят жулики , которые ничего не понимают в сути производства а только умеют умно осваивать бабки.
          Тот же Рогозин , вряд ли лучше этого персонажа..
          AwaZ
    2. DMoroz Сегодня, 12:54
      Подробностей о характере уголовного дела не приводится.
      неполная новость
      Из-за подозрений в мошенничестве подал в отставку глава НПО имени Лавочкина
      25 Июля 2018 в 10:14 Тема: ВПК, ЧП
      Следственный комитет РФ возбудил дело о мошенничестве в отношении гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского. Как сообщили Интерфаксу в среду, 25 июля, в пресс-службе "Роскосмоса", в состав которого входит предприятие, Лемешевский написал заявление об увольнении со 2 августа, и.о. руководителя НПО назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.
      "В отношении генерального директора НПО имени Лавочкина Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" на сумму 330 млн рублей". Между тем следствие пока не задержало Лемешевского, сообщил осведомленный источник. По его словам, ни по одному из фигурантов мера пресечения пока не избрана. По указанию генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина по данному факту проводится проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО "НПО имени Лавочкина", срок окончания проверки 3 августа 2018 года. Материалы проверки после доклада будут направлены следствию", – добавили в пресс-службе.
      Кроме того, глава "Роскосмоса" дал указание проводить ежегодную аттестацию руководителей предприятий и отрасли в целом.
      https://военное.рф/2018/Криминал24/
      DMoroz
      1. Zubr Сегодня, 13:14
        Вот уж впору французов вспомнить старой поговоркой: "шерше ля фам". Очень сомневаюсь, что глава не знал о составе сделки. Ну подождём результаты следствия.
        Zubr
    3. Сергей39 (сергей) Сегодня, 13:22
      Сталина на них не хватает
      Сергей39
  2. Dagon (Алекс) Сегодня, 12:45
    Сейчас весь Роскосмоса перевернут, будут еще факты хищения государственных средств.
    Dagon
  3. MPN (Павел) Сегодня, 12:46
    Является кандидатом экономических наук
    Специалист в космической отрасли не заменимый..., куда там Королеву до таких...
    MPN
    1. Dagon (Алекс) Сегодня, 12:51
      это не единственный пример, в АО "ФНПЦ "ННИИРТ" (разработка и производство РЛС) гендиректор кандидат химических наук...
      Dagon
      1. MPN (Павел) Сегодня, 12:52
        Примеров много..., сын Рогозина №1...
        MPN
        1. cariperpaint Сегодня, 13:44
          При чем тут его сын? Что за идиотизм вечный делать из людей ни чего плохого не совершивших посмешище?
          cariperpaint
          1. astepanov (Алексей) Сегодня, 14:43
            Цитата: cariperpaint
            При чем тут его сын? Что за идиотизм вечный делать из людей ни чего плохого не совершивших посмешище?

            При том, что не имея образования, он занимает о-го-го какую должность. Что, скажете, не по протекции, а исключительно благодаря талантам? У папаши тоже "таланты": по образованию он вовсе не технарь, по опыту работы - партийный функционер, но вот стал же как-то доктором технических наук - минуя степень кандидата! Тут есть кто-нибудь, кто верит, что Рогозин-старший способен сдать экзамены по кандидатскому минимуму (не по языку и философии, а по специальности)? Я не верю. Гнилье это, и ВАК - продажная контора, и всю страну превратили в воровскую лавочку.
            astepanov
          2. uskrabut (Николай) Сегодня, 14:52
            Цитата: cariperpaint
            ни чего плохого не совершивших посмешище

            Они сами из себя делают посмешище, когда садятся в кресло не по уму и заслугам, да и знаний там скорее всего нет, а есть только папина волосатая рука.
            uskrabut
      2. Zubr Сегодня, 13:25
        Между прочим, химия радиоматериалов реально существующая наука и в пару к ней кристалография. А вся элементная база у нас полупроводниковая. А грамотных специалистов в этой области, очень мало, можно даже сказать единицы.
        Zubr
      3. astepanov (Алексей) Сегодня, 13:41
        Цитата: Dagon
        это не единственный пример, в АО "ФНПЦ "ННИИРТ" (разработка и производство РЛС) гендиректор кандидат химических наук...
        Зато сам Роггозин -доктор технических. Это при его-то филологическом образовании! Сгнила ВАК, сгнила отрасль, куда ни кинь - одно гнильё. Что будет, когда дожуем заделы советских времен?
        astepanov
        1. uskrabut (Николай) Сегодня, 14:54
          Цитата: astepanov
          Что будет, когда дожуем заделы советских времен?

          Страна - бензоколонка, к этому и идём судя по последним шагам Правительства РФ.
          uskrabut
    2. Zubr Сегодня, 13:17
      hi
      Да, раньше эти должности занимали люди с техническим образованием. Видать кадровый резерв наш, хромает на все четыре кости..
      Zubr
      1. MPN (Павел) Сегодня, 13:19
        Цитата: Zubr
        hi
        Да, раньше эти должности занимали люди с техническим образованием. Видать кадровый резерв наш, хромает на все четыре кости..

        Просто технари не умеют так эффективно нырять на руководящие должности как экономисты. Технарям туда уже не пробиться, т.к. экономисты уже тарифы успели на должности назначить... request
        MPN
        1. Zubr Сегодня, 13:28
          Измельчали и умом и духом. Не умеют мыслить и не хотят по государственному.
          Zubr
        2. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:58
          Павел,как Вы правы..У нас в институте карьеристы с инженерных специальностей сквозанули на экономическое отделение на 3м курсе(это было ещё в 80-х годах)...
          HAM
      2. cariperpaint Сегодня, 13:45
        Технарю надо допольнительное экономическое образование получить. Или так же все развалит.
        cariperpaint
        1. Zubr Сегодня, 14:48
          Ну с технарь можно ещё сделать экономиста. Получая техническое академической образование при СОЮЗЕ, мы изучали и экономику предприятий, давали базовый уровень. А думаете дипломные работы экономическую часть и технико-экономические заключение кто делал ? Мы будущие специалисты. А вот с экономиста технаря уже не сделаешь..не тот уровень. А в масштабах такого предприятия существует Отдел экономики и смертный отдел. Их задача осметить, подсчитать стоимость разработанного нами инженерами проекта. А тут всё через пятую точку экономист ничего не понимающие в технических вопросах руководит технарями. Вот вам дефективный манагер.
          Zubr
  4. лысова (владимир) Сегодня, 12:49
    Ну и как с такими Байконур строить ( если и в правду имеет место дело ), а его окружение, как бы не в курсях было. Там легко затушеваться ( Байконур ).
    лысова
  5. prior (Влад) Сегодня, 12:50
    Ни тебе Чаломея, ни Королёва, ни Сахарова, ни Курчатова - одно ворьё. Доперестраивались.....
    prior
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 13:07
      Ни тебе Чаломея, ни Королёва, ни Сахарова, ни Курчатова - одно ворьё.

      А вот потому что не вычистили в свое время выделенное, так и получилось.
      А кое-кто продолжает их в один ряд ставить.
      bk316
    2. Zubr Сегодня, 13:21
      Просто всех, кто проходит обучение за бугром, особенно, Кембридж, Оксфорд и пр. Учебные заведения надо проверять особому отделу до последней молекулы. Уверен накопают ещё ворох таких паразитов.
      Zubr
      1. uskrabut (Николай) Сегодня, 14:57
        Цитата: Zubr
        Просто всех, кто проходит обучение за бугром

        Нельзя допускать на руководящие должности в госструктурах, космосе и оборонке. Вон пусть мороженым торгуют.
        uskrabut
  6. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 12:55
    Вот почистят и глядишь отрасль прибыльной станет. Задолбало слышать нытье из ракетно-космической отрасли.
    Кокарев Михаил
  7. Sadko88 (Старший) Сегодня, 13:05
    Патриотов очень немного на руководящие должности. А ведь они должны быть ещё и специалисты. Вот и сидят враги в кабинетах до тех пор пока им замену не найдут или не подготовят.
    Sadko88
  8. Трофимов Андрей (Трофимов Андрей) Сегодня, 13:05
    Еще один сгорел на работе...
    Трофимов Андрей
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 14:03
      Цитата: Трофимов Андрей
      Еще один сгорел на работе...

      "Не выдержал ритма, как в том анекдоте..."(с) laughing
      Paranoid50
  9. Сергей Аверченков (Сергей Аверченков) Сегодня, 13:10
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Данный менеджер в 1998 году прошёл курс обучения в Кембридж-колледже (США), в 2003 году стажировался в Международном центре по обмену знаниями в Канаде.

    Крыса?
    Сергей Аверченков
  10. танк66 Сегодня, 13:25
    Забавно.Таких иуд , специально Орденами метят?
    танк66
    1. AUL (Александр) Сегодня, 14:03
      Орден - атрибут должности, как персональная машина с водителем и молоденькая секретарша!
      AUL
  11. Самара_63 (Вася) Сегодня, 13:26
    Эта отрасль загнила, даже здесь её видимо представитель в комментариях всё отбеливает...
    А по существу надо срочно резко,очень резко сокращать огормные зарплаты у наёмных управленцев, и также резко повышать, ещё резче простым инженерам-конструкторам...
    Самара_63
  12. Самара_63 (Вася) Сегодня, 13:29
    Надеюсь ещё в ЦПК порядок наведут. и вернут Крикалёва! А то там ЦПК в коррпорцию по подготовке Депутатов в Думу превратили, а профессиональный уровень подготовки космонавтов низок как никогда...
    Самара_63
  13. Самара_63 (Вася) Сегодня, 13:34
    Для справки: Сергей Лемешевский занимает пост главы НПО им.Лавочкина с 2015 года. В 2016 году получил мандат депутата Мособлдумы. Является кандидатом экономических наук...

    Гы он должен как минимум быть кандидатом ФИЗИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИХ наук...вот беда отрасли, там кто угодно из-за огромных зарплат руководит,но только не МАТЕМАТИКИ ...
    Да там ещё и женщина юрист к этому делу привязана...юристы,экономисты...что они там вообще делают? Да ещё и воруют...видимо
    Самара_63
  14. Sadko88 (Старший) Сегодня, 13:41
    Цитата: Самара_63
    Для справки: Сергей Лемешевский занимает пост главы НПО им.Лавочкина с 2015 года. В 2016 году получил мандат депутата Мособлдумы. Является кандидатом экономических наук...

    Гы он должен как минимум быть кандидатом ФИЗИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИХ наук...вот беда отрасли, там кто угодно из-за огромных зарплат руководит,но только не МАТЕМАТИКИ ...
    Да там ещё и женщина юрист к этому делу привязана...юристы,экономисты...что они там вообще делают? Да ещё и воруют...

    Нужно ответственность за назначение некомпетентных или непроверянных людей на руководящие посты в стратегических областях повышать. Но нельзя что бы подчинённые зарабатывали больше руководителей ☺️
    Sadko88
  15. РУСС (Максим) Сегодня, 13:54
    Суд и только суд решит вор он или нет.
    РУСС
  16. Влад5307 (Владимир) Сегодня, 14:09
    Цитата: cariperpaint
    Технарю надо допольнительное экономическое образование получить. Или так же все развалит.

    Экономисты тоже нужны, но в промышленности должны рулить соответствующие спецы, а экономки д.следить за правильным использованием выделенных средств, а не тырить их по оффшорам!
    Влад5307
    1. uskrabut (Николай) Сегодня, 15:05
      Цитата: Влад5307
      а не тырить их по оффшорам!

      Дык по их разумению это и есть верх справедливости к себе любимым.
      uskrabut
  17. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 14:47
    Жуликоватый с виду дядька. А мошенничество в любом. не только особо крупном, размере на таком предприятии должно рассматриваться как измена Родине. Высокая должность-отягчающее обстоятельство.
    Dietmar
  18. astepanov (Алексей) Сегодня, 15:06
    Цитата: Zubr
    всех, кто проходит обучение за бугром, особенно, Кембридж, Оксфорд и пр. Учебные заведения надо проверять особому отделу до последней молекулы. Уверен накопают ещё ворох таких паразитов.

    Кто ж их будет проверять-то? Неужели не ясно, что сын работяги, комбайнера, медсестры или инженера никогда не будет учиться в Оксфорде? Вы можете поверить, что сына какого-нибудь партайгеноссе или "бэнк оф..." возьмут за тестикулы? Нет, оные тестикулы ему будут лизать и прикивать, и просить передать папаше нижайший поклон...
    astepanov
  19. Sadko88 (Старший) Сегодня, 15:18
    Цитата: astepanov
    Цитата: Zubr
    всех, кто проходит обучение за бугром, особенно, Кембридж, Оксфорд и пр. Учебные заведения надо проверять особому отделу до последней молекулы. Уверен накопают ещё ворох таких паразитов.

    Кто ж их будет проверять-то? Неужели не ясно, что сын работяги, комбайнера, медсестры или инженера никогда не будет учиться в Оксфорде? Вы можете поверить, что сына какого-нибудь партайгеноссе или "бэнк оф..." возьмут за тестикулы? Нет, оные тестикулы ему будут лизать и прикивать, и просить передать папаше нижайший поклон...

    Не, не согласен. Такие нафиг сейчас не нужны. Даже в бизнесе. Только очень сложно подобрать надёжного спеца. Илм спецом приходиться по ходу становиться уже проверянным людям. Кадры решают всё...
    Sadko88
  20. 16112014nk (Николай) Сегодня, 15:36
    "Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно".
    Джон Актон
    16112014nk
  21. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 15:38
    Хе-хе-хе... а через полвека горе-истореги будут писать о массовых необоснованных репрессиях в ракетно-космической отрасли и о загубленных кровавой гэбнёй талантливых конструкторах и директорах. laughing
    Alexey RA
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